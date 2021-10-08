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Новини Помер нардеп Поляков
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Дубінський Олександр (490) Поляков Антон (107)

"Я не вірю в природну смерть Полякова. Немає довіри до правоохоронних органів під контролем Банкової", - Дубінський

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський не вірить у природну смерть свого колеги Антона Полякова.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Антону Полякову було лише 33 роки. Він був сповнений енергії і планів на майбутнє. Він був одним із тих, хто не боявся говорити і писати жорстку правду про справжнє обличчя нинішньої влади. Немає довіри до наших правоохоронних органів, які перебувають під безпосереднім впливом і контролем Банкової. Я не вірю у версію про "природну" смерть мого колеги по парламенту", - написав Дубінський.

Він зазначив, що Поляков був членом міжфракційного депутатського об'єднання "Дубина - слуга українського народу".

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"Одна з головних цілей цього депутатського об'єднання - справжнє розслідування і правосуддя в резонансних кримінальних справах. Але коли у владі тебе вважають "черговим ворогом", ти завжди можеш стати новою жертвою жорстокості і божевілля тих, хто насолоджується можливістю казково набивати свої кишені за рахунок українського народу", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

 
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Топ коментарі
+11
Леросу нужна охрана и срочно...
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08.10.2021 17:52
+8
как ни странно -но в словах Дубинского есть доля правды и куча вопросов...
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08.10.2021 18:59
+7
И я не верю мусорне, прокурвам, експЁрдам и особенно "судьям" 🖤 Давно уже!
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08.10.2021 17:55
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Леросу нужна охрана и срочно...
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08.10.2021 17:52 Відповісти
Похороним.
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08.10.2021 19:10 Відповісти
И я не верю мусорне, прокурвам, експЁрдам и особенно "судьям" 🖤 Давно уже!
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08.10.2021 17:55 Відповісти
как ни странно -но в словах Дубинского есть доля правды и куча вопросов...
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08.10.2021 18:59 Відповісти
А шо такое?..

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08.10.2021 17:56 Відповісти
черней пудель БаблолМойского чего ножками засучил ?
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08.10.2021 18:26 Відповісти
смерть от инфакта очень типична для собак
никто даже вскрытия пуделя проводить не будет
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08.10.2021 18:30 Відповісти
Неужели "кто-то" использует методы устранения оппонентов , используемые кремлёвской крысой?
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08.10.2021 17:56 Відповісти
давайте обозначим этого "кто-то" , которого, конечно знают все, как "та сторона", или "та" уже занята, значит - "эта сторона"
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08.10.2021 18:32 Відповісти
Тупой собачий рот на очереди ? Он слишком много знал ? ))
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08.10.2021 18:00 Відповісти
Кстати, именно, 7 октября была убита Политковская
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08.10.2021 18:02 Відповісти
о бородатая собака проснулась
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08.10.2021 18:04 Відповісти
Не веришь? Проверь нп себе
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08.10.2021 18:06 Відповісти
Конечно это не естественная смерть. Очень похоже на "новичок". Похоже пострадала и его любовница.
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08.10.2021 18:17 Відповісти
очко жим-жим.
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08.10.2021 18:20 Відповісти
У него естественная - насильническая смерть, ну разве вам не понятно?
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08.10.2021 18:20 Відповісти
А то, что "мама любит скорость" заслуживает доверия ?
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08.10.2021 18:25 Відповісти
Методами таваріща Сталіна наводиться революційний порядок в Україні!
Хто слідуючий?
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08.10.2021 18:25 Відповісти
Еще один кандидат о котором ни кто не "заплачет"...
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08.10.2021 18:36 Відповісти
Шо дубинский шо поляков - одного поля ягоды, оба прошли под знаменами зе - и очень быстро продались коломойше.
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08.10.2021 18:49 Відповісти
Полностью согласен с этим «собачьим ртом»
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08.10.2021 19:22 Відповісти
Сейчас по этому поводу выскажется еще такой авторитетный источник как Кива и у секты любителей ... (во избежании бана не скажу любителей чего) отпадут последние сомнения.
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08.10.2021 19:46 Відповісти
Слуги народа убирают не покорных депутатов!
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08.10.2021 19:46 Відповісти
Тупой гребаный/собачий рот прав.
ПЫСЫ: Дубина - слуга украинского народа. Звучит
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08.10.2021 20:08 Відповісти
ну здох одним епутатом меньше з десяток приповзе нових заплачемо разом?
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08.10.2021 20:39 Відповісти
"Велюр", ишемическая болезнь в 33 года, повар Зеленского.......там Коля-Котлета чвк случайно не организовьівает?
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08.10.2021 20:43 Відповісти
Хрен с ним, говен ещё много...
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08.10.2021 21:24 Відповісти
На смерть нардепа (Лермонт'off)

Погиб нардеп! - вчера, под мухой,
Пал, захлебнувшись блевотой,
Как мрёт от гонореи шлюха,
Забыв проверить орган свой...

Не вынес организм нардепа
Икры, шампанского, бабья,
Халявного бабла в конвертах
И прочего "за-майбутня"...
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08.10.2021 21:40 Відповісти
Не верю никому. Эти диагнозы фальшивые, при этой власти все фальшивое и они сами. Более дикой, наглой и жадной власти в Украине не было.
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09.10.2021 19:52 Відповісти
 
 