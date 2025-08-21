Нардеп Скороход предлагает Раде изменить административные границы Донецкой и Луганской областей: "Мы должны дать гарантии людям, что все будет Украина"
Народный депутат Анна Скороход зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об изменении административных границ Донецкой и Луганской областей. Она предлагает присоединить неоккупированные территории к Харьковской и Днепропетровской областям.
Об этом она сообщила на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, цель постановления - фактическая ликвидация Донецкой и Луганской областных государственных администраций, чтобы сэкономить средства из госбюджета на их содержание.
"Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОВА нецелесообразно, и эти функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области", - пояснила Скороход.
Что предусматривает постановление?
Согласно пояснительной записке проектом постановления №13666 предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей путем присоединения неоккупированных территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области к Харьковской области и присоединения неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов Донецкой области к Днепропетровской области.
"Этот шаг позволит и защитить наших граждан, и сэкономить средства бюджета. Теперь будем смотреть, кто и как в парламенте поддержит эту инициативу", - добавила Скороход.
Документ должен рассмотреть комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Ні, ну реально, а що тут поганого?
Тобто, щомісяця 50 мільйонів на фунціонування того, чого реально нема!
2. Приєднання контрольованих територій до тих адмінодиниць, які реально є, тобто є реальна влада,а значить і реальні дії?
Що тут поганого, що така дика реакція?
І, взагалі, а де тут крамола?
Адміністративна одиниця тоді що? І, взагалі, Скороход про що?
Є ОДА, є обласна прокуратура, поліція, санстанція, всілякі управління і департаменти...
А область де?
А то ж все гроші? Великі! За що і для чого? Щоб рахувалось? Щоб чиновники отримували бабло за ніщо?
А в нас вони є, ті гроші? Нам їх дівати нема куди?
Можна ліквідувати обласні органи, а не адміністративну одиницю, аннексію якої ми та Захід не визнаємо.
По суті це відмова від приналежності цих областей Україні.
Про це вона https://www.facebook.com/A.Skorokhod/videos/1002093911925665 повідомила на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
Перепрошую, а де тут про ліквідацію областей?
І вуаля - ЗЄ нічого не просрав.
Про це Скопоход не хоче нічого сказати ?
***** та Трамп саме ж цього хочуть.
У Конституції РФ ці області є, а в Українській не буде.
І навіть юридичних підстав щось повертати та вимагати не буде.