Рада схвалила законопроєкт про підтримку народжуваності: Які нові виплати передбачені?

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №13532 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 290 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Метою документа у пояснювальній записці до нього вказано "створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження".

За даними Железняка, для цього законопроєктом пропонується надавати:

Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер – однією сумою.

"Пакунок малюка": якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога зросте до 7000 грн на місяць, якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно).

7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Кошти може отримувати мама, тато або бабуся чи дідусь, які доглядатимуть за дитиною до 1 року.

"єЯсла": якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, він зможе отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

"Пакунок школяра": вводиться одноразова виплата у розмірі 5000 грн кожному першокласнику на придбання речей до школи.

"Вищезазначені кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти", – зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомлялося, за даними звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, в Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість народжень – 176,78 тис.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.