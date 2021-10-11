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Новини Помер нардеп Поляков
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Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Нардеп Антон Поляков або сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли.

Подробиці про смерть нардепа Антона Полякова розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще не дійшли ніяких висновків, розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - сказав він.

Шевченко нагадав, що розглядається дві версії надзвичайної події.

Також читайте: Прощання з нардепом Поляковим відбудеться 11 жовтня в Чернігові

"Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Читайте: Головам правоохоронних органів направлено депутатський запит із вимогою відреагувати на інформаційні маніпуляції та провести неупереджене розслідування смерті Полякова, - "За майбутнє"

Автор: 

смерть (6757) Шевченко Артем (222) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+17
Очень похоже на самостоятельное употребление Зетадона
с помощью слуг Ермака. Наподобие Гонгадзе сделал со своей головой
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11.10.2021 00:46
+15
Или как Кравченко себе в голову контрольный выстрел делал

БЛИН , за 30 лет в Украине таких сказок от правоохранителей наслушались
раскрываемость политических убийств НУЛЬ
взрывов складов от диверсантов - раскрываемость нуль
убийства воинов и добровольцев - раскрываемость нуль
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11.10.2021 00:57
+10
в итоге напишут что Поляков принял метадон и самостоятельно отравился... и пофиг кто его в реальности траванул в Веллюре))
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11.10.2021 00:47
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Очень похоже на самостоятельное употребление Зетадона
с помощью слуг Ермака. Наподобие Гонгадзе сделал со своей головой
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11.10.2021 00:46 Відповісти
Или как Кравченко себе в голову контрольный выстрел делал

БЛИН , за 30 лет в Украине таких сказок от правоохранителей наслушались
раскрываемость политических убийств НУЛЬ
взрывов складов от диверсантов - раскрываемость нуль
убийства воинов и добровольцев - раскрываемость нуль
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11.10.2021 00:57 Відповісти
У мене друзі живуть на "Золотих воротах" (там де кравченко застрелився). Там закрита територія містечка, охорона, відеокамери. Першим пострілом він зніс собі передню частину обличчя (негарно, проте несмертельно), а другим- довершив справу.
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11.10.2021 07:35 Відповісти
Вот и я об этом
А у генпрокурора ни стыда ни совести терпеть такое раскрытие убийства
все удивляются откуда 73%? От той лапши , шо народу на уши вешают служки олигархов
в Словакии из-за одного убитого журналиста произошёл политический кризис и сменилась власть с пророссийской на прозападную
а в Украине политические убийства - норма
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11.10.2021 07:44 Відповісти
или жд министр Кырпа. Тот посмел у Овоща за 2 тура завоза жд составами деньги оплатить УЗ. Получил по яйцам в кабинете и самозастрелился.
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11.10.2021 11:05 Відповісти
А ще Кирпа по всій Україні капітально відремонтував ж.д. станції і вокзали.
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11.10.2021 12:47 Відповісти
в итоге напишут что Поляков принял метадон и самостоятельно отравился... и пофиг кто его в реальности траванул в Веллюре))
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11.10.2021 00:47 Відповісти
Ну не тот наркотик метадон, чтобы самостоятельно его употребляя, при этом запивать алкоголем.
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11.10.2021 00:48 Відповісти
С возвращением из Нидерландов.
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11.10.2021 01:14 Відповісти
Дякую.
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11.10.2021 01:22 Відповісти
Писали ведь, что у Антона были рвотные массы, когда его нашли в такси.
А метадон рвоту не вызывает и даже подавляет рвотный рефлекс.
Что городят эти менты, не понятно, хоть бы с наркологами проконсультировались, прежде чем оповещать народ о своих фантазиях.
Ну а то, что у него в крови нашли 1 миллипромиль алкоголя, то это эквивалент 250 грамм водки.
Покажите мне молодого здорового мужчину, который от такой дозы алкоголя может умереть.
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11.10.2021 01:34 Відповісти
вам самим не мешало проконсультироватся у нарколога,при большой дозе метадона рвота непрекрашается сутками,а с алкоголем метадон вообше несовместим передоз сразу,а в этом случае это класический передоз их всех находят с пеной вгорле и носу как при сердечных инфарктах
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11.10.2021 06:09 Відповісти
О покойнике только хорошее, или ничего...Кто теперь скажет принимал он ,для полного кайфа, метадон ?.?.?. И если водка не торкает,что делает пересичный украинец?Правильно,полирует пивом. А депутат? Может себе позволить и метадон...
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11.10.2021 07:11 Відповісти
Про водку заявляють, що була невелика кількість, а депутат навряд чи вжив би якусь гидоту. Його знали не таким. Можливо, йому залили до рота отруту силою.
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11.10.2021 12:55 Відповісти
Ну уж если и предположить, что Антон принял для полного кайфа после водки наркотик, то почему метадон? Это дешевый и некачественный наркотик.
Следуя вашей логике, депутат может себе позволить и что-то более качественное, тем более что рынок наркотиков в Украине обширен и разнообразен.
Да и не похож был Антон на наркозавимого или сильнопьющего.
А вот зелёную мразь он сильно доставал, недаром же их фашистка Третьякова радовалась его смерти.
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11.10.2021 18:13 Відповісти
Да понятно, что самоубийство. Жертва сама упала на нож. Десять раз... 😂🤡💀
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11.10.2021 05:50 Відповісти
Я знаю это Порох его "Шаленой бжилкой" траванул!
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11.10.2021 06:35 Відповісти
Не жартуй так, бо для зелених покидьків - це вихід!

100% , що Полякова отруіли , так як багато знав і занадто був активним 😏
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11.10.2021 10:41 Відповісти
Хоч би нее заявили що це Ляшко його отруїв молоком від скаженної корови, помстився за програш на вчиборах.
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11.10.2021 07:29 Відповісти
приходилось бачити не один десяток "металістів", ну не схожий він, на таких, і навіщо багатій людини вживати якусь ниськосортну наркоту, якщо половина депутатів коксовики!
ще чув що людей в казино такою хер.нею накачують, якщо вони виграють, його підлити дуже просто.
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11.10.2021 08:22 Відповісти
Він що був схожий на сдвинутого, приймаючи таку комбінацію, а слуги наперед сказали про метадон, а що ж поліція собі ворог чи що, щоб цю версію не підтримати.
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11.10.2021 09:45 Відповісти
Вот до чего довели страну зеправители. Уже депутатов ВР травят в открытую.
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11.10.2021 09:57 Відповісти
Иудократия ликвидирует любых ярких и неконформистских политиков, чтобы их порошенки, зеленские и разумковы не меркли в софитах телестудий. На политической арене нужны только брехуны.
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11.10.2021 11:27 Відповісти
Схожая ликвидация Сергея Разумовского вероятно шла по линии синагоги при согласовании с соросятиной. Поэтому и молчат либерастические посольства и фонды борьбы с диктатурами.
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11.10.2021 11:35 Відповісти
с виду симпатичный парень, но похоже их подбирали по такому признаку
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11.10.2021 11:39 Відповісти
Когда выдвигают во власть маринеток их всегда подбирают из управляемых, на которых есть компромат. Наркозависимость идеальный вариант - это не только компромат, это еще и зависимость от бабла в конвертике.
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11.10.2021 12:01 Відповісти
Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "За будущее", в которой состоял скончавшийся нардеп Антон Поляков, заявил, что его политсила не верит в естественную смерть депутата.

Но при этом не произносят ни слова об альтернативной экспертизе за границей, спешат тело закопать. Тотальный контроль иудократии над всеми политическими фракциями.
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11.10.2021 11:49 Відповісти
Чем должна отличаться настоящая экспертиза от туфты, которую впаривают.
youtu.be/P4IXHhVfNSM?t=1204
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11.10.2021 13:17 Відповісти
 
 