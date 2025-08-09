Уиткофф абсолютно неправильно понял планы Путина: диктатор все еще хочет получить четыре области Украины, - BILD

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BILD со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что российский диктатор предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. США же, наоборот, предложили заморозить конфликт на текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации BILD, Кремль на это предложение идти не захотел.

При этом, утверждают источники издания, Уиткофф совершенно неправильно понял заявления Путина относительно Херсонской и Запорожской областей. Так, необходимый России "мирный уход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", - заявил украинский правительственный чиновник в беседе с BILD.

Как утверждает издание, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.

Также, как пишет BILD, 7 июля состоялась телефонная конференция между США - спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом - и европейскими партнерами. При этом во время разговора у европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего.

"Это было связано прежде всего с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путаные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах".

Кроме того, отмечает издание, видимо, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Тогда как госсекретарь США подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.

Напомним, российский диктатор Путин и спецпосланник президента США Уиткофф во время трехчасового разговора в Москве обсуждали войну против Украины. Россия передала "некоторые сигналы" Дональду Трампу.

