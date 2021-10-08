У процесі розслідування смерті нардепа Полякова поки нікого не затримали, - начальник поліції Києва Вигівський

В межах розслідування смерті нардепа Антона Полякова правоохоронці поки нікого не затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський.

"Нікого не затримано, тому що у нас немає підстав зараз до встановлення всіх обставин і виявлення ... Повністю аналізуємо відео з усіх місць, де він був, де їздив і т.д. Сказати, що це було навмисне вбивство ми не можемо. Тому ми нікого поки не затримали", - сказав він.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.