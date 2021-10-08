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Новини Відео Помер нардеп Поляков
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Напередодні Поляков вживав алкоголь зі знайомим Джамбулатовим, додому не хотів їхати через сварку зі Скороход, - поліція. ВIДЕО

У крові загиблого нардепа Антона Полякова виявили 1 проміле алкоголю.

Про це в ході брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблий у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли в машину цієї особи і поїхали по Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати в місце проживання. Однак, у зв'язку з побутовими проблемами, сваркою зі своєю співмешканкою, він (Поляков. - Ред.) не захотів їхати і близько півтори години вони їздили вулицями Києва", - розповів Вигівський.

За його словами, після цього знайомому набридло спілкування з Поляковим і він запропонував йому на таксі дістатися додому.

Також читайте: У процесі розслідування смерті нардепа Полякова поки нікого не затримали, - начальник поліції Києва Вигівський

"Він (Поляков. - Ред.) пересів в таксі і коли автомобіль їхав по Києву, то порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну і був зупинений патрульними, які, перевіряючи документи у таксиста, побачили на задньому сидінні нашого загиблого, який напівлежав. Вони запитали, що з ним. Таксист повідомив, що він був у стані алкогольного сп'яніння і йому стало погано. Перевіривши стан загиблого поліцейські побачили, що йому необхідна медична допомога. У зв'язку з чим відразу викликали швидку допомогу і самостійно намагалися надати йому цю допомогу. Після приїзду швидкої дефібрилятором були проведені відповідні заходи, однак потерпілий помер на місці", - додав Виговський.

Він додав, що з Поляковим перебував Руслан Джамбулатов, якого допитали, але не затримували. Згідно з даними на сайті Ради, Джамбулатов є помічником нардепа Анни Скороход.

На питання, чи була співмешканкою Полякова нардеп Анна Скороход, Вигівський відповів ствердно. Також він поінформував, що її не допитували, оскільки вона погано почувається.

У крові загиблого нардепа виявили 1 проміле алкоголю.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

Поляков Антон (107) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+58
От одного промилле не шатает и нет таких последствий. Что-то полиция не договаривает
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08.10.2021 15:56
+40
Тем более через полтора часа после приёма.
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08.10.2021 16:00
+37
Погиб " на посту", в заботах о бедном народе и Украине.. Можно сказать, "на передовой". ( бухло, развлекательные заведения, бесцельные катания по городу ) Я лучше посочувствую тем кого каждый день убивают и ранят на линии фронта с ОРДЛО и их семьям.
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08.10.2021 16:01
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От ул. Березняковской до больницы скорой помощи 5 минут езды. Почему реанимировали на месте???
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08.10.2021 17:54 Відповісти
Третьякова спалилась,она что то знает...
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08.10.2021 17:54 Відповісти
Такі от методи зелених,вірніше етносу.до якого більшість з них належить...Дають зрозуміти всім,що не зупиняться ні перед чим в дорозі до бабла...Треба - усунуть,треба - отруять,треба - куплять або залякають...Після не надто вдалої "операціі" з Шефіром думали - а що ще такого зробити,щоб і страшно стало,і щоб замовчав дехто...Зупинились на Полякові - найбільш розумному і компетентному з колишніх "слуг"...Тільки от що - серце так просто не зупиняється,тим паче в молодого...Серце здатне працювати з тринадцятикратною нагрузкою,і перед тим як зупинитись довго про це попереджує,інколи роками...А ось отрути,що здатні раптово зупинити серце є,причому через запах,дотик тощо...Так що чекаємо що ще придумають оті витончені єврейські голови,що колись так гарно смішили нас в "Кварталі"...
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08.10.2021 17:56 Відповісти
Отвлечение от Вагнергейта,типа информационное прикрытие Зелемойских...,так делал когда то Кучма...,после ичезновения Гонгадзе...
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08.10.2021 17:57 Відповісти
Все розставлено по своїх місцях у відео: При владі еталонні звірі!
https://www.youtube.com/watch?v=8u-XoBMkMIs Эталонное зверье: резонансная смерть нардепа от cлуги народа
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08.10.2021 18:08 Відповісти
Это умышленное отравление. Могла пострадать и Скороход.
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08.10.2021 18:27 Відповісти
А его спутник, который вместе употреблял, так бухой и вышивал полтора часа по Киеву? А потом начал вырубаться и запихал приятеля в такси? А сам отсыпался на заднем седении?
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08.10.2021 18:57 Відповісти
Яка ще Скороход? Вона ж заміжня за кацапським біженцем!
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08.10.2021 19:03 Відповісти
скороход же недавно родила... так от кого ребенок?? все смешалось в доме облонских....
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08.10.2021 21:43 Відповісти
оболонских
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08.10.2021 22:06 Відповісти
е@ланских
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08.10.2021 22:35 Відповісти
У древних римлян была поговорка-"отец всегда сомнителен". Но не от меня точно,при появлении "народных"начинаются позывы
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08.10.2021 23:02 Відповісти
полутрускавец 1 - они за етим туда и пруться...
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08.10.2021 23:14 Відповісти
с нетерпением ждем веселый зеленый перетрах 3.
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08.10.2021 23:16 Відповісти
Тобто, кримінальний авторитет, який є у санкційних списках РНБО, спокійненько собі =працює= помічником нардепа ???

Розтиражований одразу ж висновок про природну смерть - безглуздя.
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09.10.2021 09:17 Відповісти
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