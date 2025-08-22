Усі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати з України за кордон, - "слуга народу" Веніславський
22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що стосується дозволу чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України.
Про це заявив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.
Веніславський є одним із ініціаторів цього законопроєкту.
За його словами, проєкт розроблено на виконання ідей, які були озвучені президентом.
Його суть –– дозволити молодим людям, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом наступних кількох років, вільно переміщатися з України та до України.
Також, каже Веніславський, зараз обговорюють можливість для виїзду для чоловіків 23 років.
"Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 –– їм можна обмежити свободу пересування. А решті –– не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися", - пояснив він.
Голосуватимуть за закон вже у вересні. Для виїзду за кордон потрібно буде оновити військово-облікові документи.
Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.
18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але на вулицях повно молодих бичків в районі 30 років, які "атдихають" в ресторанах.
може це й є нові "молоді військові пенсіонери" ?
.
Скажіть мені чому вас влаштовувала Конституція України в мирний час, там же написано що кожний громадянин має захищати державу?
ах да, Путін прийде - пенсію даде ?!
.
навіщо Україні Сили Оборони ?
злочинне рішення !
замість того, щоб відновити призов і замістити срочниками бригади, які знаходяться поза зоною бойових дій, наприклад, на кордоні з Білорусью.
водночас це було б формуванням резерву ЗСУ, якого зараз просто немає!
Зрада України !
заради дешевого рейтингу
.
юнь дружно сказала: "дьошево, ЗЄля !"
.
так як із них ніхто не повернеться ,
мабуть підуть воювати Зе і 95-й квартал !!🧐
Шкода , що Міндіч втік !
Тим більше ловити момент для вибирів можно коли є формальний "мир" / "перемир'я" - а знач легко віддати Донбас ( принаймі ТОТ + плацдарм Покровська) , сподіваючись пересидіти за спинами ментів народне збурення , поки молодь чкурне за кордон
Давайте вже по повній розсорте людей,можно по групі крові всі у кого не 4-та заборонити. Ну шо це бляха муха за черговий дибілізм?!
@VladymyrVVV
·
21 серп.
Разом з чатом GPT шукав аналоги звернення нашого Гаранта Конституції до інших держав з проханням про позбавлення соціальної допомоги біженців з України.
Вітаю - нарешті ми випередили весь світ!
«Аналогов нет»🤷🏻♂️
напоТУЖНІЧАЄм 💩разом !!
Бо все поробили,і всім гарно