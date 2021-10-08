Смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, - прокуратура
Київська міська прокуратура оприлюднила відомості про розтин тіла нардепа Антона Полякова (група "За майбутнє").
"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що слідство поки очікує на результати інших судово-медичних досліджень.
"При потерпілому виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі", - говориться в повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що за словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова. За попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер. На цей час відомості про смерть народного депутата внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в м. Києві.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
Будь ласка, зачекайте...
Но был ли покойный нравственным человеком?
Нет, он не был нравственным человеком.
Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.
Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества.
Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет.
А вынести этого противоречия во взглядах он не мог, потому что имел вспыльчивый характер.
И поэтому он умер.
Все!
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Дигиталис и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD дигитоксин (гликозиды наперстянки) представляют собой сильнейший сердечнососудистый яд, обладающий, кроме того, местным раздражающим действием. Симптомы отравления: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF сердечный приступ (в тяжёлых случаях - остановка сердца), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошнота , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвота , боль в животе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F диарея , головная боль, медленный нерегулярный пульс (падение пульса), одышка, головокружение, цианоз, иногда также дрожь, конвульсии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9 делирий и галлюцинации. Минимальная смертельная доза наперстянки - 2,25гhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-10 [10] .
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
Украина возвращается в 90-е , так как при власти МАФИЯ😡
Але при синдромі блювоти не буває. Просто раптово зупиняється серце і все, якщо одразу не надали кваліфіковану медичну допомогу.
У випадку з Поляковим -- він щось вживав чи йому вкололи наприклад. Блювота -- це захисна реакція організму на отруту перш за все у шлунку.
Слідчий:
- Присідайте на стілець.
Дивлюсь на адвоката.
Адвокат:
- Усе заперечуй!
Я:
- Це не стілець!
Про це повідомили https://vesti.ua/politika/nardep-anna-skorohod-poteryala-sozdanie-v-rade Vesti.ua.
Зазначили, що народній депутатці Анні Скороход викликали швидку допомогу.
За повідомленням https://ua.112ua.tv/polityka/nardep-vid-za-*********-hanna-skorokhod-zneprytomnila-v-radi-pryikhala-shvydka-593766.html 112.ua.tv , нардепка Скороход дружила з https://parlament.ua/dossier/polyakov-anton/ Антоном Поляковим , якого сьогодні знайшли мертвим. Полякова та Скороход разом "вигнали" зі "Слуги народу" за те, що вони критикували політику партії."
Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .
"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.
"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.
Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.
ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
Херасефигасе.
Это типа Разумкову надо аккуратнее кушать в парламентском буфете ?
И не брать жвачек из чужих рук ?
Ще скажіть що він помер від короновіруса
...
Думаю, надо СРОЧНО ОТПРАВИТЬ АНАЛИЗЫ В ГЕРМАНИЮ для проверки на "НОВИЧОК"!
Или другой подобный "препарат".
Мрази, действуют, как хййло грязнейшими методами.
Бандитам-олигархам всегда сходили все с рук. Посмотрим в этот раз
факт №1
Водитель врет что от Полякова во время посадки в машину несло спиртным.
факт второй Водитель врет что Поляков просил подвезти к ресторану. если бы ему было плохо он просил бы в больницу.
Конечно нужно быть круглыми идиотами чтобы убивать депутата Полякова, который три дня назад рассказывал о получении денег "слугами народа" за голосование по "закону про олигархов" (в туалете выдавали), но "СН" интеллектом никогда не блистало, а вот истеричностью - да
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html