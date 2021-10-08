"Я не вірю в природну смерть Полякова. Немає довіри до правоохоронних органів під контролем Банкової", - Дубінський
Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський не вірить у природну смерть свого колеги Антона Полякова.
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Антону Полякову було лише 33 роки. Він був сповнений енергії і планів на майбутнє. Він був одним із тих, хто не боявся говорити і писати жорстку правду про справжнє обличчя нинішньої влади. Немає довіри до наших правоохоронних органів, які перебувають під безпосереднім впливом і контролем Банкової. Я не вірю у версію про "природну" смерть мого колеги по парламенту", - написав Дубінський.
Він зазначив, що Поляков був членом міжфракційного депутатського об'єднання "Дубина - слуга українського народу".
"Одна з головних цілей цього депутатського об'єднання - справжнє розслідування і правосуддя в резонансних кримінальних справах. Але коли у владі тебе вважають "черговим ворогом", ти завжди можеш стати новою жертвою жорстокості і божевілля тих, хто насолоджується можливістю казково набивати свої кишені за рахунок українського народу", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
никто даже вскрытия пуделя проводить не будет
Хто слідуючий?
ПЫСЫ: Дубина - слуга украинского народа. Звучит
Погиб нардеп! - вчера, под мухой,
Пал, захлебнувшись блевотой,
Как мрёт от гонореи шлюха,
Забыв проверить орган свой...
Не вынес организм нардепа
Икры, шампанского, бабья,
Халявного бабла в конвертах
И прочего "за-майбутня"...