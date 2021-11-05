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Новини Помер нардеп Поляков
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Скороход закликала Раду створити ТСК щодо розслідування смерті Полякова: "Версія про якісь наркотики - безпідставна. Я знала його дуже добре"

Скороход закликала Раду створити ТСК щодо розслідування смерті Полякова:

Народна депутатка із групи "За майбутнє" Анна Скороход закликала колег по парламенту проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії щодо з'ясування причин смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це вона заявила з трибуни парламенту 5 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Поруч зі Скороход під час її виступу стояли депутати з різних фракцій і груп парламенту.

Вона також вкотре заявила, що Полякова вбили.

Також читайте: Поліція повторно допитує депутатку Скороход щодо обставин смерті Полякова, - Єнін

"Версія про якісь наркотики – безпідставна і не має жодного права на життя. Я його знала дуже добре, і тому в це ніколи не повірю", – наголосила Скороход.

Вона закликала народних депутатів на наступному пленарному тижні проголосувати за створення ТСК. За словами депутатки, тільки фракція "Слуга народу" не подала свої кандидатури до цієї ТСК.

Також читайте: Головне завдання слідства - з'ясувати, чи добровільно Поляков прийняв наркотики чи ні, - Єнін

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

Поляков Антон (107) Скороход Анна (47) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+4
поостереглась бы!
Марианна Безумная ее на комиссии вырвет из контекста
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05.11.2021 14:06 Відповісти
+4
Ну что поделать. Так работает Беня, это его почерк. А вас, крыс зеленых, лично мне не жалко.
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05.11.2021 14:08 Відповісти
+3
Его убили так нагло, нак беспардонно, так грубо, даже не прячась особо (и не особо тоже).
И мусАрня знает об этом, а потому абсолютно закрыла расследование этого дела.

Скороход молодец. Не ссыт, как зассал, например, горлопан Миха Чаплыга.
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05.11.2021 14:04 Відповісти
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Его убили так нагло, нак беспардонно, так грубо, даже не прячась особо (и не особо тоже).
И мусАрня знает об этом, а потому абсолютно закрыла расследование этого дела.

Скороход молодец. Не ссыт, как зассал, например, горлопан Миха Чаплыга.
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05.11.2021 14:04 Відповісти
поостереглась бы!
Марианна Безумная ее на комиссии вырвет из контекста
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05.11.2021 14:06 Відповісти
потому и фамилия - чаплыга, чаплыга оно и есть чаплыга
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05.11.2021 14:12 Відповісти
Не только чаплыга, но и вискарьный ханыга.
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Не ссыт херней заниматься в Верховной Раде. Она вполне может дать депутатский запрос о ходе расследования в полицию.
Планирование бюджета, война на востоке, СП-2, корона, кислород.... Нет, это не проблемы...
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05.11.2021 14:15 Відповісти
Сначала надо думать, а потом какать комментом. Убили близкого ей человека и не ведут расследования убийства. Ей сейчас бюджет в голове?
Откуда вы беретесь, личинки?
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05.11.2021 14:18 Відповісти
Еще раз поторяю, для зебилов: Она вполне может дать депутатский запрос о ходе расследования в полицию.
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05.11.2021 14:21 Відповісти
А почему ты ко мне обращаешься, если для зебилов? Ты анализ сделал, что я -зебил? Или так, бовкнув, абы бовкнуть? Да?
Ага. А еще посоведу ей обратиться в суд.
Это если бы обворованный обратился за помощью к обворовавшему его вору. Но поклонникам сывого крыголама этого не понять.
ты крепись.
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05.11.2021 14:24 Відповісти
Еще раз поторяю, для зебилов: Она вполне может дать депутатский запрос о ходе расследования в полицию.
Я смотрю что зелебобики с одного раза не понимают...
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05.11.2021 14:26 Відповісти
Богдан, перелогинься
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05.11.2021 14:27 Відповісти
Чаплыга тут каким каком?
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05.11.2021 14:18 Відповісти
Нижним.
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05.11.2021 14:18 Відповісти
его убили, задушили, а потом он мертвый сел в такси и окончательно умер
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05.11.2021 14:28 Відповісти
агрохімія не хоче ТСК.
Вірніше, не так ді-джей зелених слуг урода наркомана не хоче, як його діріжор з головкою ЄрЗе.
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05.11.2021 14:06 Відповісти
Та забудь ты его и еще другого мужика, вы ведь даже не были расписаны
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05.11.2021 14:07 Відповісти
И ещё какого мужика?
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05.11.2021 14:09 Відповісти
опечатка: *ищи
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05.11.2021 14:10 Відповісти
даже не были расписаны

И что?
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05.11.2021 14:50 Відповісти
Ну что поделать. Так работает Беня, это его почерк. А вас, крыс зеленых, лично мне не жалко.
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05.11.2021 14:08 Відповісти
"Вы там что, все обалдели? - потеряли шахматный престиж!" (Володя Высоцкий)
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05.11.2021 14:08 Відповісти
Слуги Уроды сами себе и своих хозяев расследовать не будут.
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05.11.2021 14:14 Відповісти
как бы председателем ТСК "зе " Третьякову не определил???
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05.11.2021 14:16 Відповісти
З дня на день і Скороход зелені запишуть в наркоманки.
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05.11.2021 14:17 Відповісти

"Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо и он со мной никогда не делился. Я всегда приносила свои."

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05.11.2021 14:18 Відповісти
еще одна сосна ищет справедливости при живой жене...
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Сама, по некоторым данным, тоже замужем.
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05.11.2021 14:29 Відповісти
Знать его может хорошо, только жена, а не депутат Скороход!
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05.11.2021 14:34 Відповісти
Очень много различных детей лейтенанта Шмидта прошло в этот созыв. Искатели приключений всех мастей и гендерной принадлежности.
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05.11.2021 14:35 Відповісти
Афоня, ти вже своїх зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе називаєш дітьми лейтенанта Шмідта? Може, колись їх назовеш тими, ким вони є насправді: ворогами України?
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05.11.2021 14:38 Відповісти
У меня 242 человека под одну гребёнку не получается. Категоричность мышления- признак фанатичности убеждений. Я не фанатик в отличии от некоторых.)) Мало того, я даже не голосовал за СН.)) Но если бы пришлось выбирать только между мелкими авантюристами типа Лероса, Полякова (rip) или Скороход и крупными аферистами типа Гладковского, Грановского или Кононенко… для меня подобный выбор хоть и не приятный, но совсем не сложный.)
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05.11.2021 15:11 Відповісти
Анна, а чому мовчанка про причину втрати Вами свідомості через приблизно 10 годин після смерті пана Полякова?
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05.11.2021 14:40 Відповісти
Все начеб-то вірно,і розслідування потрібне,і правду знайти необхідно.Але є одне АЛЕ-чому наші нардепки так активно шукають правду,лише коли справа стосується їх коханців,і набирають води в рот,якщо це стосується захисту пересічного українця.То Ясько на весь світ Україну ганьбить за свого підстаркуватого волоцюгу,тут пані Ганна правду для покійного коханця вишукує.Не ВР,а якась комунальна квартира,блатхата і гарем в одному флаконі
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05.11.2021 16:02 Відповісти
Иудолиберальная и кремлевская пропаганда визжит об украинском фашизме чтобы замылить факт еврейского террора против славян.
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05.11.2021 16:03 Відповісти
Ну вот, censor.net/ru/photo_news/3275318/antiterroristicheskie_ucheniya_sbu_v_sinagoge_na_pecherske_kak_osvobojdali_iz_zalojnikov_posla_izrailya

Пока СБУ крутит руки украинским "террористам" в синагоге, евреи убили депутата верховной рады и назвали его наркоманом. Кому принадлежит власть - риторический вопрос.
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05.11.2021 16:24 Відповісти
Треба дурі донести, що верховна рада займається країною та її добробутом (пише закони), а з трупами має справу поліція.
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05.11.2021 22:39 Відповісти
 
 