Будут обмены территориями, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирных переговоров его страна попытается вернуть Украине часть территорий, оккупированных Россией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия оккупировала некоторые важные территории, мы попытаемся вернуть часть этих территорий Украине", - сказал глава Белого дома.

Трамп также сказал, что он "обеспокоен" заявлением президента Украины Владимира Зеленского относительно "конституционного одобрения обмена территориями".

"Я имею в виду, что он имеет разрешение воевать и убить всех, но ему нужно одобрение на обмен землями, потому что будет происходить определенный обмен землями. Я знаю это через Россию и через разговоры со всеми", - сказал глава США.

По словам Трампа, обмен территориями будет "на благо Украины".

"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения. - Ред.), которая очень неровная, и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта", - сказал президент США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP