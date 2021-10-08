Надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: необхідне неупереджене розслідування, - нардепка "Голосу" Рудик
Лідер партії "Голос" Кіра Рудик закликає правоохоронні органи розслідувати всі обставини смерті нардепа Антона Полякова (група "За майбутнє").
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради.
"У нас зараз надходить дедалі більше інформації щодо досить дивних обставин його смерті. Йдеться про те, що сталося, про його поведінку в таксі. Він дуже зле почувався. За словами людей, які були присутні, його нудило і це не схоже на попередні висновки про зупинку серця", - підкреслила нардепка.
Рудик зазначила, що депутати очікують більше інформації і неупередженого розслідування обставин смерті Полякова.
Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи був учора у Полякова якийсь конфлікт у сесійній залі під час позачергової сесії, одним з ініціаторів якої він був, Рудик заявила: "Я не можу це підтвердити. Я думаю, ми зараз не можемо озвучувати якісь додаткові версії про те, що могло статися. Давайте дочекаємося більше інформації від медиків, а потім більше інформації від правоохоронців".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".
Будь ласка, зачекайте...
І за останні 30 років намагань їх створити не було.
Хм. Быстро, однако.. (с)
Голос уже цепляется за каждую "соломинку".
Треба або приватні (журналістські) розслідування, або іноземці.