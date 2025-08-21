У Раді пропонують змінити адмінкордони Донеччини та Луганщини

Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.

За її словами, мета постанови — фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з держбюджету на їхнє утримання.

"По-перше, вважаю, що ми маємо захистити й стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області", - пояснила Скороход.

Що передбачає постанова?

Відповідно до пояснювальної записки проєктом постанови №13666 пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.

"Цей крок дозволить і захистити наших громадян, і зекономити кошти бюджету. Тепер будемо дивитися, хто і як у парламенті підтримає цю ініціативу", - додала Скороход.

Документ має розглянути комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

