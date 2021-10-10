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Головам правоохоронних органів направлено депутатський запит із вимогою відреагувати на інформаційні маніпуляції та провести неупереджене розслідування смерті Полякова, - "За майбутнє"

Головам правоохоронних органів направлено депутатський запит із вимогою відреагувати на інформаційні маніпуляції та провести неупереджене розслідування смерті Полякова, -

Співголова депутатської групи у ВР "За майбутнє", народний депутат Тарас Батенко закликає правоохоронні органи провести незалежне, чесне, професійне розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова і відреагувати на маніпуляції навколо цієї трагічної події.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "За майбутнє", такий заклик міститься в депутатському запиті Тараса Батенка до міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та голови Служби безпеки України.

В офіційному запиті співголова групи зазначає, що кілька днів після смерті народного депутата Антона Полякова чути безліч коментарів, теорій, думок "експертів", які відверто "хайпують" на темі загибелі політика. З огляду на це Батенко вважає за необхідне допитати парламентаріїв, які дозволяють собі гучні, компрометуючі заяви у ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела інформації в правоохоронних органах.

"Виникає запитання, яким чином такі особи оперують інформацією, про яку не повідомлено родичам, яка не підтверджена жодним правоохоронним органом? Це банальне бажання пропіаритися або у правоохоронців є проблеми з внутрішньою безпекою?" - йдеться в запиті.

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У своєму запиті нардеп наголошує: близькі люди, які дружили, працювали, спілкувалися з Антоном Поляковим, шоковані, адже політик не був помічений у вживанні наркотичних засобів, а обставини його смерті дуже неоднозначні.

"Ми закликаємо проявити максимальну неупередженість та прозорість у розслідуванні справи загибелі народного депутата України Антона Полякова. В іншому разі будемо вважати заяви людей, які не уповноважені правоохоронними органами, пробою пера для нав'язування суспільству думки, що політик сам винен у своїй смерті, спробою "зам'яти" реальну причину його загибелі", - йдеться в запиті Батенка в поліцію.

З огляду на вищезазначене, нардеп просить правоохоронні органи провести незалежне, чесне, професійне розслідування загибелі народного депутата України Антона Полякова та повідомити про його результати, повідомляє "За майбутнє".

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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Топ коментарі
+8
Вот и появился у Клоуна свой Гонгадзе...
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10.10.2021 14:58
+7
Депутатский запрос поддерживаю. Нельзя покрывать убийство, если оно замаскировано под несчастный случай....Поляков занимался расследованием коррупционных схем , разоблачал подкуп депутатов путенской агентурой с Банковой....У Полякова, похоже , было много врагов. желавших его исчезновения или смерти....Почему-то вся украинская полиция до сих пор ищет хулигана . поцарапавшего кварталовскую Ауди и напугавшего до усёру Шифера... А вероятное убийство депутата - оппозиционера отказывается расследовать....
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10.10.2021 15:14
+5
Ага, сейчас, разбежатся. А кто будет искать Трухина за рулем автомобиля и покушавшегося на шофера шифера?
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10.10.2021 14:58
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Меня обе версии устраивают и передоз и траванули Слуги Урода!
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10.10.2021 14:54 Відповісти
Е ні. Спочатку травонули, а потім уже передоз виник. Так краще. Зебобіки повинні вимазатися в гуано так, щоб останній бомж їх ненавидів.
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10.10.2021 14:58 Відповісти
Передозу не могло бути. По відео видно, що людина чиста і адекватна.
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10.10.2021 15:38 Відповісти
Вот и появился у Клоуна свой Гонгадзе...
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10.10.2021 14:58 Відповісти
Ага, сейчас, разбежатся. А кто будет искать Трухина за рулем автомобиля и покушавшегося на шофера шифера?
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10.10.2021 14:58 Відповісти
Депутатский запрос поддерживаю. Нельзя покрывать убийство, если оно замаскировано под несчастный случай....Поляков занимался расследованием коррупционных схем , разоблачал подкуп депутатов путенской агентурой с Банковой....У Полякова, похоже , было много врагов. желавших его исчезновения или смерти....Почему-то вся украинская полиция до сих пор ищет хулигана . поцарапавшего кварталовскую Ауди и напугавшего до усёру Шифера... А вероятное убийство депутата - оппозиционера отказывается расследовать....
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10.10.2021 15:14 Відповісти
Ну так, Сам же прооргазмировал, что мстя за перфорированную машину будет страшна. А смерть врага - так то даже и хорошо, минус один... И без видосика обойдутся.
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10.10.2021 20:10 Відповісти
нажаль схоже, що все як і завжди... звичайна битовуха, сварка із співмешканкою, алкоголь наркота і друг чечен із ОЗУ помічник депутата
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10.10.2021 15:16 Відповісти
Депутатам шкідливо змішувати алкоголь і наркоту. Доказано Поляковим.
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10.10.2021 15:21 Відповісти
зелений змій - вбиває.. наголосували..
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10.10.2021 18:58 Відповісти
 
 