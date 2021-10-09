Смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону, - Янченко

Народна депутатка України Галина Янченко оприлюднила інформацію, що в крові її померлого колеги Антона Полякова був алкоголь і метадон.

Відповідно до токсикологічної експертизи, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Про це народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Смерть Антона Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону (напівсинтетичний наркотичний препарат, заборонений у всіх країнах світу поруч із кодеїном і декстрометорфаном через високу смертність і наркоманію). За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала вона.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.