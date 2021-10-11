Следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление
Нардеп Антон Поляков либо сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили.
Подробности о смерти нардепа Антона Полякова рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще не пришли ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, - что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал он.
Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.
"Версии две - либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - сказал он.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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с помощью слуг Ермака. Наподобие Гонгадзе сделал со своей головой
БЛИН , за 30 лет в Украине таких сказок от правоохранителей наслушались
раскрываемость политических убийств НУЛЬ
взрывов складов от диверсантов - раскрываемость нуль
убийства воинов и добровольцев - раскрываемость нуль
А у генпрокурора ни стыда ни совести терпеть такое раскрытие убийства
все удивляются откуда 73%? От той лапши , шо народу на уши вешают служки олигархов
в Словакии из-за одного убитого журналиста произошёл политический кризис и сменилась власть с пророссийской на прозападную
а в Украине политические убийства - норма
А метадон рвоту не вызывает и даже подавляет рвотный рефлекс.
Что городят эти менты, не понятно, хоть бы с наркологами проконсультировались, прежде чем оповещать народ о своих фантазиях.
Ну а то, что у него в крови нашли 1 миллипромиль алкоголя, то это эквивалент 250 грамм водки.
Покажите мне молодого здорового мужчину, который от такой дозы алкоголя может умереть.
Следуя вашей логике, депутат может себе позволить и что-то более качественное, тем более что рынок наркотиков в Украине обширен и разнообразен.
Да и не похож был Антон на наркозавимого или сильнопьющего.
А вот зелёную мразь он сильно доставал, недаром же их фашистка Третьякова радовалась его смерти.
100% , що Полякова отруіли , так як багато знав і занадто був активним 😏
ще чув що людей в казино такою хер.нею накачують, якщо вони виграють, його підлити дуже просто.
Но при этом не произносят ни слова об альтернативной экспертизе за границей, спешат тело закопать. Тотальный контроль иудократии над всеми политическими фракциями.
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