Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP

Российский диктатор Владимир Путин не намерен возвращать Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с содержанием встречи спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с главой Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

По словам лица, знакомого с переговорами, Россия предложила Украине отказаться от Донбасса, включающего Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других предложений взамен.

"Кремль не желает возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях, где российские военные достижения обеспечили Москве ценный сухопутный мост в оккупированный Крым", - рассказал источник.

Читайте также: Виткофф совершенно неправильно понял планы Путина: диктатор все еще хочет получить четыре области Украины, - BILD

Собеседник The Washington Post утверждает, что американская сторона также восприняла предложение Путина остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях как готовность вывести оттуда российские войска. Однако Кремль, по его словам, не готов отказаться от захваченных территорий.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, которую потом попытаются навязать Украине, - NYT

Топ комментарии
+17
ЦЕ БУЛО ЯСНО - Коридор в Крим він не віддасть ніколи!

Трамп і Венс - його шлюхи смокчуть так що аж соромно дивитись. Змініть кімнату. Хочу...у вас був цілий острів Епштейна - я забув
показать весь комментарий
10.08.2025 19:57 Ответить
+12
тю, оце новина. а ми й не знали.
не для того південь здали за два дні, щоб повертати
показать весь комментарий
10.08.2025 19:58 Ответить
+12
якшо 🤡 зеленський затримається в президентах ...можно взагалі не планувати ,відмовлятися від всієї України ...зеленський **** ,йди у відставку !!!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** максимум що , заради збереження обличчя трампа, погодиться повернути декілька сіл у Сумський області та частинку Харківської області в обмін на передачу йому без боя 7500 кв. км у Донецькій області, включно з півмільонною Красаторсько-Слов'янською агломерацією.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:04 Ответить
Ніхто йому нічого не віддасть - не мрійте !
показать весь комментарий
10.08.2025 20:21 Ответить
якщо спалити ще 30 нпз думаю все віддасть!
показать весь комментарий
10.08.2025 20:48 Ответить
міхайло,а зєля не при ділах?
показать весь комментарий
10.08.2025 21:06 Ответить
Оман в дії! Все так було і сплановано.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:07 Ответить
Як можна вивести наші війська з Донбасу? Туди ж зразу зайдуть буряти і всіх згвалтують! Ніколи Зеленський на таке не піде, бо він гарант Конституції!!!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:59 Ответить
Якщо не гаяти ані хвилини, то не виключено, що ще можна знайти обкладинку Конституції в туалеті ОПи.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:25 Ответить
😅😅😅 Вмієте розрядити обстановку,особливо сподобалась шутка про " зеленський гарант конституції".
показать весь комментарий
10.08.2025 20:52 Ответить
за конституцією, коливан "президент".
шо б я сдох.....
показать весь комментарий
10.08.2025 20:30 Ответить
А як же він піде?? Йому б перепочити, зібрати вдвічі більшу армію і дійти до Миколаєва, Одеси.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:59 Ответить
Правильно кажуть, зараз при владі США круглі ідіоти - вони не розуміють справжніх умов і вимог, а просто так кажуть про "обмін територіями". Більше довіряю такому авторитетному джерелу, як неназваний співрозмовник Washington Post, він брехати і нагнітати ситуацію щоб зірвати переговори точно не буде.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:00 Ответить
Доведеться.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:01 Ответить
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , якщо Трамп порушить це імпічмент йому забеспечений
показать весь комментарий
10.08.2025 20:02 Ответить
Третій? Йому пох..от би йому оби два вуха відстрелили..
показать весь комментарий
10.08.2025 20:19 Ответить
нєнє.
йому *****, бо життя буремне, але короткочасне.
чи трамп: такой молодой і юнний октябрь впєрєді?
показать весь комментарий
10.08.2025 20:33 Ответить
хочбиздох..шампанське вип'ю))
показать весь комментарий
10.08.2025 20:46 Ответить
Це не має значення, так як Україна поверне усі свої території включно з Кримом знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
10.08.2025 20:04 Ответить
Це буде кінцем режиму зеленьських. Головне не випустити його та 95й квартал з країни.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:10 Ответить
зєля боїться завершення війни. він буде робити все щоб вона продовжувалась. відповідь нижче.

показать весь комментарий
10.08.2025 20:12 Ответить
аргументуй. в тебе є рівно 5 хвилин. зараз 20.28
показать весь комментарий
10.08.2025 20:28 Ответить
Суд забов'язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос. ДОКУМЕНТ

https://images.cnscdn.com/2/6/4/f/264f56337187a442e9529e10e4c600b0/original.jpg

Печерський районний суд міста Києва забов'язав Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою народного депутата Гео Лероса та почати досудове розслідування щодо президента України Володимира Зеленського та співробітників Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.facebook.com/photo/?fbid=6243502362353507&set=pcb.6243502732353470 сторінку Лероса у фейсбуці.

"Обовʼязали відкрити кримінальну справу по ст.111 (державна зрада) на Зеленського і ко!

Нагадаю, кишенькове ДБР відмовилось розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, як стало відомо з аудіо телефонних розмов "Сівковича-Кулініча", але ми судом зобов'язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове рослідування. Джерело: https://censor.net/ua/n3421658
показать весь комментарий
10.08.2025 20:32 Ответить
Я про це давно говорила. Головне - не випускати його за кордон. У Польщі його дискотечний літак стоїть..далі - полетить до країни, з якою немає договору про екстрадицію..а гроші у банку Ватикану..
показать весь комментарий
10.08.2025 20:22 Ответить
Тоді розмови закінчено.
Просто розмовляти нема про що.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:06 Ответить
А що там по найвеличнішою, самою чудовою угодою про копалини? Набу , а не час вже
показать весь комментарий
10.08.2025 20:10 Ответить
копають
показать весь комментарий
10.08.2025 20:12 Ответить
Абсолютно ніщо не змусить РФ виконувати будь-які домовленності. Міняти-туди сюди, наклепає танчиків, виростуть нові буряти, посадять нових зеків та вперед. Захід відреагує - накладе у памперси. Як завжди. Сраний ковбоєц запропонує віддати території.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:12 Ответить
А что нам мешает окопаться,залить бетоном,заминировать я,наклепать Дронов и ракет? А мешает мудрый нарид который опять выберет или зелю или бойко или ещё кого нибудь из этого бомонда. А потом опять меньшинство воевать и класть жизни,а остальные или через тису или будут прятаться от тцк
показать весь комментарий
10.08.2025 20:18 Ответить
Якраз "мудрый нарид", це ті, хто відмазався, виїхав за кордон.... буде топити до кордонів 91го, до останнього українця. А тцкуни, яких вони підтримують, їм в цьому допоможуть " за недорого"
показать весь комментарий
10.08.2025 20:22 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 20:15 Ответить
Кто бы сомневался. Кацапы все поголовно имбецилы и идиоты, разумеется, но на практике почему то совсем другое. 73% Запорожской области(+вишенка в виде ЗАЭС) и 72% Херсонской(левый берег Днепра от устья до Каменского) обменять на 35% Донецкой было бы удачей для Украины. Не судьба. Трампу строго п...й.
показать весь комментарий
10.08.2025 20:21 Ответить
если бы можно было обменять зеленского с его кагалом на территории- народ порвал. бы все баяны
показать весь комментарий
10.08.2025 20:27 Ответить
ху* ло потвора ти кончена !!! твоя засрашка ,без України просто московські болота !!! І це наша біда !!! Ху* тобі а не Україна ...московія розпадеться , і взагалі згине !!!
показать весь комментарий
10.08.2025 20:30 Ответить
кацапи шо Америку за дурників тримають - подумали шо ті віддадуть Запорізьку і Херсонську обл
показать весь комментарий
10.08.2025 20:46 Ответить
"американская сторона также восприняла предложение Путина остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях как готовность вывести оттуда российские войска"

Интересно, в Белом Доме действительно тупые или это они намеренно "не так поняли"? Хотя, глядя на витькова... При том, что достаточно разумных и понимающих людей, но сейчас рулит какая-то шайка-лейка.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:28 Ответить
Ніякого обміну не потрібно робити. Це огидно.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:31 Ответить
 
 