Будуть обміни територіями, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що у межах мирних переговорів його країна спробує повернути Україні частину територій, окупованих Росією.
Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія окупувала деякі важливі території, ми спробуємо повернути частину цих територій Україні", - сказав глава Білого дому.
Трамп також сказав, що він "стурбований" заявою президента України Володимира Зеленського щодо "конституційного схвалення обміну територіями".
"Я маю на увазі, що він має дозвіл воювати та вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями, бо відбуватиметься певний обмін землями. Я знаю це через Росію та через розмови з усіма", - сказав очільник США.
За словами Трампа, обмін територіями буде "на благо України".
"Це добра річ, не погана. Але й погана - для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення, - ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту", - сказав президент США.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Це що співчуття хйлу ?
версія Об'єднаної Ради начальників штабів US ARMY і міністра оборони гессета
І в цього імбецила "ядерна кнопка" і вся могутність США.....
МиргородВашингтон, ХоролПотомак річка не та...
«росія була б в Києві через чотири години, якби поїхала по шосе. Але російський генерал вирішив йти через сільськогосподарські угіддя».
«Багато людей не знають, що Україна мала 1000 миль океану. Це зникло, окрім однієї невеликої області, Одеси. Це невелика область. Залишилося лише трохи води».
я не знаю хто джерело влади у вас, в Америці, рудий придурку, а в Україні це - народ !
кличте аварійну бригаду !
переплутати Аляску з кацапією, це як дєвочку з мальчіком.
без тебе, соплівого, Україна розбереться.
Він взагалі притомний? Хай загляне в конституцію США. Що їх конституція каже щодо захисту країни та обміну територіями, що їх конституція дозволяє, а що ні. А то, я так бачу, він окрім deal нічого не знає.
Там робе тільки "хочу" та "можу".
І саме це його і поховає.
Ми спробуємо, а якщо не вийде (бо українці вперті і не хочуть йти на "компроміси" від ПТНа-Трампа) - тоді "я устал, я ухожу".
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Трампу не завадило б і у свою Конституцію хоча б раз заглянути. Певен, що там є щось подібне.
А цей дебіл так досі і не втямив, хто захотів війни, а хто змушений воювати.
морозбездорожье помешало, а еще он забыл про 500 ждавелинов, способные остановить любое наступление, даже инопланетное, и если бы он их не дал, тооо, Киев за 3 дня.
Короче, рыжий гандон всячески пытается принижать то достижение и подвиг, которые совершили ВСУ и первые десятки тысяч наиболее мотивированных добровольцев, влившихся в армию в первые месяцы войны, преломившие ее ход, что бы внушить части западного населения, которому не нравится что он пытается порешать все за счет Украины и лижет жопу *****, что мол, у Украины и так то шансов и не было, просто рф немножко не повезло, поэтому незачем ей помогать добиться более приемлемых условий, у нее все равно нет шансов, так зачем продолжать это кровопролитие, ведь люди гибнут, а я спать не могу так переживаю за гибнущих людей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/11/7525675/
А кто начал войну? Тот, кто первым выстрелил!
Чи томагавками будеш примушувати?
Ви там, в США, зовсім *їбанулись?
