Тюрьма за незаконное пересечение границы: Свириденко подала в Раду законопроект

Премьер Юлия Свириденко подала в Верховную Раду законопроект №13673, которым предлагают усилить ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Реализация проекта Закона будет способствовать обеспечению правового регулирования ответственности лиц за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, установление оснований освобождения от этой ответственности во время действия военного положения, совершенствование правовых основ обеспечения правопорядка в пограничной сфере Украины и окажет положительное влияние на эффективность деятельности органов системы сил безопасности и сил обороны государства", - говорится в пояснительной записке.

Каким будет наказание

Сейчас за незаконное пересечение госграницы предусмотрена только административная ответственность и штрафы.

В законопроекте предлагают наказывать за попытку незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска или с поддельными документами штрафом от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет.

Также там отдельно предусмотрена ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. За это грозит ограничение свободы или заключение на срок до 3 лет.

Ответственность для военнообязанных лиц

Нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей во время военного положения будут наказывать штрафом от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн или заключением на 3-5 лет.

В то же время проектом закона предлагается шанс избежать наказания.

"Лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, если оно в течение трех месяцев с момента пересечения государственной границы Украины вернулось на территорию Украины и до сообщения ему о подозрении в совершении этого уголовного преступления добровольно заявило о том, что произошло, правоохранительному органу", - отмечается в законопроекте.

