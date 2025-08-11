Будут обмены территориями, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирных переговоров его страна попытается вернуть Украине часть территорий, оккупированных Россией.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия оккупировала некоторые важные территории, мы попытаемся вернуть часть этих территорий Украине", - сказал глава Белого дома.
Трамп также сказал, что он "обеспокоен" заявлением президента Украины Владимира Зеленского относительно "конституционного одобрения обмена территориями".
"Я имею в виду, что он имеет разрешение воевать и убить всех, но ему нужно одобрение на обмен землями, потому что будет происходить определенный обмен землями. Я знаю это через Россию и через разговоры со всеми", - сказал глава США.
По словам Трампа, обмен территориями будет "на благо Украины".
"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения. - Ред.), которая очень неровная, и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта", - сказал президент США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Це що співчуття хйлу ?
версія Об'єднаної Ради начальників штабів US ARMY і міністра оборони гессета
пропоную поміняти на опу преЗЕдента разом з 95 кварталом
І в цього імбецила "ядерна кнопка" і вся могутність США.....
МиргородВашингтон, ХоролПотомак річка не та...
«росія була б в Києві через чотири години, якби поїхала по шосе. Але російський генерал вирішив йти через сільськогосподарські угіддя».
«Багато людей не знають, що Україна мала 1000 миль океану. Це зникло, окрім однієї невеликої області, Одеси. Це невелика область. Залишилося лише трохи води».
пі-пі-пі.... !!!
.
я не знаю хто джерело влади у вас, в Америці, рудий придурку, а в Україні це - народ !
.
кличте аварійну бригаду !
.
.
переплутати Аляску з кацапією, це як дєвочку з мальчіком.
без тебе, соплівого, Україна розбереться.
Він взагалі притомний? Хай загляне в конституцію США. Що їх конституція каже щодо захисту країни та обміну територіями, що їх конституція дозволяє, а що ні. А то, я так бачу, він окрім deal нічого не знає.
Там робе тільки "хочу" та "можу".
І саме це його і поховає.
Ми спробуємо, а якщо не вийде (бо українці вперті і не хочуть йти на "компроміси" від ПТНа-Трампа) - тоді "я устал, я ухожу".
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Трампу не завадило б і у свою Конституцію хоча б раз заглянути. Певен, що там є щось подібне.
А цей дебіл так досі і не втямив, хто захотів війни, а хто змушений воювати.
морозбездорожье помешало, а еще он забыл про 500 ждавелинов, способные остановить любое наступление, даже инопланетное, и если бы он их не дал, тооо, Киев за 3 дня.
Короче, рыжий гандон всячески пытается принижать то достижение и подвиг, которые совершили ВСУ и первые десятки тысяч наиболее мотивированных добровольцев, влившихся в армию в первые месяцы войны, преломившие ее ход, что бы внушить части западного населения, которому не нравится что он пытается порешать все за счет Украины и лижет жопу *****, что мол, у Украины и так то шансов и не было, просто рф немножко не повезло, поэтому незачем ей помогать добиться более приемлемых условий, у нее все равно нет шансов, так зачем продолжать это кровопролитие, ведь люди гибнут, а я спать не могу так переживаю за гибнущих людей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/11/7525675/
А кто начал войну? Тот, кто первым выстрелил!
У іржавого знову загострення . А пігулки купити забув .
.
Чи томагавками будеш примушувати?
Ви там, в США, зовсім *їбанулись?
..
квартирнемаєткове питання. Так само із посередництвом у "замиренні" із кацапами буде! Треба уникати будь-яких справ із Трампом!
https://www.ofeliya.com.ua/archives/6804 Алла К. Писатель Майкл Вольф рассказал, на мой взгляд, самую правдивую историю того, почему закончилась дружба Трампа с Эпштейном, которую он узнал от самого Эпштейна.
«В 2004 году Эпштейн считал себя самым дорогим покупателем недвижимости в Палм-Бич. Он собирался купить дом. Его предложение составляло 36 миллионов. Он взял своего друга Трампа с собой, чтобы тот осмотрел дом и попросил его дать ему совет, как перенести бассейн. После этого Трамп обошел Эпштейна и предложил за дом 40 миллионов - и получил эту недвижимость, Эпштейн, который был хорошо знаком с разрозненными финансами Трампа и фактически был глубоко вовлечен в них, понимал, что у него нет 40 миллионов, чтобы заплатить за этот дом. Если бы это было так, то это были бы чужие 40 миллионов. В то время Эпштейн полагал, что эти 40 миллионов принадлежат российскому олигарху по фамилии Рыболовлев. Менее чем через два года этот же дом, купленный Трампом за 40 миллионов, был продан за 95 миллионов - и на самом деле он был продан Рыболовлеву. Все это - красный флаг, указывающий на отмывание денег. А то, что сделал Эпштейн, - а он был в ярости из-за потери этого дома, - я имею в виду, что есть что-то в этих парнях, в этих мужчинах, что ничто не выводит их из себя так сильно, как предательство, связанное с недвижимостью. Эпштейн после всего этого - продажи этого дома, после того как Трамп обошел его за спиной и заполучил этот дом, - начал угрожать судебными исками, выступлениями в прессе и заявлениями о том, что Трамп был подставным лицом в сделке по отмыванию денег. В этот момент Трамп запаниковал, а Эпштейн поверил, что именно Трамп пошел в полицию и, как сказал Эпштейн, подставил его. То есть, сообщил полиции о происходящем. Началось расcледование, и все юридические проблемы Эпштейна на следующие 15 лет начали раскрываться»