Все мужчины до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения, - Свириденко

26 августа Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Отныне все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - добавила она.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить выезд за границу молодежи до 22 лет.

22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, касающийся разрешения мужчинам в возрасте 18-22 свободно выезжать из Украины.