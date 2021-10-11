Следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление

Нардеп Антон Поляков либо сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили.

Подробности о смерти нардепа Антона Полякова рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще не пришли ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, - что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал он.

Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.

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"Версии две - либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - сказал он.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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