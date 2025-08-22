Усі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати з України за кордон, - "слуга народу" Веніславський

22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України.

Про це заявив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

Веніславський є одним із ініціаторів цього законопроєкту.

За його словами, проєкт розроблено на виконання ідей, які були озвучені президентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років: Шукаємо оптимальний шлях

Його суть –– дозволити молодим людям, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом наступних кількох років, вільно переміщатися з України та до України.

Також, каже Веніславський, зараз обговорюють можливість для виїзду для чоловіків 23 років.

"Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 –– їм можна обмежити свободу пересування. А решті –– не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися", - пояснив він.

Голосуватимуть за закон вже у вересні. Для виїзду за кордон потрібно буде оновити військово-облікові документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін готує постанову, що дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.