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Новини Помер нардеп Поляков
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ВР (14812) смерть (6707) Поляков Антон (107) Рудик Кіра (104)

Надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: необхідне неупереджене розслідування, - нардепка "Голосу" Рудик

Надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: необхідне неупереджене розслідування, - нардепка

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик закликає правоохоронні органи розслідувати всі обставини смерті нардепа Антона Полякова (група "За майбутнє").

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"У нас зараз надходить дедалі більше інформації щодо досить дивних обставин його смерті. Йдеться про те, що сталося, про його поведінку в таксі. Він дуже зле почувався. За словами людей, які були присутні, його нудило і це не схоже на попередні висновки про зупинку серця", - підкреслила нардепка.

Рудик зазначила, що депутати очікують більше інформації і неупередженого розслідування обставин смерті Полякова.

Дивіться також: Оприлюднено кадри з місця смерті нардепа Полякова. ФОТО

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи був учора у Полякова якийсь конфлікт у сесійній залі під час позачергової сесії, одним з ініціаторів якої він був, Рудик заявила: "Я не можу це підтвердити. Я думаю, ми зараз не можемо озвучувати якісь додаткові версії про те, що могло статися. Давайте дочекаємося більше інформації від медиків, а потім більше інформації від правоохоронців".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".
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Топ коментарі
+20
Тільки незалежна експертиза за межами України може допомогти встановити причину смерті.
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08.10.2021 10:15
+8
Судової, правоохоронної, конституційної систем в Україні немає із 1920 року.
І за останні 30 років намагань їх створити не було.
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08.10.2021 10:27
+8
Нічого українські "органи" не нарозслідують.
Треба або приватні (журналістські) розслідування, або іноземці.
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08.10.2021 10:30
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рудык, смотри , чтоб тебя не нашли пьяной в канаве и мертвой
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08.10.2021 10:11 Відповісти
вот ублюдок... зеленый
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08.10.2021 10:14 Відповісти
Скорее найдут 43летнего зенаркомана ,сдохнушего от передоза,когда дерьмак решит его вышвырнуть,как бесполезный презерватив за ненадобностью )
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08.10.2021 10:39 Відповісти
Такое же непредвзятое как и голосование за отставку Дмитрия Р.
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08.10.2021 10:12 Відповісти
може у него появились очевидные доказательства получения бабой юлей денех, которые она очень и очень любит.... Прямо сюжет детективного сериала вырисовывается!
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08.10.2021 10:21 Відповісти
Тільки незалежна експертиза за межами України може допомогти встановити причину смерті.
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08.10.2021 10:15 Відповісти
довыбирались зеленых змиев до того, что уже и экспертизу делать приходится за рубежом, судебная, законодательная, правоохранительная, конституционная система - есть, но для избранных
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08.10.2021 10:18 Відповісти
Судової, правоохоронної, конституційної систем в Україні немає із 1920 року.
І за останні 30 років намагань їх створити не було.
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08.10.2021 10:27 Відповісти
Ну, я не великий спеціаліст але думаю що, не багато в світі є покійників у яких продовжує працювати сердце. Тому формулювання "остановке сердца"- ні про що.
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08.10.2021 10:16 Відповісти
А "умисне вбивство з поміткою "природня смерть""?
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08.10.2021 10:33 Відповісти
Може бути банальна причина - асфіксія блювотними масами. Розтин покаже, якщо не "нахімічать".
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08.10.2021 10:18 Відповісти
"нахімічать".
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08.10.2021 10:56 Відповісти
...был ли вчера у Полякова какой-то конфликт в сессионном зале во время внеочередной сессии одним из инициаторов которой он был,

Хм. Быстро, однако.. (с)

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08.10.2021 10:18 Відповісти
Новічок гуляє по планеті?
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08.10.2021 10:19 Відповісти
Я ж говорю, ВСК нужно создавать.
Голос уже цепляется за каждую "соломинку".
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08.10.2021 10:21 Відповісти
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
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08.10.2021 10:29 Відповісти
В женском?
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01.11.2021 20:10 Відповісти
Нічого українські "органи" не нарозслідують.
Треба або приватні (журналістські) розслідування, або іноземці.
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08.10.2021 10:30 Відповісти
Будет ещё +100500 версий, чем побольше напустить тумана...
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08.10.2021 11:45 Відповісти
поліція, прокуратура, СБУ... скрізь керують "свой чілавек на 100 працентав"
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08.10.2021 15:13 Відповісти
У нас депутаты - "многостаночники"? Они и следаки и прокуроры и судьи, ха, забыл, и судмедэксперты!
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01.11.2021 20:09 Відповісти
 
 