РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Незаконное пересечение границы
5 906 114

Тюрьма за незаконное пересечение границы: Свириденко подала в Раду законопроект

Тюрьма за незаконное пересечение границы Что предлагают

Премьер Юлия Свириденко подала в Верховную Раду законопроект №13673, которым предлагают усилить ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Реализация проекта Закона будет способствовать обеспечению правового регулирования ответственности лиц за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, установление оснований освобождения от этой ответственности во время действия военного положения, совершенствование правовых основ обеспечения правопорядка в пограничной сфере Украины и окажет положительное влияние на эффективность деятельности органов системы сил безопасности и сил обороны государства", - говорится в пояснительной записке.

Также смотрите: 50-летний священнослужитель одного из закарпатских монастырей пытался переправить за границу 41-летнего жителя Сумщины. ВИДЕО

Каким будет наказание

Сейчас за незаконное пересечение госграницы предусмотрена только административная ответственность и штрафы.

В законопроекте предлагают наказывать за попытку незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска или с поддельными документами штрафом от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет.

Также там отдельно предусмотрена ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. За это грозит ограничение свободы или заключение на срок до 3 лет.

Читайте также: В Раде предлагают изменить админграницы Донецкой и Луганской областей

Ответственность для военнообязанных лиц

Нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей во время военного положения будут наказывать штрафом от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн или заключением на 3-5 лет.

В то же время проектом закона предлагается шанс избежать наказания.

"Лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, если оно в течение трех месяцев с момента пересечения государственной границы Украины вернулось на территорию Украины и до сообщения ему о подозрении в совершении этого уголовного преступления добровольно заявило о том, что произошло, правоохранительному органу", - отмечается в законопроекте.

Читайте: Рада одобрила законопроект о поддержке рождаемости: Какие новые выплаты предусмотрены?

Автор: 

ВР (29395) граница (5333) законопроект (3272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
тільки дайте вгадаю

- це не стосується таких як Арестович
- це не стосується слуг
- це не стосується "обслуги" режиму
показать весь комментарий
22.08.2025 10:44 Ответить
+27
Все правильно!!! Кріпакам або смерть або в'язниця. А панам куплені маєтки за розкрадені гроші, і закриті реєстри цих самих маєтків.
Вільна країна вільних людей))))
показать весь комментарий
22.08.2025 10:50 Ответить
+24
та відразу розстріл! чого мєлочитися...
показать весь комментарий
22.08.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мити дупи … от кацап и саме так і кажуть ., я тебе здивую , але за миття дупи в Німеччині платять 3500 евро , та ще треба мати освіту отриману в Німеччині. Я працюю зубним техніком , оточення на заводах. Так , є жінки які працюють в будинку для літніх людей .вони працюють пів дня за зарплату близько 2000 євро. І так , літні люди в німеццчні доглянуті , живуть в теплі і добрі. Отримують всю необхідну допомогу. А як доживають наші старі люди ? Без зубів , пенсія 3000, без тепла та води в хатах , засцяні в обісрані лежать. А ти давай !! Давай кацапе , повторюй кацапську мантру про дупи. Тьфу ***** гидота !
показать весь комментарий
22.08.2025 11:59 Ответить
Яке прикре самогубство бота, спалився на такій простій речі!

Агов, адміни Цензора, ми тут латентного кацапа знайшли, може пора банити його?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:01 Ответить
то вже одразу перейменовуйте державу у тому законі на ундр
показать весь комментарий
22.08.2025 11:46 Ответить
кожен день при владі ЗЕкодла непоправна шкода життю українців...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:03 Ответить
Потужний старт нового прем'єра.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:05 Ответить
За скромними підрахунками десь так тисяч з 500+- чоловіків призовного віку незаконно, з 24.02.22 р. перетнули кордон. Тобто, уряд на повернення цих людей вже по суті може не розраховувати, адже стимул 3 роки ув'язнення виглядає не дуже привабливо. Ну добре... але пані Свириденко закладає дуже дискримінаціну річ в цьому законопроєкті, виокремлюючи призовників та військовозобов'язаних, передбачаючи для окремої категорії осіб по суті окреме покарання, що є дискримінацією. Якщо покарання, то для всіх одне. Тому, я впевнений, що знайдеться адекватний юрист, який рознесе це непорозуміння в судах.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:22 Ответить
Чи не простіше стіну побудувати, для премєра?
"Слуга нарду" позичили то з минулого,так і "стіну"-з минулого...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:25 Ответить
Ну шо кріпаки??? Вільна країна кажете...Ну-ну...Я бачу КНДР 2.0 Уху ели просто вкрай..и берега напрочь попутали.В Евросоюзе об этом то хоть знают..?? чи они Газой заняты с головой...если это не диктатура,то я уже не знаю...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:37 Ответить
Є коментарі тих, хто країну зневажає. Чому? Дурять з зарплатою, бідність,як в Африці... Життя нестерпне у тих, хто має під вікнами автостоянку, ресторанну музику і трасу з гонщиками. Прем'єрка хоче таких ув'язнювати.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:39 Ответить
Смешные наказания. Принимать такое нет смысла. Это не напугает никого из тех, кто хочет уйти заграницу. А что с организаторами. Так штраф и останется?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:41 Ответить
Для підтримки цього чудового Закону, на кордонах теба започаткувати Особливі Трійки (по типу НКВС ). З півмільйоном громадян поточна система Судів не впорається
показать весь комментарий
22.08.2025 12:43 Ответить
.А у в'язниці народів срср де Україна деякий час була колонією незаконне перетинання державного кордону навіть у мирну годину каралося до 10 років позбавлення волі.
У разі періоду воєнного часу, застосовувалися ще більш суворіші заходи покарання,
до розстрілу.У нас що мабуть скоро буде війна чи капітуляція?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:54 Ответить
Фіскальна країна мрій
показать весь комментарий
22.08.2025 13:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 