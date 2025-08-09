Уиткофф абсолютно неправильно понял планы Путина: диктатор все еще хочет получить четыре области Украины, - BILD
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BILD со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что российский диктатор предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. США же, наоборот, предложили заморозить конфликт на текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации BILD, Кремль на это предложение идти не захотел.
При этом, утверждают источники издания, Уиткофф совершенно неправильно понял заявления Путина относительно Херсонской и Запорожской областей. Так, необходимый России "мирный уход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов.
"Уиткофф не знает, о чем говорит", - заявил украинский правительственный чиновник в беседе с BILD.
Как утверждает издание, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.
Также, как пишет BILD, 7 июля состоялась телефонная конференция между США - спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом - и европейскими партнерами. При этом во время разговора у европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего.
"Это было связано прежде всего с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путаные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах".
Кроме того, отмечает издание, видимо, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Тогда как госсекретарь США подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.
Напомним, российский диктатор Путин и спецпосланник президента США Уиткофф во время трехчасового разговора в Москве обсуждали войну против Украины. Россия передала "некоторые сигналы" Дональду Трампу.
На фоне последних заявлений Трампа об «обмене территориями» все вновь вспомнили о Мюнхенском соглашении 1938 года. Тогда политика умиротворения агрессора не смогла остановить Гитлера и привела к кровопролитной войне, унесшей десятки миллионов жизней.
🔹 1938
▪️ Германия претендовала на Судетскую область Чехословакии. В качестве предлога для аннексии Гитлер использовал «необходимость защитить судетских немцев от притеснений со стороны чехов».
Чехословакия не могла противостоять Германии без поддержки союзников - Британии и Франции.
А Европа, не пришедшая в себя после Первой мировой войны, всеми силами старалась избежать прямого столкновения с Германией и готова была пойти на уступки Берлину.
▪️ В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года состоялись переговоры, итогом которых стало подписание документа, вошедшего в историю как «Мюнхенский сговор».
В столице Баварии встретились канцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Италии Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и глава французского правительства Эдуард Даладье.
Чехословацкую сторону на встречу не пригласили, просто поставили перед фактом.
▪️ В попытке предотвратить войну Франция и Германия позволили Гитлеру оккупировать часть Чехословакии.
Согласно подписанному в Мюнхене договору, Судетская область отошла Германии, а Чехословакия якобы получила гарантии независимости.
▪️ Чемберлен, вернувшись в Лондон, торжественно заявил о «мире для нашего времени».
Уже в марте 1939 года Гитлер нарушил соглашение, оккупировав всю Чехословакию, что стало прологом ко Второй мировой войне.
Это превратило «Мюнхенский сговор» в крупнейший дипломатический провал ХХ века и показало тщетность любых попыток политики умиротворения агрессора.
🔹 2025
▪️ Мюнхенский сговор стал ярким примером того, как уступки диктаторам приводят не к миру, а к еще большей агрессии.
История учит нас, что диалог с диктаторами возможен только с позиции силы и единства. Уступки лишь разжигают аппетиты тех, кто не остановится, пока не проглотит все.
Попытка умиротворить Гитлера XIX века может привести к роковым последствия для всего мира.
❗️ Надеемся, что союзники Украины помнят, как дорого обходятся ошибки, совершенные из страха, наивности или амбиций.
И не допустят их повторения.
📹 Невилл Чемберлен прилетает в Лондон с текстом «Мюнхенского соглашения» и «миром на все времена». Через два года начались массовые бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии
#аналитика
