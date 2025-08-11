РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Передача территорий Территориальные уступки
8 661 96

Будут обмены территориями, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирных переговоров его страна попытается вернуть Украине часть территорий, оккупированных Россией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия оккупировала некоторые важные территории, мы попытаемся вернуть часть этих территорий Украине", - сказал глава Белого дома.

Трамп также сказал, что он "обеспокоен" заявлением президента Украины Владимира Зеленского относительно "конституционного одобрения обмена территориями".

"Я имею в виду, что он имеет разрешение воевать и убить всех, но ему нужно одобрение на обмен землями, потому что будет происходить определенный обмен землями. Я знаю это через Россию и через разговоры со всеми", - сказал глава США.

По словам Трампа, обмен территориями будет "на благо Украины".

"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения. - Ред.), которая очень неровная, и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта", - сказал президент США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP

Автор: 

переговоры (5116) США (27688) территориальные претензии (122) Трамп Дональд (6211)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Пилять....

І в цього імбецила "ядерна кнопка" і вся могутність США.....
показать весь комментарий
11.08.2025 19:34 Ответить
+19
Трамп також висловив думку, що Росія окупувала ключові території, але можна спробувати частину з них повернути Україні. Він додав, що, на його погляд, російські війська могли б дістатися Києва за чотири години, якби просувалися трасою, але командування обрало шлях через сільськогосподарські поля.

Це що співчуття хйлу ?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:33 Ответить
+18
Старая, тупая, рыжая макака! ***** уже меньше желаю всего "хорошего", чем этому рыжему гондону, любителю рашки. Как зеабал это кусок говна!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп також висловив думку, що Росія окупувала ключові території, але можна спробувати частину з них повернути Україні. Він додав, що, на його погляд, російські війська могли б дістатися Києва за чотири години, якби просувалися трасою, але командування обрало шлях через сільськогосподарські поля.

Це що співчуття хйлу ?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:33 Ответить
То чого вони зараз трасою на Київ за 4 години не йдуть? Трамп не хоче це пояснити?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:37 Ответить
бо вони по сільгоспполях ходять, кукурудзу їдять...

версія Об'єднаної Ради начальників штабів US ARMY і міністра оборони гессета
показать весь комментарий
11.08.2025 19:44 Ответить
Сімпсони захопили владу в США
показать весь комментарий
11.08.2025 21:10 Ответить
На що можна очікувати за таким прикладом виплеску думок на язик цього діда ??? Як можна передбачити непередбачуване ним самим . Можна лиш гадати, наскільки ще хйло не перевчився перегравати й наскільки свідомість ще присутня в голові діда-маганарциса ...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:38 Ответить
деменціонний дегенерат на підтанцьовці террориста №1 *****-гітлера ! Ганьбища , щоб твоі , нащадки відчули , такі самі муки , як закатовані людожерами -рашистами , Герої військові , діти , всі громадяни
показать весь комментарий
11.08.2025 20:17 Ответить
типу - українці подякуйте хйлу що він полями пішов на Київ , а за це поділіться з ним територіями...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:43 Ответить
Угу. Це він хотів сказати, що ***** за українськиї водіїв переживав. Не хотів їм створювати проблеми на дорогах своїми танками.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:51 Ответить
та нє, то була попередня домовленість з Єрмачатиною , не рушити плоди діяльності ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА
показать весь комментарий
11.08.2025 20:01 Ответить
це звичайний кретинизм.... по полях кукурудзи на Алабамщині.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:42 Ответить
Невже Трамп, хоче Аляску теж обміняти на мухосранську губернію??
показать весь комментарий
11.08.2025 20:21 Ответить
скажіть ще - на Гренландію 🗽🗽🗽

пропоную поміняти на опу преЗЕдента разом з 95 кварталом
показать весь комментарий
11.08.2025 20:39 Ответить
Аляска піде в "родную гавань"
показать весь комментарий
11.08.2025 20:44 Ответить
воно реально ******* , як республіканці , партія Макейна ,докатились до такої ганьби ? Цілуйте в сраку педофіла і ойго кровавого кумира фашиста *****
показать весь комментарий
11.08.2025 20:26 Ответить
Це констатація фактів, які сталися не тільки агресії пуйла, а в більшості завдяки діям Найвєличнішого Лідора Всесвіту, якого в Україні знають як Боневтіка Потужно-Брехливого! Він особисто своїми діями відкрив ворота для ворога, відвівши війська з півдня, сходу і півночі.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:55 Ответить
Нет, это тупость беспросветная.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:04 Ответить
Є один шлях повернення територій це дати нормальне озброєння і в'їбати ***** нормальні санкції. Решта то все пердь в порожне відро.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:33 Ответить
Україна для нього не жертва в агрессор. Тому він не дарма дає зброю Україні, а продає ії ЄС. А ЄС потім дає іх нам.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:14 Ответить
Пилять....

І в цього імбецила "ядерна кнопка" і вся могутність США.....
показать весь комментарий
11.08.2025 19:34 Ответить
не той тепер Миргород Вашингтон, Хорол Потомак річка не та...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:37 Ответить
Трамп набалакав на справку від психіатра:

«росія була б в Києві через чотири години, якби поїхала по шосе. Але російський генерал вирішив йти через сільськогосподарські угіддя».

«Багато людей не знають, що Україна мала 1000 миль океану. Це зникло, окрім однієї невеликої області, Одеси. Це невелика область. Залишилося лише трохи води».
показать весь комментарий
11.08.2025 19:42 Ответить
та да, Азовського окіяну....
показать весь комментарий
11.08.2025 19:46 Ответить
А шо вы хотели - Трампон плоть от плоти американского народа, плохо образованного, а часто и тупого.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:06 Ответить
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:16 Ответить
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:25 Ответить
«Мене трохи стурбували слова Зеленського про те, що йому потрібне конституційне схвалення. Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх. Але йому потрібне схвалення, щоб обміняти території. Буде певний обмін територіями, я це знаю від Росії й від розмов з усіма, на благо України», - сказав Трамп.

пі-пі-пі.... !!!

.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:35 Ответить
обміну НЕ буде!
я не знаю хто джерело влади у вас, в Америці, рудий придурку, а в Україні це - народ !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:37 Ответить
Й це тільки перші заготовки майбутніх звинувачень Зеленського від Рудого, він же поважає-неповажає потуги й право мати право й подавати голос тільки ВЛАСНИКУ КРАЇНИ (вибраному ненависним йому демократичним устроєм)... А що підсилює йому впевненість у цьому - ТАК САМ ЖЕ ЧЛЕНОМГРАЙ . якби він мав коаліцію єдності конституційно обраного парламенту - то й розмова була б іншою... А так - два найвидатніших лідОри **********...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:59 Ответить
Це вже відверта шизофренія!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:29 Ответить
старий -дряблий -вонючий , покидьок трампло , " всіх", а, що треба було в засос цілувати рашистських орків, які гвалтували і бомбили мирних громадян ? Щоб ти здох, в страшних муках з твоєю підтанцьовкою віткофами ………
показать весь комментарий
11.08.2025 20:31 Ответить
Старая, тупая, рыжая макака! ***** уже меньше желаю всего "хорошего", чем этому рыжему гондону, любителю рашки. Как зеабал это кусок говна!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:36 Ответить
Пізичний дьож пізичного дуна!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:40 Ответить
прорив каналізації у Білому Домі !

кличте аварійну бригаду !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:40 Ответить
Нас може спасти тільки патологічна боязнь Зелі брати на себе відповідальність. Він срався навіть "рідкоземельний" договір підписувати. Хоча піарився на ньому на кожну камеру в досяжності.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:43 Ответить
Байден був тихий альцгеймер, а цей балакучий.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:44 Ответить
Байден був вершина інтелекту у порівнянні з цим рудим лайном.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:45 Ответить
Байден знав, що говорити в такому "ніжному віці" треба мало та тихо

.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:47 Ответить
Коментувати Трампу в якого кожна за'ява суперечить одна одній , те саме що вірити в патріотизм і професіоналізм Зеленського.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:45 Ответить
на *** іди, псіна деменціонна, прикацаплена....
переплутати Аляску з кацапією, це як дєвочку з мальчіком.
без тебе, соплівого, Україна розбереться.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:45 Ответить
понеслось...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:45 Ответить
Зелі для Перемоги дадуть якесь село в оточені, щоб потім легко відбити.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:45 Ответить
Чергова шизофренічна нісенітниця
показать весь комментарий
11.08.2025 19:47 Ответить
"Я маю на увазі, що він має дозвіл воювати та вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями, бо відбуватиметься певний обмін землями."
Він взагалі притомний? Хай загляне в конституцію США. Що їх конституція каже щодо захисту країни та обміну територіями, що їх конституція дозволяє, а що ні. А то, я так бачу, він окрім deal нічого не знає.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:47 Ответить
Так. Схоже, що для Донні Конституція - пустий звук.
Там робе тільки "хочу" та "можу".

І саме це його і поховає.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:53 Ответить
"ми спробуємо повернути частину Україні." Джерело: https://censor.net/ua/n3568148

Ми спробуємо, а якщо не вийде (бо українці вперті і не хочуть йти на "компроміси" від ПТНа-Трампа) - тоді "я устал, я ухожу".
показать весь комментарий
11.08.2025 19:47 Ответить
це буде гарний варіант для України
показать весь комментарий
11.08.2025 19:49 Ответить
апафеоз
показать весь комментарий
11.08.2025 19:48 Ответить
"Я знаю це через Росію та через розмови з усіма", - сказав очільник США. Хворий, безнадійно хворий.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:49 Ответить
Трамп також сказав, що він "стурбований" заявою президента України: Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Трампу не завадило б і у свою Конституцію хоча б раз заглянути. Певен, що там є щось подібне.

А цей дебіл так досі і не втямив, хто захотів війни, а хто змушений воювати.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:50 Ответить
Да-да, Киев за три дня... но генерал мороз бездорожье помешало, а еще он забыл про 500 ждавелинов, способные остановить любое наступление, даже инопланетное, и если бы он их не дал, тооо, Киев за 3 дня.

Короче, рыжий гандон всячески пытается принижать то достижение и подвиг, которые совершили ВСУ и первые десятки тысяч наиболее мотивированных добровольцев, влившихся в армию в первые месяцы войны, преломившие ее ход, что бы внушить части западного населения, которому не нравится что он пытается порешать все за счет Украины и лижет жопу *****, что мол, у Украины и так то шансов и не было, просто рф немножко не повезло, поэтому незачем ей помогать добиться более приемлемых условий, у нее все равно нет шансов, так зачем продолжать это кровопролитие, ведь люди гибнут, а я спать не могу так переживаю за гибнущих людей.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:50 Ответить
РФ окупувала деякі важливі території, ми спробуємо повернути частину Україні


показать весь комментарий
11.08.2025 19:55 Ответить
Які обміни територіями? Ми що, захопили територію рашки?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:59 Ответить
А ведь про свою конституцию я дума он примерно такого же мнения. ) Ох и хлебнут ещё амерские реднеки горя с этим делом. Это ещё он свой первый год не отметил. А ближе к выборам будет всё ещё веселее. Чувствую будут американцы на пеньках за обнуление голосовать)). И ведь сделает рыжий. Все что ещё каких-то пару лет назад казалось абсурдным уже сегодня обретает отчётливые и реальные очертания и причудливо пугающие формы.)
показать весь комментарий
11.08.2025 19:59 Ответить
Я представляю, как сейчас рады финны и шведы, куда они влезли! Седели себе с боку, а сейчас северный фланг НАТы! И наши проблемы теперь ваши, а не наоборот!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:00 Ответить
За словами Трампа, обмін територіями буде "на благо України". трамп іди накуй і віддай на благо США,ШТАТ КОЛОРАДО МЕКСИЦІ...ХОЛУЙ КУЙЛА...
показать весь комментарий
11.08.2025 20:04 Ответить
Яке марення ! Чем скоріше ми позбавимося Трампа тим краще !
показать весь комментарий
11.08.2025 20:05 Ответить
Это не всё, что сказал Трамп. Вот, что он ещё сказал: "Меня немного удивил тот факт, что Зеленский сказал, что ему нужно будет конституционное согласование - то есть он получил согласие, чтобы начать войну и убийства, но нужно согласие для обмена территориями.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/11/7525675/

А кто начал войну? Тот, кто первым выстрелил!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:05 Ответить
Трамп вважає що ми начали перші цю війну. Йому так Путлер так казав. Тому ми як агрессор не можемо отримати зброю дарма. Тому США продає зброю ЄС, в ЄС дає іх нам
показать весь комментарий
11.08.2025 20:08 Ответить
Рижий...Ти своє міняй!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:08 Ответить
Тебя спросить забыли... премию мира идиоту дайте уже
показать весь комментарий
11.08.2025 20:13 Ответить
Питар трамп сливает путину Украину!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:14 Ответить
Не буде ніякого обміну - Трамп віддасть окуповані землі пуйлу в аренду на 99 років.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:16 Ответить
Яке кончене.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:17 Ответить
В чому незадоволення Українців Трампом,чи не Українці у 2019 році голосували за " сойдемся гдета по середине" , " надо просто перестать стрелять", ось тримайте,саме час ржати.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:22 Ответить
мова йшла про зовсім маленькі клаптики сумської та харьківської обл на повну здачу Україною донецької обл (Славянськ, Краматорськ, Константинівку та інші), можливо навіть частини запорізкої обл.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:25 Ответить
трамп зібрався принудити до миру жертву агресії, а не агресора. агресор навпаки тільки винагороджується захопленими територіями.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:27 Ответить
"Будуть обміни територіями" - якби ми віддали, наприклад, Донецьку та Луганську області за скажімо Білгородську та Курську (які нам нах насправді непотрібні)-то це був би обмін. А "обмін" Вовчанська з Глибоким та Журавки з Яблунівкою на Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які усі й так є українськими-це не обмін. Це офіційна легалізація у світі порушень державного суверенитету та права. І цей рудий уйобок усе для цього робить. Аляску ***** не бажає віддати ? Адже гарний хлопець вова каже що то ісконно русскіе тєрріторії ?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:27 Ответить
https://regnum.ru/foreign/near-east/israel/tel-aviv.html Тель-Авив, https://regnum.ru/foreign/near-east/israel.html Израиль, https://regnum.ru/news/2022-05-22.html 22 мая 2022, 01:23 - REGNUM Родители президента Украины Владимира Зеленского уехали в Израиль и уже получили гражданство. Родители Зеленского обосновались в городе Ришпон. Живут в собственном особняке с бассейном с морской водой, купленном за 8 млн долларов. Охраняет их британский спецназ из четырёх человек. Соседом Зеленских является Игорь Коломойский, который и дал «путёвку в жизнь» украинскому президенту,
показать весь комментарий
11.08.2025 20:28 Ответить
Бєня взагалі то сусідів по СІЗО має! Звідки і для чого тут ця маячня!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:34 Ответить
Трамп заявив, що расіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе". "расіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але расійський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці", - https://x.com/clashreport/status/1954932867542257991 сказав Трамп під час пресконференції у Білому домі.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:29 Ответить
Щось ця дорога зовсім не схожа на бездоріжжя .
У іржавого знову загострення . А пігулки купити забув .
.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:38 Ответить
***,струрбований він(віддати москалям як за часів крєпастнова права міста з жителями?(((Максимум на що можна погодитися,то це на залізницю до Криму й то ця залізниця має контролюватися Україною))
показать весь комментарий
11.08.2025 20:30 Ответить
А якщо Україна пошле тебе, старого довбо*ба Трампа, накуй, то що, введеш війська для примусу?
Чи томагавками будеш примушувати?
Ви там, в США, зовсім *їбанулись?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:31 Ответить
Будуть обміни територіями, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3568148

..
показать весь комментарий
11.08.2025 20:34 Ответить
Яка самовпевненість))Вас двох ніхто не питатиме)
показать весь комментарий
11.08.2025 20:35 Ответить
ПНХ рижий обмудок. Аляску обміняй *****
показать весь комментарий
11.08.2025 20:42 Ответить
Президент Америки є агентом Росії. Він буде робити все , що скаже Путін. У Путіна убивчий компромат на Трампа. Згадайте першу зустріч Трампа і Путіна. Як трусився Трамп. І нажаль це факт, який нищить Україну. Від НАТО залишилась одна назва , картонний будинок на піску , роздираємий жадністю , боягузтвом і страхом. Впаде Україна , вони слідуючі. Трамп , Путін і Сі , будуть ділити спочатку Україну , потім Європа, а згодом світ.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:45 Ответить
Ти наміняєш! - шо від України тільки ріжки та ніжки залишаться
показать весь комментарий
11.08.2025 20:56 Ответить
Коли старе одоробло- Трамп, говорить про путіна, звучить:»президент путін… у мене хороші відносини з президентом путіним». Коли трамп говорить про нашого президента, він ні разу не назвав його президентом, каже або «Зєлєнскі», або «він». А сьогодні остаточна крапка про відношення до нас- « він має дозвіл воювати та вбити всіх»… Що це як не повне приниження країни та ціни нашої жертви перед лицем ворога? Це обвинувачення не президента, а нашої армії, яка «вбиває всіх». Скільки ми ще терпітимемо і закриватимемо очі на вороже відношення рудого одоробла?…
показать весь комментарий
11.08.2025 20:57 Ответить
виводить Зеленського з рівноваги..Хоче цей під..р почути грубість, щоб , всі допомоги перекрити... ЗМІ робили компліменті цьому ідіоту, що він вже на стороні жертви агресії і злий на хкуйла..
показать весь комментарий
11.08.2025 20:58 Ответить
У ***** є відосіки, де руда потвора трахаеться не тільки з маленькими дівчатками,а і з хлопчиками в трусіках..Ось де свинособака зарита..
показать весь комментарий
11.08.2025 20:58 Ответить
К чему негодование? Вы ждали от него чего-то другого? Агент Краснов за работой - вот и всё.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:59 Ответить
Все псує квартирне маєткове питання. Так само із посередництвом у "замиренні" із кацапами буде! Треба уникати будь-яких справ із Трампом!
https://www.ofeliya.com.ua/archives/6804 Алла К. Писатель Майкл Вольф рассказал, на мой взгляд, самую правдивую историю того, почему закончилась дружба Трампа с Эпштейном, которую он узнал от самого Эпштейна.

«В 2004 году Эпштейн считал себя самым дорогим покупателем недвижимости в Палм-Бич. Он собирался купить дом. Его предложение составляло 36 миллионов. Он взял своего друга Трампа с собой, чтобы тот осмотрел дом и попросил его дать ему совет, как перенести бассейн. После этого Трамп обошел Эпштейна и предложил за дом 40 миллионов - и получил эту недвижимость, Эпштейн, который был хорошо знаком с разрозненными финансами Трампа и фактически был глубоко вовлечен в них, понимал, что у него нет 40 миллионов, чтобы заплатить за этот дом. Если бы это было так, то это были бы чужие 40 миллионов. В то время Эпштейн полагал, что эти 40 миллионов принадлежат российскому олигарху по фамилии Рыболовлев. Менее чем через два года этот же дом, купленный Трампом за 40 миллионов, был продан за 95 миллионов - и на самом деле он был продан Рыболовлеву. Все это - красный флаг, указывающий на отмывание денег. А то, что сделал Эпштейн, - а он был в ярости из-за потери этого дома, - я имею в виду, что есть что-то в этих парнях, в этих мужчинах, что ничто не выводит их из себя так сильно, как предательство, связанное с недвижимостью. Эпштейн после всего этого - продажи этого дома, после того как Трамп обошел его за спиной и заполучил этот дом, - начал угрожать судебными исками, выступлениями в прессе и заявлениями о том, что Трамп был подставным лицом в сделке по отмыванию денег. В этот момент Трамп запаниковал, а Эпштейн поверил, что именно Трамп пошел в полицию и, как сказал Эпштейн, подставил его. То есть, сообщил полиции о происходящем. Началось расcледование, и все юридические проблемы Эпштейна на следующие 15 лет начали раскрываться»
показать весь комментарий
11.08.2025 21:04 Ответить
Трамп не прав, Трамп робить свою справу і для себе особисто, для свого рейтингу. Він закінчувач війн(він так це бачить). Він навіть не хоче нічого читати, йому все як малій дитині пояснюють по картинках. Він не знає, що таке Україна. Йому відомо, що Боневтік мародер і його влада корупціонери, які вкрали половину допомоги США. Більше про Україну він нічого не знає. І мародери при владі - то рішення українців, а тому і їх він вважає такими. А його помічники слухають кацапську брехню, яка транслюється на англійській мові по всій Америці. А Боневтік Погтужно-Брехливий створив марафон, щоб забивати баки українцям і фрідом на російській, не англійській мові, щоб показувати малоросам, що він їх не забув. Але що правда, що Трамп не наш президент, його вибрали американці для себе. Тут немає жодного комаентаря, який би звернув увагу на того, що привів нас і нашу країну до такого стану за шість з половиною років. Трапм при владі менше року, а фронт посипався півтора року назад. Подумайте хто для цього приклав все і побачите, що то зробив не Трамп.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:04 Ответить
Сцікло!!! Півень піндоський!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 21:05 Ответить
З такими темпами втрат території на Донбасі є враження що Донбас вже здають і без всякого обміну
показать весь комментарий
11.08.2025 21:13 Ответить
Я так і не зрозумів, рудий адамчик заарештує ***** чи ні?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:21 Ответить
Трамп кацапська шлюха
показать весь комментарий
11.08.2025 21:25 Ответить
Україна буде міняти свої території на свої?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:33 Ответить
Только украинцы будут решать свои терротериальные вопросы , а не всякие проходимцы. Слава Украине!
показать весь комментарий
11.08.2025 21:35 Ответить
 
 