50-летний священнослужитель одного из закарпатских монастырей пытался переправить за границу 41-летнего жителя Сумщины. ВИДЕО

Пограничники остановили Mercedes, который двигался в сторону границы, под управлением 50-летнего священнослужителя одного из закарпатских монастырей. Во время осмотра обнаружили 41-летнего жителя Сумщины, спрятанного на заднем сиденье под рясами.

Выяснилось, что "пассажира" должны были переправить к границе со Словакией за 10 тыс. долларов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

На место прибыла Нацполиция. В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного правонарушения, а "пассажир" будет отвечать за попытку незаконного пересечения госграницы.

+4
Мерседес сам на себе не заробить...
19.08.2025 19:09 Ответить
+4
Яке там причастя...
Це представник москальського ФСБ сатанату.
19.08.2025 19:54 Ответить
+3
Диявол спокусив
19.08.2025 19:01 Ответить
Та ні, він його до причастя вів.
19.08.2025 18:55 Ответить
Яке там причастя...
Це представник москальського ФСБ сатанату.
19.08.2025 19:54 Ответить
закрити цей монастир, приміщення монастиря передати монахам УГКЦ
19.08.2025 20:03 Ответить
А як же ж "пакі-пакі" та "іже херувіми"???
19.08.2025 18:58 Ответить
Диявол спокусив
19.08.2025 19:01 Ответить
Мерседес сам на себе не заробить...
19.08.2025 19:09 Ответить
В що попам теж гроші треба? А як же духовність і інші примочки про безматеріальність. Ухилянтська інфраструктура рулить. Зараз будуть писати що рятував життя і душу і всього на всього за 10 к. баксів. Ха ха ха.
19.08.2025 19:01 Ответить
Цікаво якої конфесії монастир?...
19.08.2025 19:11 Ответить
москальського ФСБ сатанату
19.08.2025 19:48 Ответить
А шо, просто помолиться , чтобы чувак границу перешёл, не работает?
19.08.2025 19:23 Ответить
На хвіст солі ви насипете: жоден закон не забороняє Їздитина задньому сидінні під рясою. Скриватись на блок посту - так, але там чиста адмінка.
19.08.2025 19:24 Ответить
Отримають повістки і ряса більше буде не потрібна ні попу, ні пасажиру.
19.08.2025 19:31 Ответить
Бог сказав- бери в руки зброю і захищай свою країну.
19.08.2025 19:36 Ответить
Під рясою отрок одухотворявся перед "єстєствованієм в позє ніжайшего поклона" десь в кущах. Правильно тут сказано - насиплете йому на хвіст солі. А московські попи матимуть черговий привід скавчати про "гонєнія"...
19.08.2025 19:36 Ответить
Всеосяжна і чиста сила бабла.
19.08.2025 19:40 Ответить
Шановні редактори поважного ЦЕНЗОРА.
В таких випадках необхідно писати конфесійну приналежність правопорушника-шахрая.
В даному випадку - це представник москальського ФСБ сатанату.
19.08.2025 19:53 Ответить
Чому не вказано якої саме церкви пастир? Я розумію коли заблюрують оличчя жертви. А от приховувати від громадськості пики злочинців зловлених "на гарячому" потрібно заборонити. Народ має знати хто їх сусіди і відповідно реагувати. Особливо ретельно у нас заблюрують мордочки тих хто може відкупитися...
19.08.2025 19:53 Ответить
 
 