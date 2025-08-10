УКР
Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP

Путін

Російський диктатор Володиир Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерело, обізнане зі змістом зустрічі спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з главою Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

За словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Україні відмовитися від Донбасу, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість.

"Кремль не бажає повертати території у Херсонській і Запорізькій областях, де російські військові здобутки забезпечили Москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму", - розповіло джерело.

Читайте також: Віткофф абсолютно неправильно зрозумів плани Путіна: диктатор все ще хоче отримати чотири області України, - BILD

Співрозмовник The Washington Post стверджує, що американська сторона також сприйняла пропозицію Путіна зупинити бойові дії в Запорізькій та Херсонській областях як готовність вивести звідти російські війська. Однак Кремль, за його словами, не готовий відмовитися від захоплених територій.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT

Топ коментарі
+16
ЦЕ БУЛО ЯСНО - Коридор в Крим він не віддасть ніколи!

Трамп і Венс - його шлюхи смокчуть так що аж соромно дивитись. Змініть кімнату. Хочу...у вас був цілий острів Епштейна - я забув
показати весь коментар
10.08.2025 19:57 Відповісти
+10
тю, оце новина. а ми й не знали.
не для того південь здали за два дні, щоб повертати
показати весь коментар
10.08.2025 19:58 Відповісти
+10
якшо 🤡 зеленський затримається в президентах ...можно взагалі не планувати ,відмовлятися від всієї України ...зеленський **** ,йди у відставку !!!
показати весь коментар
10.08.2025 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦЕ БУЛО ЯСНО - Коридор в Крим він не віддасть ніколи!

Трамп і Венс - його шлюхи смокчуть так що аж соромно дивитись. Змініть кімнату. Хочу...у вас був цілий острів Епштейна - я забув
показати весь коментар
10.08.2025 19:57 Відповісти
***** максимум що , заради збереження обличчя трампа, погодиться повернути декілька сіл у Сумський області та частинку Харківської області в обмін на передачу йому без боя 7500 кв. км у Донецькій області, включно з півмільонною Красаторсько-Слов'янською агломерацією.
показати весь коментар
10.08.2025 20:04 Відповісти
Ніхто йому нічого не віддасть - не мрійте !
показати весь коментар
10.08.2025 20:21 Відповісти
якщо спалити ще 30 нпз думаю все віддасть!
показати весь коментар
10.08.2025 20:48 Відповісти
міхайло,а зєля не при ділах?
показати весь коментар
10.08.2025 21:06 Відповісти
тю, оце новина. а ми й не знали.
не для того південь здали за два дні, щоб повертати
показати весь коментар
10.08.2025 19:58 Відповісти
Оман в дії! Все так було і сплановано.
показати весь коментар
10.08.2025 21:07 Відповісти
Як можна вивести наші війська з Донбасу? Туди ж зразу зайдуть буряти і всіх згвалтують! Ніколи Зеленський на таке не піде, бо він гарант Конституції!!!
показати весь коментар
10.08.2025 19:59 Відповісти
Якщо не гаяти ані хвилини, то не виключено, що ще можна знайти обкладинку Конституції в туалеті ОПи.
показати весь коментар
10.08.2025 20:25 Відповісти
😅😅😅 Вмієте розрядити обстановку,особливо сподобалась шутка про " зеленський гарант конституції".
показати весь коментар
10.08.2025 20:52 Відповісти
якшо 🤡 зеленський затримається в президентах ...можно взагалі не планувати ,відмовлятися від всієї України ...зеленський **** ,йди у відставку !!!
показати весь коментар
10.08.2025 19:59 Відповісти
за конституцією, коливан "президент".
шо б я сдох.....
показати весь коментар
10.08.2025 20:30 Відповісти
А як же він піде?? Йому б перепочити, зібрати вдвічі більшу армію і дійти до Миколаєва, Одеси.
показати весь коментар
10.08.2025 19:59 Відповісти
Правильно кажуть, зараз при владі США круглі ідіоти - вони не розуміють справжніх умов і вимог, а просто так кажуть про "обмін територіями". Більше довіряю такому авторитетному джерелу, як неназваний співрозмовник Washington Post, він брехати і нагнітати ситуацію щоб зірвати переговори точно не буде.
показати весь коментар
10.08.2025 20:00 Відповісти
Доведеться.
показати весь коментар
10.08.2025 20:01 Відповісти
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , якщо Трамп порушить це імпічмент йому забеспечений
показати весь коментар
10.08.2025 20:02 Відповісти
Третій? Йому пох..от би йому оби два вуха відстрелили..
показати весь коментар
10.08.2025 20:19 Відповісти
нєнє.
йому *****, бо життя буремне, але короткочасне.
чи трамп: такой молодой і юнний октябрь впєрєді?
показати весь коментар
10.08.2025 20:33 Відповісти
хочбиздох..шампанське вип'ю))
показати весь коментар
10.08.2025 20:46 Відповісти
Це не має значення, так як Україна поверне усі свої території включно з Кримом знищивши кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
10.08.2025 20:04 Відповісти
Це буде кінцем режиму зеленьських. Головне не випустити його та 95й квартал з країни.
показати весь коментар
10.08.2025 20:10 Відповісти
зєля боїться завершення війни. він буде робити все щоб вона продовжувалась. відповідь нижче.

показати весь коментар
10.08.2025 20:12 Відповісти
Дістав ти вже своєю кацапською пропагандою !
показати весь коментар
10.08.2025 20:22 Відповісти
аргументуй. в тебе є рівно 5 хвилин. зараз 20.28
показати весь коментар
10.08.2025 20:28 Відповісти
Суд забов'язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос. ДОКУМЕНТ

https://images.cnscdn.com/2/6/4/f/264f56337187a442e9529e10e4c600b0/original.jpg

Печерський районний суд міста Києва забов'язав Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою народного депутата Гео Лероса та почати досудове розслідування щодо президента України Володимира Зеленського та співробітників Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.facebook.com/photo/?fbid=6243502362353507&set=pcb.6243502732353470 сторінку Лероса у фейсбуці.

"Обовʼязали відкрити кримінальну справу по ст.111 (державна зрада) на Зеленського і ко!

Нагадаю, кишенькове ДБР відмовилось розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, як стало відомо з аудіо телефонних розмов "Сівковича-Кулініча", але ми судом зобов'язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове рослідування. Джерело: https://censor.net/ua/n3421658
показати весь коментар
10.08.2025 20:32 Відповісти
Я про це давно говорила. Головне - не випускати його за кордон. У Польщі його дискотечний літак стоїть..далі - полетить до країни, з якою немає договору про екстрадицію..а гроші у банку Ватикану..
показати весь коментар
10.08.2025 20:22 Відповісти
Тоді розмови закінчено.
Просто розмовляти нема про що.
показати весь коментар
10.08.2025 20:06 Відповісти
А що там по найвеличнішою, самою чудовою угодою про копалини? Набу , а не час вже
показати весь коментар
10.08.2025 20:10 Відповісти
копають
показати весь коментар
10.08.2025 20:12 Відповісти
Абсолютно ніщо не змусить РФ виконувати будь-які домовленності. Міняти-туди сюди, наклепає танчиків, виростуть нові буряти, посадять нових зеків та вперед. Захід відреагує - накладе у памперси. Як завжди. Сраний ковбоєц запропонує віддати території.
показати весь коментар
10.08.2025 20:12 Відповісти
А что нам мешает окопаться,залить бетоном,заминировать я,наклепать Дронов и ракет? А мешает мудрый нарид который опять выберет или зелю или бойко или ещё кого нибудь из этого бомонда. А потом опять меньшинство воевать и класть жизни,а остальные или через тису или будут прятаться от тцк
показати весь коментар
10.08.2025 20:18 Відповісти
Якраз "мудрый нарид", це ті, хто відмазався, виїхав за кордон.... буде топити до кордонів 91го, до останнього українця. А тцкуни, яких вони підтримують, їм в цьому допоможуть " за недорого"
показати весь коментар
10.08.2025 20:22 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 20:15 Відповісти
Кто бы сомневался. Кацапы все поголовно имбецилы и идиоты, разумеется, но на практике почему то совсем другое. 73% Запорожской области(+вишенка в виде ЗАЭС) и 72% Херсонской(левый берег Днепра от устья до Каменского) обменять на 35% Донецкой было бы удачей для Украины. Не судьба. Трампу строго п...й.
показати весь коментар
10.08.2025 20:21 Відповісти
если бы можно было обменять зеленского с его кагалом на территории- народ порвал. бы все баяны
показати весь коментар
10.08.2025 20:27 Відповісти
ху* ло потвора ти кончена !!! твоя засрашка ,без України просто московські болота !!! І це наша біда !!! Ху* тобі а не Україна ...московія розпадеться , і взагалі згине !!!
показати весь коментар
10.08.2025 20:30 Відповісти
кацапи шо Америку за дурників тримають - подумали шо ті віддадуть Запорізьку і Херсонську обл
показати весь коментар
10.08.2025 20:46 Відповісти
 
 