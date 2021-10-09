УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини Помер нардеп Поляков
74 440 386
Янченко Галина (69) Поляков Антон (107)

Смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону, - Янченко

Смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону, - Янченко

Народна депутатка України Галина Янченко оприлюднила інформацію, що в крові її померлого колеги Антона Полякова був алкоголь і метадон.

Відповідно до токсикологічної експертизи, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Про це народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Смерть Антона Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону (напівсинтетичний наркотичний препарат, заборонений у всіх країнах світу поруч із кодеїном і декстрометорфаном через високу смертність і наркоманію). За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала вона.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+84
Для офшорных клоунов, сейчас главное - не запутаться в версиях и случайно не выйти на самых себя
показати весь коментар
09.10.2021 17:17
+58
и да... сидел ли трухин за рулем - до сих пор непонятно, на хрена стреляли в водителя шефира венгерскими пулями - водолазы до сих пор выясняют, а тут раз-два и депутаты закрыли дело о смерти полякова и ликуют по поводу гибели врага
показати весь коментар
09.10.2021 17:16
+54
Кто-то верит в бред, что поляков случайно отравился!
показати весь коментар
09.10.2021 17:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Кодеїн і в Україні не заборонений. Наприклад, входить до складу Солпадеїна - засобу від головного та іншого болю. Хіба що відпускається за рецептом.
показати весь коментар
09.10.2021 23:28 Відповісти
избранник народный -наркоголил и у аньке скороход в трусах шарился
показати весь коментар
09.10.2021 20:57 Відповісти
Тільки одне питання: Якого б*са такі деталі розповідає не офіційний представник слідства - а якась депутатка? Хто вона така - щоб виносити на публіку такі речі...
показати весь коментар
09.10.2021 21:07 Відповісти
А ви не чули, як зелені вдоволено потирали ручки - одним ворогом менше. Це цитата.
показати весь коментар
09.10.2021 21:24 Відповісти
Одна справа - виказувати свої особисті емоції (як це зробила третьякова), і зовсім інша - розголошувати ймовірні матеріали слідства.
показати весь коментар
09.10.2021 22:00 Відповісти
А вдруг и это проконает у публики, тогда не надо полиции и прокурору никаких расследований делать.
показати весь коментар
09.10.2021 21:37 Відповісти
Да. Скоріш за все вкидами прощупують реакцію, щоб найбільш правдоподібну потім видати за версію слідства
показати весь коментар
09.10.2021 22:55 Відповісти
У этих узеленских депутатов даже приличной фантазии нет, чтобы сбрехать правдоподобно. Но пусть выдумывают, не мы же взятки брали, а они.
показати весь коментар
09.10.2021 21:17 Відповісти
а тепер хай доведуть, що все це попало в його організм ДО смерті, а не після! І "офіційно" висновку про препарати і бухло немає, а тільки "за її інформацією".
показати весь коментар
09.10.2021 21:31 Відповісти
Вы даже не представляете объемы наркотических веществ и психотропных препаратов, употребляемых Нардепами))))
А также регулярные частные, закрытые секс-пати с участием Министров и олигархов (привет подружкам Криклию и Косюку)))
показати весь коментар
09.10.2021 22:05 Відповісти
Коли мова йде про Малюську, Арахамію чи головного - в це можна повірити але цього жодного разу не бачили в такому стані
показати весь коментар
09.10.2021 22:53 Відповісти
💯 пудів ЗЕ 3.14 здота відповідатиме на суді Лінча...
показати весь коментар
09.10.2021 22:28 Відповісти
Я заметил что про суд Линча любят говорить те, кто ничего не собирается предпринимать. Ну максимум со стороны посмотреть и то с большого расстояния.
показати весь коментар
10.10.2021 10:20 Відповісти
Можна було б поржати, що слуги поголовно наркомани але це не той випадок.
По-перше, його жодного разу не бачили під дією жодних препаратів на відміну від самі знаєте кого.
По-друге, обставини що напередодні, що в той день свідчать про те, що це все ще виглядає як навмисне вбивство
показати весь коментар
09.10.2021 22:51 Відповісти
Кто ж теперь поверит хоть одному слову от "слуг урода" после всей той бредятины, шо они вывалили за "вагнеровцев", офшоры и Мецгера?
показати весь коментар
09.10.2021 22:58 Відповісти
ермак-Козырь поручил янченко грязную работу, эта работа обошлась украинцам дороже, чем работа безумной со всей ее так называемой тск вместе взятых.
Вот "слуги" ("зеленые сопли")и перешли новую черту, стали травить своих политических оппонентов. Поляков обвинял "зеленые сопли" в продажности голосования за так называемый антиолигархический закон в прямом эфире тв.



показати весь коментар
09.10.2021 23:14 Відповісти
Если бы он принимал метадон на регулярной основе, то как умудрился годами ни разу не запить его алкоголем ? Значит, он хорошо знал технику безопасности и знал чем его смешивать нельзя.
А тут вдруг после оглашения информации о тайных выплатах за голосование - взял и смешал. Совпадение ?
Мой кот так не думает.
показати весь коментар
09.10.2021 23:18 Відповісти
а если он принимал совершенно не регулярно, а под настроение и что дадут ?
показати весь коментар
09.10.2021 23:42 Відповісти
Вот это и оно: как только он сболтнул лишнего - сразу угостили не тем.
показати весь коментар
10.10.2021 00:07 Відповісти
Колеги з його ближчого оточення запевняють, що він не випивав і не приймав наркотики. Це й так було по ньому видно, бо він чи не щовечора бував у телестудіях і поводився адекватно і тверезо.
показати весь коментар
10.10.2021 10:39 Відповісти
Для особо 3,14здлявых сообщаю, что препараты содержащие кодеин продаются во всем мире!!! Только для нас делают Солпадеин без кодеина.
Например в Англии можно купить :
https://www.medino.com/product/solpadeine-max-30-tablets?gclid=Cj0KCQjw-4SLBhCVARIsACrhWLWg-c5u18jJY4pQ4ZlmJkhUiAa007ZRTChpvbfVokKsPtdfM-WkjrsaAnkSEALw_wcB
показати весь коментар
09.10.2021 23:31 Відповісти
Даже просто кодеин доступен. )))))
https://www.hyperdrug.co.uk/codeine-phosphate-60mg-pack-of-28-tablets/productinfo/CODEINEP
показати весь коментар
09.10.2021 23:33 Відповісти
Кодеин есть в простом чёрном чае.
показати весь коментар
10.10.2021 00:05 Відповісти
Не верю!!!
показати весь коментар
09.10.2021 23:47 Відповісти
"Очко государеве" (Венедиктова) зачитає, що Поляков був наркоман, тай всі діла. Зелена влада нізащо не допустить визнати заказне вбивство, а "холуї Бені" в парламенті вже і так перепуджені до усрачки.
показати весь коментар
10.10.2021 00:11 Відповісти

Брешіть далі щодо того, що "Поляков отруївся метадоном", ЗЕбіли



По-перше, ви давно знаєте, що ніякі просто "лікарі", трупи у кримінальних провадженнях не досліджують. Це виключна прерогатива судово-медичних експертів.
Метадон з алкоголем не є синергістами, хоча й часто-густо вживаються водночас.
Метадон пригнічує блювальний рефлекс, а не провокує. Передозування метадоном практично виключає усвідомлені дії отруєного.
Брешіть далі.

Володимир Саркісян,
судово-медичний експерт
показати весь коментар
10.10.2021 00:12 Відповісти
Вибрали керувати державою наркоманів і алкоголиків ,..))) цирк...на державні посади мають бути ті хто пройшов тест на вжиток наркотиків і співпрацю з ворогом...
показати весь коментар
10.10.2021 02:59 Відповісти
Один вже пройшов тест перед виборами ... у свого друга.
показати весь коментар
10.10.2021 10:43 Відповісти
Для этого его и выбрали, чтобы скурился и спился.
показати весь коментар
10.10.2021 03:18 Відповісти
ну не знаю, наверное с меня плохой следак (ибо я не следак вовсе), но есть факты на которых можно построить ДВЕ версии:
1) он поссорился и порвал с любовницей-коллегой Скороход, помощник Скороход (по совместительству - известный криминальный авторитет) сажает его полудохлого в авто и там тот сворачивается калачиком. Позже внезапно Скороход "становится плохо" когда её имя и их отношения всплывают. Нет никакой связи?
2) после ухода из партии им неоднократно угрожали и были поданы заявления, до этого он нещадко критиковал зельца. Нет никакой связи?

Видимо - НЕТ ибо внезапно, смерть - несчастный случай, травонулся наркоманчик несщастный, аяйяйя.... а может ему в бухло сыпанули тогоже метадона или чего покрепче? нет?
показати весь коментар
10.10.2021 03:44 Відповісти
Судячи Скорохід , яка одружена,… вагітна від нього..який моральний облік…?.
показати весь коментар
10.10.2021 04:21 Відповісти
нормально.. Таке повсюди. Так сьогодні живуть усі!
Тут ні Зеля ні Порох не причетні... Хоча, Порошенку велика повага за його відносини з дружиною по сьогодення!
показати весь коментар
10.10.2021 18:04 Відповісти
"... полудохлого" всунули в авто, а хто б його довів до дому в такому стані? Ще й наказали катати його по місту, щоб доконав без медичної допомоги ...
показати весь коментар
10.10.2021 10:54 Відповісти
Та вже ж уточнили, що ніякий він не авторитет. Читайте кілька джерел, щоб бути в темі. А краще дати спокій загиблому та чекати адекватних результатів, а не від якихось припудрених слуг уроду.
показати весь коментар
10.10.2021 16:06 Відповісти
В сравнении с реакцией на отравление Навального посольства европы и америки надрываются от требований независимого расследования, прислали своих экспертов, а канцлер Германии прислала звездолет для перевозки тела.
показати весь коментар
10.10.2021 05:36 Відповісти
Что собственно и проявляет реальность, в которой шумиха борьбы с коррупцией это исключительно рычаг внедрения либерастов в структуры управления.
показати весь коментар
10.10.2021 05:48 Відповісти
В этой истории есть нюанс. Такси которое остановили полицейские. Дело должны расследовать фбр. Бандиты у власти. Беня с корешами без тормозов
показати весь коментар
10.10.2021 06:07 Відповісти
То что под мешали наркотик понятно. Поляков сильно грамотный был, чтобы смешивать водку с херью всякой
показати весь коментар
10.10.2021 06:10 Відповісти
Это чепуха, "слуги Зеленского" пудрят мозг. Достаточно беглого просмотра медицинской литературы, чтобы понять, что сочетание алкоголя и метадона не смертельно, это очень популярное развлечение. Летальный исход возможен в редком случае, когда прием огромных доз сочетается с тяжелыми хроническими заболеваниями.
показати весь коментар
10.10.2021 09:21 Відповісти
Народ который выбирает во власть клоунов,
наркоманов и всякий биомусор по объявлению
никогда хорошо жить не будет.
показати весь коментар
10.10.2021 09:22 Відповісти
В бюлетенях кандидатов в президенты все если не клоуны, то наркоманы или биомусор. Никто из нормальных не может заплатить "пропуск в бюллетень" - несколькомиллионный залог, который они цинично называют избирательным. Такого безобразия нигде в мире нет.
Необходимо неотложно перейти на аналог польских демократических законов о выборах.
показати весь коментар
10.10.2021 10:03 Відповісти
Чтобы успешно внедрялись реформы и выбиралась нормальная власть
народ должен это осознать и захотеть.
Наша постсоветская биомасса навряд ли на такое способна.
показати весь коментар
10.10.2021 10:57 Відповісти
Наш народ не достаточно понимает то что надо понимать. Но наши политики-мошенники совершенно не достойны и такого народа.
Надо делать правильные реформы, то и народ будет меняться к лучшему. Но наши политики-мошенники все 30 лет не реформами занимаются, а обкрадыванием страны и народа. И эти действия цинично называют реформами.
показати весь коментар
11.10.2021 01:05 Відповісти
"... никто из нормальних не может заплатить..." Щодо закона, то в штатах, до прикладу, є такий закон, що кандидат мусить заплатити. Бо там вважають, що коли він не може показати, що сам спроможний розбагатіти, то як він буде державою керувати? Але там багатії платять великі податки в бюджет і ведуть чесний бізнес.
показати весь коментар
10.10.2021 11:04 Відповісти
Не люблю, коли розповсюджують цинічну брехню вигідну олігархам. Напевно гроші за це отримують.

Те що ви говорите, ще з часів Кучми брешуть, пояснюючи цю дику заставу.
В дійсності в США застава - процент від доходів кандидата за минулий рік. І застава не для того щоб показати, що кандидат здатний заробити, а для того, щоб в президенти не лізли "для приколу" і т.п.
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html.

У всьому світі застава приблизно рівна середній місячній зарплаті по країні. Тоді як в нас середній зарплаті за все життя. Є різниця?
А ви й далі допомагайте дурити народ в угоду олігархам. Я давно помітив, що ви цим весь час і займаєтесь.
показати весь коментар
11.10.2021 00:04 Відповісти
Щось наведене мною посилання не запускається. Тому наведу його ще раз і в вигляді простого тексту.
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html
показати весь коментар
11.10.2021 00:33 Відповісти
Ще добавлю, що в польській демократичній системі зовсім нема застави. Там самі виборці визначають склад бюлетеня підтримкою претендентів помірною кількістю підписів (100 тис.).
показати весь коментар
11.10.2021 12:21 Відповісти
Надо выяснить где он пил водку. Те кто его угостили, куда-то (может и в водку) подмешали наркотик.
показати весь коментар
10.10.2021 09:56 Відповісти
Ты в серьез веришь что в тех "кругах" принято пить водку, даже самую качественную???
показати весь коментар
10.10.2021 10:45 Відповісти
73% зачем вы сознательно наркоманов во власть выбирали? Вас же предупреждали еще до выборов, но вы проигнорировали правду.
показати весь коментар
10.10.2021 10:13 Відповісти
вот до чего попередники электорат довели, наркоманов выбирать пришлось
показати весь коментар
10.10.2021 11:05 Відповісти
... як неслухняні діти.
показати весь коментар
10.10.2021 11:07 Відповісти
24%- ні ідолопоклонники бариги шоколадного, не пишіть ідіотської маячні про 73% вибраних наркоманів . Вибори президента і парламенту - дві великі різниці.
показати весь коментар
10.10.2021 14:19 Відповісти
как 73% активизировались, всегда тесты на наркотики их с равновесия выбивают.
показати весь коментар
12.10.2021 19:39 Відповісти
педро лучше? Еще одно маменькино сынко, не получающее счетов от пети и гонтаревой. Соси карамельку и подпишись на трех де@илов, засравших цензор. Одно на 18 и ниже подписавшиеся
показати весь коментар
10.10.2021 23:44 Відповісти
да, педро лучше, он не наркоман
показати весь коментар
12.10.2021 19:37 Відповісти
Остался пустяковый вопрос : как попал метадон в кровь спортсмена, презиравшего наркотики ? И, кстати, действие многих ядов даёт вот эту самую коронарную недостаточность..Описано в учебниках судмед экспертизы.. Есть, правда , случаи , когда метадон передаётся визуальным путём при фиксации взяток слугам урода в сортире...
показати весь коментар
10.10.2021 10:36 Відповісти
Спортсмены - первая группа риска в наркошах. Не трынди. 90% моих знакомых спортсменов - на том свете. От наркоты
показати весь коментар
10.10.2021 22:23 Відповісти
Это для спортсменов обязаловка ? Их без наркоты не допускают к тренировкам-соревнованиям? Или наркота личная проблема каждого отдельно взятого идиота ? 90% говоришь ? А если бы 90% стали 3.14-орами - ты бы тоже ж**пу подставил ?
показати весь коментар
11.10.2021 00:14 Відповісти
Судя по посту, у тебя - другая проблема
показати весь коментар
11.10.2021 05:22 Відповісти
Я подозреваю что эти откровение от "слуги урода"- брехня.
Кстати, метадо́н (6-(диметиламино)-4,4ифенилгептанон-3) - синтетический лекарственный препарат из группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4 опиоидов , применяемый как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA анальгетик , а также при лечении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркотической зависимости .
показати весь коментар
10.10.2021 10:41 Відповісти
Если метадон "запрещен во всём мире", то почему в Украине, Европе и США существуют и работают метадоновые программы снижения вреда, благодаря которым опиоидные наркозависимые имеют возможность , принимая от врача все более снижаемые его дозы постепенно уйти от наркозависимости и вернуться к нормальной жизни?
Поляков мог быть участником такой программы как наркозависимый (?), но употребив алкоголь, наказал сам себя...
Это всего лишь моё предположение.
показати весь коментар
10.10.2021 10:43 Відповісти
Для меня другое непонятно,депутат человек полюбас не бедный и зачем ему этот сраный методон,который употребляют исключительно конченные нарики и только на кумарах чтобы разломало,этот народный избранник мог себе позволить любое ширево пырево.
показати весь коментар
10.10.2021 14:28 Відповісти
В 90-х Случился подобный случай во Львовской области. Парень с больным сердцем употреблял запрещённые вещества. В свой день рождение ,ещё и выпил с друзьями. Сердце не выдержало ,умер в 23 года..
показати весь коментар
10.10.2021 12:47 Відповісти
Хотілось би нам, чи ні, але з'ясування обставин смерті Полякова стає найпринциповішим питанням сьогодення України. Це відповідь на питання, чи йде наш керманич дорогою свого дружка, Єнакіївського Зека, в обійми білоруського Бульбофюрера ( з його кремлівськими покровителями), чи ні.
показати весь коментар
10.10.2021 13:05 Відповісти
Когда платят по двойному тарифу за отвлечение от версии, что был отравлен руководитель украинского центра противодействия коррупции это забавно.
показати весь коментар
10.10.2021 13:51 Відповісти
Понос
показати весь коментар
10.10.2021 15:28 Відповісти
Звідки ця служниця знає, в чому причина. Тільки б очорнити Полякова, зробити "наркоманом" на догоду слугам. От і вкидають фейки.
показати весь коментар
10.10.2021 15:52 Відповісти
Чисто Украинское убийство
показати весь коментар
10.10.2021 15:53 Відповісти
Из начальства никто не хочет мараться этой версией туфты. Поручили огласить курице из дальнего морозильника.
показати весь коментар
10.10.2021 16:27 Відповісти
Слуга Народа, а ничего, что диагноз вне рамок официального разглашения данных следствия (с разрешения прокурора) - это медицинская тайна и персональные данные ?
У человека же семья есть . . .
Или депутатам от правящей партии закон не писан ?
показати весь коментар
10.10.2021 16:58 Відповісти
Мені одному після таких заяв Янченко (Доречі, такої наполегливої прислужниці Зе, а така гарна ніби дівчина, якщо б не її кохання до Зе, то попросив би її руки та серця), що ось такі коменти:

"

избранник народный -наркоголил и у аньке скороход в трусах шарился"

Схожі на навмисний вкид?...
показати весь коментар
10.10.2021 18:01 Відповісти
Це питання з серії "А метадон був якого калібру?"
показати весь коментар
10.10.2021 18:01 Відповісти
И кто же в него тот метадон втюхал - вопрос?, на наркомана он аж совсем не тянет.
показати весь коментар
10.10.2021 21:53 Відповісти
катали по городу два часа, а домой на такси...... . ,а таксист не видел, что происходит в салоне........, и нарушал скоростной режим ,торопился на встречу с полицией........... От чистого сердца, простыми словами: Шли бы вы нах[рен] большими шагами!
показати весь коментар
10.10.2021 22:04 Відповісти
Один в поле не воин. Не нашлось друзей и родственников, кто потянул бы альтернативную экспертизу.
показати весь коментар
10.10.2021 22:19 Відповісти
Получается США и Европе наплевать,по какой причине умирают молодые украинские политики,нет озабоченностей и взволнованностей.
показати весь коментар
10.10.2021 23:48 Відповісти
Ну так он же не был гомосеком, либерастом, негром, евреем, масоном или соросятиной. Запад на такие случаи права человека не распространяет, нелюди их не интересуют.
показати весь коментар
10.10.2021 23:59 Відповісти
помер після зустрічі з виборцями під час виконання службових обовязків
показати весь коментар
11.10.2021 05:47 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 08:27 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 