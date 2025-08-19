50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів намагався переправити за кордон 41-річного жителя Сумщини. ВIДЕО
Прикордонники зупинили Mercedes, що рухався в бік кордону, під керуванням 50-річного священнослужителя одного із закарпатських монастирів. Під час огляду виявили 41-річного жителя Сумщини, схованого на задньому сидінні під рясами.
З’ясувалося, що "пасажира" мали переправити до кордону зі Словаччиною за 10 тис. доларів, пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
На місце прибула Нацполіція. У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, а "пасажир" відповідатиме за спробу незаконного перетину держкордону.
Це представник москальського ФСБ сатанату.
А як же ж "пакі-пакі" та "іже херувіми"???
В таких випадках необхідно писати конфесійну приналежність правопорушника-шахрая.
В даному випадку - це представник москальського ФСБ сатанату.