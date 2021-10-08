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Новости Умер нардеп Поляков
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Дубинский Александр (428) Поляков Антон (111)

"Я не верю в естественную смерть Полякова. Нет доверия к правоохранительным органам под контролем Банковой", - Дубинский

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский не верит в естественную смерть своего коллеги Антона Полякова.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Антону Полякову было всего 33 года. Он был полон энергии и планов на будущее. Он был одним из тех, кто не боялся говорить и писать жесткую правду об истинном лице нынешней власти. Нет доверия к нашим правоохранительным органам, которые находятся под непосредственным влиянием и контролем Банковой. Я не верю в версию о "естественной" смерти моего коллеги по парламенту", - написал Дубинский.

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Он отметил, что Поляков был членом межфракционного депутатского объединения "Дубина - слуга украинского народа".

"Одна из главных целей этого депутатского объединения - настоящее расследование и правосудие в резонансных уголовных делах. Но когда во власти тебя считают "очередным врагом", ты всегда можешь стать новой жертвой жестокости и безумия тех, кто наслаждается возможностью сказочно набивать свои карманы за счет украинского народа", - резюмировал нардеп.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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Топ комментарии
+11
Леросу нужна охрана и срочно...
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08.10.2021 17:52
+8
как ни странно -но в словах Дубинского есть доля правды и куча вопросов...
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08.10.2021 18:59
+7
И я не верю мусорне, прокурвам, експЁрдам и особенно "судьям" 🖤 Давно уже!
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08.10.2021 17:55
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Леросу нужна охрана и срочно...
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08.10.2021 17:52 Ответить
Похороним.
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08.10.2021 19:10 Ответить
И я не верю мусорне, прокурвам, експЁрдам и особенно "судьям" 🖤 Давно уже!
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08.10.2021 17:55 Ответить
как ни странно -но в словах Дубинского есть доля правды и куча вопросов...
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08.10.2021 18:59 Ответить
А шо такое?..

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08.10.2021 17:56 Ответить
черней пудель БаблолМойского чего ножками засучил ?
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08.10.2021 18:26 Ответить
смерть от инфакта очень типична для собак
никто даже вскрытия пуделя проводить не будет
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08.10.2021 18:30 Ответить
Неужели "кто-то" использует методы устранения оппонентов , используемые кремлёвской крысой?
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08.10.2021 17:56 Ответить
давайте обозначим этого "кто-то" , которого, конечно знают все, как "та сторона", или "та" уже занята, значит - "эта сторона"
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08.10.2021 18:32 Ответить
Тупой собачий рот на очереди ? Он слишком много знал ? ))
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08.10.2021 18:00 Ответить
Кстати, именно, 7 октября была убита Политковская
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08.10.2021 18:02 Ответить
о бородатая собака проснулась
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08.10.2021 18:04 Ответить
Не веришь? Проверь нп себе
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08.10.2021 18:06 Ответить
Конечно это не естественная смерть. Очень похоже на "новичок". Похоже пострадала и его любовница.
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08.10.2021 18:17 Ответить
очко жим-жим.
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08.10.2021 18:20 Ответить
У него естественная - насильническая смерть, ну разве вам не понятно?
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08.10.2021 18:20 Ответить
А то, что "мама любит скорость" заслуживает доверия ?
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08.10.2021 18:25 Ответить
Методами таваріща Сталіна наводиться революційний порядок в Україні!
Хто слідуючий?
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08.10.2021 18:25 Ответить
Еще один кандидат о котором ни кто не "заплачет"...
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08.10.2021 18:36 Ответить
Шо дубинский шо поляков - одного поля ягоды, оба прошли под знаменами зе - и очень быстро продались коломойше.
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08.10.2021 18:49 Ответить
Полностью согласен с этим «собачьим ртом»
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08.10.2021 19:22 Ответить
Сейчас по этому поводу выскажется еще такой авторитетный источник как Кива и у секты любителей ... (во избежании бана не скажу любителей чего) отпадут последние сомнения.
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08.10.2021 19:46 Ответить
Слуги народа убирают не покорных депутатов!
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08.10.2021 19:46 Ответить
Тупой гребаный/собачий рот прав.
ПЫСЫ: Дубина - слуга украинского народа. Звучит
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08.10.2021 20:08 Ответить
ну здох одним епутатом меньше з десяток приповзе нових заплачемо разом?
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08.10.2021 20:39 Ответить
"Велюр", ишемическая болезнь в 33 года, повар Зеленского.......там Коля-Котлета чвк случайно не организовьівает?
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08.10.2021 20:43 Ответить
Хрен с ним, говен ещё много...
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08.10.2021 21:24 Ответить
На смерть нардепа (Лермонт'off)

Погиб нардеп! - вчера, под мухой,
Пал, захлебнувшись блевотой,
Как мрёт от гонореи шлюха,
Забыв проверить орган свой...

Не вынес организм нардепа
Икры, шампанского, бабья,
Халявного бабла в конвертах
И прочего "за-майбутня"...
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08.10.2021 21:40 Ответить
Не верю никому. Эти диагнозы фальшивые, при этой власти все фальшивое и они сами. Более дикой, наглой и жадной власти в Украине не было.
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09.10.2021 19:52 Ответить
 
 