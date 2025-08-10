Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP

Російський диктатор Володиир Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерело, обізнане зі змістом зустрічі спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з главою Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

За словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Україні відмовитися від Донбасу, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість.

"Кремль не бажає повертати території у Херсонській і Запорізькій областях, де російські військові здобутки забезпечили Москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму", - розповіло джерело.

Співрозмовник The Washington Post стверджує, що американська сторона також сприйняла пропозицію Путіна зупинити бойові дії в Запорізькій та Херсонській областях як готовність вивести звідти російські війська. Однак Кремль, за його словами, не готовий відмовитися від захоплених територій.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

