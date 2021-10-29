ЦВК призначила довибори в Раду в окрузі померлого нардепа Полякова на 27 березня
Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.
Член ЦВК Олександра Кармаза пояснила, що рішення ухвалене у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата Антона Полякова, обраного на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОВО № 206.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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