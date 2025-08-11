УКР
4 909 74

Будуть обміни територіями, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у межах мирних переговорів його країна спробує повернути Україні частину територій, окупованих Росією.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія окупувала деякі важливі території, ми спробуємо повернути частину цих територій Україні", - сказав глава Білого дому.

Трамп також сказав, що він "стурбований" заявою президента України Володимира Зеленського щодо "конституційного схвалення обміну територіями".

"Я маю на увазі, що він має дозвіл воювати та вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями, бо відбуватиметься певний обмін землями. Я знаю це через Росію та через розмови з усіма", - сказав очільник США.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

За словами Трампа, обмін територіями буде "на благо України".

"Це добра річ, не погана. Але й погана - для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення, - ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту", - сказав президент США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP

Автор: 

перемовини (3053) США (24025) територіальні претензії (21) Трамп Дональд (6722)


+17
Пилять....

І в цього імбецила "ядерна кнопка" і вся могутність США.....
11.08.2025 19:34 Відповісти
+14
+14
Старая, тупая, рыжая макака! ***** уже меньше желаю всего "хорошего", чем этому рыжему гондону, любителю рашки. Как зеабал это кусок говна!!!
11.08.2025 19:36 Відповісти
Трамп також висловив думку, що Росія окупувала ключові території, але можна спробувати частину з них повернути Україні. Він додав, що, на його погляд, російські війська могли б дістатися Києва за чотири години, якби просувалися трасою, але командування обрало шлях через сільськогосподарські поля.

Це що співчуття хйлу ?
11.08.2025 19:33 Відповісти
То чого вони зараз трасою на Київ за 4 години не йдуть? Трамп не хоче це пояснити?
показати весь коментар
11.08.2025 19:37 Відповісти
бо вони по сільгоспполях ходять, кукурудзу їдять...

версія Об'єднаної Ради начальників штабів US ARMY і міністра оборони гессета
11.08.2025 19:44 Відповісти
На що можна очікувати за таким прикладом виплеску думок на язик цього діда ??? Як можна передбачити непередбачуване ним самим . Можна лиш гадати, наскільки ще хйло не перевчився перегравати й наскільки свідомість ще присутня в голові діда-маганарциса ...
11.08.2025 19:38 Відповісти
деменціонний дегенерат на підтанцьовці террориста №1 *****-гітлера ! Ганьбища , щоб твоі , нащадки відчули , такі самі муки , як закатовані людожерами -рашистами , Герої військові , діти , всі громадяни
11.08.2025 20:17 Відповісти
типу - українці подякуйте хйлу що він полями пішов на Київ , а за це поділіться з ним територіями...
показати весь коментар
Угу. Це він хотів сказати, що ***** за українськиї водіїв переживав. Не хотів їм створювати проблеми на дорогах своїми танками.
показати весь коментар
та нє, то була попередня домовленість з Єрмачатиною , не рушити плоди діяльності ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА
показати весь коментар
це звичайний кретинизм.... по полях кукурудзи на Алабамщині.
показати весь коментар
Невже Трамп, хоче Аляску теж обміняти на мухосранську губернію??
показати весь коментар
воно реально ******* , як республіканці , партія Макейна ,докатились до такої ганьби ? Цілуйте в сраку педофіла і ойго кровавого кумира фашиста *****
показати весь коментар
Є один шлях повернення територій це дати нормальне озброєння і в'їбати ***** нормальні санкції. Решта то все пердь в порожне відро.
показати весь коментар
Україна для нього не жертва в агрессор. Тому він не дарма дає зброю Україні, а продає ії ЄС. А ЄС потім дає іх нам.
показати весь коментар
Пилять....

І в цього імбецила "ядерна кнопка" і вся могутність США.....
11.08.2025 19:34 Відповісти
не той тепер Миргород Вашингтон, Хорол Потомак річка не та...
показати весь коментар
Трамп набалакав на справку від психіатра:

«росія була б в Києві через чотири години, якби поїхала по шосе. Але російський генерал вирішив йти через сільськогосподарські угіддя».

«Багато людей не знають, що Україна мала 1000 миль океану. Це зникло, окрім однієї невеликої області, Одеси. Це невелика область. Залишилося лише трохи води».
11.08.2025 19:42 Відповісти
та да, Азовського окіяну....
показати весь коментар
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показати весь коментар
«Мене трохи стурбували слова Зеленського про те, що йому потрібне конституційне схвалення. Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх. Але йому потрібне схвалення, щоб обміняти території. Буде певний обмін територіями, я це знаю від Росії й від розмов з усіма, на благо України», - сказав Трамп.

пі-пі-пі.... !!!

.
11.08.2025 19:35 Відповісти
обміну НЕ буде!
я не знаю хто джерело влади у вас, в Америці, рудий придурку, а в Україні це - народ !

.
11.08.2025 19:37 Відповісти
Й це тільки перші заготовки майбутніх звинувачень Зеленського від Рудого, він же поважає-неповажає потуги й право мати право й подавати голос тільки ВЛАСНИКУ КРАЇНИ (вибраному ненависним йому демократичним устроєм)... А що підсилює йому впевненість у цьому - ТАК САМ ЖЕ ЧЛЕНОМГРАЙ . якби він мав коаліцію єдності конституційно обраного парламенту - то й розмова була б іншою... А так - два найвидатніших лідОри **********...
показати весь коментар
Це вже відверта шизофренія!
показати весь коментар
старий -дряблий -вонючий , покидьок трампло , " всіх", а, що треба було в засос цілувати рашистських орків, які гвалтували і бомбили мирних громадян ? Щоб ти здох, в страшних муках з твоєю підтанцьовкою віткофами ………
показати весь коментар
Старая, тупая, рыжая макака! ***** уже меньше желаю всего "хорошего", чем этому рыжему гондону, любителю рашки. Как зеабал это кусок говна!!!
показати весь коментар
Пізичний дьож пізичного дуна!
показати весь коментар
прорив каналізації у Білому Домі !

кличте аварійну бригаду !

.
11.08.2025 19:40 Відповісти
Нас може спасти тільки патологічна боязнь Зелі брати на себе відповідальність. Він срався навіть "рідкоземельний" договір підписувати. Хоча піарився на ньому на кожну камеру в досяжності.
показати весь коментар
Байден був тихий альцгеймер, а цей балакучий.
показати весь коментар
Байден був вершина інтелекту у порівнянні з цим рудим лайном.
показати весь коментар
Байден знав, що говорити в такому "ніжному віці" треба мало та тихо

.
показати весь коментар
Коментувати Трампу в якого кожна за'ява суперечить одна одній , те саме що вірити в патріотизм і професіоналізм Зеленського.
показати весь коментар
на *** іди, псіна деменціонна, прикацаплена....
переплутати Аляску з кацапією, це як дєвочку з мальчіком.
без тебе, соплівого, Україна розбереться.
показати весь коментар
понеслось...
показати весь коментар
Зелі для Перемоги дадуть якесь село в оточені, щоб потім легко відбити.
показати весь коментар
Чергова шизофренічна нісенітниця
показати весь коментар
"Я маю на увазі, що він має дозвіл воювати та вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями, бо відбуватиметься певний обмін землями."
Він взагалі притомний? Хай загляне в конституцію США. Що їх конституція каже щодо захисту країни та обміну територіями, що їх конституція дозволяє, а що ні. А то, я так бачу, він окрім deal нічого не знає.
показати весь коментар
Так. Схоже, що для Донні Конституція - пустий звук.
Там робе тільки "хочу" та "можу".

І саме це його і поховає.
показати весь коментар
"ми спробуємо повернути частину Україні." Джерело: https://censor.net/ua/n3568148

Ми спробуємо, а якщо не вийде (бо українці вперті і не хочуть йти на "компроміси" від ПТНа-Трампа) - тоді "я устал, я ухожу".
показати весь коментар
це буде гарний варіант для України
показати весь коментар
апафеоз
показати весь коментар
"Я знаю це через Росію та через розмови з усіма", - сказав очільник США. Хворий, безнадійно хворий.
показати весь коментар
Трамп також сказав, що він "стурбований" заявою президента України: Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Трампу не завадило б і у свою Конституцію хоча б раз заглянути. Певен, що там є щось подібне.

А цей дебіл так досі і не втямив, хто захотів війни, а хто змушений воювати.
показати весь коментар
Да-да, Киев за три дня... но генерал мороз бездорожье помешало, а еще он забыл про 500 ждавелинов, способные остановить любое наступление, даже инопланетное, и если бы он их не дал, тооо, Киев за 3 дня.

Короче, рыжий гандон всячески пытается принижать то достижение и подвиг, которые совершили ВСУ и первые десятки тысяч наиболее мотивированных добровольцев, влившихся в армию в первые месяцы войны, преломившие ее ход, что бы внушить части западного населения, которому не нравится что он пытается порешать все за счет Украины и лижет жопу *****, что мол, у Украины и так то шансов и не было, просто рф немножко не повезло, поэтому незачем ей помогать добиться более приемлемых условий, у нее все равно нет шансов, так зачем продолжать это кровопролитие, ведь люди гибнут, а я спать не могу так переживаю за гибнущих людей.
показати весь коментар
РФ окупувала деякі важливі території, ми спробуємо повернути частину Україні


показати весь коментар
Які обміни територіями? Ми що, захопили територію рашки?
показати весь коментар
А ведь про свою конституцию я дума он примерно такого же мнения. ) Ох и хлебнут ещё амерские реднеки горя с этим делом. Это ещё он свой первый год не отметил. А ближе к выборам будет всё ещё веселее. Чувствую будут американцы на пеньках за обнуление голосовать)). И ведь сделает рыжий. Все что ещё каких-то пару лет назад казалось абсурдным уже сегодня обретает отчётливые и реальные очертания и причудливо пугающие формы.)
показати весь коментар
Я представляю, как сейчас рады финны и шведы, куда они влезли! Седели себе с боку, а сейчас северный фланг НАТы! И наши проблемы теперь ваши, а не наоборот!
показати весь коментар
За словами Трампа, обмін територіями буде "на благо України". трамп іди накуй і віддай на благо США,ШТАТ КОЛОРАДО МЕКСИЦІ...ХОЛУЙ КУЙЛА...
показати весь коментар
Яке марення ! Чем скоріше ми позбавимося Трампа тим краще !
показати весь коментар
Это не всё, что сказал Трамп. Вот, что он ещё сказал: "Меня немного удивил тот факт, что Зеленский сказал, что ему нужно будет конституционное согласование - то есть он получил согласие, чтобы начать войну и убийства, но нужно согласие для обмена территориями.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/11/7525675/

А кто начал войну? Тот, кто первым выстрелил!
показати весь коментар
Трамп вважає що ми начали перші цю війну. Йому так Путлер так казав. Тому ми як агрессор не можемо отримати зброю дарма. Тому США продає зброю ЄС, в ЄС дає іх нам
показати весь коментар
Рижий...Ти своє міняй!
показати весь коментар
Тебя спросить забыли... премию мира идиоту дайте уже
показати весь коментар
Питар трамп сливает путину Украину!
показати весь коментар
Не буде ніякого обміну - Трамп віддасть окуповані землі пуйлу в аренду на 99 років.
показати весь коментар
Яке кончене.
показати весь коментар
В чому незадоволення Українців Трампом,чи не Українці у 2019 році голосували за " сойдемся гдета по середине" , " надо просто перестать стрелять", ось тримайте,саме час ржати.
показати весь коментар
мова йшла про зовсім маленькі клаптики сумської та харьківської обл на повну здачу Україною донецької обл (Славянськ, Краматорськ, Константинівку та інші), можливо навіть частини запорізкої обл.
показати весь коментар
трамп зібрався принудити до миру жертву агресії, а не агресора. агресор навпаки тільки винагороджується захопленими територіями.
показати весь коментар
"Будуть обміни територіями" - якби ми віддали, наприклад, Донецьку та Луганську області за скажімо Білгородську та Курську (які нам нах насправді непотрібні)-то це був би обмін. А "обмін" Вовчанська з Глибоким та Журавки з Яблунівкою на Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які усі й так є українськими-це не обмін. Це офіційна легалізація у світі порушень державного суверенитету та права. І цей рудий уйобок усе для цього робить. Аляску ***** не бажає віддати ? Адже гарний хлопець вова каже що то ісконно русскіе тєрріторії ?
показати весь коментар
https://regnum.ru/foreign/near-east/israel/tel-aviv.html Тель-Авив, https://regnum.ru/foreign/near-east/israel.html Израиль, https://regnum.ru/news/2022-05-22.html 22 мая 2022, 01:23 - REGNUM Родители президента Украины Владимира Зеленского уехали в Израиль и уже получили гражданство. Родители Зеленского обосновались в городе Ришпон. Живут в собственном особняке с бассейном с морской водой, купленном за 8 млн долларов. Охраняет их британский спецназ из четырёх человек. Соседом Зеленских является Игорь Коломойский, который и дал «путёвку в жизнь» украинскому президенту,
показати весь коментар
Бєня взагалі то сусідів по СІЗО має! Звідки і для чого тут ця маячня!
показати весь коментар
Трамп заявив, що расіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе". "расіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але расійський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці", - https://x.com/clashreport/status/1954932867542257991 сказав Трамп під час пресконференції у Білому домі.
показати весь коментар
***,струрбований він(віддати москалям як за часів крєпастнова права міста з жителями?(((Максимум на що можна погодитися,то це на залізницю до Криму й то ця залізниця має контролюватися Україною))
показати весь коментар
А якщо Україна пошле тебе, старого довбо*ба Трампа, накуй, то що, введеш війська для примусу?
Чи томагавками будеш примушувати?
Ви там, в США, зовсім *їбанулись?
показати весь коментар
Будуть обміни територіями, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3568148

..
показати весь коментар
Яка самовпевненість))Вас двох ніхто не питатиме)
показати весь коментар
