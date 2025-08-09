РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
6 143 65

Уиткофф абсолютно неправильно понял планы Путина: диктатор все еще хочет получить четыре области Украины, - BILD

путин,витков

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BILD со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что российский диктатор предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. США же, наоборот, предложили заморозить конфликт на текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации BILD, Кремль на это предложение идти не захотел.

При этом, утверждают источники издания, Уиткофф совершенно неправильно понял заявления Путина относительно Херсонской и Запорожской областей. Так, необходимый России "мирный уход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", - заявил украинский правительственный чиновник в беседе с BILD.

Как утверждает издание, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советники по безопасности Украины провели детальный разговор с Уиткоффом относительно мира, - Зеленский

Также, как пишет BILD, 7 июля состоялась телефонная конференция между США - спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом - и европейскими партнерами. При этом во время разговора у европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего.

"Это было связано прежде всего с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путаные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах".

Кроме того, отмечает издание, видимо, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Тогда как госсекретарь США подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.

Напомним, российский диктатор Путин и спецпосланник президента США Уиткофф во время трехчасового разговора в Москве обсуждали войну против Украины. Россия передала "некоторые сигналы" Дональду Трампу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп в разговоре с Мерцем оценил беседу Уиткоффа с Путиным "более продуктивной, чем ожидалось", - Bild

Автор: 

путин владимир (31837) Стив Уиткофф (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
8 серпня сплив дедлайн - ***** знов всіх переграв - яка ж америка тупа сьогодні
показать весь комментарий
09.08.2025 14:14 Ответить
+15
показать весь комментарий
09.08.2025 14:16 Ответить
+14
клоуни
показать весь комментарий
09.08.2025 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верблюже пальто все правильно зрозумів. Він вже навіть продав ***** наші чотири області.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:10 Ответить
девелопер делавер....

.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:16 Ответить
" Віткофф абсолютно неправильно зрозумів..." Віткофф-- пішак, і все він правильно зроозумів. І його задача не в розумінні, і не в нерозумінні. Він тупо виконує завдання. Крапка.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:29 Ответить
Ось і вся ціна вояжів телепня Вітька на болота, до ху#ла.
І тепер на основі того, що Вітьку здалося що він почув, ще один телепень - трамп - буде приймати якісь рішення. Оце рівень міжнародної дипломатії! Та наші мін'єдчиці навіть поряд не стоять
показать весь комментарий
09.08.2025 14:39 Ответить
Навпаки. Вітьков чує тільки те, що повністю співпадає з давно прийнятими Трампом рішеннями.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:04 Ответить
віткофф трамп зеленський давно завербовані кацапом ****** та працюють на нього. У боневтіка як він не старався не вийшло здати Україну за три дні як наказав йому ***** тому що народ встав на захист держави, тому зараз він виконуе наступгий наказ ***** хзнищення народу. Тампон зі своїми погрозами через день,50 днів, 10днів вже повністью обісрав себе та США перед усім світом пустопорожнею болтавней і зараз виконуе наказ кремля по капітуляціі України.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:13 Ответить
А в нього немає жодної області. Тобто виходить він розвів *****...
показать весь комментарий
09.08.2025 15:18 Ответить
***** передало Віткофу орден леніна для замдиректора ЦРУ, сина якої задвухсотили на стороні кацапів. Чи передав заодно і 5 млн. ржублів за жмурика не повідомлялося
показать весь комментарий
09.08.2025 15:28 Ответить
клоуни
показать весь комментарий
09.08.2025 14:11 Ответить
Во ,що робить ,,орден леніна,, кгбістський.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:13 Ответить
Чи може ще шось тупіше зробити той вітькофф, щоб його погнали ссаними ганчірками?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:14 Ответить
Тільки почати перечити Трампу (кейс Маска).
показать весь комментарий
09.08.2025 15:05 Ответить
8 серпня сплив дедлайн - ***** знов всіх переграв - яка ж америка тупа сьогодні
показать весь комментарий
09.08.2025 14:14 Ответить
все він правильно зрозумів та передав -

патякання трампа про вивід ЗСУ з Донецької обл. за 6 !!! днів в стилі девелоперів - "отключим газ"
(припинимо постачання зброї)

.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:15 Ответить
Звісно на трампа нема надії - він же не зможе гарантувати що знову орки не підуть в наступ. ( Гарантії це не папір з туалету на поличці в ООН . Це зброя, укріплення, радари та логістика і зв'язок від Нато а також матеріальні активи як застава : нафта, золото, літаки, все що має цінність. Їм літаки не потрібні, у них санкції
показать весь комментарий
09.08.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 14:16 Ответить
ну от бачите.... Всі всяні страхи перед ТЦК нічого перед планами перестарілого політбюро
показать весь комментарий
09.08.2025 14:18 Ответить
Хто ж винен в тому, що імбіцили в 2019 наобирали примітивну тупоголову ватну курву, яка помножила на нуль, знецінила та розтоптала всю нашу зовнішньоподітичну суб"єктність, яку Україна вже мала на початку 2019 р. і яку важкою кропіткою працею дипломатичного корпуса здобували попередники в 2014-2019. Зараз Україна сама дипломатично ні на що не впливає, хоча ще відносно недавно, 6 років тому, було все геть по іншому. Але все це вже безнадійно просрано завдяки тупоголовим імбіцилам, які злили власну країну в ЗЕлений золотий унітаз імені ЗЕленського-Міндича.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:40 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573715375460&__cft__[0]=AZXQNpnicpdLkiHJqc_vgHAdP3uSOTmlWskHjAixIp5HGLDjHZMc8adim0hIYmN7MHycDpX00VRiyDFKiAJVoFABczURKNWFh6m-87dVdRoFG-y1w-wDcT92m3EY_vxFLUhG81V8bjrXKXnD8biO-gP2gN9BNz9sjPrPGJhV-pEc7ohYb3rIZ6c4uMSZQKYRSg-SJlWv65XG_JewdLSPX6lf&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122150148806790512&id=61573715375460&__cft__[0]=AZXQNpnicpdLkiHJqc_vgHAdP3uSOTmlWskHjAixIp5HGLDjHZMc8adim0hIYmN7MHycDpX00VRiyDFKiAJVoFABczURKNWFh6m-87dVdRoFG-y1w-wDcT92m3EY_vxFLUhG81V8bjrXKXnD8biO-gP2gN9BNz9sjPrPGJhV-pEc7ohYb3rIZ6c4uMSZQKYRSg-SJlWv65XG_JewdLSPX6lf&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Я не понимаю, а чем пересічни громадяне снова недовольны? Семьдесят три процента - три четверти избирателей - ау? Вы же сами отдали свой голос за человека, который своим предвыборным обещанием прямо в глаза, в лицо сказал вам - где-нибудь посередине договоримся.

Ну, вот он и договаривается.

Уникальный случай в истории Украины - президент исполняет свои предвыборные обещания.

Путин «отдает» Херсон, Зе отдает Донбасс.

Середина? Середина.

Что не так?

Ну именно ВЫ же за это голосовали.

Вы же именно ЗА ЭТО, *****, и голосовали!

Шесть миллионов отказников, восемьсот тысяч за кордоном, в ночном Киеве кафешки забиты до отказа, на Закарпатье через день переворачивают машины с тцкшниками, нападение на ТЦК в Виннице, у Миколаєві, фуры с теслами, икс пятыми и кайенами на границе, в частях некомплект тридцать-сорок процентов- Зеленский, верни нам Крым?

Ну, логично, чо.

Меня так умиляет наивное «а как Зеленский скажет людям, что он отдал территории»? Да минимум шесть миллионов восемьсот тысяч мужиков только радостно выдохнут от этого. А с ними и их жены, родственники, родители.

Сколько это на круг - процентов двадцать избирателей?

С имеющимся рейтингом вот вам и уже гарантированный второй тур.

Так что я никак не могу понять, в чем проблема.

Вы хотели POHUY?

Вы его получили.

Трампа ***** послали?

Послали.

Сталевы яйца?

Сталевы.

Хоть поржали?

Поржали.

Какая разница?

Никакой.

Посередине сошлись?

Сошлись.

ЧТО ВАМ ***** ТЕПЕРЬ НЕ ТАК?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:15 Ответить
Прислали дурачка а він все переплутав...
Ну ось ніколи так не було... І раптом знову
показать весь комментарий
09.08.2025 14:17 Ответить
Як співала Успенська:
"Я прийду к тебе Витек,
Я прийду к тебе Витек.
Только ты посвисти со двора."
показать весь комментарий
09.08.2025 14:17 Ответить
Лише тридварази і кацапи слухають русняві помиї
показать весь комментарий
09.08.2025 15:42 Ответить
Так Вітьков отим і є. І спадковий кацап , і не тричі-двічі, много-много раз.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:56 Ответить
Нах їх треба послати. Вони ж гаранти територіальної лілості, треба Доніку нагадати.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:21 Ответить
Як тільки Трамп зрозумів, що знову йде мимо зі своїм "геніальним" планом - відразу включили "моя твоя не понімать".
Скоріш за все тепер і зустріч з х..лом буде під питанням, хіба що в Трампа нав'язлива ідея поцілуватись з путіним в засос, та послухати кілька годинну лекцію про печенігів.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:22 Ответить
Схоже - чебурек , йому , в Москвабаді , неякісний підсунули ...
показать весь комментарий
09.08.2025 14:23 Ответить
Знайди в тирнеті ДЭИР, почитай і стане зрозуміло.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:26 Ответить
https://www.koob.ru/verishagin/
показать весь комментарий
09.08.2025 14:29 Ответить
хоч пляшкою по цеглині хоч цеглиною по пляшці, кінець однаковий
показать весь комментарий
09.08.2025 14:23 Ответить
Йой!
Ну якщо вже в адміністрації трапа є такі що зливають інфу про майбутню військову операцію прямо в ефір. То повинен бути і "кваліфікований" дипломат імбецил до пари.
Пи№дос респам на проміжних виборах.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:23 Ответить
*цілості
показать весь комментарий
09.08.2025 14:24 Ответить
*цілісності
показать весь комментарий
09.08.2025 14:43 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:44 Ответить
"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український урядовий чиновник у бесіді з BILD. Джерело: https://censor.net/ua/n3567852 "
А Гундосик такий самий - нанюхається на столі... потім верзе щось не по тексту.... Текст по дибільному написаний
показать весь комментарий
09.08.2025 14:25 Ответить
Дебілізм зашкалює...
показать весь комментарий
09.08.2025 14:25 Ответить
нехай віткофф ще раз поїде до *****, пожрати чебурек
показать весь комментарий
09.08.2025 14:26 Ответить
Де...де.. де. де дедлайн?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:30 Ответить
Вчора був. А, то ви теж не помітили?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:44 Ответить
Може вже на часі припинити посилати в кацапстан ************ міньєтчика Вітька-Вітькофа? Бо він за тими 30 срібняками, які він отримав від москалоти (так само, як Найвеличніший ZEлідор отримав від Патрушева в Оманє) вже ніхєра типу не вдупляє хто що хоче та хто що пропонує.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:31 Ответить
Невыученные уроки Мюнхенского сговора - напоминаем читателя @Pravda_Gerashchenko, к чему могут привести уступки агрессору

На фоне последних заявлений Трампа об «обмене территориями» все вновь вспомнили о Мюнхенском соглашении 1938 года. Тогда политика умиротворения агрессора не смогла остановить Гитлера и привела к кровопролитной войне, унесшей десятки миллионов жизней.

🔹 1938

▪️ Германия претендовала на Судетскую область Чехословакии. В качестве предлога для аннексии Гитлер использовал «необходимость защитить судетских немцев от притеснений со стороны чехов».

Чехословакия не могла противостоять Германии без поддержки союзников - Британии и Франции.

А Европа, не пришедшая в себя после Первой мировой войны, всеми силами старалась избежать прямого столкновения с Германией и готова была пойти на уступки Берлину.

▪️ В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года состоялись переговоры, итогом которых стало подписание документа, вошедшего в историю как «Мюнхенский сговор».

В столице Баварии встретились канцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Италии Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и глава французского правительства Эдуард Даладье.

Чехословацкую сторону на встречу не пригласили, просто поставили перед фактом.

▪️ В попытке предотвратить войну Франция и Германия позволили Гитлеру оккупировать часть Чехословакии.

Согласно подписанному в Мюнхене договору, Судетская область отошла Германии, а Чехословакия якобы получила гарантии независимости.

▪️ Чемберлен, вернувшись в Лондон, торжественно заявил о «мире для нашего времени».

Уже в марте 1939 года Гитлер нарушил соглашение, оккупировав всю Чехословакию, что стало прологом ко Второй мировой войне.

Это превратило «Мюнхенский сговор» в крупнейший дипломатический провал ХХ века и показало тщетность любых попыток политики умиротворения агрессора.

🔹 2025

▪️ Мюнхенский сговор стал ярким примером того, как уступки диктаторам приводят не к миру, а к еще большей агрессии.

История учит нас, что диалог с диктаторами возможен только с позиции силы и единства. Уступки лишь разжигают аппетиты тех, кто не остановится, пока не проглотит все.

Попытка умиротворить Гитлера XIX века может привести к роковым последствия для всего мира.

❗️ Надеемся, что союзники Украины помнят, как дорого обходятся ошибки, совершенные из страха, наивности или амбиций.

И не допустят их повторения.

📹 Невилл Чемберлен прилетает в Лондон с текстом «Мюнхенского соглашения» и «миром на все времена». Через два года начались массовые бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии

#аналитика
показать весь комментарий
09.08.2025 14:34 Ответить
Пора останавливать войну
Вводить миротворцев
И сносить Зеленского к ху ....м
А иначе это никогда не закончится
Потому что за путиным стоит Китай
С его миллиардом населения
Китайцев не будут спрашивать - пойдете ли вы воевать?
Их просто пошлют на украинский фронт
А вот американцев и европейцев - не пошлешь - **** не ясно?
Ну сколько можно о войне рассусоливать с диванов?
Или идите в окопы вместо тех, кто там мудохается больше трех лет
Или сидите тихо ,умники тыловые!!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 14:34 Ответить
А почему вы считаете нужным кудахтать, а другим затыкать рты?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:42 Ответить
А навіщо на терки з ****** було послано імбецила? А тому що той хто його послав-довбой@б. Все логічно.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:37 Ответить
Санкций и помощи нет, вот шо точно известно. И не будет. Все збс.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:38 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 14:40 Ответить
Ага, дипломат такого рівня щось "неправильно зрозумів", авжеж. Яка ж лапша на вуха...
показать весь комментарий
09.08.2025 14:41 Ответить
Який там ще дипломат? Який там рівень? Ви хоча б поцікавтеся хто такий той вітьков. Трампон понабирав собі свору довбой@бів ще більших ніж він сам.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:45 Ответить
А він хіба дипломат? І давно?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:46 Ответить
Да какой там дипломат. Виткофф это типичный аналог нашей зекоманды. Тампон там половину таких понабирал. Только зедя квнщиков понабирал, а тампон телевизионщиков из Фокс ньюз)
показать весь комментарий
09.08.2025 15:51 Ответить
Певна тусовка розганяла у мережі хайп про те, що у Штатах на переговорах поганого розуміють Зеленського і Єрмака. Зрозуміли тепер хто там все плутає?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:50 Ответить
Вітьок Трумпа - продажна хвойда... Трумпу-сутенеру це - досить комфортно.. воно й само таке... понаобирали, блін, блд-Єй елітних...
показать весь комментарий
09.08.2025 14:55 Ответить
Віткофф --це хороша проститутка..
показать весь комментарий
09.08.2025 14:58 Ответить
А оцей Віткофф окрім клюшки для гольфу шосььще спроможний усвідомлювати?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:03 Ответить
Клюшкою від гольфа..))
показать весь комментарий
09.08.2025 16:09 Ответить
Цього кондома Віткофа потрібно внести в Миротворець. Воно вже відкрито працює на ***** проти України. Не дарма ж ***** швиденько запросило Віткофа перед тим як Тампон повинен був ввести санкції. Напевно Віткофу знову якогось хлопчика в ліжко підклали
показать весь комментарий
09.08.2025 15:06 Ответить
А більд шо було при розмові?!.
Ух як там европейці як вужі на сковорідці задригалися коли наближається позапланово заморозка війни.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:08 Ответить
ТЦК це вже військові, тупиця.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:22 Ответить
Я мав на увазі на фронт їх відправить
показать весь комментарий
09.08.2025 15:25 Ответить
Військові без цивільної соплі розберуться.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:23 Ответить
Європейці аби утримати хоч якось відвʼязаного Трампа у своїй орбіті готові йти на любі дипломатичні хитрощі. І це правильно! Це як у сімʼї , де чоловік пияка- жінка терпить до останнього і вірить , що от завтра кине пити. Тому у недолугого Віткофа «апʼять пєрєводчік нє тот!»)))( ви ж памʼятаєте історію з цого попередньою поїздкою до московитів без свого перекладача…) Або другий варіянт- Віткофф дурак і за 3 години нічєго нє понял! Європейці поки що тримають павзу та готуються до стрибка.… Надіємось.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:20 Ответить
Віткофф абсолютно неправильно зрозумів плани Путіна

Віткопф бил туп
І нє відал больших *****!
показать весь комментарий
09.08.2025 15:37 Ответить
Віткофф це шо дурник на побігеньках?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:43 Ответить
Їздив знову без свого перекладача?)
показать весь комментарий
09.08.2025 16:08 Ответить
Якщо це чмо американське таке тупе, то навіщо трампон його призначив на цю посаду. Скоріш за все риже чмо таке саме тупориле, або розумне, якщо послав недолугого на перемовини з ******.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:11 Ответить
 
 