Рада провалила два законопроєкти, які були умовою отримання коштів від ЄС, – Железняк

Верховна Рада відхилила два законопроєкти, ухвалення яких було зобов'язанням України для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility від ЄС.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

Зокрема, урядовий законопроєкт №9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" у другому читанні підтримали лише 206 депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.

Ще один урядовий законопроєкт №11533 "Про основні засади державного нагляду (контролю)" у другому читанні підтримали всього 212 депутатів.

Також у залі не вистачило голосів, щоб відправити ці законопроєкти на повторне друге читання, свідчить інформація на сайті парламенту.

Як повідомлялося, водночас Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила новий закон "Про професійну освіту", що теж було одним із зобов'язань для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility від ЄС. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, це дозволить Україні отримати близько 390 млн євро за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо, на початку серпня Рада ЄС виділила Україні новий транш на суму 3,06 млрд євро в межах Ukraine Facility. Планувалося, що цей транш становитиме 4,5 млрд євро, але суму зменшили через те, що українська влада не виконала вчасно всі передумови для отримання коштів.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звертався до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.