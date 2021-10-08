Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР, - Бутусов

Сьогодні, 8 жовтня, вночі екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні виявили непритомну людину, що лежала. Ним виявився нардеп Антон Поляков, який згодом помер.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуку.

"Сьогодні приблизно о 2:00 екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні виявили непритомну людину, що лежала. Викликана реанімаційна бригада відкачати людину не змогла. Це виявився народний депутат групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний до парламенту від партії "Слуга народу", - розповів журналіст.

"За словами таксиста, депутат з ознаками алкогольного сп'яніння нібито зупинив машину в Дніпровському районі за адресою проспект Соборності, 2, і сказав їхати на вулицю Березняківську. Триває слідство", - додав Бутусов.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".