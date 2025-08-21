РУС
Новости Постановление об изменении админграниц
2 788 51

Нардеп Скороход предлагает Раде изменить административные границы Донецкой и Луганской областей: "Мы должны дать гарантии людям, что все будет Украина"

Скороход предлагает Раде изменить административные границы Донецкой и Луганской областей

Народный депутат Анна Скороход зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об изменении административных границ Донецкой и Луганской областей. Она предлагает присоединить неоккупированные территории к Харьковской и Днепропетровской областям.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, цель постановления - фактическая ликвидация Донецкой и Луганской областных государственных администраций, чтобы сэкономить средства из госбюджета на их содержание.

"Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОВА нецелесообразно, и эти функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области", - пояснила Скороход.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада провалила два законопроекта, которые были условием получения средств от ЕС, - Железняк

Что предусматривает постановление?

Согласно пояснительной записке проектом постановления №13666 предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей путем присоединения неоккупированных территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области к Харьковской области и присоединения неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов Донецкой области к Днепропетровской области.

"Этот шаг позволит и защитить наших граждан, и сэкономить средства бюджета. Теперь будем смотреть, кто и как в парламенте поддержит эту инициативу", - добавила Скороход.

Документ должен рассмотреть комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скороход призвала Раду создать ВСК по расследованию смерти Полякова: "Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо"

Автор: 

+8
Перепрошую, а що не так?
Ні, ну реально, а що тут поганого?
1. 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА Джерело: https://censor.net/ua/n3569869
Тобто, щомісяця 50 мільйонів на фунціонування того, чого реально нема!
2. Приєднання контрольованих територій до тих адмінодиниць, які реально є, тобто є реальна влада,а значить і реальні дії?
Що тут поганого, що така дика реакція?
І, взагалі, а де тут крамола?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:37 Ответить
+3
Біля 1-2 млрд грн щомісяця виділяється на утримання окупованих адміністрацій - по суті стотисячні зарплати, а потім ще й будуть стотисячні пенсії. Класно влаштувалися колишні регілнали здебільшого, будуть утримуватися центральною і західною Україною пожиттєво.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:32 Ответить
+3
Луганська обласна прокуратура буде проти
показать весь комментарий
21.08.2025 18:36 Ответить
**** - спочатку гнала на Зільоних за вбивство свого коханого , депутат слуги котрий розкрив конверти зільоним, а тепер ПРодалася ОПУ
показать весь комментарий
21.08.2025 18:23 Ответить
це називається - розкриваються консерви Єрмака у ВР
показать весь комментарий
21.08.2025 18:33 Ответить
Послухайтє на каналі " Біла Вівчиця " про цю агентку ФСБ , під час війни купила квартиру в Київі за мільйони , перший чоловік росіянин , родич Патрушева …
показать весь комментарий
21.08.2025 19:17 Ответить
Головне: не перехитріть самих себе!
показать весь комментарий
21.08.2025 18:25 Ответить
Вкололась чимось, що від співмешканця залишилось.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:27 Ответить
Чергова дурість з невідомими наслідками.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:30 Ответить
а до тюрьми ти не бажаєш свіно орка?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:30 Ответить
Вона не сістер безуглої??? Шось дуже схожа..що фото, що думками..
показать весь комментарий
21.08.2025 18:30 Ответить
Це не заради економії бюджету. Будуть капітуляцію підписувати скоро.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:41 Ответить
А якщо того не зробити, то капітуляції не буде?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:48 Ответить
Не знаю, я не президент і не топ чиновник. У них питайте.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:54 Ответить
так на хрін цєй двіж , Скороход , захисниці колорадській стрічці , яка на підтанцьовці ОПг ермака ?
показать весь комментарий
21.08.2025 19:22 Ответить
А не простіше ліквідувати ОДА, а не адміністративну одиницю України?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:44 Ответить
Тобто?!
Адміністративна одиниця тоді що? І, взагалі, Скороход про що?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:49 Ответить
Вона пропонує по суті ліквідацію області, як адміністративної одиниці України.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:55 Ответить
Ну і?
Є ОДА, є обласна прокуратура, поліція, санстанція, всілякі управління і департаменти...
А область де?
А то ж все гроші? Великі! За що і для чого? Щоб рахувалось? Щоб чиновники отримували бабло за ніщо?
А в нас вони є, ті гроші? Нам їх дівати нема куди?
показать весь комментарий
21.08.2025 19:15 Ответить
Ще раз.
Можна ліквідувати обласні органи, а не адміністративну одиницю, аннексію якої ми та Захід не визнаємо.

По суті це відмова від приналежності цих областей Україні.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:21 Ответить
Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це вона https://www.facebook.com/A.Skorokhod/videos/1002093911925665 повідомила на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, мета постанови - фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з держбюджету на їхнє утримання. Джерело: https://censor.net/ua/n3569869
Перепрошую, а де тут про ліквідацію областей?
показать весь комментарий
21.08.2025 19:23 Ответить
Чому нема? ОДА знаходиться в Краматорську і здійснює управління підконтрольною територією. А в результаті голосування виявиться, що в Україні нема більше підконтрольних територій Донецької та Луганської областей - і відповідно Донецька та Луганська область повністю знаходяться під контролем РФ у відповідності до її конституції......
показать весь комментарий
21.08.2025 19:12 Ответить
А що то змінить?! Ну от що з того? Крім, звичайно кількох мільярдів зекономленого...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:16 Ответить
Це буде свідчити про те, що Україна повністю втратила контроль над територіями Донецької та Луганської обоастей.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:20 Ответить
Не просто втратила контроль, а відмовилася від них.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:23 Ответить
Пропогую ліквідувати ОПу препіздента. Теж доюха жеруть.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:16 Ответить
Підтримую!!!
показать весь комментарий
21.08.2025 19:18 Ответить
Бажано ще з усіх підручників прибрати, що такі області були.

І вуаля - ЗЄ нічого не просрав.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:31 Ответить
Що простіще - навести лад в бюджетних витратах, чи погодитися з тим. що в Україні нема більше підконтрольнмх територій Луганської та Донецької області?:
показать весь комментарий
21.08.2025 19:14 Ответить
Треба було в 22 це робити
показать весь комментарий
21.08.2025 18:33 Ответить
А що не так? Маріуполя вже не існує давно, а горводоканал й досі грошики оприходує...
показать весь комментарий
21.08.2025 18:33 Ответить
Змінити території можливо тільки ЗАКОНОМ, а не постановою ВР, згідно Конституції України.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:34 Ответить
В нас статті конституції в сраці мали клепаючи постанови ,а ви тут про якість закони ....
показать весь комментарий
21.08.2025 18:37 Ответить
Взагалі адміністративно-територіальній поділ - прописаний в Конституції України. Саме тому, наприклад, не можуть (бо під час воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції) перейменувати КФіровоградську та Дніпропетровську області.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:16 Ответить
Десь тема була що адміністрація і мери окупованих міст , й досі , отримують зарплату ! Так само , як існує адміністрація АРК - тамошні судді і прокурори - всі і зараз отримують зарплату !
Про це Скопоход не хоче нічого сказати ?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:34 Ответить
Вона про це неодноразово казала з трибуни верховної ради,але трансляцій з ради немає,тому люди хер знають що там відбувається.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:50 Ответить
не треба поспішати з висновками та висловлюваннями. Треба рахувати і аналізувати можливі наслідки. Хоча суттєво на ЛБЗ це нічого не зміне
показать весь комментарий
21.08.2025 18:35 Ответить
Луганська обласна прокуратура буде проти
показать весь комментарий
21.08.2025 18:36 Ответить
Як і ті, хто прагне отримати довідки від відповідних адміністрацій
показать весь комментарий
21.08.2025 19:17 Ответить
Якщо розібратись - толкове рішення...🤔
показать весь комментарий
21.08.2025 18:42 Ответить
І не треба міняти Конституцію та проводити референдуми. Просто виводимо дві області з правового та державного поля України.

***** та Трамп саме ж цього хочуть.
У Конституції РФ ці області є, а в Українській не буде.
І навіть юридичних підстав щось повертати та вимагати не буде.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:53 Ответить
Овца парашная, а почему бы тебе не сменить ещё и кордоны Херсонской и Запорожской областей в пользу }{уйла?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:45 Ответить
**** зробила перший крок за вказівкою ***** до легалізації окупації... Думає що самая хитровиебана...
показать весь комментарий
21.08.2025 18:51 Ответить
Она лишь "говорящая попка". Авторы сего "гениального" решения скорее всего сидят в ОПе.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:53 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:56 Ответить
Толковое решение, говорите? Неужели неясно, что это пас путину, который обещал дойти до админграниц Донецкой и Луганской областей, и такое решение автоматически выполняет одну из его целей в этой войне! Прямо подарок руZZким имперцам перед Днем Независимости Украины.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:52 Ответить
Номер законопроекта - 13-666, символичненько
показать весь комментарий
21.08.2025 18:59 Ответить
Чорти, одним словом
показать весь комментарий
21.08.2025 19:18 Ответить
Немає страшних гнид ніж у владі, Петлюра не дасть збрехати.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:04 Ответить
певно ця πзда дурна перевзулась і хоче полегчити *ОПі підписати капітуляцію
показать весь комментарий
21.08.2025 19:12 Ответить
запитайте у цієї дурепи до якої області вона пропонує віднести Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Бахмут, Лесичанськ, Сеаеродонецьк, Маріуполь, Попасну та ще сотні міст та сіл????
показать весь комментарий
21.08.2025 19:17 Ответить
 
 