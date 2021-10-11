Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Нардеп Антон Поляков або сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли.

Подробиці про смерть нардепа Антона Полякова розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще не дійшли ніяких висновків, розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - сказав він.

Шевченко нагадав, що розглядається дві версії надзвичайної події.

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"Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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