Віткофф абсолютно неправильно зрозумів плани Путіна: диктатор все ще хоче отримати чотири області України, - BILD
Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Володимира Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BILD із посиланням на джерела.
Видання наголошує, що російський диктатор запропонував не всеосяжне, а лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. США ж, навпаки, запропонували заморозити конфлікт на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією BILD, Кремль на цю пропозицію йти не захотів.
При цьому, стверджують джерела видання, Віткофф абсолютно хибно зрозумів заяви Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Так, необхідний Росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.
"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український урядовий чиновник у бесіді з BILD.
Як стверджує видання, таку оцінку поділяють і представники німецького уряду.
Також, як пише BILD, 7 липня відбулася телефонна конференція між США - спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віцепрезидентом Джей Ді Венсом - і європейськими партнерами. При цьому під час розмови у європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли до єдиного розуміння того, що відбувається.
"Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання".
Крім того, зазначає видання, мабуть, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи. Тоді як держсекретар США наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.
Нагадаємо, російський диктатор Путін та спецпосланець президента США Віткофф під час тригодинної розмови у Москві обговорювали війну проти України. Росія передала "деякі сигнали" Дональду Трампу.
девелоперделавер....
.
І тепер на основі того, що Вітьку здалося що він почув, ще один телепень - трамп - буде приймати якісь рішення. Оце рівень міжнародної дипломатії! Та наші мін'єдчиці навіть поряд не стоять
патякання трампа про вивід ЗСУ з Донецької обл. за 6 !!! днів в стилі девелоперів - "отключим газ"
(припинимо постачання зброї)
.
Ну ось ніколи так не було... І раптом знову
"Я прийду к тебе Витек,
Я прийду к тебе Витек.
Только ты посвисти со двора."
Скоріш за все тепер і зустріч з х..лом буде під питанням, хіба що в Трампа нав'язлива ідея поцілуватись з путіним в засос, та послухати кілька годинну лекцію про печенігів.
Ну якщо вже в адміністрації трапа є такі що зливають інфу про майбутню військову операцію прямо в ефір. То повинен бути і "кваліфікований" дипломат імбецил до пари.
Пи№дос респам на проміжних виборах.
А Гундосик такий самий - нанюхається на столі... потім верзе щось не по тексту.... Текст по дибільному написаний
На фоне последних заявлений Трампа об «обмене территориями» все вновь вспомнили о Мюнхенском соглашении 1938 года. Тогда политика умиротворения агрессора не смогла остановить Гитлера и привела к кровопролитной войне, унесшей десятки миллионов жизней.
🔹 1938
▪️ Германия претендовала на Судетскую область Чехословакии. В качестве предлога для аннексии Гитлер использовал «необходимость защитить судетских немцев от притеснений со стороны чехов».
Чехословакия не могла противостоять Германии без поддержки союзников - Британии и Франции.
А Европа, не пришедшая в себя после Первой мировой войны, всеми силами старалась избежать прямого столкновения с Германией и готова была пойти на уступки Берлину.
▪️ В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года состоялись переговоры, итогом которых стало подписание документа, вошедшего в историю как «Мюнхенский сговор».
В столице Баварии встретились канцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Италии Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и глава французского правительства Эдуард Даладье.
Чехословацкую сторону на встречу не пригласили, просто поставили перед фактом.
▪️ В попытке предотвратить войну Франция и Германия позволили Гитлеру оккупировать часть Чехословакии.
Согласно подписанному в Мюнхене договору, Судетская область отошла Германии, а Чехословакия якобы получила гарантии независимости.
▪️ Чемберлен, вернувшись в Лондон, торжественно заявил о «мире для нашего времени».
Уже в марте 1939 года Гитлер нарушил соглашение, оккупировав всю Чехословакию, что стало прологом ко Второй мировой войне.
Это превратило «Мюнхенский сговор» в крупнейший дипломатический провал ХХ века и показало тщетность любых попыток политики умиротворения агрессора.
🔹 2025
▪️ Мюнхенский сговор стал ярким примером того, как уступки диктаторам приводят не к миру, а к еще большей агрессии.
История учит нас, что диалог с диктаторами возможен только с позиции силы и единства. Уступки лишь разжигают аппетиты тех, кто не остановится, пока не проглотит все.
Попытка умиротворить Гитлера XIX века может привести к роковым последствия для всего мира.
❗️ Надеемся, что союзники Украины помнят, как дорого обходятся ошибки, совершенные из страха, наивности или амбиций.
И не допустят их повторения.
📹 Невилл Чемберлен прилетает в Лондон с текстом «Мюнхенского соглашения» и «миром на все времена». Через два года начались массовые бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии
#аналитика
Вводить миротворцев
И сносить Зеленского к ху ....м
А иначе это никогда не закончится
Потому что за путиным стоит Китай
С его миллиардом населения
Китайцев не будут спрашивать - пойдете ли вы воевать?
Их просто пошлют на украинский фронт
А вот американцев и европейцев - не пошлешь - **** не ясно?
Ну сколько можно о войне рассусоливать с диванов?
Или идите в окопы вместо тех, кто там мудохается больше трех лет
Или сидите тихо ,умники тыловые!!!!
Ух як там европейці як вужі на сковорідці задригалися коли наближається позапланово заморозка війни.