Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет (обновлено)

На сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Правительства.

Так, мужчины в возрасте до 22 лет включительно могу выезжать за границу уже завтра.

МВД Украины объяснило, что необходимо иметь с собой для пересечения границы:

паспортный документ, дающий право на выезд за границу;

военно-учетный документ (в частности, в электронной форме), предъявляемый по требованию представителя Государственной пограничной службы.

"Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", - добавили в министерстве.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

