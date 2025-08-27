Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет (обновлено)
На сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Правительства.
Так, мужчины в возрасте до 22 лет включительно могу выезжать за границу уже завтра.
МВД Украины объяснило, что необходимо иметь с собой для пересечения границы:
- паспортный документ, дающий право на выезд за границу;
- военно-учетный документ (в частности, в электронной форме), предъявляемый по требованию представителя Государственной пограничной службы.
"Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", - добавили в министерстве.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво те що він НЕ УКРАЇНЕЦЬ випадковість чи план?
Може так статися що ті хто захоче повернутись, вже не буде куди.
Ей, брат прем'єрки! Час повертатись, відпочив вже вдосталь.
у статті 65 на яку часто опираються диванні воєни немає нічого про гендерний розподіл.
Все для фронту, все для Перемоги! Москальської.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
====================
Кабінет Міністрів України
Постанова від 26 серпня 2025 р. № 1031Київ Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239; 2024 р., № 34, ст. 2150; 2025 р., № 8, ст. 676, № 27, ст. 1784, № 29, ст. 1929), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО
Трендець настав освіті, науці, мистецтву, спорту та й державі, а можливо вже й країні!
Z-елені зробили все за методичкою партайгеноса фон пуйла з кремлівських боліт!
Тепер Україна спустошиться, й її міста нагадуватимуть примари, що населені людьми віком 55-65+! Ні інвестицій, ні перспектив, ні майбутнього. Ось справжній крах!
Ну, голосувальники в кількості 73% за "він такий як ми, ми такі як він" радійте.
Незабаром Ви всі опинетесь без соцвиплат (пенсій), бо їх Вам не буде кому заробляти, а значить платити податки. Ціни злетять у рази,
настане глибока фінансова та соціальна криза!
хай їдуть собі хлопчини а то що тільки 17-ти річним воля .
наїбуть сто % це раз.
програма 1 млн за контракт напевно всьо це два.