Розглядається декілька версій смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання і отруєння, - начальник поліції Києва Вигівський
Правоохоронці розглядають декілька версій смерті народного депутата Антона Полякова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Іван Вигівський.
"Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло привести до смерті. А також отруєння невідомою речовиною: як самостійно, так і невідомою особою", - заявив він.
За словами Вигівського, у правоохоронців є попереднє свідоцтво про смерть від лікарів.
"Згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця. Призначено судово-медичну експертизу трупа і судово-трасологічну експертизу крові, сечі і зразків органів трупа Полякова з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин" , - додав він.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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неизвестнымизвестным веществом:
... так и
неизвестнымвсем хорошо известным лицом"
"это была не наше спецмероприятие и о ней российские спецслужбы знали уже в мае..."
и еще.... она пыталась ему дозвониться, не веря в случившееся горе...
тобто, стільки версій, що Санта-Барбара
Нам багато у чому брешуть зелені, а якщо це вбивство, а схоже на те, то правду ми точно не дізнаємось
єдине точно - відволікають увагу від офшорів зе-криси всякими можливими засобами...
предупреждение некоторым очень разумным разумковым....
( подолюки).
ДЕКРЕТот 12 апреля 1918 года
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_25.07.1918_%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-1 [1]
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Погиб нардеп! - вчера, под мухой,
Пал, захлебнувшись блевотой,
Как мрёт от гонореи шлюха,
Забыв проверить орган свой...
Не вынес организм нардепа
Икры, шампанского, бабья,
Халявного бабла в конвертах
И прочего "За майбутня"...