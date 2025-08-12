Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Доручив уряду опрацювати можливість, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".
"Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, це позитивна та правильна історія, що допоможу багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в країні.
Звучить якось свинсько, пардон.
Прощавайте пенсії для пенсіонерів, наповнення бюджету, ******* індустріальне майбутнє України!
В Україні незабаром залишаться лише 45-60+!
Працювати вже практично нікому, в ЗСУ теж!
пс. Я думал всетаки что он адекватный… А в итоге тоже быдло да и еще еврейское