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прокуратура (3633) смерть (6707) судмедекспертиза (32) Поляков Антон (107)

Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура

Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура

Київська міська прокуратура оприлюднила відомості про розтин тіла нардепа Антона Полякова (група "За майбутнє").

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що слідство поки очікує на результати інших судово-медичних досліджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: необхідне неупереджене розслідування, - нардепка "Голосу" Рудик

"При потерпілому виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі", - говориться в повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що за словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова. За попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер. На цей час відомості про смерть народного депутата внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура 01
Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура 02
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Топ коментарі
+36
О каг!!!

Странно, что не от кариеса.
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08.10.2021 10:17
+35
от коронарной недостаточости все такси обблювал..
"зе-эксперты"!!!!
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08.10.2021 10:18
+29
Вже встигли провести аналізи блювотиння на наявність/відсутність отруючих речовин?

Схоже, що версія смерті була відома ще до смерті.
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08.10.2021 10:18
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я і не кажу що він не адекватний. Щодо зовнішності так йому було лише 33 роки. Але для чого йому їхати о 1-2 год. ночи до якогось ресторану (якщо водій не бреше)? Проте якщо було блювання то це отруєння або інтоксікація. Пишуть що таксі зупинила поліція за порушення ПДД ! І саме поліція потім зупиняла ШМД
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08.10.2021 11:22 Відповісти
і трують не кончених алкашів , а адекватних в т.ч. і скромних...головне у яких є гроші! Проте за звичай їдуть потім з ним в авто, забирають телефон кошти, знімають з карток чи беруть кредит і т.п. Поліція за звичай нічого потім не розслідує, бо скоріше за все має якусь долю. При цьому, якщо СМЕ не покаже ні слідів алкоголю ні слідів отрити в крові та сечі, то це буде дуже і дуже дивно
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08.10.2021 11:28 Відповісти
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08.10.2021 10:47 Відповісти
свежачок подвезли с лубянки...
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08.10.2021 10:47 Відповісти
Клофелин.
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08.10.2021 10:50 Відповісти
...Я часто был несправедлив к покойному.

Но был ли покойный нравственным человеком?

Нет, он не был нравственным человеком.

Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.

Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества.

Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет.

А вынести этого противоречия во взглядах он не мог, потому что имел вспыльчивый характер.

И поэтому он умер.

Все!
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08.10.2021 10:56 Відповісти
Классика)
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08.10.2021 12:49 Відповісти
Похоже или на передозировку наркотиков, или на отравление ядом типа дигиталиса.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Дигиталис и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD дигитоксин (гликозиды наперстянки) представляют собой сильнейший сердечнососудистый яд, обладающий, кроме того, местным раздражающим действием. Симптомы отравления: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF сердечный приступ (в тяжёлых случаях - остановка сердца), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошнота , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвота , боль в животе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F диарея , головная боль, медленный нерегулярный пульс (падение пульса), одышка, головокружение, цианоз, иногда также дрожь, конвульсии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9 делирий и галлюцинации. Минимальная смертельная доза наперстянки - 2,25гhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-10 [10] .
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08.10.2021 10:59 Відповісти
Земля стекловатой этому барыге ламинатчику
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08.10.2021 11:04 Відповісти
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21

АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:04 Відповісти
На паРаше тоже все неугодные умирают от острой сердечной недостаточности 🙁
Украина возвращается в 90-е , так как при власти МАФИЯ😡
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08.10.2021 11:12 Відповісти
Теоретически это возможно. Но сочетание возраста и оппозиционности делает это заключение с точки зрения вероятности минимальным. Ну не больше, чем у Навального приступ гипогликемии от которого он должен был умереть в самолете.
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Что то на передоз симптомы похожи.
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08.10.2021 11:18 Відповісти
А зачем... похожи? Проблемы выявить наличие и дозу алкоголя или наркоты в крови? Правда у зебилов экспертиза покажет наличие смертельной дозы бухла + три передозировки герычем.
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08.10.2021 11:30 Відповісти
Они камеры по трассе сжевали от страха, когда очередной шморкля людей покалечил. Этих кухарок снесут скоро, берегов уже не видят от звездности. Вот в камерах и будут отсвечивать.
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08.10.2021 14:18 Відповісти
Для коронарної недостатності потрібна багатолітня передісторія хвороби з підвищеним тиском, головними болями, зниженням когнітивних функцій, атеросклерозом, тромбозом.
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08.10.2021 11:14 Відповісти
Ему было всего 33 и выглядел он абсолютно здоровым.
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08.10.2021 11:17 Відповісти
Нет, не обязательно. Есть диагноз "внезапная остановка сердца". ЕЕ причины до конца неясны. Например так умирают изредка дети в школах во время занятий физкультурой. Но это очень редкие случаи.
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08.10.2021 11:18 Відповісти
Этот редкий случай не догонал холестериновую свинину Стефанчука, а еще более редкого депутата, которые идут против иудоолигархической мафии.
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08.10.2021 11:28 Відповісти
Загальні причини синдрому зупинки серця більш-меньш зрозумілі -- дісплазія поєднувальної тканини у період виношування плоду. А от механізм до кінця не зрозумілий. До речі, якщо людина дожила до 40 років, то ризик цього синдрому майже сходить нанівець.
Але при синдромі блювоти не буває. Просто раптово зупиняється серце і все, якщо одразу не надали кваліфіковану медичну допомогу.
У випадку з Поляковим -- він щось вживав чи йому вкололи наприклад. Блювота -- це захисна реакція організму на отруту перш за все у шлунку.
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08.10.2021 16:15 Відповісти
Рвота может быть и при падении давления. А падение давления может быть по разным причинам. Отравление одно из них.
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08.10.2021 16:47 Відповісти
Так, маєте рацію. Бувають і інші причини.
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08.10.2021 16:50 Відповісти
Як тільки родичі нададуть медичні документи обстежень, що передумов для коронарної недостатності не було, стане повністю зрозуміло, що отруїли.
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08.10.2021 11:18 Відповісти
Не верьте ни одному слову прокурорских.
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08.10.2021 11:16 Відповісти
Пригадав анекдот:

Слідчий:
- Присідайте на стілець.
Дивлюсь на адвоката.
Адвокат:
- Усе заперечуй!
Я:
- Це не стілець!
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08.10.2021 16:17 Відповісти
Щось не віриться.
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Труп спалити, чим скоріше
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Офшорный клоун взял расследование под контроль?
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08.10.2021 11:28 Відповісти
всё под контролем бывшего менеджера квартал 95 и нынешнего начальника СБУ баканова, скороход тоже кофейку попила, вопрос кто следующий.
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Родственники, отвезите тело на экспертизу в Беларусь. Только так есть шанс узнать правду.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
К агрофюреру? Лучше в нормальную европейскую страну.
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08.10.2021 14:58 Відповісти
Наверное диагноз правильный,забыли сказать про новичок.Глаза в глаза сбываются.Что,еще натворит эта зелёная макака?,Долго нам еще терпеть этот зелёный кал от урок?
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08.10.2021 11:38 Відповісти
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек....
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08.10.2021 11:40 Відповісти
"Сьогодні, 8 жовтня, народна депутатка від фракції "За майбутнє" https://parlament.ua/dossier/skorohod-anna/ Анна Скороход втратила свідомість в одному з кабінетів комітету Верховної Ради України.

Про це повідомили https://vesti.ua/politika/nardep-anna-skorohod-poteryala-sozdanie-v-rade Vesti.ua.

Зазначили, що народній депутатці Анні Скороход викликали швидку допомогу.

За повідомленням https://ua.112ua.tv/polityka/nardep-vid-za-*********-hanna-skorokhod-zneprytomnila-v-radi-pryikhala-shvydka-593766.html 112.ua.tv , нардепка Скороход дружила з https://parlament.ua/dossier/polyakov-anton/ Антоном Поляковим , якого сьогодні знайшли мертвим. Полякова та Скороход разом "вигнали" зі "Слуги народу" за те, що вони критикували політику партії."
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08.10.2021 11:41 Відповісти
Повернулися в дев'яності (((
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08.10.2021 12:23 Відповісти
плять, а чого не от коронавируса...
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.

Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.

ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.

https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
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08.10.2021 11:45 Відповісти
да практически все современные яды используемые спецслужбами вызывают именно острую сердечную недостаточность- то что сердечная недостоточность было это вопрос решенный - но во что ее вызвало? тайна-
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08.10.2021 11:52 Відповісти
Херасе фигасе.
Это типа Разумкову надо аккуратнее кушать в парламентском буфете ?
И не брать жвачек из чужих рук ?
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08.10.2021 11:55 Відповісти
Киевская городская прокуратура обнародовала сведения о вскрытии тела нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє"). "По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца Источник:

Ще скажіть що він помер від короновіруса
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08.10.2021 12:13 Відповісти
меня интересует чем он вакцинировался ? если РНК вакциной - неудивительно
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08.10.2021 12:23 Відповісти
Так а где медкарта, что он болел ишемией, что в крови присутствует 100500 промилле, которые спровоцировали острую коронарную недостаточность?
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08.10.2021 12:25 Відповісти
А шприц с героином, что потеряли?
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08.10.2021 12:41 Відповісти
важкий трафунок?
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08.10.2021 12:50 Відповісти
...усугубленной чрезмерными возлияниями
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08.10.2021 12:43 Відповісти
А, вскрытие делали те же "ребята" и в том же месте, что и ЗЕленого ЧЕРТА на наркоту проверяли???
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08.10.2021 12:48 Відповісти
Какая не честь , сколько говна у вас , лучше бы умерли вы !..... чем писать такую чушь.
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08.10.2021 12:50 Відповісти
Не думав, що у наших теж є НОВАЧОК... Думаю експертиза нічого не знайте, українська експертиза...
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08.10.2021 12:56 Відповісти
Передоз
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08.10.2021 13:01 Відповісти
У тебя?
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08.10.2021 14:37 Відповісти
Что у меня?
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08.10.2021 14:59 Відповісти
"острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца"?!!
...
Думаю, надо СРОЧНО ОТПРАВИТЬ АНАЛИЗЫ В ГЕРМАНИЮ для проверки на "НОВИЧОК"!
Или другой подобный "препарат".
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08.10.2021 13:02 Відповісти
p.s.: предполагается, что Поляков перед этим встречался и ужинал с неизвестными в ресторане "Велюр"....
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08.10.2021 13:04 Відповісти
Передоз
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08.10.2021 13:08 Відповісти
Так званая оппозиция начала очень бурно работать, чтобы не вводили антиолигархический закон: тут тебе и покушение на убийство Шефира, с целью запугивания Зеленского; тут тебе и убийство Полякова, чтобы обвинить во всем Зеленского, тут тебе и автопробег.
Мрази, действуют, как хййло грязнейшими методами.
Бандитам-олигархам всегда сходили все с рук. Посмотрим в этот раз
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08.10.2021 13:10 Відповісти
С трудом верится что его убили,ничего нового он не говорил,про деньги в конвертах всем известно и тарахтят на каждом углу.
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08.10.2021 13:24 Відповісти
Новичком отравили скорее всего,кацапы и их прихвосни оборзели полностью...
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08.10.2021 13:44 Відповісти
Моя школа

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08.10.2021 14:10 Відповісти
В результате большого употребления паленой водки.
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08.10.2021 14:35 Відповісти
Первичный анализ не показал наличие в крови Полякова алкоголя.
факт №1
Водитель врет что от Полякова во время посадки в машину несло спиртным.
факт второй Водитель врет что Поляков просил подвезти к ресторану. если бы ему было плохо он просил бы в больницу.

Конечно нужно быть круглыми идиотами чтобы убивать депутата Полякова, который три дня назад рассказывал о получении денег "слугами народа" за голосование по "закону про олигархов" (в туалете выдавали), но "СН" интеллектом никогда не блистало, а вот истеричностью - да

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.10.2021 14:45 Відповісти
Якщо ти критикуєш владу, то не треба каву пити з ким попало
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08.10.2021 14:51 Відповісти
Вот что значит раздавать депутатам ВР грязные деньги в грязном туалете. Отравление туалетной бумагой, вызвавшей неудержимую и смертельную рвоту.
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08.10.2021 15:04 Відповісти
Похоже на убийство, змаскированное под естественную смерть. Блювотину его собрали или нет? В ней точно можно найти яд, если он там был. Поминутно восстановить последние 2-3 часа жизни, с кем общался? Похоже на то, кого не можем купить, уничтожим!
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08.10.2021 15:08 Відповісти
Стесняюсь спросить, а кто собирать и восстанавливать будет? Сами то верите?
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08.10.2021 15:32 Відповісти
Бригада отравителей путина уже в Украине? Не удивлюсь при власти зелени. Скоро взрывники подтянутся.
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08.10.2021 15:30 Відповісти
Зато паскуда Кива жив-здоров. Ху#ла с днюхой поздравил и хоть бы что. Не зря его папашу за убийство мента при совке грохнули. Дурная генетика.
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08.10.2021 16:48 Відповісти
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