Будуть обміни територіями, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у межах мирних переговорів його країна спробує повернути Україні частину територій, окупованих Росією.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія окупувала деякі важливі території, ми спробуємо повернути частину цих територій Україні", - сказав глава Білого дому.

Трамп також сказав, що він "стурбований" заявою президента України Володимира Зеленського щодо "конституційного схвалення обміну територіями".

"Я маю на увазі, що він має дозвіл воювати та вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями, бо відбуватиметься певний обмін землями. Я знаю це через Росію та через розмови з усіма", - сказав очільник США.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

За словами Трампа, обмін територіями буде "на благо України".

"Це добра річ, не погана. Але й погана - для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення, - ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту", - сказав президент США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP