Напередодні Поляков вживав алкоголь зі знайомим Джамбулатовим, додому не хотів їхати через сварку зі Скороход, - поліція. ВIДЕО
У крові загиблого нардепа Антона Полякова виявили 1 проміле алкоголю.
Про це в ході брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
"Загиблий у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли в машину цієї особи і поїхали по Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати в місце проживання. Однак, у зв'язку з побутовими проблемами, сваркою зі своєю співмешканкою, він (Поляков. - Ред.) не захотів їхати і близько півтори години вони їздили вулицями Києва", - розповів Вигівський.
За його словами, після цього знайомому набридло спілкування з Поляковим і він запропонував йому на таксі дістатися додому.
"Він (Поляков. - Ред.) пересів в таксі і коли автомобіль їхав по Києву, то порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну і був зупинений патрульними, які, перевіряючи документи у таксиста, побачили на задньому сидінні нашого загиблого, який напівлежав. Вони запитали, що з ним. Таксист повідомив, що він був у стані алкогольного сп'яніння і йому стало погано. Перевіривши стан загиблого поліцейські побачили, що йому необхідна медична допомога. У зв'язку з чим відразу викликали швидку допомогу і самостійно намагалися надати йому цю допомогу. Після приїзду швидкої дефібрилятором були проведені відповідні заходи, однак потерпілий помер на місці", - додав Виговський.
Він додав, що з Поляковим перебував Руслан Джамбулатов, якого допитали, але не затримували. Згідно з даними на сайті Ради, Джамбулатов є помічником нардепа Анни Скороход.
На питання, чи була співмешканкою Полякова нардеп Анна Скороход, Вигівський відповів ствердно. Також він поінформував, що її не допитували, оскільки вона погано почувається.
У крові загиблого нардепа виявили 1 проміле алкоголю.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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https://www.youtube.com/watch?v=8u-XoBMkMIs Эталонное зверье: резонансная смерть нардепа от cлуги народа
Розтиражований одразу ж висновок про природну смерть - безглуздя.