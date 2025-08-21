У Раді пропонують змінити адмінкордони Донеччини та Луганщини
Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.
Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, мета постанови — фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з держбюджету на їхнє утримання.
"По-перше, вважаю, що ми маємо захистити й стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області", - пояснила Скороход.
Що передбачає постанова?
Відповідно до пояснювальної записки проєктом постанови №13666 пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.
"Цей крок дозволить і захистити наших громадян, і зекономити кошти бюджету. Тепер будемо дивитися, хто і як у парламенті підтримає цю ініціативу", - додала Скороход.
Документ має розглянути комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Ні, ну реально, а що тут поганого?
Тобто, щомісяця 50 мільйонів на фунціонування того, чого реально нема!
2. Приєднання контрольованих територій до тих адмінодиниць, які реально є, тобто є реальна влада,а значить і реальні дії?
Що тут поганого, що така дика реакція?
І, взагалі, а де тут крамола?
Що ця ***** і пропонує.
Адміністративна одиниця тоді що? І, взагалі, Скороход про що?
Є ОДА, є обласна прокуратура, поліція, санстанція, всілякі управління і департаменти...
А область де?
А то ж все гроші? Великі! За що і для чого? Щоб рахувалось? Щоб чиновники отримували бабло за ніщо?
А в нас вони є, ті гроші? Нам їх дівати нема куди?
Можна ліквідувати обласні органи, а не адміністративну одиницю, аннексію якої ми та Захід не визнаємо.
По суті це відмова від приналежності цих областей Україні.
Перепрошую, а де тут про ліквідацію областей?
Нічого.
Тобто, формально у РФ залишається ВСЯ територія двох областей.
Якщо це не замаскована передача адміністративних одиниць, то що?
Прихована передача буде тоді, коли буде визнано окуповані території як території праші. А тут лише розумна річ - ліквідація адміністрацій. А якщо нема адміністрації, то території треба комусь адмініструвати. Чи створити там самостійні республіки? От як зробити?
Цитата:
Ще раз.
Можна ліквідувати обласні органи, а не адміністративну одиницю, аннексію якої ми та Захід не визнаємо.(с.)
Так про то й мова!!!
в судах... то вже нереально...
І не треба колаборационізм прикривати економією коштів.
Мало того, ***** вимагає передати ті області В МЕЖАХ адмінкордонів!!!
Тупий, не доходить? Чи на ***** працюєш?
Дивлюсь в книгу, бачу дулю...
Так про то й мова!!!
Приєднаши контрольовані частини до інших і зекономивши кілька мільярдів?
Ну от як то ви собі уявляєте?
Мова ж саме про ліквідацію адмінітративних структур, а не про область.
От придумають собі явусь фобію, і самі себе нею страшать. А насправді що, державний кордон у міжнародному визнанні зміниться? Як, яким чином!
Мова ж лише про адміністративну реформу, а як наслідок, ліквідація нефункціонуючих адміністративних органів, які пожирають мільйони і мільярди.
І що, тяжко то втямити?
Чи стоїмо на захисті чиновників? Бо ж бідні без корита залишаться. Нічого, в ЗСУ їх з радістю приймуть!
Там стільки вакансій!
Мова про ліквідацію обласних адміністрацій і передачу контрольованих частин донецької і луганської під юрисдикцію інших!
Мови про ліквідацію цих областей НЕМА! Неконтрольовані Україною (окуповані) території, яких нема змоги адмініструвати,
ну що тут незрозумілого?
Крім, хіба, корита для чиновників...
Адміністративно-територіальна реформа в Україні була проведена з 2015 по 2020 роки.
Замість понад 11 000 місцевих рад було сформовано 1469 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальних громад. А замість 490 районів - 136 нових районів. Основні повноваження районних рад перейшли на нижчий (ради громад) і вищий (обласні ради) рівні.
Запитання:
Скільки разів за той часу було змінено Конституцію?!!!
І вуаля - ЗЄ нічого не просрав.
Про це Скопоход не хоче нічого сказати ?
***** та Трамп саме ж цього хочуть.
У Конституції РФ ці області є, а в Українській не буде.
І навіть юридичних підстав щось повертати та вимагати не буде.
ТОТ, на яких ліквідовані ОДА!
Мови про ліквідацію областе НЕМА!
Мало того, ***** вимагає передати ті області В МЕЖАХ адмінкордонів!!!
Тупі, не доходить? Чи на ***** працюєте?