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Новини Помер нардеп Поляков
2 042 24
Нацполіція (14873) Поляков Антон (107) Вигівський Іван (68)

У процесі розслідування смерті нардепа Полякова поки нікого не затримали, - начальник поліції Києва Вигівський

У процесі розслідування смерті нардепа Полякова поки нікого не затримали, - начальник поліції Києва Вигівський

В межах розслідування смерті нардепа Антона Полякова правоохоронці поки нікого не затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський.

"Нікого не затримано, тому що у нас немає підстав зараз до встановлення всіх обставин і виявлення ... Повністю аналізуємо відео з усіх місць, де він був, де їздив і т.д. Сказати, що це було навмисне вбивство ми не можемо. Тому ми нікого поки не затримали", - сказав він.

Читайте також: Розглядається декілька версій смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання і отруєння, - начальник поліції Києва Вигівський

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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Топ коментарі
+7
выйдите на самих себя....зелень
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08.10.2021 15:36
+7
Третьякова, яка зубоскалить зі смерті свого вчорашнього однопартійця, вся ця ублюдочна недопартія, яка зі слиною у рота на перебій травить свого однопартійця-спікера.
Ця мразота ідентична терористам, які мародерствовали в 14-му на місці збиття Боїнга.

Партія моторол і гіві 100% 😏
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08.10.2021 15:46
+6
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08.10.2021 15:40
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выйдите на самих себя....зелень
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08.10.2021 15:36 Відповісти
Ты веришь в бессмертие?
Депутаты тоже люди.
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08.10.2021 15:37 Відповісти
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08.10.2021 15:40 Відповісти
А должны были?
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08.10.2021 15:36 Відповісти
СЕГОДНЯ 5 часов назад нардеп Скороход потеряла сознание в помещении комитетов Верховной Рады. По словам очевидцев, у политика внезапно ухудшилось самочувствие. В состоянии шока женщину забрала карета скорой медицинской помощи
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08.10.2021 15:42 Відповісти
И что?
Блин... Как дети, ей Богу...
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08.10.2021 15:47 Відповісти
И ничего. Ответ ниже. Поэтому некоторые слуги так сильно и напряглись, а начальник полиции говорит "пока никого не задержали".
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08.10.2021 15:50 Відповісти
Ишемическую болезнь сердца о которой пишут о Полякове и Скороход прекрасно имитируют два вещества - группа дигитоксина и фторацетат натрия (любимый яд ФСБ). Рвота -- один из признаков острого ишемического приступа.
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08.10.2021 15:48 Відповісти
само собой...круглых идиотов отсеивали на тренингах..
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08.10.2021 15:39 Відповісти
Как никого? Арестован автомобиль. Теперь надо решить: восемь раз расстрелять или один раз взорвать его.
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08.10.2021 15:40 Відповісти
Разговор ни р чем. И никого не задержат.
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08.10.2021 15:40 Відповісти
Какой вакциной он ширнулся?
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08.10.2021 15:41 Відповісти
Политическая целесообразность в текущем моменте требует "обоснования" версии - убийство народного депутата Украины Полякова. Такова логика противостояния... И Кремль может заявить: хунта убивает...
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08.10.2021 15:42 Відповісти
Третьякова, яка зубоскалить зі смерті свого вчорашнього однопартійця, вся ця ублюдочна недопартія, яка зі слиною у рота на перебій травить свого однопартійця-спікера.
Ця мразота ідентична терористам, які мародерствовали в 14-му на місці збиття Боїнга.

Партія моторол і гіві 100% 😏
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08.10.2021 15:46 Відповісти
Дауншу Третьяковку берите, не продаете
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08.10.2021 15:48 Відповісти
Не прогадаете*
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08.10.2021 16:17 Відповісти
Як це не затримали та чому? Відомо ж, що Поляков кілька годин їздив по місту зі знайомий чоловіком, якому загиблий набрид, та він висадив його зі своєї автівки у таксі. Хто той чоловік та чому загиблий після сварки зі співмешканкою пішов до якогось чоловіка?

Влада непрозоро натякнула, що загиблий не зовсім традиційний.
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08.10.2021 15:51 Відповісти
Пил водку, коньяк, виски, шампанское, вино, пиво, самогон.. а "отравился" печеньками...
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08.10.2021 16:03 Відповісти
Да, как Ющер в свое время
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08.10.2021 19:40 Відповісти
............будь-які контакти із зеленою пліснявою - шкідиві для здоров"я..
всосали, зебіли 73%ві...
Зєля Сраліна - зло!!!... читайте історію або , хоча б, вчить Абетку.. зебіли...
ЗЫ вЫбачте за глюки "клави" - придбав БУ ноут (від коллишшньогго користувача Г+Г, видно з ПЗ) -- глючать УСІ (майже) клавіши.. але Зєля та його тупоорилі фани - ождноззначно - зло...((((
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08.10.2021 16:39 Відповісти
Вопросов к зельоным становится с каждым днем все поболе.Шмаркля ни перед чем не остановится,а впереди еще офшоры.Антирессно,Шифер уже завещание написял?
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08.10.2021 16:41 Відповісти
Да! Это не по пустой машине в гараже 18 раз стрельнуть !
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08.10.2021 17:39 Відповісти
 
 