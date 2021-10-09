Смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону, - Янченко
Народна депутатка України Галина Янченко оприлюднила інформацію, що в крові її померлого колеги Антона Полякова був алкоголь і метадон.
Відповідно до токсикологічної експертизи, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.
Про це народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Смерть Антона Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону (напівсинтетичний наркотичний препарат, заборонений у всіх країнах світу поруч із кодеїном і декстрометорфаном через високу смертність і наркоманію). За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала вона.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
А также регулярные частные, закрытые секс-пати с участием Министров и олигархов (привет подружкам Криклию и Косюку)))
По-перше, його жодного разу не бачили під дією жодних препаратів на відміну від самі знаєте кого.
По-друге, обставини що напередодні, що в той день свідчать про те, що це все ще виглядає як навмисне вбивство
Вот "слуги" ("зеленые сопли")и перешли новую черту, стали травить своих политических оппонентов. Поляков обвинял "зеленые сопли" в продажности голосования за так называемый антиолигархический закон в прямом эфире тв.
А тут вдруг после оглашения информации о тайных выплатах за голосование - взял и смешал. Совпадение ?
Мой кот так не думает.
Например в Англии можно купить :
https://www.medino.com/product/solpadeine-max-30-tablets?gclid=Cj0KCQjw-4SLBhCVARIsACrhWLWg-c5u18jJY4pQ4ZlmJkhUiAa007ZRTChpvbfVokKsPtdfM-WkjrsaAnkSEALw_wcB
https://www.hyperdrug.co.uk/codeine-phosphate-60mg-pack-of-28-tablets/productinfo/CODEINEP
Брешіть далі щодо того, що "Поляков отруївся метадоном", ЗЕбіли
По-перше, ви давно знаєте, що ніякі просто "лікарі", трупи у кримінальних провадженнях не досліджують. Це виключна прерогатива судово-медичних експертів.
Метадон з алкоголем не є синергістами, хоча й часто-густо вживаються водночас.
Метадон пригнічує блювальний рефлекс, а не провокує. Передозування метадоном практично виключає усвідомлені дії отруєного.
Брешіть далі.
Володимир Саркісян,
судово-медичний експерт
1) он поссорился и порвал с любовницей-коллегой Скороход, помощник Скороход (по совместительству - известный криминальный авторитет) сажает его полудохлого в авто и там тот сворачивается калачиком. Позже внезапно Скороход "становится плохо" когда её имя и их отношения всплывают. Нет никакой связи?
2) после ухода из партии им неоднократно угрожали и были поданы заявления, до этого он нещадко критиковал зельца. Нет никакой связи?
Видимо - НЕТ ибо внезапно, смерть - несчастный случай, травонулся наркоманчик несщастный, аяйяйя.... а может ему в бухло сыпанули тогоже метадона или чего покрепче? нет?
Тут ні Зеля ні Порох не причетні... Хоча, Порошенку велика повага за його відносини з дружиною по сьогодення!
наркоманов и всякий биомусор по объявлению
никогда хорошо жить не будет.
Необходимо неотложно перейти на аналог польских демократических законов о выборах.
народ должен это осознать и захотеть.
Наша постсоветская биомасса навряд ли на такое способна.
Надо делать правильные реформы, то и народ будет меняться к лучшему. Но наши политики-мошенники все 30 лет не реформами занимаются, а обкрадыванием страны и народа. И эти действия цинично называют реформами.
Те що ви говорите, ще з часів Кучми брешуть, пояснюючи цю дику заставу.
В дійсності в США застава - процент від доходів кандидата за минулий рік. І застава не для того щоб показати, що кандидат здатний заробити, а для того, щоб в президенти не лізли "для приколу" і т.п.
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html.
У всьому світі застава приблизно рівна середній місячній зарплаті по країні. Тоді як в нас середній зарплаті за все життя. Є різниця?
А ви й далі допомагайте дурити народ в угоду олігархам. Я давно помітив, що ви цим весь час і займаєтесь.
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html
Кстати, метадо́н (6-(диметиламино)-4,4-дифенилгептанон-3) - синтетический лекарственный препарат из группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4 опиоидов , применяемый как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA анальгетик , а также при лечении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркотической зависимости .
Поляков мог быть участником такой программы как наркозависимый (?), но употребив алкоголь, наказал сам себя...
Это всего лишь моё предположение.
У человека же семья есть . . .
Или депутатам от правящей партии закон не писан ?
"
избранник народный -наркоголил и у аньке скороход в трусах шарился"
Схожі на навмисний вкид?...