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Новости Умер нардеп Поляков
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Янченко Галина (70) Поляков Антон (111)

Смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона, - Янченко

Смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона, - Янченко

Согласно токсикологической экспертизе, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона (полусинтетический наркотический препарат, запрещенный во всех странах мира наряду с кодеином и декстрометорфаном из-за высокой смертности и наркомании). По моей информации, это показала токсикология", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не верю в естественную смерть Полякова. Нет доверия к правоохранительным органам под контролем Банковой", - Дубинский

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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Топ комментарии
+84
Для офшорных клоунов, сейчас главное - не запутаться в версиях и случайно не выйти на самых себя
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09.10.2021 17:17
+58
и да... сидел ли трухин за рулем - до сих пор непонятно, на хрена стреляли в водителя шефира венгерскими пулями - водолазы до сих пор выясняют, а тут раз-два и депутаты закрыли дело о смерти полякова и ликуют по поводу гибели врага
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09.10.2021 17:16
+54
Кто-то верит в бред, что поляков случайно отравился!
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09.10.2021 17:15
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Страница 4 из 4
Кодеїн і в Україні не заборонений. Наприклад, входить до складу Солпадеїна - засобу від головного та іншого болю. Хіба що відпускається за рецептом.
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09.10.2021 23:28 Ответить
избранник народный -наркоголил и у аньке скороход в трусах шарился
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09.10.2021 20:57 Ответить
Тільки одне питання: Якого б*са такі деталі розповідає не офіційний представник слідства - а якась депутатка? Хто вона така - щоб виносити на публіку такі речі...
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09.10.2021 21:07 Ответить
А ви не чули, як зелені вдоволено потирали ручки - одним ворогом менше. Це цитата.
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09.10.2021 21:24 Ответить
Одна справа - виказувати свої особисті емоції (як це зробила третьякова), і зовсім інша - розголошувати ймовірні матеріали слідства.
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09.10.2021 22:00 Ответить
А вдруг и это проконает у публики, тогда не надо полиции и прокурору никаких расследований делать.
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09.10.2021 21:37 Ответить
Да. Скоріш за все вкидами прощупують реакцію, щоб найбільш правдоподібну потім видати за версію слідства
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09.10.2021 22:55 Ответить
У этих узеленских депутатов даже приличной фантазии нет, чтобы сбрехать правдоподобно. Но пусть выдумывают, не мы же взятки брали, а они.
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09.10.2021 21:17 Ответить
а тепер хай доведуть, що все це попало в його організм ДО смерті, а не після! І "офіційно" висновку про препарати і бухло немає, а тільки "за її інформацією".
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09.10.2021 21:31 Ответить
Вы даже не представляете объемы наркотических веществ и психотропных препаратов, употребляемых Нардепами))))
А также регулярные частные, закрытые секс-пати с участием Министров и олигархов (привет подружкам Криклию и Косюку)))
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09.10.2021 22:05 Ответить
Коли мова йде про Малюську, Арахамію чи головного - в це можна повірити але цього жодного разу не бачили в такому стані
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09.10.2021 22:53 Ответить
💯 пудів ЗЕ 3.14 здота відповідатиме на суді Лінча...
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09.10.2021 22:28 Ответить
Я заметил что про суд Линча любят говорить те, кто ничего не собирается предпринимать. Ну максимум со стороны посмотреть и то с большого расстояния.
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10.10.2021 10:20 Ответить
Можна було б поржати, що слуги поголовно наркомани але це не той випадок.
По-перше, його жодного разу не бачили під дією жодних препаратів на відміну від самі знаєте кого.
По-друге, обставини що напередодні, що в той день свідчать про те, що це все ще виглядає як навмисне вбивство
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09.10.2021 22:51 Ответить
Кто ж теперь поверит хоть одному слову от "слуг урода" после всей той бредятины, шо они вывалили за "вагнеровцев", офшоры и Мецгера?
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09.10.2021 22:58 Ответить
ермак-Козырь поручил янченко грязную работу, эта работа обошлась украинцам дороже, чем работа безумной со всей ее так называемой тск вместе взятых.
Вот "слуги" ("зеленые сопли")и перешли новую черту, стали травить своих политических оппонентов. Поляков обвинял "зеленые сопли" в продажности голосования за так называемый антиолигархический закон в прямом эфире тв.



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09.10.2021 23:14 Ответить
Если бы он принимал метадон на регулярной основе, то как умудрился годами ни разу не запить его алкоголем ? Значит, он хорошо знал технику безопасности и знал чем его смешивать нельзя.
А тут вдруг после оглашения информации о тайных выплатах за голосование - взял и смешал. Совпадение ?
Мой кот так не думает.
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09.10.2021 23:18 Ответить
а если он принимал совершенно не регулярно, а под настроение и что дадут ?
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09.10.2021 23:42 Ответить
Вот это и оно: как только он сболтнул лишнего - сразу угостили не тем.
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10.10.2021 00:07 Ответить
Колеги з його ближчого оточення запевняють, що він не випивав і не приймав наркотики. Це й так було по ньому видно, бо він чи не щовечора бував у телестудіях і поводився адекватно і тверезо.
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10.10.2021 10:39 Ответить
Для особо 3,14здлявых сообщаю, что препараты содержащие кодеин продаются во всем мире!!! Только для нас делают Солпадеин без кодеина.
Например в Англии можно купить :
https://www.medino.com/product/solpadeine-max-30-tablets?gclid=Cj0KCQjw-4SLBhCVARIsACrhWLWg-c5u18jJY4pQ4ZlmJkhUiAa007ZRTChpvbfVokKsPtdfM-WkjrsaAnkSEALw_wcB
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09.10.2021 23:31 Ответить
Даже просто кодеин доступен. )))))
https://www.hyperdrug.co.uk/codeine-phosphate-60mg-pack-of-28-tablets/productinfo/CODEINEP
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09.10.2021 23:33 Ответить
Кодеин есть в простом чёрном чае.
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10.10.2021 00:05 Ответить
Не верю!!!
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09.10.2021 23:47 Ответить
"Очко государеве" (Венедиктова) зачитає, що Поляков був наркоман, тай всі діла. Зелена влада нізащо не допустить визнати заказне вбивство, а "холуї Бені" в парламенті вже і так перепуджені до усрачки.
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10.10.2021 00:11 Ответить

Брешіть далі щодо того, що "Поляков отруївся метадоном", ЗЕбіли



По-перше, ви давно знаєте, що ніякі просто "лікарі", трупи у кримінальних провадженнях не досліджують. Це виключна прерогатива судово-медичних експертів.
Метадон з алкоголем не є синергістами, хоча й часто-густо вживаються водночас.
Метадон пригнічує блювальний рефлекс, а не провокує. Передозування метадоном практично виключає усвідомлені дії отруєного.
Брешіть далі.

Володимир Саркісян,
судово-медичний експерт
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10.10.2021 00:12 Ответить
Вибрали керувати державою наркоманів і алкоголиків ,..))) цирк...на державні посади мають бути ті хто пройшов тест на вжиток наркотиків і співпрацю з ворогом...
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10.10.2021 02:59 Ответить
Один вже пройшов тест перед виборами ... у свого друга.
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10.10.2021 10:43 Ответить
Для этого его и выбрали, чтобы скурился и спился.
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10.10.2021 03:18 Ответить
ну не знаю, наверное с меня плохой следак (ибо я не следак вовсе), но есть факты на которых можно построить ДВЕ версии:
1) он поссорился и порвал с любовницей-коллегой Скороход, помощник Скороход (по совместительству - известный криминальный авторитет) сажает его полудохлого в авто и там тот сворачивается калачиком. Позже внезапно Скороход "становится плохо" когда её имя и их отношения всплывают. Нет никакой связи?
2) после ухода из партии им неоднократно угрожали и были поданы заявления, до этого он нещадко критиковал зельца. Нет никакой связи?

Видимо - НЕТ ибо внезапно, смерть - несчастный случай, травонулся наркоманчик несщастный, аяйяйя.... а может ему в бухло сыпанули тогоже метадона или чего покрепче? нет?
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10.10.2021 03:44 Ответить
Судячи Скорохід , яка одружена,… вагітна від нього..який моральний облік…?.
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10.10.2021 04:21 Ответить
нормально.. Таке повсюди. Так сьогодні живуть усі!
Тут ні Зеля ні Порох не причетні... Хоча, Порошенку велика повага за його відносини з дружиною по сьогодення!
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10.10.2021 18:04 Ответить
"... полудохлого" всунули в авто, а хто б його довів до дому в такому стані? Ще й наказали катати його по місту, щоб доконав без медичної допомоги ...
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10.10.2021 10:54 Ответить
Та вже ж уточнили, що ніякий він не авторитет. Читайте кілька джерел, щоб бути в темі. А краще дати спокій загиблому та чекати адекватних результатів, а не від якихось припудрених слуг уроду.
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10.10.2021 16:06 Ответить
В сравнении с реакцией на отравление Навального посольства европы и америки надрываются от требований независимого расследования, прислали своих экспертов, а канцлер Германии прислала звездолет для перевозки тела.
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10.10.2021 05:36 Ответить
Что собственно и проявляет реальность, в которой шумиха борьбы с коррупцией это исключительно рычаг внедрения либерастов в структуры управления.
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10.10.2021 05:48 Ответить
В этой истории есть нюанс. Такси которое остановили полицейские. Дело должны расследовать фбр. Бандиты у власти. Беня с корешами без тормозов
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10.10.2021 06:07 Ответить
То что под мешали наркотик понятно. Поляков сильно грамотный был, чтобы смешивать водку с херью всякой
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10.10.2021 06:10 Ответить
Это чепуха, "слуги Зеленского" пудрят мозг. Достаточно беглого просмотра медицинской литературы, чтобы понять, что сочетание алкоголя и метадона не смертельно, это очень популярное развлечение. Летальный исход возможен в редком случае, когда прием огромных доз сочетается с тяжелыми хроническими заболеваниями.
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10.10.2021 09:21 Ответить
Народ который выбирает во власть клоунов,
наркоманов и всякий биомусор по объявлению
никогда хорошо жить не будет.
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10.10.2021 09:22 Ответить
В бюлетенях кандидатов в президенты все если не клоуны, то наркоманы или биомусор. Никто из нормальных не может заплатить "пропуск в бюллетень" - несколькомиллионный залог, который они цинично называют избирательным. Такого безобразия нигде в мире нет.
Необходимо неотложно перейти на аналог польских демократических законов о выборах.
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10.10.2021 10:03 Ответить
Чтобы успешно внедрялись реформы и выбиралась нормальная власть
народ должен это осознать и захотеть.
Наша постсоветская биомасса навряд ли на такое способна.
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10.10.2021 10:57 Ответить
Наш народ не достаточно понимает то что надо понимать. Но наши политики-мошенники совершенно не достойны и такого народа.
Надо делать правильные реформы, то и народ будет меняться к лучшему. Но наши политики-мошенники все 30 лет не реформами занимаются, а обкрадыванием страны и народа. И эти действия цинично называют реформами.
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11.10.2021 01:05 Ответить
"... никто из нормальних не может заплатить..." Щодо закона, то в штатах, до прикладу, є такий закон, що кандидат мусить заплатити. Бо там вважають, що коли він не може показати, що сам спроможний розбагатіти, то як він буде державою керувати? Але там багатії платять великі податки в бюджет і ведуть чесний бізнес.
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10.10.2021 11:04 Ответить
Не люблю, коли розповсюджують цинічну брехню вигідну олігархам. Напевно гроші за це отримують.

Те що ви говорите, ще з часів Кучми брешуть, пояснюючи цю дику заставу.
В дійсності в США застава - процент від доходів кандидата за минулий рік. І застава не для того щоб показати, що кандидат здатний заробити, а для того, щоб в президенти не лізли "для приколу" і т.п.
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html.

У всьому світі застава приблизно рівна середній місячній зарплаті по країні. Тоді як в нас середній зарплаті за все життя. Є різниця?
А ви й далі допомагайте дурити народ в угоду олігархам. Я давно помітив, що ви цим весь час і займаєтесь.
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11.10.2021 00:04 Ответить
Щось наведене мною посилання не запускається. Тому наведу його ще раз і в вигляді простого тексту.
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html
http://www.cikrf.ru/banners/vibor/usa_sys.html
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11.10.2021 00:33 Ответить
Ще добавлю, що в польській демократичній системі зовсім нема застави. Там самі виборці визначають склад бюлетеня підтримкою претендентів помірною кількістю підписів (100 тис.).
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11.10.2021 12:21 Ответить
Надо выяснить где он пил водку. Те кто его угостили, куда-то (может и в водку) подмешали наркотик.
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10.10.2021 09:56 Ответить
Ты в серьез веришь что в тех "кругах" принято пить водку, даже самую качественную???
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10.10.2021 10:45 Ответить
73% зачем вы сознательно наркоманов во власть выбирали? Вас же предупреждали еще до выборов, но вы проигнорировали правду.
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10.10.2021 10:13 Ответить
вот до чего попередники электорат довели, наркоманов выбирать пришлось
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10.10.2021 11:05 Ответить
... як неслухняні діти.
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10.10.2021 11:07 Ответить
24%- ні ідолопоклонники бариги шоколадного, не пишіть ідіотської маячні про 73% вибраних наркоманів . Вибори президента і парламенту - дві великі різниці.
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10.10.2021 14:19 Ответить
как 73% активизировались, всегда тесты на наркотики их с равновесия выбивают.
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12.10.2021 19:39 Ответить
педро лучше? Еще одно маменькино сынко, не получающее счетов от пети и гонтаревой. Соси карамельку и подпишись на трех де@илов, засравших цензор. Одно на 18 и ниже подписавшиеся
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10.10.2021 23:44 Ответить
да, педро лучше, он не наркоман
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12.10.2021 19:37 Ответить
Остался пустяковый вопрос : как попал метадон в кровь спортсмена, презиравшего наркотики ? И, кстати, действие многих ядов даёт вот эту самую коронарную недостаточность..Описано в учебниках судмед экспертизы.. Есть, правда , случаи , когда метадон передаётся визуальным путём при фиксации взяток слугам урода в сортире...
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10.10.2021 10:36 Ответить
Спортсмены - первая группа риска в наркошах. Не трынди. 90% моих знакомых спортсменов - на том свете. От наркоты
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10.10.2021 22:23 Ответить
Это для спортсменов обязаловка ? Их без наркоты не допускают к тренировкам-соревнованиям? Или наркота личная проблема каждого отдельно взятого идиота ? 90% говоришь ? А если бы 90% стали 3.14-орами - ты бы тоже ж**пу подставил ?
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11.10.2021 00:14 Ответить
Судя по посту, у тебя - другая проблема
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11.10.2021 05:22 Ответить
Я подозреваю что эти откровение от "слуги урода"- брехня.
Кстати, метадо́н (6-(диметиламино)-4,4ифенилгептанон-3) - синтетический лекарственный препарат из группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4 опиоидов , применяемый как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA анальгетик , а также при лечении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркотической зависимости .
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10.10.2021 10:41 Ответить
Если метадон "запрещен во всём мире", то почему в Украине, Европе и США существуют и работают метадоновые программы снижения вреда, благодаря которым опиоидные наркозависимые имеют возможность , принимая от врача все более снижаемые его дозы постепенно уйти от наркозависимости и вернуться к нормальной жизни?
Поляков мог быть участником такой программы как наркозависимый (?), но употребив алкоголь, наказал сам себя...
Это всего лишь моё предположение.
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10.10.2021 10:43 Ответить
Для меня другое непонятно,депутат человек полюбас не бедный и зачем ему этот сраный методон,который употребляют исключительно конченные нарики и только на кумарах чтобы разломало,этот народный избранник мог себе позволить любое ширево пырево.
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10.10.2021 14:28 Ответить
В 90-х Случился подобный случай во Львовской области. Парень с больным сердцем употреблял запрещённые вещества. В свой день рождение ,ещё и выпил с друзьями. Сердце не выдержало ,умер в 23 года..
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10.10.2021 12:47 Ответить
Хотілось би нам, чи ні, але з'ясування обставин смерті Полякова стає найпринциповішим питанням сьогодення України. Це відповідь на питання, чи йде наш керманич дорогою свого дружка, Єнакіївського Зека, в обійми білоруського Бульбофюрера ( з його кремлівськими покровителями), чи ні.
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10.10.2021 13:05 Ответить
Когда платят по двойному тарифу за отвлечение от версии, что был отравлен руководитель украинского центра противодействия коррупции это забавно.
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10.10.2021 13:51 Ответить
Понос
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10.10.2021 15:28 Ответить
Звідки ця служниця знає, в чому причина. Тільки б очорнити Полякова, зробити "наркоманом" на догоду слугам. От і вкидають фейки.
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10.10.2021 15:52 Ответить
Чисто Украинское убийство
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10.10.2021 15:53 Ответить
Из начальства никто не хочет мараться этой версией туфты. Поручили огласить курице из дальнего морозильника.
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10.10.2021 16:27 Ответить
Слуга Народа, а ничего, что диагноз вне рамок официального разглашения данных следствия (с разрешения прокурора) - это медицинская тайна и персональные данные ?
У человека же семья есть . . .
Или депутатам от правящей партии закон не писан ?
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10.10.2021 16:58 Ответить
Мені одному після таких заяв Янченко (Доречі, такої наполегливої прислужниці Зе, а така гарна ніби дівчина, якщо б не її кохання до Зе, то попросив би її руки та серця), що ось такі коменти:

"

избранник народный -наркоголил и у аньке скороход в трусах шарился"

Схожі на навмисний вкид?...
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10.10.2021 18:01 Ответить
Це питання з серії "А метадон був якого калібру?"
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10.10.2021 18:01 Ответить
И кто же в него тот метадон втюхал - вопрос?, на наркомана он аж совсем не тянет.
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10.10.2021 21:53 Ответить
катали по городу два часа, а домой на такси...... . ,а таксист не видел, что происходит в салоне........, и нарушал скоростной режим ,торопился на встречу с полицией........... От чистого сердца, простыми словами: Шли бы вы нах[рен] большими шагами!
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10.10.2021 22:04 Ответить
Один в поле не воин. Не нашлось друзей и родственников, кто потянул бы альтернативную экспертизу.
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10.10.2021 22:19 Ответить
Получается США и Европе наплевать,по какой причине умирают молодые украинские политики,нет озабоченностей и взволнованностей.
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10.10.2021 23:48 Ответить
Ну так он же не был гомосеком, либерастом, негром, евреем, масоном или соросятиной. Запад на такие случаи права человека не распространяет, нелюди их не интересуют.
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10.10.2021 23:59 Ответить
помер після зустрічі з виборцями під час виконання службових обовязків
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11.10.2021 05:47 Ответить
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11.10.2021 08:27 Ответить
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