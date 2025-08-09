УКР
Віткофф абсолютно неправильно зрозумів плани Путіна: диктатор все ще хоче отримати чотири області України, - BILD

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Володимира Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BILD із посиланням на джерела.

Видання наголошує, що російський диктатор запропонував не всеосяжне, а лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. США ж, навпаки, запропонували заморозити конфлікт на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією BILD, Кремль на цю пропозицію йти не захотів.

При цьому, стверджують джерела видання, Віткофф абсолютно хибно зрозумів заяви Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Так, необхідний Росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.

"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український урядовий чиновник у бесіді з BILD.

Як стверджує видання, таку оцінку поділяють і представники німецького уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпекові радники України провели детальну розмову з Віткоффом щодо миру, - Зеленський

Також, як пише BILD, 7 липня відбулася телефонна конференція між США - спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віцепрезидентом Джей Ді Венсом - і європейськими партнерами. При цьому під час розмови у європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли до єдиного розуміння того, що відбувається.

"Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання".

Крім того, зазначає видання, мабуть, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи. Тоді як держсекретар США наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.

Нагадаємо, російський диктатор  Путін та спецпосланець президента США  Віткофф під час тригодинної розмови у Москві обговорювали війну проти України. Росія передала "деякі сигнали" Дональду Трампу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп у розмові з Мерцом оцінив розмову Віткоффа з Путіним "продуктивнішою, ніж очікувалось", - Bild

путін володимир (24431) Віткофф Стів (127)


8 серпня сплив дедлайн - ***** знов всіх переграв - яка ж америка тупа сьогодні
09.08.2025 14:14 Відповісти
09.08.2025 14:16 Відповісти
клоуни
09.08.2025 14:11 Відповісти
Верблюже пальто все правильно зрозумів. Він вже навіть продав ***** наші чотири області.
09.08.2025 14:10 Відповісти
девелопер делавер....

.
09.08.2025 14:16 Відповісти
Ось і вся ціна вояжів телепня Вітька на болота, до ху#ла.
І тепер на основі того, що Вітьку здалося що він почув, ще один телепень - трамп - буде приймати якісь рішення. Оце рівень міжнародної дипломатії! Та наші мін'єдчиці навіть поряд не стоять
09.08.2025 14:39 Відповісти
Навпаки. Вітьков чує тільки те, що повністю співпадає з давно прийнятими Трампом рішеннями.
09.08.2025 15:04 Відповісти
віткофф трамп зеленський давно завербовані кацапом ****** та працюють на нього. У боневтіка як він не старався не вийшло здати Україну за три дні як наказав йому ***** тому що народ встав на захист держави, тому зараз він виконуе наступгий наказ ***** хзнищення народу. Тампон зі своїми погрозами через день,50 днів, 10днів вже повністью обісрав себе та США перед усім світом пустопорожнею болтавней і зараз виконуе наказ кремля по капітуляціі України.
09.08.2025 15:13 Відповісти
клоуни
09.08.2025 14:11 Відповісти
Во ,що робить ,,орден леніна,, кгбістський.
09.08.2025 14:13 Відповісти
Чи може ще шось тупіше зробити той вітькофф, щоб його погнали ссаними ганчірками?
09.08.2025 14:14 Відповісти
Тільки почати перечити Трампу (кейс Маска).
09.08.2025 15:05 Відповісти
8 серпня сплив дедлайн - ***** знов всіх переграв - яка ж америка тупа сьогодні
09.08.2025 14:14 Відповісти
все він правильно зрозумів та передав -

патякання трампа про вивід ЗСУ з Донецької обл. за 6 !!! днів в стилі девелоперів - "отключим газ"
(припинимо постачання зброї)

.
09.08.2025 14:15 Відповісти
Звісно на трампа нема надії - він же не зможе гарантувати що знову орки не підуть в наступ. ( Гарантії це не папір з туалету на поличці в ООН . Це зброя, укріплення, радари та логістика і зв'язок від Нато а також матеріальні активи як застава : нафта, золото, літаки, все що має цінність. Їм літаки не потрібні, у них санкції
09.08.2025 14:22 Відповісти
09.08.2025 14:16 Відповісти
ну от бачите.... Всі всяні страхи перед ТЦК нічого перед планами перестарілого політбюро
09.08.2025 14:18 Відповісти
Хто ж винен в тому, що імбіцили в 2019 наобирали примітивну тупоголову ватну курву, яка помножила на нуль, знецінила та розтоптала всю нашу зовнішньоподітичну суб"єктність, яку Україна вже мала на початку 2019 р. і яку важкою кропіткою працею дипломатичного корпуса здобували попередники в 2014-2019. Зараз Україна сама дипломатично ні на що не впливає, хоча ще відносно недавно, 6 років тому, було все геть по іншому. Але все це вже безнадійно просрано завдяки тупоголовим імбіцилам, які злили власну країну в ЗЕлений золотий унітаз імені ЗЕленського-Міндича.
09.08.2025 14:40 Відповісти
Прислали дурачка а він все переплутав...
Ну ось ніколи так не було... І раптом знову
09.08.2025 14:17 Відповісти
Як співала Успенська:
"Я прийду к тебе Витек,
Я прийду к тебе Витек.
Только ты посвисти со двора."
09.08.2025 14:17 Відповісти
Нах їх треба послати. Вони ж гаранти територіальної лілості, треба Доніку нагадати.
09.08.2025 14:21 Відповісти
Як тільки Трамп зрозумів, що знову йде мимо зі своїм "геніальним" планом - відразу включили "моя твоя не понімать".
Скоріш за все тепер і зустріч з х..лом буде під питанням, хіба що в Трампа нав'язлива ідея поцілуватись з путіним в засос, та послухати кілька годинну лекцію про печенігів.
09.08.2025 14:22 Відповісти
Схоже - чебурек , йому , в Москвабаді , неякісний підсунули ...
09.08.2025 14:23 Відповісти
Знайди в тирнеті ДЭИР, почитай і стане зрозуміло.
09.08.2025 14:26 Відповісти
https://www.koob.ru/verishagin/
09.08.2025 14:29 Відповісти
хоч пляшкою по цеглині хоч цеглиною по пляшці, кінець однаковий
09.08.2025 14:23 Відповісти
Йой!
Ну якщо вже в адміністрації трапа є такі що зливають інфу про майбутню військову операцію прямо в ефір. То повинен бути і "кваліфікований" дипломат імбецил до пари.
Пи№дос респам на проміжних виборах.
09.08.2025 14:23 Відповісти
*цілості
09.08.2025 14:24 Відповісти
*цілісності
09.08.2025 14:43 Відповісти
Дякую.
09.08.2025 14:44 Відповісти
"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український урядовий чиновник у бесіді з BILD. Джерело: https://censor.net/ua/n3567852 "
А Гундосик такий самий - нанюхається на столі... потім верзе щось не по тексту.... Текст по дибільному написаний
09.08.2025 14:25 Відповісти
Дебілізм зашкалює...
09.08.2025 14:25 Відповісти
нехай віткофф ще раз поїде до *****, пожрати чебурек
09.08.2025 14:26 Відповісти
Де...де.. де. де дедлайн?
09.08.2025 14:30 Відповісти
Вчора був. А, то ви теж не помітили?
09.08.2025 14:44 Відповісти
Може вже на часі припинити посилати в кацапстан ************ міньєтчика Вітька-Вітькофа? Бо він за тими 30 срібняками, які він отримав від москалоти (так само, як Найвеличніший ZEлідор отримав від Патрушева в Оманє) вже ніхєра типу не вдупляє хто що хоче та хто що пропонує.
09.08.2025 14:31 Відповісти
Невыученные уроки Мюнхенского сговора - напоминаем читателя @Pravda_Gerashchenko, к чему могут привести уступки агрессору

На фоне последних заявлений Трампа об «обмене территориями» все вновь вспомнили о Мюнхенском соглашении 1938 года. Тогда политика умиротворения агрессора не смогла остановить Гитлера и привела к кровопролитной войне, унесшей десятки миллионов жизней.

🔹 1938

▪️ Германия претендовала на Судетскую область Чехословакии. В качестве предлога для аннексии Гитлер использовал «необходимость защитить судетских немцев от притеснений со стороны чехов».

Чехословакия не могла противостоять Германии без поддержки союзников - Британии и Франции.

А Европа, не пришедшая в себя после Первой мировой войны, всеми силами старалась избежать прямого столкновения с Германией и готова была пойти на уступки Берлину.

▪️ В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года состоялись переговоры, итогом которых стало подписание документа, вошедшего в историю как «Мюнхенский сговор».

В столице Баварии встретились канцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Италии Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и глава французского правительства Эдуард Даладье.

Чехословацкую сторону на встречу не пригласили, просто поставили перед фактом.

▪️ В попытке предотвратить войну Франция и Германия позволили Гитлеру оккупировать часть Чехословакии.

Согласно подписанному в Мюнхене договору, Судетская область отошла Германии, а Чехословакия якобы получила гарантии независимости.

▪️ Чемберлен, вернувшись в Лондон, торжественно заявил о «мире для нашего времени».

Уже в марте 1939 года Гитлер нарушил соглашение, оккупировав всю Чехословакию, что стало прологом ко Второй мировой войне.

Это превратило «Мюнхенский сговор» в крупнейший дипломатический провал ХХ века и показало тщетность любых попыток политики умиротворения агрессора.

🔹 2025

▪️ Мюнхенский сговор стал ярким примером того, как уступки диктаторам приводят не к миру, а к еще большей агрессии.

История учит нас, что диалог с диктаторами возможен только с позиции силы и единства. Уступки лишь разжигают аппетиты тех, кто не остановится, пока не проглотит все.

Попытка умиротворить Гитлера XIX века может привести к роковым последствия для всего мира.

❗️ Надеемся, что союзники Украины помнят, как дорого обходятся ошибки, совершенные из страха, наивности или амбиций.

И не допустят их повторения.

📹 Невилл Чемберлен прилетает в Лондон с текстом «Мюнхенского соглашения» и «миром на все времена». Через два года начались массовые бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии

#аналитика
09.08.2025 14:34 Відповісти
Пора останавливать войну
Вводить миротворцев
И сносить Зеленского к ху ....м
А иначе это никогда не закончится
Потому что за путиным стоит Китай
С его миллиардом населения
Китайцев не будут спрашивать - пойдете ли вы воевать?
Их просто пошлют на украинский фронт
А вот американцев и европейцев - не пошлешь - **** не ясно?
Ну сколько можно о войне рассусоливать с диванов?
Или идите в окопы вместо тех, кто там мудохается больше трех лет
Или сидите тихо ,умники тыловые!!!!
09.08.2025 14:34 Відповісти
А почему вы считаете нужным кудахтать, а другим затыкать рты?
09.08.2025 14:42 Відповісти
А навіщо на терки з ****** було послано імбецила? А тому що той хто його послав-довбой@б. Все логічно.
09.08.2025 14:37 Відповісти
Санкций и помощи нет, вот шо точно известно. И не будет. Все збс.
09.08.2025 14:38 Відповісти
09.08.2025 14:40 Відповісти
Ага, дипломат такого рівня щось "неправильно зрозумів", авжеж. Яка ж лапша на вуха...
09.08.2025 14:41 Відповісти
Який там ще дипломат? Який там рівень? Ви хоча б поцікавтеся хто такий той вітьков. Трампон понабирав собі свору довбой@бів ще більших ніж він сам.
09.08.2025 14:45 Відповісти
А він хіба дипломат? І давно?
09.08.2025 14:46 Відповісти
Певна тусовка розганяла у мережі хайп про те, що у Штатах на переговорах поганого розуміють Зеленського і Єрмака. Зрозуміли тепер хто там все плутає?
09.08.2025 14:50 Відповісти
Вітьок Трумпа - продажна хвойда... Трумпу-сутенеру це - досить комфортно.. воно й само таке... понаобирали, блін, блд-Єй елітних...
09.08.2025 14:55 Відповісти
Віткофф --це хороша проститутка..
09.08.2025 14:58 Відповісти
А оцей Віткофф окрім клюшки для гольфу шосььще спроможний усвідомлювати?
09.08.2025 15:03 Відповісти
Цього кондома Віткофа потрібно внести в Миротворець. Воно вже відкрито працює на ***** проти України. Не дарма ж ***** швиденько запросило Віткофа перед тим як Тампон повинен був ввести санкції. Напевно Віткофу знову якогось хлопчика в ліжко підклали
09.08.2025 15:06 Відповісти
А більд шо було при розмові?!.
Ух як там европейці як вужі на сковорідці задригалися коли наближається позапланово заморозка війни.
09.08.2025 15:08 Відповісти
НАвряд чи Зермаки підуть на таку авантюру, як виведення військ з контрольваних Україною земель Донбасу. Це смертний вирок зермакам. Якшо, звісно, Зеленьські не звалять у екзиль. А як це взагалі віддати землі? З цивільним населенням шо? І з ТЦКунами місцевими і ментами? То мобілізуйте їх накінец-то. Хай хоч дверми голосно стукнуть.
09.08.2025 15:11 Відповісти
 
 