Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP
Российский диктатор Владимир Путин не намерен возвращать Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с содержанием встречи спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с главой Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
По словам лица, знакомого с переговорами, Россия предложила Украине отказаться от Донбасса, включающего Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других предложений взамен.
"Кремль не желает возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях, где российские военные достижения обеспечили Москве ценный сухопутный мост в оккупированный Крым", - рассказал источник.
Собеседник The Washington Post утверждает, что американская сторона также восприняла предложение Путина остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях как готовность вывести оттуда российские войска. Однако Кремль, по его словам, не готов отказаться от захваченных территорий.
Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
