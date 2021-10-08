Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский
Правоохранители рассматривают несколько версий смерти народного депутата смерти Антона Полякова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский.
"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом", - заявил он.
По словам Выговского, у правоохранителей есть предварительное свидетельство о смерти от врачей.
"Согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа и судебно-трасологическая экспертиза крови, мочи и образцов органов трупа Полякова с целью обнаружения токсических, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ", - добавил он.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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неизвестнымизвестным веществом:
... так и
неизвестнымвсем хорошо известным лицом"
"это была не наше спецмероприятие и о ней российские спецслужбы знали уже в мае..."
и еще.... она пыталась ему дозвониться, не веря в случившееся горе...
тобто, стільки версій, що Санта-Барбара
Нам багато у чому брешуть зелені, а якщо це вбивство, а схоже на те, то правду ми точно не дізнаємось
єдине точно - відволікають увагу від офшорів зе-криси всякими можливими засобами...
предупреждение некоторым очень разумным разумковым....
( подолюки).
ДЕКРЕТот 12 апреля 1918 года
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_25.07.1918_%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-1 [1]
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Погиб нардеп! - вчера, под мухой,
Пал, захлебнувшись блевотой,
Как мрёт от гонореи шлюха,
Забыв проверить орган свой...
Не вынес организм нардепа
Икры, шампанского, бабья,
Халявного бабла в конвертах
И прочего "За майбутня"...