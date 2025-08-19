50-летний священнослужитель одного из закарпатских монастырей пытался переправить за границу 41-летнего жителя Сумщины. ВИДЕО

Пограничники остановили Mercedes, который двигался в сторону границы, под управлением 50-летнего священнослужителя одного из закарпатских монастырей. Во время осмотра обнаружили 41-летнего жителя Сумщины, спрятанного на заднем сиденье под рясами.

Выяснилось, что "пассажира" должны были переправить к границе со Словакией за 10 тыс. долларов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

На место прибыла Нацполиция. В действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного правонарушения, а "пассажир" будет отвечать за попытку незаконного пересечения госграницы.

