3 691 70

У Раді пропонують змінити адмінкордони Донеччини та Луганщини

Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей

Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, мета постанови — фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з держбюджету на їхнє утримання.

"По-перше, вважаю, що ми маємо захистити й стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області", - пояснила Скороход.

Що передбачає постанова?

Відповідно до пояснювальної записки проєктом постанови №13666 пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.

"Цей крок дозволить і захистити наших громадян, і зекономити кошти бюджету. Тепер будемо дивитися, хто і як у парламенті підтримає цю ініціативу", - додала Скороход.

Документ має розглянути комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Автор: 

Топ коментарі
+8
Перепрошую, а що не так?
Ні, ну реально, а що тут поганого?
1. 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА Джерело: https://censor.net/ua/n3569869
Тобто, щомісяця 50 мільйонів на фунціонування того, чого реально нема!
2. Приєднання контрольованих територій до тих адмінодиниць, які реально є, тобто є реальна влада,а значить і реальні дії?
Що тут поганого, що така дика реакція?
І, взагалі, а де тут крамола?
показати весь коментар
21.08.2025 18:37 Відповісти
+5
Біля 1-2 млрд грн щомісяця виділяється на утримання окупованих адміністрацій - по суті стотисячні зарплати, а потім ще й будуть стотисячні пенсії. Класно влаштувалися колишні регілнали здебільшого, будуть утримуватися центральною і західною Україною пожиттєво.
показати весь коментар
21.08.2025 18:32 Відповісти
+4
Це не заради економії бюджету. Будуть капітуляцію підписувати скоро.
показати весь коментар
21.08.2025 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**** - спочатку гнала на Зільоних за вбивство свого коханого , депутат слуги котрий розкрив конверти зільоним, а тепер ПРодалася ОПУ
показати весь коментар
21.08.2025 18:23 Відповісти
це називається - розкриваються консерви Єрмака у ВР
показати весь коментар
21.08.2025 18:33 Відповісти
Послухайтє на каналі " Біла Вівчиця " про цю агентку ФСБ , під час війни купила квартиру в Київі за мільйони , перший чоловік росіянин , родич Патрушева …
показати весь коментар
21.08.2025 19:17 Відповісти
Головне: не перехитріть самих себе!
показати весь коментар
21.08.2025 18:25 Відповісти
Вкололась чимось, що від співмешканця залишилось.
показати весь коментар
21.08.2025 18:27 Відповісти
Чергова дурість з невідомими наслідками.
показати весь коментар
21.08.2025 18:30 Відповісти
а до тюрьми ти не бажаєш свіно орка?
показати весь коментар
21.08.2025 18:30 Відповісти
Вона не сістер безуглої??? Шось дуже схожа..що фото, що думками..
показати весь коментар
21.08.2025 18:30 Відповісти
Перепрошую, а що не так?
Ні, ну реально, а що тут поганого?
1. 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА Джерело: https://censor.net/ua/n3569869
Тобто, щомісяця 50 мільйонів на фунціонування того, чого реально нема!
2. Приєднання контрольованих територій до тих адмінодиниць, які реально є, тобто є реальна влада,а значить і реальні дії?
Що тут поганого, що така дика реакція?
І, взагалі, а де тут крамола?
показати весь коментар
21.08.2025 18:37 Відповісти
Це не заради економії бюджету. Будуть капітуляцію підписувати скоро.
показати весь коментар
21.08.2025 18:41 Відповісти
А якщо того не зробити, то капітуляції не буде?
показати весь коментар
21.08.2025 18:48 Відповісти
Не знаю, я не президент і не топ чиновник. У них питайте.
показати весь коментар
21.08.2025 18:54 Відповісти
так на хрін цєй двіж , Скороход , захисниці колорадській стрічці , яка на підтанцьовці ОПг ермака ?
показати весь коментар
21.08.2025 19:22 Відповісти
То треба буде мудрувати, як вивести ці території з юрисдикції України.

Що ця ***** і пропонує.
показати весь коментар
21.08.2025 20:03 Відповісти
А не простіше ліквідувати ОДА, а не адміністративну одиницю України?
показати весь коментар
21.08.2025 18:44 Відповісти
Тобто?!
Адміністративна одиниця тоді що? І, взагалі, Скороход про що?
показати весь коментар
21.08.2025 18:49 Відповісти
Вона пропонує по суті ліквідацію області, як адміністративної одиниці України.
показати весь коментар
21.08.2025 18:55 Відповісти
Ну і?
Є ОДА, є обласна прокуратура, поліція, санстанція, всілякі управління і департаменти...
А область де?
А то ж все гроші? Великі! За що і для чого? Щоб рахувалось? Щоб чиновники отримували бабло за ніщо?
А в нас вони є, ті гроші? Нам їх дівати нема куди?
показати весь коментар
21.08.2025 19:15 Відповісти
Ще раз.
Можна ліквідувати обласні органи, а не адміністративну одиницю, аннексію якої ми та Захід не визнаємо.

По суті це відмова від приналежності цих областей Україні.
показати весь коментар
21.08.2025 19:21 Відповісти
Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це вона https://www.facebook.com/A.Skorokhod/videos/1002093911925665 повідомила на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, мета постанови - фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, щоб заощадити кошти з держбюджету на їхнє утримання. Джерело: https://censor.net/ua/n3569869
Перепрошую, а де тут про ліквідацію областей?
показати весь коментар
21.08.2025 19:23 Відповісти
А що в Україні залишиться у складі Донецької та Луганської?
Нічого.

Тобто, формально у РФ залишається ВСЯ територія двох областей.

Якщо це не замаскована передача адміністративних одиниць, то що?
показати весь коментар
21.08.2025 19:32 Відповісти
Цирк на дроті... прихована передача...
Прихована передача буде тоді, коли буде визнано окуповані території як території праші. А тут лише розумна річ - ліквідація адміністрацій. А якщо нема адміністрації, то території треба комусь адмініструвати. Чи створити там самостійні республіки? От як зробити?
Цитата:
Ще раз.
Можна ліквідувати обласні органи, а не адміністративну одиницю, аннексію якої ми та Захід не визнаємо.(с.)
Так про то й мова!!!
показати весь коментар
21.08.2025 19:37 Відповісти
А уе і є фактичне визнання. І Росія буде у всіх судах тицяти це нам в обличча.
показати весь коментар
21.08.2025 19:40 Відповісти
**********... Як тут запущено...
в судах... то вже нереально...
показати весь коментар
21.08.2025 19:44 Відповісти
Ну так би і казав, що ти вже визнав цв території російськими і зараз не проти юридичного оформлення цього факту.

І не треба колаборационізм прикривати економією коштів.
показати весь коментар
21.08.2025 19:52 Відповісти
Мови про ліквідацію областе НЕМА!
Мало того, ***** вимагає передати ті області В МЕЖАХ адмінкордонів!!!
Тупий, не доходить? Чи на ***** працюєш?
показати весь коментар
21.08.2025 19:58 Відповісти
Що заважає ліквідувати саме адміністрації, а не області?
показати весь коментар
21.08.2025 19:33 Відповісти
Російською:
Дивлюсь в книгу, бачу дулю...
Так про то й мова!!!
показати весь коментар
21.08.2025 19:38 Відповісти
Скороход **** підрашистна - її чоловік гр РФ , Повьязан й з патрушевим , проходила співбесіду з ермаком
показати весь коментар
21.08.2025 19:25 Відповісти
Чому нема? ОДА знаходиться в Краматорську і здійснює управління підконтрольною територією. А в результаті голосування виявиться, що в Україні нема більше підконтрольних територій Донецької та Луганської областей - і відповідно Донецька та Луганська область повністю знаходяться під контролем РФ у відповідності до її конституції......
показати весь коментар
21.08.2025 19:12 Відповісти
А що то змінить?! Ну от що з того? Крім, звичайно кількох мільярдів зекономленого...
показати весь коментар
21.08.2025 19:16 Відповісти
Це буде свідчити про те, що Україна повністю втратила контроль над територіями Донецької та Луганської обоастей.
показати весь коментар
21.08.2025 19:20 Відповісти
Не просто втратила контроль, а відмовилася від них.
показати весь коментар
21.08.2025 19:23 Відповісти
Яким чином?!
Приєднаши контрольовані частини до інших і зекономивши кілька мільярдів?
Ну от як то ви собі уявляєте?
Мова ж саме про ліквідацію адмінітративних структур, а не про область.
От придумають собі явусь фобію, і самі себе нею страшать. А насправді що, державний кордон у міжнародному визнанні зміниться? Як, яким чином!
Мова ж лише про адміністративну реформу, а як наслідок, ліквідація нефункціонуючих адміністративних органів, які пожирають мільйони і мільярди.
І що, тяжко то втямити?
Чи стоїмо на захисті чиновників? Бо ж бідні без корита залишаться. Нічого, в ЗСУ їх з радістю приймуть!
Там стільки вакансій!
показати весь коментар
21.08.2025 19:29 Відповісти
Мова саме про перехід територій з однієї юрисдикції в іншу. Тобто, про області.
показати весь коментар
21.08.2025 19:38 Відповісти
Пілять!
Мова про ліквідацію обласних адміністрацій і передачу контрольованих частин донецької і луганської під юрисдикцію інших!
Мови про ліквідацію цих областей НЕМА! Неконтрольовані Україною (окуповані) території, яких нема змоги адмініструвати,
ну що тут незрозумілого?
Крім, хіба, корита для чиновників...
показати весь коментар
21.08.2025 19:42 Відповісти
Пропогую ліквідувати ОПу препіздента. Теж доюха жеруть.
показати весь коментар
21.08.2025 19:16 Відповісти
Підтримую!!!
показати весь коментар
21.08.2025 19:18 Відповісти
Ти пропонуєш змінити конституцію?
показати весь коментар
21.08.2025 19:42 Відповісти
Ні! зекономити кілька мільярдів!
Адміністративно-територіальна реформа в Україні була проведена з 2015 по 2020 роки.
Замість понад 11 000 місцевих рад було сформовано 1469 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальних громад. А замість 490 районів - 136 нових районів. Основні повноваження районних рад перейшли на нижчий (ради громад) і вищий (обласні ради) рівні.
Запитання:
Скільки разів за той часу було змінено Конституцію?!!!
показати весь коментар
21.08.2025 19:48 Відповісти
Бажано ще з усіх підручників прибрати, що такі області були.

І вуаля - ЗЄ нічого не просрав.
показати весь коментар
21.08.2025 18:31 Відповісти
Біля 1-2 млрд грн щомісяця виділяється на утримання окупованих адміністрацій - по суті стотисячні зарплати, а потім ще й будуть стотисячні пенсії. Класно влаштувалися колишні регілнали здебільшого, будуть утримуватися центральною і західною Україною пожиттєво.
показати весь коментар
21.08.2025 18:32 Відповісти
Що простіще - навести лад в бюджетних витратах, чи погодитися з тим. що в Україні нема більше підконтрольнмх територій Луганської та Донецької області?:
показати весь коментар
21.08.2025 19:14 Відповісти
Треба було в 22 це робити
показати весь коментар
21.08.2025 18:33 Відповісти
А що не так? Маріуполя вже не існує давно, а горводоканал й досі грошики оприходує...
показати весь коментар
21.08.2025 18:33 Відповісти
Змінити території можливо тільки ЗАКОНОМ, а не постановою ВР, згідно Конституції України.
показати весь коментар
21.08.2025 18:34 Відповісти
В нас статті конституції в сраці мали клепаючи постанови ,а ви тут про якість закони ....
показати весь коментар
21.08.2025 18:37 Відповісти
Взагалі адміністративно-територіальній поділ - прописаний в Конституції України. Саме тому, наприклад, не можуть (бо під час воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції) перейменувати КФіровоградську та Дніпропетровську області.
показати весь коментар
21.08.2025 19:16 Відповісти
Десь тема була що адміністрація і мери окупованих міст , й досі , отримують зарплату ! Так само , як існує адміністрація АРК - тамошні судді і прокурори - всі і зараз отримують зарплату !
Про це Скопоход не хоче нічого сказати ?
показати весь коментар
21.08.2025 18:34 Відповісти
Вона про це неодноразово казала з трибуни верховної ради,але трансляцій з ради немає,тому люди хер знають що там відбувається.
показати весь коментар
21.08.2025 18:50 Відповісти
не треба поспішати з висновками та висловлюваннями. Треба рахувати і аналізувати можливі наслідки. Хоча суттєво на ЛБЗ це нічого не зміне
показати весь коментар
21.08.2025 18:35 Відповісти
Луганська обласна прокуратура буде проти
показати весь коментар
21.08.2025 18:36 Відповісти
Як і ті, хто прагне отримати довідки від відповідних адміністрацій
показати весь коментар
21.08.2025 19:17 Відповісти
Якщо розібратись - толкове рішення...🤔
показати весь коментар
21.08.2025 18:42 Відповісти
І не треба міняти Конституцію та проводити референдуми. Просто виводимо дві області з правового та державного поля України.

***** та Трамп саме ж цього хочуть.
У Конституції РФ ці області є, а в Українській не буде.
І навіть юридичних підстав щось повертати та вимагати не буде.
показати весь коментар
21.08.2025 18:53 Відповісти
Овца парашная, а почему бы тебе не сменить ещё и кордоны Херсонской и Запорожской областей в пользу }{уйла?
показати весь коментар
21.08.2025 18:45 Відповісти
**** зробила перший крок за вказівкою ***** до легалізації окупації... Думає що самая хитровиебана...
показати весь коментар
21.08.2025 18:51 Відповісти
Она лишь "говорящая попка". Авторы сего "гениального" решения скорее всего сидят в ОПе.
показати весь коментар
21.08.2025 18:53 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
21.08.2025 18:56 Відповісти
Толковое решение, говорите? Неужели неясно, что это пас путину, который обещал дойти до админграниц Донецкой и Луганской областей, и такое решение автоматически выполняет одну из его целей в этой войне! Прямо подарок руZZким имперцам перед Днем Независимости Украины.
показати весь коментар
21.08.2025 18:52 Відповісти
Номер законопроекта - 13-666, символичненько
показати весь коментар
21.08.2025 18:59 Відповісти
Чорти, одним словом
показати весь коментар
21.08.2025 19:18 Відповісти
Немає страшних гнид ніж у владі, Петлюра не дасть збрехати.
показати весь коментар
21.08.2025 19:04 Відповісти
певно ця πзда дурна перевзулась і хоче полегчити *ОПі підписати капітуляцію
показати весь коментар
21.08.2025 19:12 Відповісти
запитайте у цієї дурепи до якої області вона пропонує віднести Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Бахмут, Лесичанськ, Сеаеродонецьк, Маріуполь, Попасну та ще сотні міст та сіл????
показати весь коментар
21.08.2025 19:17 Відповісти
Бердянськ, Мелітополь теж *****. Не було таких.
показати весь коментар
21.08.2025 19:26 Відповісти
До донецької і луганської!
ТОТ, на яких ліквідовані ОДА!
Мови про ліквідацію областе НЕМА!
Мало того, ***** вимагає передати ті області В МЕЖАХ адмінкордонів!!!
Тупі, не доходить? Чи на ***** працюєте?
показати весь коментар
21.08.2025 19:55 Відповісти
«Запомни, именно тот кто придет к тебе от Борзини, и есть предатель. Не забудь об этом» (с) Вито Корлеоне🙃
показати весь коментар
21.08.2025 19:30 Відповісти
Політично така пропозиція є шкідливою і засвідченням слабкості Держави та нікчемності її інституцій перед лицем агресії рашистської пітьми.
показати весь коментар
21.08.2025 20:01 Відповісти
 
 