50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів намагався переправити за кордон 41-річного жителя Сумщини. ВIДЕО

Прикордонники зупинили Mercedes, що рухався в бік кордону, під керуванням 50-річного священнослужителя одного із закарпатських монастирів. Під час огляду виявили 41-річного жителя Сумщини, схованого на задньому сидінні під рясами.

З’ясувалося, що "пасажира" мали переправити до кордону зі Словаччиною за 10 тис. доларів, пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

На місце прибула Нацполіція. У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, а "пасажир" відповідатиме за спробу незаконного перетину держкордону.

+3
Диявол спокусив
19.08.2025 19:01 Відповісти
+2
Мерседес сам на себе не заробить...
19.08.2025 19:09 Відповісти
+1
Та ні, він його до причастя вів.
19.08.2025 18:55 Відповісти

Яке там причастя...
Це представник москальського ФСБ сатанату.
19.08.2025 19:54 Відповісти
50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів намагався переправити за кордон 41-річного жителя Сумщини.

А як же ж "пакі-пакі" та "іже херувіми"???
19.08.2025 18:58 Відповісти
В що попам теж гроші треба? А як же духовність і інші примочки про безматеріальність. Ухилянтська інфраструктура рулить. Зараз будуть писати що рятував життя і душу і всього на всього за 10 к. баксів. Ха ха ха.
19.08.2025 19:01 Відповісти
Цікаво якої конфесії монастир?...
19.08.2025 19:11 Відповісти
москальського ФСБ сатанату
19.08.2025 19:48 Відповісти
А шо, просто помолиться , чтобы чувак границу перешёл, не работает?
19.08.2025 19:23 Відповісти
На хвіст солі ви насипете: жоден закон не забороняє Їздитина задньому сидінні під рясою. Скриватись на блок посту - так, але там чиста адмінка.
19.08.2025 19:24 Відповісти
Отримають повістки і ряса більше буде не потрібна ні попу, ні пасажиру.
19.08.2025 19:31 Відповісти
Бог сказав- бери в руки зброю і захищай свою країну.
19.08.2025 19:36 Відповісти
Під рясою отрок одухотворявся перед "єстєствованієм в позє ніжайшего поклона" десь в кущах. Правильно тут сказано - насиплете йому на хвіст солі. А московські попи матимуть черговий привід скавчати про "гонєнія"...
19.08.2025 19:36 Відповісти
Всеосяжна і чиста сила бабла.
19.08.2025 19:40 Відповісти
Шановні редактори поважного ЦЕНЗОРА.
В таких випадках необхідно писати конфесійну приналежність правопорушника-шахрая.
В даному випадку - це представник москальського ФСБ сатанату.
19.08.2025 19:53 Відповісти
Чому не вказано якої саме церкви пастир? Я розумію коли заблюрують оличчя жертви. А от приховувати від громадськості пики злочинців зловлених "на гарячому" потрібно заборонити. Народ має знати хто їх сусіди і відповідно реагувати. Особливо ретельно у нас заблюрують мордочки тих хто може відкупитися...
19.08.2025 19:53 Відповісти
 
 