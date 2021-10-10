Прощання з нардепом Поляковим відбудеться 11 жовтня в Чернігові

Попрощатися з народним депутатом можна буде з 10 ранку в понеділок у Чернігівському обласному філармонійному центрі на проспекті Миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці покійного.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас, у Раді заявили, що надходить все більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.