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Новости Умер нардеп Поляков
14 030 97
Нацполиция (16188) Поляков Антон (111) Выговский Иван (52)

Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский

Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский

Правоохранители рассматривают несколько версий смерти народного депутата смерти Антона Полякова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом", - заявил он.

По словам Выговского, у правоохранителей есть предварительное свидетельство о смерти от врачей.

"Согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа и судебно-трасологическая экспертиза крови, мочи и образцов органов трупа Полякова с целью обнаружения токсических, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ", - добавил он.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Также читайте: Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко

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Топ комментарии
+18
Через три дня после того, как обвинил "Слуг народа" в голосовании за денежное вознаграждение. "Совпадение? Не думаю."(с)
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08.10.2021 16:52
+17
Ну отравили бы днём, как говорит ваш величайший лидер всей вселенной, какая разница.
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08.10.2021 15:50
+16
"Остра хронічна ішемічна хвороба серця"?Ідіоти - хвороба може бути або х р о н і ч н о ю або г о с т р о ю - два в одному діагнозі - це нонсенс!
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08.10.2021 15:33
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Правила форума Совет форумчан
гельземіум ізящний слідів не залишає
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08.10.2021 15:28 Ответить
А версія перепою тупого бидла і асфікції рвотними масами не розглядається?
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08.10.2021 15:30 Ответить
Это было бы видно при вскрытии. Больше на новичок похоже
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08.10.2021 15:43 Ответить
про бидло всіх по собі міряєш чи по Гриценку ?
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08.10.2021 15:49 Ответить
1 промилле? Ты вообще башкой думаешь? У меня например меньше 1го промилле не уровень алкоголя в крови не опускается в течении 10 лет
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08.10.2021 18:50 Ответить
отравление неизвестным известным веществом:
... так и неизвестным всем хорошо известным лицом"
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08.10.2021 16:33 Ответить
Я за хроническое отравление.
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08.10.2021 15:29 Ответить
І на яку версію пристане ставленик дерьмака?
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08.10.2021 15:30 Ответить
ответ ОПы стандартный:
"это была не наше спецмероприятие и о ней российские спецслужбы знали уже в мае..."
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08.10.2021 16:35 Ответить
могли знать
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08.10.2021 17:24 Ответить
Хроническая передозировка
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08.10.2021 15:31 Ответить
Через три дня после того, как обвинил "Слуг народа" в голосовании за денежное вознаграждение. "Совпадение? Не думаю."(с)
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08.10.2021 16:52 Ответить
Этого и следовало ожидать. Подавился печенюжкой.
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08.10.2021 15:31 Ответить
"Остра хронічна ішемічна хвороба серця"?Ідіоти - хвороба може бути або х р о н і ч н о ю або г о с т р о ю - два в одному діагнозі - це нонсенс!
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08.10.2021 15:33 Ответить
наталья вы не правы ишемическая болезнь сердца миеет хроническую форму а вот ее приступы бывают острыми вяло текущие с последствиями даже смерть или как говорят проносит или нарастают вторичные и побочные факторы как инфаркт сердца бонусом или легкого эмболия как и инсульт головного мозга и его структур..
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08.10.2021 15:44 Ответить
Наталка - просто пожилая женщина! У них категоричность уже в крови!
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09.10.2021 06:19 Ответить
чайок з гельземіумом - і від найменшого фізичного напруження інфаркт
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08.10.2021 16:17 Ответить
взагалі, враження, що дану статтю писала гіпопотамша Третякова: і зразків органів трупа Полякова Джерело:
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08.10.2021 16:21 Ответить
"Нам звонят и угрожают." Скороход и Поляков обратились в полицию 23 июля. Со слов народных депутатов, им угрожали на улице Институтской, что в правительственном квартале столицы. После исключения из фракции Скороход заявила, что они с Поляковым https://news.obozrevatel.com/politics/skorohod-i-polyakov-sozdadut-svoyu-gruppu-v-rade-novosti-ukrainyi.htm намерены создать в Верховной Раде новую группу, которую назовут "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2".
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08.10.2021 15:35 Ответить
СЕГОДНЯ 5 часов назад нардеп Скороход потеряла сознание в помещении комитетов Верховной Рады. По словам очевидцев, у политика внезапно ухудшилось самочувствие. В состоянии шока женщину забрала карета скорой медицинской помощи
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08.10.2021 15:38 Ответить
а арахамия сплетничал про "личностные отношения" между этими двумя и возможную беременность депутатши... и в тоже время про ссору между ними, которую погибший тяжело переживал...
и еще.... она пыталась ему дозвониться, не веря в случившееся горе...
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08.10.2021 16:21 Ответить
У неї ж є чоловік! Про які відносини йде мова? Шото ці довбоЗЕби забрехались
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08.10.2021 21:25 Ответить
ой... вже одна з версій пішла світом що то її чоловік його замовив... щоби пристібати "бытовуху" а політичну складову відкинути одразу ж.... навіть фото, начебто з їх відпочінку у Львові...
тобто, стільки версій, що Санта-Барбара

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08.10.2021 21:49 Ответить
Ну, зараз почнеться. Дивно, якщо Скороход його співмешканка, то чому вона про смерть коханого дізналась лише вранці у ВР, їй повинні були повідомити ще вночі про смерть коханця.

Нам багато у чому брешуть зелені, а якщо це вбивство, а схоже на те, то правду ми точно не дізнаємось
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08.10.2021 22:21 Ответить
так! правду не взнаємо - бо її ніколи не озвучать... скажуть про що завгодно, щоб було схоже на правду (особливо якщо там будуть дуже підозрілі речі, які не важко співставити і зробити висновок такий, який не вигідний жабам)...та ще й тупа корова третьякова мукнула і майже вгадала (чи таки вгадала... що тих, хто не в стаді... тих мінусують)... багато питань...і все якось підозріло...
єдине точно - відволікають увагу від офшорів зе-криси всякими можливими засобами...
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08.10.2021 22:52 Ответить
Ну между ними сидит третий человек! Сзади видна спина в красной рубашке и между ними рука его с ложкой!
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09.10.2021 02:07 Ответить
Фото действительно странное.
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09.10.2021 03:33 Ответить
между ними никого нет (это фото верхнее неудасно сделано)
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09.10.2021 08:23 Ответить
Побачила це фото, коли відправила свій коментар. Дивно вийшло.
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09.10.2021 09:43 Ответить
ні. навпаки... чудово... інколи люди сумніваються в кожнім випадку... не намагаючись проаналізувати не тільки явні або видні деталі, але й те що поруч (тобто включити уяву)))
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09.10.2021 10:37 Ответить
Ніхто між ними не сидить. Це спина у червоній футболці його, як і рука з ложкою. Не могли ж вони втрьох на двох стільцях сидіти. А те шось сіре, це вже за іншим столиком.
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09.10.2021 09:39 Ответить
А Венедикчиха и Баканов вам ответят, - вы картину Леонардо да Винчи видели? "Тайная вечеря" называется.
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09.10.2021 09:50 Ответить
Спал бы, как все нормальные люди дома в 2 часа ночи - был бы жив 100%

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08.10.2021 15:35 Ответить
Ну отравили бы днём, как говорит ваш величайший лидер всей вселенной, какая разница.
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08.10.2021 15:50 Ответить
Сам отравился

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08.10.2021 16:11 Ответить
никто и не сомневается.
предупреждение некоторым очень разумным разумковым....
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08.10.2021 16:38 Ответить
пойди в Медицинский узнай, на кафедре патологоанатомии.
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08.10.2021 15:54 Ответить
Редакторы "жгут" - "народного депутата смерти".
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08.10.2021 15:39 Ответить
Мабуть Путін "Новачком" траванув.
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08.10.2021 15:42 Ответить
Скорее уже Украинский "Путин"?
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08.10.2021 15:45 Ответить
************ 🤢🤡🐲 больше не шифруется ! «на одного врага меньше « -заявила слуга Третьякова
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08.10.2021 15:55 Ответить
Зеленський идет по пути Путина...Врагов убирать физически. Третякова открыла карты.Враги народа уже есть в лексиконе Зе-банды...
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08.10.2021 15:44 Ответить
Ну тут еще бабка надвое сказала. Травануть мог и Петька с Мертвечуком чтобы взбудоражить население против Зеленского. Ну не любят старые мафиози молодых которые лезут во власть не по понятиям, тоесть мимо решения сходняка.
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08.10.2021 16:10 Ответить
А вот и боты Подоляка
( подолюки).
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08.10.2021 16:56 Ответить
Падали (ка) все происходит по лекалам гебнявых ! Гниды Зе выпрыгивают из трусов
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09.10.2021 05:46 Ответить
Ах, ну, да - увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение людей по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности...
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08.10.2021 17:05 Ответить
37 год бродит по Украине в 2021 году...
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08.10.2021 15:45 Ответить
Пока 1918. Начало красного террора. Начался в июле 18-го с декрета о борьбе с антисеметизмом, по которому категорию подстрекателей ставили "вне закона" - т.е. расстрел без суда и следствия, официально террор запустили в сентябре 1918.
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08.10.2021 15:51 Ответить
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

ДЕКРЕТот 12 апреля 1918 года

О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_25.07.1918_%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-1 [1]
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08.10.2021 17:45 Ответить
То есть борьбу с антисемитизмом семиы начали сразу как только захватили власть?
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08.10.2021 18:34 Ответить
Именно так.
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08.10.2021 19:50 Ответить
Країна стає рашкою...
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08.10.2021 15:50 Ответить
Ну ведь не зря же клоун стал ************.
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08.10.2021 16:18 Ответить
Нардепы что-то знают, уже боятся, думают как избежать отравления. Нардепу Брагару рассказывали, как избежать умышленного отравления.
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08.10.2021 16:38 Ответить
Очень похоже на отравление .
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08.10.2021 15:53 Ответить
чимось нагодували чи напоїли і серед ночі випровадили на таксі
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08.10.2021 15:54 Ответить
До цього часу не хворів, а тут серце забарахлило та і слуги розпинаються, що це нещасний випадок, але звідки така впевненість чи на злодіях шапка горить.
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08.10.2021 15:53 Ответить
Согласен, что внешне он был энергичным молодым человеком. Это скорее у Стефанчука или Разумкова можно ожидать больного сердца.
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08.10.2021 19:53 Ответить
Починайте з отруєння, це має бути єдина і точна версія. Круг осіб, яким це було потрібно, є? Вони ні від кого не ховалися, а погрожували і діють агресивно проти тих, хто має свою думку. Кого він критикував і розповідав за гроші в конвертах? І як влада має розслідувати злочин проти себе?
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08.10.2021 15:58 Ответить
"Убить гоя не грех. Обмануть гоя не грех, грех обмануть еврея. (из Талмуда).
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08.10.2021 18:38 Ответить
Вот евреи и живут по этому принципу.
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08.10.2021 19:55 Ответить
Родители должны знать , чем болел сын и добиваться повторной независимой экспертизы при помощи адвокатов ! ЗУБИЙЦЫ ПЕРЕШЛИ ЧЕРТУ
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08.10.2021 15:58 Ответить
Медексперти отримали наказ з банкової стояти на першій версії- ішемічна хвороба та не найти ніяких отруйних речовин. Так і буде.
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08.10.2021 16:01 Ответить
а кто запретит сделать независимую экспертизу например в Германии? только бабло нужно
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08.10.2021 18:18 Ответить
Да траванули его, что здесь сомневаться, да и "таксист" в этом деле тоже вмешан. Надо бы его хорошенько прижать, ведь не зря же он нарушил правила движения, за что полиция его и тормознула.
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08.10.2021 16:13 Ответить
Резко уедет в Азербайжан...
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08.10.2021 20:09 Ответить
Это при нормальной власти, а при режиме ОПГ - невозможно , оппозиции боевой нет ! Одни мямли , констатирующие факты - бла-бла-бла
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09.10.2021 05:53 Ответить
То есть версию передоза даже не раcсматривают ?
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08.10.2021 16:18 Ответить
Это вы в отношении Михуила Саакян Швили спрашиваете ? Не волнуйтесь,Оно уже с тялявизором срок мотать начал. Желаю зельонкиным такого же,если очень повязет.
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08.10.2021 16:48 Ответить
Ви за зеленського голосували чи просто даун? До чого тут Сулугуні ?
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08.10.2021 19:11 Ответить
Вероятность смерти Полякова от осторой сердечной недостаточности в такси не выше, чем у Навального от гипогликемической комы в самолете, что в самом начале пытались впарить провластные СМИ России.
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08.10.2021 16:58 Ответить
А як буде віскі поверх кокаіну та анаші - нам скажуть?
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08.10.2021 17:45 Ответить
Звичайно що вбили. У цьому жодного сумніву бути не може. Питання хто і для чого???? Поживемо побачимо.
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08.10.2021 19:42 Ответить
Музычко смог застрелиться в грудь,когда руки были застёгнуты браслетами за спиной,у вас всё возможно,так что сердечный приступ это вообще обычное дело.
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08.10.2021 19:55 Ответить
А лишенная элементарного понятия о культуре и человечности Галина Третьякова прилюдно цинично выдала по этому поводу: «Минус 1 враг - и это хорошо» Это случайность из уст дуры или?...
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08.10.2021 20:01 Ответить
зебегемотиха их кива+Жириновский ! Правая рука д'Ерьмака, не вылазящая из его конторы
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09.10.2021 05:58 Ответить
Смысла нет убивать этого мужика,ничего он интересного не рассказывал,про деньги в конвертах тарахтят на каждом углу и не первый год.
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08.10.2021 20:11 Ответить
Ти або повний ідіот або зелений бот. Навіть не знаю що гірше. Іди геть звідси .
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08.10.2021 20:21 Ответить
Если действительно выяснится что этого мужика убили,я скорее поверю что это сделали те кто инфу про офшоры слил.Про офшоры Зеленского.
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08.10.2021 20:24 Ответить
А прі чєм тут зєлєнскій? Он хороший. Всє кругом плохіє.
Іди ти "друже" в спам.
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08.10.2021 20:36 Ответить
Я не говорил что Зеленский хороший. Зря ты думаешь что Бубочка конченный идиот,если идти на крайние меры то убирать действительно опасных политиков а не этого несчастного мужика.
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08.10.2021 20:39 Ответить
Та ні не правильно мислиш. Не можна безнаказанно прибирати видних політиків. А показове вбивство простого нардепа це якраз те що треба. Щоб "стадо" знало своє місце і не в лазило з "хліву". Ось така гірка правда "друже". Встид і ганьба 73% "мудрого наріду"
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08.10.2021 20:45 Ответить
Согласен,так могли бы поступить,но есть один нюанс после скандала с офшорами рейтинг и так просел и устраивать мочилово это как минимум глупо,в окружении Зеленского пруд пруди дебилов и сам он не сахар но не настолько.
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08.10.2021 20:48 Ответить
Таких "глупо" у них мільйон. Така зараз влада. Причому тотальна. Толі єщо будєт?
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08.10.2021 20:53 Ответить
На смерть нардепа (Лермонт'off)

Погиб нардеп! - вчера, под мухой,
Пал, захлебнувшись блевотой,
Как мрёт от гонореи шлюха,
Забыв проверить орган свой...

Не вынес организм нардепа
Икры, шампанского, бабья,
Халявного бабла в конвертах
И прочего "За майбутня"...
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08.10.2021 21:38 Ответить
а "речовинами" не міг?
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08.10.2021 22:03 Ответить
Что объединяет отравление Полякова, дело Медведчука и назначение Стефанчука? Захват украинской земли. Иудократия продемонстрировала свою решимость стереть в пыль любого, кто станет на ее пути.
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09.10.2021 00:31 Ответить
кому ты татарва нужна...?\озабоченным или свиноцабакам...?\
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09.10.2021 07:40 Ответить
Фбр должно расследовать. Прямой интерес тут у многих. Смотрите телеграмм канал Полякова.
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09.10.2021 04:28 Ответить
 
 