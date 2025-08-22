УКР
Новини Незаконний перетин кордону
6 528 126

В’язниця за незаконний перетин кордону: Свириденко подала до Ради законопроєкт

В’язниця за незаконний перетин кордон Що пропонують

Прем'єрка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради законопроєкт №13673, яким пропонують посилити відповідальність за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реалізація проєкту Закону сприятиме забезпеченню правового регулювання відповідальності осіб за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, встановлення підстав звільнення від цієї відповідальності під час дії воєнного стану, удосконалення правових засад забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України та матиме позитивний вплив на ефективність діяльності органів системи сил безпеки та сил оборони держави", - йдеться в пояснювальній записці.

Яким буде покарання

Наразі за незаконний перетин держкордону передбачено лише адміністративну відповідальність та штрафи.

У законопроєкті пропонують карати за спробу незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску або з підробленими документами штрафом від 51 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

Також там окремо передбачено відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За це загрожуватиме обмеження волі чи ув'язнення на строк до 3 років.

Відповідальність для військовозобов'язаних осіб

Порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном під час воєнного стану каратимуть штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або ув’язненням на 3-5 років.

Водночас проєктом закону пропонується шанс уникнути покарання.

"Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу", - зазначається в законопроєкті.

Топ коментарі
+36
тільки дайте вгадаю

- це не стосується таких як Арестович
- це не стосується слуг
- це не стосується "обслуги" режиму
показати весь коментар
22.08.2025 10:44 Відповісти
+29
Все правильно!!! Кріпакам або смерть або в'язниця. А панам куплені маєтки за розкрадені гроші, і закриті реєстри цих самих маєтків.
Вільна країна вільних людей))))
показати весь коментар
22.08.2025 10:50 Відповісти
+25
та відразу розстріл! чого мєлочитися...
показати весь коментар
22.08.2025 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Яхз,як ці тормоза збираються повертати людей після війни
показати весь коментар
22.08.2025 11:35 Відповісти
О, так ти ригіанал і ватнік латентний! Бо в 2013-2014 тут тільки риги і вата писали про "мити дупи" в Європі! Ось ти і спалився - ти галімий ватнік, який перефарбувався!
показати весь коментар
22.08.2025 11:56 Відповісти
А ще риги і вата в 2013 і 2014 підтримували перевищення повноважень ментами на Майдані, а ти підтримуєш перевищення повноважень силовиками зараз!

Запам'ятай, придурок, українці - свободолюбиві за натурою і будь-які обмеження викликають у них супротив!
показати весь коментар
22.08.2025 11:58 Відповісти
Мити дупи … от кацап и саме так і кажуть ., я тебе здивую , але за миття дупи в Німеччині платять 3500 евро , та ще треба мати освіту отриману в Німеччині. Я працюю зубним техніком , оточення на заводах. Так , є жінки які працюють в будинку для літніх людей .вони працюють пів дня за зарплату близько 2000 євро. І так , літні люди в німеццчні доглянуті , живуть в теплі і добрі. Отримують всю необхідну допомогу. А як доживають наші старі люди ? Без зубів , пенсія 3000, без тепла та води в хатах , засцяні в обісрані лежать. А ти давай !! Давай кацапе , повторюй кацапську мантру про дупи. Тьфу ***** гидота !
показати весь коментар
22.08.2025 11:59 Відповісти
Яке прикре самогубство бота, спалився на такій простій речі!

Агов, адміни Цензора, ми тут латентного кацапа знайшли, може пора банити його?
показати весь коментар
22.08.2025 12:01 Відповісти
то вже одразу перейменовуйте державу у тому законі на ундр
показати весь коментар
22.08.2025 11:46 Відповісти
кожен день при владі ЗЕкодла непоправна шкода життю українців...
показати весь коментар
22.08.2025 12:03 Відповісти
Потужний старт нового прем'єра.
показати весь коментар
22.08.2025 12:05 Відповісти
За скромними підрахунками десь так тисяч з 500+- чоловіків призовного віку незаконно, з 24.02.22 р. перетнули кордон. Тобто, уряд на повернення цих людей вже по суті може не розраховувати, адже стимул 3 роки ув'язнення виглядає не дуже привабливо. Ну добре... але пані Свириденко закладає дуже дискримінаціну річ в цьому законопроєкті, виокремлюючи призовників та військовозобов'язаних, передбачаючи для окремої категорії осіб по суті окреме покарання, що є дискримінацією. Якщо покарання, то для всіх одне. Тому, я впевнений, що знайдеться адекватний юрист, який рознесе це непорозуміння в судах.
показати весь коментар
22.08.2025 12:22 Відповісти
Ніхто нічого не рознесе. Прийнятий моб. закон суперечить конституції і нічого.
Також офіційні особи заявляють, що привілейованих військовозобов'язаних(ж) не перевіряють облікові документи/оновлення при перетині кордону. Люди, котрі це роблять знають, що нічого не буде.
показати весь коментар
22.08.2025 13:29 Відповісти
Закони не мають зворотної дії.
показати весь коментар
22.08.2025 13:43 Відповісти
Який закон вони порушили ?
показати весь коментар
22.08.2025 13:44 Відповісти
Чи не простіше стіну побудувати, для премєра?
"Слуга нарду" позичили то з минулого,так і "стіну"-з минулого...
показати весь коментар
22.08.2025 12:25 Відповісти
Ну шо кріпаки??? Вільна країна кажете...Ну-ну...Я бачу КНДР 2.0 Уху ели просто вкрай..и берега напрочь попутали.В Евросоюзе об этом то хоть знают..?? чи они Газой заняты с головой...если это не диктатура,то я уже не знаю...
показати весь коментар
22.08.2025 12:37 Відповісти
Звісно знають, саме тому потихеньку згортають свої програми.
А Чехія кілька місяців тому взагалі заявила, що не хоче, щоб зачинені укр. чоловіки приїжджали після відкриття кордонів.
показати весь коментар
22.08.2025 13:34 Відповісти
Ну,если так...то чумным бараком делают совершенно не рашку,а украинцев...бо тут ветераны вернутся,с нарушеной психикой и нервами...пусть теперь все украинские мужики сидят взаперти еще лет пять,пока синдром не рассосется...Агрессор ездит по миру,живет прежней жизнью,как ни в чем не бывало,а жертву загнали в стойло,как бесправную скотину...
показати весь коментар
22.08.2025 13:40 Відповісти
Є коментарі тих, хто країну зневажає. Чому? Дурять з зарплатою, бідність,як в Африці... Життя нестерпне у тих, хто має під вікнами автостоянку, ресторанну музику і трасу з гонщиками. Прем'єрка хоче таких ув'язнювати.
показати весь коментар
22.08.2025 12:39 Відповісти
Смешные наказания. Принимать такое нет смысла. Это не напугает никого из тех, кто хочет уйти заграницу. А что с организаторами. Так штраф и останется?
показати весь коментар
22.08.2025 12:41 Відповісти
Для підтримки цього чудового Закону, на кордонах теба започаткувати Особливі Трійки (по типу НКВС ). З півмільйоном громадян поточна система Судів не впорається
показати весь коментар
22.08.2025 12:43 Відповісти
.А у в'язниці народів срср де Україна деякий час була колонією незаконне перетинання державного кордону навіть у мирну годину каралося до 10 років позбавлення волі.
У разі періоду воєнного часу, застосовувалися ще більш суворіші заходи покарання,
до розстрілу.У нас що мабуть скоро буде війна чи капітуляція?
показати весь коментар
22.08.2025 12:54 Відповісти
Фіскальна країна мрій
показати весь коментар
22.08.2025 13:06 Відповісти
як довести, що мета, це саме "ухиляння"!? І взагалі - зелену худобу пора різати на сало!
показати весь коментар
22.08.2025 13:22 Відповісти
Можете почитати судові рішення, де за багато км від прикордонної зони судять за спробу перетину.
Реєстр відкритий.
показати весь коментар
22.08.2025 13:50 Відповісти
УНДруїна.
показати весь коментар
22.08.2025 13:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 