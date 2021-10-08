У процесі розслідування смерті нардепа Полякова поки нікого не затримали, - начальник поліції Києва Вигівський
В межах розслідування смерті нардепа Антона Полякова правоохоронці поки нікого не затримали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський.
"Нікого не затримано, тому що у нас немає підстав зараз до встановлення всіх обставин і виявлення ... Повністю аналізуємо відео з усіх місць, де він був, де їздив і т.д. Сказати, що це було навмисне вбивство ми не можемо. Тому ми нікого поки не затримали", - сказав він.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
Депутаты тоже люди.
Блин... Как дети, ей Богу...
Ця мразота ідентична терористам, які мародерствовали в 14-му на місці збиття Боїнга.
Партія моторол і гіві 100% 😏
Влада непрозоро натякнула, що загиблий не зовсім традиційний.
всосали, зебіли 73%ві...
Зєля Сраліна - зло!!!... читайте історію або , хоча б, вчить Абетку.. зебіли...
ЗЫ вЫбачте за глюки "клави" - придбав БУ ноут (від коллишшньогго користувача Г+Г, видно з ПЗ) -- глючать УСІ (майже) клавіши.. але Зєля та його тупоорилі фани - ождноззначно - зло...((((