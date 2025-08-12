УКР
Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Доручив уряду опрацювати можливість, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, це позитивна та правильна історія, що допоможу багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в країні.

Автор: 

Топ коментарі
+28
Реальний рейтинг вже біля 0 ?
показати весь коментар
12.08.2025 16:21 Відповісти
+26
чергова тупа профанація для бидло марафону!!!
чому з 22 коли мобілізація з 25?
ну, от ***, хто небуть може пояснити мені, яка логіка в існуванні цього конченого гундосого малороса зе!гніди?
показати весь коментар
12.08.2025 16:23 Відповісти
+20
6 рік при нелохі країна перетворилася в концтабір
показати весь коментар
12.08.2025 16:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Ця його заява - типовий популізм. Відкриють кордон чи ні, а президент хороший і дбайливий. Головне - сказати, а там хоч вовк траву їж. Генерали на цю дурню не погодяться.
показати весь коментар
12.08.2025 17:44 Відповісти
Ihor Ihor #577453 , і шо, тцк розженуть? Кого ж ви будете бусифікувати та бабло збивати, тцкуняки?
показати весь коментар
12.08.2025 17:34 Відповісти
В усіх країнах мобілізаційний вік 18 років. Але у нас "особливий шлях"... Народжуйте! Європі потрібні юні білі емігранти, суддям раби які будуть платити їм пенсії по 375 000 гривень щомісяця, а ***** конче необхідні генетично здорові жінки для покращення алкодегенеративної генетики русні...
показати весь коментар
12.08.2025 17:10 Відповісти
Вже знайшли. В Бангладеш. І продовжують шукати. У нас уже навіть є один "німий негр" в парламенті.
показати весь коментар
12.08.2025 17:25 Відповісти
воно гундосить...
показати весь коментар
12.08.2025 17:10 Відповісти
Чеговий популізм "найвеличнішого" чи відомо йому що творится на Донбасі ,ворог наступає і захоплює нові території ,так званий верховний головнокомандувач що ти думаєш робити,чи то тебе не хвилює головне рейтинг ?
показати весь коментар
12.08.2025 17:14 Відповісти
Він робить те про що домовився в Омані з Патрушєвим. Тільки не так швидко як планувалось. Народ проти...
показати весь коментар
12.08.2025 17:27 Відповісти
До чого тут молодь і донбас? В Україні тисячи тих хто давав присягу,але сидять по барам,саунам,та в 35 років йдуть на пенсію.
показати весь коментар
12.08.2025 17:33 Відповісти
Цитата з відео: "Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам".

Звучить якось свинсько, пардон.
показати весь коментар
12.08.2025 17:17 Відповісти
Це велика помилка , виїдуть уся молодь, хто ще не виїхав.
показати весь коментар
12.08.2025 17:29 Відповісти
В Україні всі можуть виїзжати за кордон,не зважаючи на вік,тільки ти зеЛайно чомусь вирішило за всю Україну,всупереч конституції України що ні. А закону про заборону виїзду за кордон від тебе земразота так і немає,а натомість є незрозуміле розпорядження кабміну,незрозуміло ким підписане,але будеш ти падлюка і за це відповідати.
показати весь коментар
12.08.2025 17:31 Відповісти
а 50+ хай гниють далі *** як ви вже достали
показати весь коментар
12.08.2025 17:36 Відповісти
а чому не зменшити верхню планку - з 60 до 55 наприклад??? але ж ні скорше ще піднімуть до 65, навіть не сумніваюсь
показати весь коментар
12.08.2025 17:36 Відповісти
Все!
Прощавайте пенсії для пенсіонерів, наповнення бюджету, ******* індустріальне майбутнє України!
В Україні незабаром залишаться лише 45-60+!
Працювати вже практично нікому, в ЗСУ теж!
показати весь коментар
12.08.2025 17:43 Відповісти
Це банально-популістська заява Зеленського. Усе залишиться як є.
показати весь коментар
12.08.2025 17:47 Відповісти
Ну, звичайно! Треба ж недолугих баранів гнати у стійло, а потім готувати до мобілізації.
показати весь коментар
12.08.2025 17:49 Відповісти
Посилення мобілізації вкрай необхідне, інакше виникає пряма загроза масових згвалтувань кацапами усіх маш-марійок і не тільки. Вас захищають не барани, а люди - сміливі, свідомі та порядні, такими треба поповнювати військо.
показати весь коментар
12.08.2025 17:54 Відповісти
Он вообще уже окуел?? Здоровые лбы должны воевать и защищать матерей, девушек и детей. А не жрать польскую водку.
пс. Я думал всетаки что он адекватный… А в итоге тоже быдло да и еще еврейское
показати весь коментар
12.08.2025 17:48 Відповісти
Ні, він покруч - жид!
показати весь коментар
12.08.2025 17:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 