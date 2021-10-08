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Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

Сьогодні, 8 жовтня, вночі екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні виявили непритомну людину, що лежала. Ним виявився нардеп Антон Поляков, який згодом помер.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуку.

"Сьогодні приблизно о 2:00 екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні виявили непритомну людину, що лежала. Викликана реанімаційна бригада відкачати людину не змогла. Це виявився народний депутат групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний до парламенту від партії "Слуга народу", - розповів журналіст.

"За словами таксиста, депутат з ознаками алкогольного сп'яніння нібито зупинив машину в Дніпровському районі за адресою проспект Соборності, 2, і сказав їхати на вулицю Березняківську. Триває слідство", - додав Бутусов.

Також читайте: Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

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Топ коментарі
+43
Прикольно , так это же убийство 😡 , и самое интересное , сьемки на площадке квартала 95 нам хотят выдать, как покушение на Шифера , а убийство Полякова , как естественную смерть
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08.10.2021 08:40
+33
Таксисты ночью и вотку достанут и девочку привезут. И наркотики у них есть. И за зеленского они голосовали на пару с учителями
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08.10.2021 08:32
+28
Бедный таксист🤔
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08.10.2021 08:31
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"Новичок" по-украински?
Поляков много знал и не боялся об этом говорить.
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08.10.2021 15:11 Відповісти
...Один пошел на день рожденья, осталось только 449...
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08.10.2021 15:17 Відповісти
..вот не думал.. - "ночь длинных ножей" началась раньше чем я ТУТ предупреждал..
зебилы-лохторат, вы доси влюблены в свою Зелю Сралину-Алилуеву?.. дебилы одноклеточные..(
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08.10.2021 15:21 Відповісти
"Стоит отметить, что водитель провез Полякова небольшое расстояние, около 600 метров - от остановки транспорта ул. Тампере до Березняковской, 2. Вероятно, за две-три минуты нардепа не могли отравить."(obozrevatel.com)
Странно как то - за что полицаи остановили?
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08.10.2021 15:34 Відповісти
Тут все странно и подозрительно
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08.10.2021 16:21 Відповісти
Что-то я давно не видел, чтобы кто-то просто так на улице у нас в Киеве поймал с руки такси))
99% все по предварительному вызову или заказу.
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08.10.2021 16:36 Відповісти
значить версію готували в тих краях - де таке можливо....
Л - Логіка
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09.10.2021 11:22 Відповісти
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