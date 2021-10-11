Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння
Нардеп Антон Поляков або сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли.
Подробиці про смерть нардепа Антона Полякова розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ще не дійшли ніяких висновків, розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - сказав він.
Шевченко нагадав, що розглядається дві версії надзвичайної події.
"Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - сказав він.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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с помощью слуг Ермака. Наподобие Гонгадзе сделал со своей головой
БЛИН , за 30 лет в Украине таких сказок от правоохранителей наслушались
раскрываемость политических убийств НУЛЬ
взрывов складов от диверсантов - раскрываемость нуль
убийства воинов и добровольцев - раскрываемость нуль
А у генпрокурора ни стыда ни совести терпеть такое раскрытие убийства
все удивляются откуда 73%? От той лапши , шо народу на уши вешают служки олигархов
в Словакии из-за одного убитого журналиста произошёл политический кризис и сменилась власть с пророссийской на прозападную
а в Украине политические убийства - норма
А метадон рвоту не вызывает и даже подавляет рвотный рефлекс.
Что городят эти менты, не понятно, хоть бы с наркологами проконсультировались, прежде чем оповещать народ о своих фантазиях.
Ну а то, что у него в крови нашли 1 миллипромиль алкоголя, то это эквивалент 250 грамм водки.
Покажите мне молодого здорового мужчину, который от такой дозы алкоголя может умереть.
Следуя вашей логике, депутат может себе позволить и что-то более качественное, тем более что рынок наркотиков в Украине обширен и разнообразен.
Да и не похож был Антон на наркозавимого или сильнопьющего.
А вот зелёную мразь он сильно доставал, недаром же их фашистка Третьякова радовалась его смерти.
100% , що Полякова отруіли , так як багато знав і занадто був активним 😏
ще чув що людей в казино такою хер.нею накачують, якщо вони виграють, його підлити дуже просто.
Но при этом не произносят ни слова об альтернативной экспертизе за границей, спешат тело закопать. Тотальный контроль иудократии над всеми политическими фракциями.
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