РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7557 посетителей онлайн
Новости Умер нардеп Поляков
10 790 30

Следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление

Следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление

Нардеп Антон Поляков либо сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили.

Подробности о смерти нардепа Антона Полякова рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще не пришли ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, - что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал он.

Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с нардепом Поляковым состоится 11 октября в Чернигове

"Версии две - либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - сказал он.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Также читайте: Главам правоохранительных органов направлен депутатский запрос с требованием отреагировать на информационные манипуляции и провести беспристрастное расследование смерти Полякова, - "За майбутнє"

Автор: 

смерть (9229) Шевченко Артем (261) Поляков Антон (111)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Очень похоже на самостоятельное употребление Зетадона
с помощью слуг Ермака. Наподобие Гонгадзе сделал со своей головой
показать весь комментарий
11.10.2021 00:46
+15
Или как Кравченко себе в голову контрольный выстрел делал

БЛИН , за 30 лет в Украине таких сказок от правоохранителей наслушались
раскрываемость политических убийств НУЛЬ
взрывов складов от диверсантов - раскрываемость нуль
убийства воинов и добровольцев - раскрываемость нуль
показать весь комментарий
11.10.2021 00:57
+10
в итоге напишут что Поляков принял метадон и самостоятельно отравился... и пофиг кто его в реальности траванул в Веллюре))
показать весь комментарий
11.10.2021 00:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень похоже на самостоятельное употребление Зетадона
с помощью слуг Ермака. Наподобие Гонгадзе сделал со своей головой
показать весь комментарий
11.10.2021 00:46 Ответить
Или как Кравченко себе в голову контрольный выстрел делал

БЛИН , за 30 лет в Украине таких сказок от правоохранителей наслушались
раскрываемость политических убийств НУЛЬ
взрывов складов от диверсантов - раскрываемость нуль
убийства воинов и добровольцев - раскрываемость нуль
показать весь комментарий
11.10.2021 00:57 Ответить
У мене друзі живуть на "Золотих воротах" (там де кравченко застрелився). Там закрита територія містечка, охорона, відеокамери. Першим пострілом він зніс собі передню частину обличчя (негарно, проте несмертельно), а другим- довершив справу.
показать весь комментарий
11.10.2021 07:35 Ответить
Вот и я об этом
А у генпрокурора ни стыда ни совести терпеть такое раскрытие убийства
все удивляются откуда 73%? От той лапши , шо народу на уши вешают служки олигархов
в Словакии из-за одного убитого журналиста произошёл политический кризис и сменилась власть с пророссийской на прозападную
а в Украине политические убийства - норма
показать весь комментарий
11.10.2021 07:44 Ответить
или жд министр Кырпа. Тот посмел у Овоща за 2 тура завоза жд составами деньги оплатить УЗ. Получил по яйцам в кабинете и самозастрелился.
показать весь комментарий
11.10.2021 11:05 Ответить
А ще Кирпа по всій Україні капітально відремонтував ж.д. станції і вокзали.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:47 Ответить
в итоге напишут что Поляков принял метадон и самостоятельно отравился... и пофиг кто его в реальности траванул в Веллюре))
показать весь комментарий
11.10.2021 00:47 Ответить
Ну не тот наркотик метадон, чтобы самостоятельно его употребляя, при этом запивать алкоголем.
показать весь комментарий
11.10.2021 00:48 Ответить
С возвращением из Нидерландов.
показать весь комментарий
11.10.2021 01:14 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
11.10.2021 01:22 Ответить
Писали ведь, что у Антона были рвотные массы, когда его нашли в такси.
А метадон рвоту не вызывает и даже подавляет рвотный рефлекс.
Что городят эти менты, не понятно, хоть бы с наркологами проконсультировались, прежде чем оповещать народ о своих фантазиях.
Ну а то, что у него в крови нашли 1 миллипромиль алкоголя, то это эквивалент 250 грамм водки.
Покажите мне молодого здорового мужчину, который от такой дозы алкоголя может умереть.
показать весь комментарий
11.10.2021 01:34 Ответить
вам самим не мешало проконсультироватся у нарколога,при большой дозе метадона рвота непрекрашается сутками,а с алкоголем метадон вообше несовместим передоз сразу,а в этом случае это класический передоз их всех находят с пеной вгорле и носу как при сердечных инфарктах
показать весь комментарий
11.10.2021 06:09 Ответить
О покойнике только хорошее, или ничего...Кто теперь скажет принимал он ,для полного кайфа, метадон ?.?.?. И если водка не торкает,что делает пересичный украинец?Правильно,полирует пивом. А депутат? Может себе позволить и метадон...
показать весь комментарий
11.10.2021 07:11 Ответить
Про водку заявляють, що була невелика кількість, а депутат навряд чи вжив би якусь гидоту. Його знали не таким. Можливо, йому залили до рота отруту силою.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:55 Ответить
Ну уж если и предположить, что Антон принял для полного кайфа после водки наркотик, то почему метадон? Это дешевый и некачественный наркотик.
Следуя вашей логике, депутат может себе позволить и что-то более качественное, тем более что рынок наркотиков в Украине обширен и разнообразен.
Да и не похож был Антон на наркозавимого или сильнопьющего.
А вот зелёную мразь он сильно доставал, недаром же их фашистка Третьякова радовалась его смерти.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:13 Ответить
Да понятно, что самоубийство. Жертва сама упала на нож. Десять раз... 😂🤡💀
показать весь комментарий
11.10.2021 05:50 Ответить
Я знаю это Порох его "Шаленой бжилкой" траванул!
показать весь комментарий
11.10.2021 06:35 Ответить
Не жартуй так, бо для зелених покидьків - це вихід!

100% , що Полякова отруіли , так як багато знав і занадто був активним 😏
показать весь комментарий
11.10.2021 10:41 Ответить
Хоч би нее заявили що це Ляшко його отруїв молоком від скаженної корови, помстився за програш на вчиборах.
показать весь комментарий
11.10.2021 07:29 Ответить
приходилось бачити не один десяток "металістів", ну не схожий він, на таких, і навіщо багатій людини вживати якусь ниськосортну наркоту, якщо половина депутатів коксовики!
ще чув що людей в казино такою хер.нею накачують, якщо вони виграють, його підлити дуже просто.
показать весь комментарий
11.10.2021 08:22 Ответить
Він що був схожий на сдвинутого, приймаючи таку комбінацію, а слуги наперед сказали про метадон, а що ж поліція собі ворог чи що, щоб цю версію не підтримати.
показать весь комментарий
11.10.2021 09:45 Ответить
Вот до чего довели страну зеправители. Уже депутатов ВР травят в открытую.
показать весь комментарий
11.10.2021 09:57 Ответить
Иудократия ликвидирует любых ярких и неконформистских политиков, чтобы их порошенки, зеленские и разумковы не меркли в софитах телестудий. На политической арене нужны только брехуны.
показать весь комментарий
11.10.2021 11:27 Ответить
Схожая ликвидация Сергея Разумовского вероятно шла по линии синагоги при согласовании с соросятиной. Поэтому и молчат либерастические посольства и фонды борьбы с диктатурами.
показать весь комментарий
11.10.2021 11:35 Ответить
с виду симпатичный парень, но похоже их подбирали по такому признаку
показать весь комментарий
11.10.2021 11:39 Ответить
Когда выдвигают во власть маринеток их всегда подбирают из управляемых, на которых есть компромат. Наркозависимость идеальный вариант - это не только компромат, это еще и зависимость от бабла в конвертике.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:01 Ответить
Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "За будущее", в которой состоял скончавшийся нардеп Антон Поляков, заявил, что его политсила не верит в естественную смерть депутата.

Но при этом не произносят ни слова об альтернативной экспертизе за границей, спешат тело закопать. Тотальный контроль иудократии над всеми политическими фракциями.
показать весь комментарий
11.10.2021 11:49 Ответить
Чем должна отличаться настоящая экспертиза от туфты, которую впаривают.
youtu.be/P4IXHhVfNSM?t=1204
показать весь комментарий
11.10.2021 13:17 Ответить
 
 