Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Доручив уряду опрацювати можливість, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, це позитивна та правильна історія, що допоможу багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в країні.

