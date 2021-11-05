Скороход закликала Раду створити ТСК щодо розслідування смерті Полякова: "Версія про якісь наркотики - безпідставна. Я знала його дуже добре"
Народна депутатка із групи "За майбутнє" Анна Скороход закликала колег по парламенту проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії щодо з'ясування причин смерті народного депутата Антона Полякова.
Про це вона заявила з трибуни парламенту 5 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Поруч зі Скороход під час її виступу стояли депутати з різних фракцій і груп парламенту.
Вона також вкотре заявила, що Полякова вбили.
"Версія про якісь наркотики – безпідставна і не має жодного права на життя. Я його знала дуже добре, і тому в це ніколи не повірю", – наголосила Скороход.
Вона закликала народних депутатів на наступному пленарному тижні проголосувати за створення ТСК. За словами депутатки, тільки фракція "Слуга народу" не подала свої кандидатури до цієї ТСК.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.
Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.
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И мусАрня знает об этом, а потому абсолютно закрыла расследование этого дела.
Скороход молодец. Не ссыт, как зассал, например, горлопан Миха Чаплыга.
Марианна Безумная ее на комиссии вырвет из контекста
Планирование бюджета, война на востоке, СП-2, корона, кислород.... Нет, это не проблемы...
Откуда вы беретесь, личинки?
Ага. А еще посоведу ей обратиться в суд.
Это если бы обворованный обратился за помощью к обворовавшему его вору. Но поклонникам сывого крыголама этого не понять.
ты крепись.
Я смотрю что зелебобики с одного раза не понимают...
Вірніше, не так ді-джей зелених слуг урода наркомана не хоче, як його діріжор з головкою ЄрЗе.
И что?
"Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо и он со мной никогда не делился. Я всегда приносила свои."
Пока СБУ крутит руки украинским "террористам" в синагоге, евреи убили депутата верховной рады и назвали его наркоманом. Кому принадлежит власть - риторический вопрос.