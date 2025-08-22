В’язниця за незаконний перетин кордону: Свириденко подала до Ради законопроєкт
Прем'єрка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради законопроєкт №13673, яким пропонують посилити відповідальність за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Реалізація проєкту Закону сприятиме забезпеченню правового регулювання відповідальності осіб за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, встановлення підстав звільнення від цієї відповідальності під час дії воєнного стану, удосконалення правових засад забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України та матиме позитивний вплив на ефективність діяльності органів системи сил безпеки та сил оборони держави", - йдеться в пояснювальній записці.
Яким буде покарання
Наразі за незаконний перетин держкордону передбачено лише адміністративну відповідальність та штрафи.
У законопроєкті пропонують карати за спробу незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску або з підробленими документами штрафом від 51 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.
Також там окремо передбачено відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За це загрожуватиме обмеження волі чи ув'язнення на строк до 3 років.
Відповідальність для військовозобов'язаних осіб
Порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном під час воєнного стану каратимуть штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або ув’язненням на 3-5 років.
Водночас проєктом закону пропонується шанс уникнути покарання.
"Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу", - зазначається в законопроєкті.
Запам'ятай, придурок, українці - свободолюбиві за натурою і будь-які обмеження викликають у них супротив!
Агов, адміни Цензора, ми тут латентного кацапа знайшли, може пора банити його?
Також офіційні особи заявляють, що привілейованих військовозобов'язаних(ж) не перевіряють облікові документи/оновлення при перетині кордону. Люди, котрі це роблять знають, що нічого не буде.
"Слуга нарду" позичили то з минулого,так і "стіну"-з минулого...
А Чехія кілька місяців тому взагалі заявила, що не хоче, щоб зачинені укр. чоловіки приїжджали після відкриття кордонів.
У разі періоду воєнного часу, застосовувалися ще більш суворіші заходи покарання,
до розстрілу.У нас що мабуть скоро буде війна чи капітуляція?
Реєстр відкритий.