Нардеп Скороход предлагает Раде изменить административные границы Донецкой и Луганской областей: "Мы должны дать гарантии людям, что все будет Украина"

Народный депутат Анна Скороход зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об изменении административных границ Донецкой и Луганской областей. Она предлагает присоединить неоккупированные территории к Харьковской и Днепропетровской областям.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, цель постановления - фактическая ликвидация Донецкой и Луганской областных государственных администраций, чтобы сэкономить средства из госбюджета на их содержание.

"Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОВА нецелесообразно, и эти функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области", - пояснила Скороход.

Что предусматривает постановление?

Согласно пояснительной записке проектом постановления №13666 предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей путем присоединения неоккупированных территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области к Харьковской области и присоединения неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов Донецкой области к Днепропетровской области.

"Этот шаг позволит и защитить наших граждан, и сэкономить средства бюджета. Теперь будем смотреть, кто и как в парламенте поддержит эту инициативу", - добавила Скороход.

Документ должен рассмотреть комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

