7 216 116

Все мужчины до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения, - Свириденко

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

26 августа Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Отныне все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня правительство обновит правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 года, - Зеленский

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить выезд за границу молодежи до 22 лет.

22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, касающийся разрешения мужчинам в возрасте 18-22 свободно выезжать из Украины.

граница (5341) Кабмин (14100) мужчины (140) Свириденко Юлия (213)
Топ комментарии
+28
чудова мотивація воювати для тих кому виїзд заборонено чи тим більше тих хто в окопах, "аплодую" цій владі, в кремлі сьогодні мабудь відкоркують шампанське
26.08.2025 19:19 Ответить
26.08.2025 19:19 Ответить
+25
Той "не сахар" в порівнянні з тим, що у нас це рай. Тому поїде багато і правильно зробить.
26.08.2025 19:26 Ответить
26.08.2025 19:26 Ответить
+21
26.08.2025 19:16 Ответить
26.08.2025 19:16 Ответить
26.08.2025 20:25 Ответить
26.08.2025 20:25 Ответить
проще было опустить призов до 22 а не наоборот
26.08.2025 20:35 Ответить
26.08.2025 20:35 Ответить
зешобло решило основную категорию протестующих выпустить куда подальше чтобы не мешала строить рашку 2.0? советую военным тоже с картонками выйти с фронта, может демобилизация будет таким макаром а вообще, гілляка заждалась зелю, елдака и ко уже давно
26.08.2025 20:34 Ответить
26.08.2025 20:34 Ответить
Усі мали мати право виїхати із самого початку війни. Військова служба може бути лише добровільною.
Я впевнений, що за такого розкладу чисельність ЗСУ була б не меншою, ніж зараз. Але в рази більш вмотивованою.
26.08.2025 20:43 Ответить
26.08.2025 20:43 Ответить
Вмотивовані вже закінчились...
26.08.2025 20:51 Ответить
26.08.2025 20:51 Ответить
Це дуже гарна новина!
26.08.2025 20:44 Ответить
26.08.2025 20:44 Ответить
Маленький крок до прав людини та здорового глузду.
26.08.2025 20:47 Ответить
26.08.2025 20:47 Ответить
Не всерися, виродку.
26.08.2025 20:57 Ответить
26.08.2025 20:57 Ответить
То мабуть скоро піднімуть призовний вік та заборону на виїзд до 65 років.
26.08.2025 20:49 Ответить
26.08.2025 20:49 Ответить
Уявляю емоції тих, кому сьогодні або завтра 23, - это праздник со слезами на глазах
26.08.2025 20:50 Ответить
26.08.2025 20:50 Ответить
Сльози радості ухилянта відгукнуться сльозами горя українських матерів, дітей і старих людей під окупацією кацапської орди.
26.08.2025 20:56 Ответить
26.08.2025 20:56 Ответить
Зрадники у середині України працюють..... спочатку заборонили виїзд - створили ажіотаж, а потім дозволили - країну захищати "вистачає" людей.....
26.08.2025 20:54 Ответить
26.08.2025 20:54 Ответить
Це щоб дітки слуг наріду та інша погань змогли звалити
26.08.2025 20:54 Ответить
26.08.2025 20:54 Ответить
Не дивлячись на різноманіття думок, скажу одне: все що роблять ЗЕскоти лише на шкоду Україні, по любому це пастка якась, ще боком вилізе, згадаєте мої слова...
26.08.2025 21:00 Ответить
26.08.2025 21:00 Ответить
Чергова дурня від влади.
26.08.2025 21:08 Ответить
26.08.2025 21:08 Ответить
За пів року-рік заїде з Європи тисяч 70-120 хлопців родини провідати, а влада - хлоп і закриє кордон.
26.08.2025 21:31 Ответить
26.08.2025 21:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 