Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет (обновлено)

Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Стало известно, когда

На сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Правительства.

Так, мужчины в возрасте до 22 лет включительно могу выезжать за границу уже завтра.

МВД Украины объяснило, что необходимо иметь с собой для пересечения границы:

  • паспортный документ, дающий право на выезд за границу;
  • военно-учетный документ (в частности, в электронной форме), предъявляемый по требованию представителя Государственной пограничной службы.

"Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", - добавили в министерстве.

Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Когда?

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

Читайте: Для выезда за границу мужчинам до 22 лет нужно иметь военно-учетный документ, - ГПСУ

граница (5347) Кабмин (14101) мужчины (142)
Саботаж? Дурість? Розкол суспільства? Вибирайте, що підходить під такі постанови під час війни.
27.08.2025 15:36 Ответить
воювати піде брат прем"єрміністерки. Він вже виїхав з Лондону і мчить у військомат.
27.08.2025 15:38 Ответить
Популізм. Це звичайний популізм тупий і шкідливий для країни.
27.08.2025 15:42 Ответить
Это не просто популизм. Спецом сделано перед 1 сентября. Там и так сезонный ажиотаж, а теперь ещё и молодые ухилянты добавятся. Ждите теперь сюжетов для параш-ТВ...
27.08.2025 16:37 Ответить
не треба вибирати, це все одразу
27.08.2025 15:43 Ответить
Звичайно саботаж. Дуже по-єрмацькі якось, в ньго завжди так - нібито накористь хотів, але чомусь наприкінці виходить саботаж.
27.08.2025 16:11 Ответить
ВСЕ ЗРОБИВ ЗЮ щоб від нації і етносу не лишилось нічого. Прийняв Україну було 44.5 млн(2 млн окуповані на сході і 2 в Криму = 48 млн) а здасть кучку циган розкиданих по світу.

Цікаво те що він НЕ УКРАЇНЕЦЬ випадковість чи план?
27.08.2025 15:37 Ответить
Ну що можна вітати щасливчиків тільки вікно можливостей буде не довго, цікаво буде дізнатись скільки виїде
27.08.2025 15:38 Ответить
Схоже зараз почнуть випускати й перевіряти хто не стоїть на обліку, та вертати їх до найближчого з кордоном ТЦК, де їм влуплять штраф, проведуь ввк, й можливо випустять після сплати штрафу, а коли приймуть кримінальну відповідальність за невчасне повернення, можливо ще й осудять. Хоча в нас демократія, і нічого з цього на кордоні не буде, а побажають гарної дороги й відпустять.
27.08.2025 15:44 Ответить
Недвіжку тільки реалізує щоб задонатити на ЗСУ, й відразу в найближчій ТЦК біля кордону примчіть.
27.08.2025 15:46 Ответить
Ага, мчить волоси назад
27.08.2025 15:51 Ответить
Каб Мін хоча б коли відпочиває? Такі судьбоносні рішення, мабуть подивилися навкруги а їхні діти як раз досягли цього віку, й чому не зробити добру справу для себе й наріду.
27.08.2025 15:39 Ответить
Зараз знов буде наплив нарколиг прищавих
27.08.2025 15:39 Ответить
Среди наитупейших постанов Кабмина, данная, несомненно, в топе.
27.08.2025 15:43 Ответить
Думаєте собі виборців зберегли? Ну-ну
27.08.2025 15:43 Ответить
Та ні! Вони просто побачили який вік був найактивнішим на останніх протестах і вирішили себе трохи убезпечити від майбутньої "картонної" революції!
27.08.2025 15:56 Ответить
27.08.2025 15:45 Ответить
Думаю, всем понятно, что преподаватель киевской школы экономики мадам Свириденко ничего не решает, но на ее фоне даже Шмыгаль уже не кажется самым худшим премьером
27.08.2025 15:48 Ответить
И принятие Кабмином таких решений наводит на мысль, что не зря Шмыгаль, абсолютно не огорчившись, ушел в подчинение к своей бывшей подчиненной на, скажем так, менее ответственную должность.
27.08.2025 15:54 Ответить
А что может решать бывшая бппешница? Бывших бппешниц, как и бывших рыгов не бывает.
27.08.2025 16:10 Ответить
Думаю, что в данном случае важнее кем она является сейчас, а не то, кем была ранее.
27.08.2025 16:16 Ответить
Слава Зе!
27.08.2025 15:50 Ответить
Люди в зеленому.
27.08.2025 16:02 Ответить
Випадково/помилково обрані до Верховної Ради, в країні війна, ви все робите щоб якомога легше було уникнути обов'язку захищати свою землю.
Може так статися що ті хто захоче повернутись, вже не буде куди.
Ей, брат прем'єрки! Час повертатись, відпочив вже вдосталь.
27.08.2025 15:50 Ответить
Чому ж зразу "відпочів"? Він там, в Англії і земельки прикупив, мабуть тяжко працює.
27.08.2025 15:58 Ответить
Ну всі ті вимоги до документів зможуть виконати лише дітки депутангів і чинуш, для яких і пиляють цей закон.
27.08.2025 15:55 Ответить
Це Постанова КМУ, а не Закон. Яку в любий момент можуть вімінити, або внести зміни.
27.08.2025 16:00 Ответить
По закону жінки с медичною освітою мабуть бути мобілізовані, а звичайні жінки мають якось захищати державу. І де це все?
27.08.2025 16:09 Ответить
не мобілізовані а поставлені на облік,
у статті 65 на яку часто опираються диванні воєни немає нічого про гендерний розподіл.
27.08.2025 16:28 Ответить
А жінки з медичною освітою мають право виїжджати за кордон чи ні ?
27.08.2025 16:49 Ответить
Вони ж казали катастрофічно не хватає робочих рук, в оборонці нема кому працювати, а тут разом випускають за кордон массу молоді. Впевнений що ні зараз, ні після війни ніхто з них не повернеться. Думаю, що через рік-два в окопи прийдеться ітті тим хто приймав цей закон. Або зараз випустять по биріку кого надо, ( під кого цей закон приймався), а потім дверцята захлопнут.( причини знайдуться.)
27.08.2025 16:57 Ответить
Ти ще не второпав?
Все для фронту, все для Перемоги! Москальської.
27.08.2025 17:09 Ответить
Чергове зґвалтування Конституції України зеленими покидьками.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
27.08.2025 17:02 Ответить
Постанова, точніше зміни до Постанови 1995 року. Конституція 1996 року. Постанова КМУ підзаконний акт, тобто має нижчу юридичну силу ніж закон.
====================
Кабінет Міністрів України
Постанова від 26 серпня 2025 р. № 1031Київ Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239; 2024 р., № 34, ст. 2150; 2025 р., № 8, ст. 676, № 27, ст. 1784, № 29, ст. 1929), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО
27.08.2025 17:07 Ответить
Все!
Трендець настав освіті, науці, мистецтву, спорту та й державі, а можливо вже й країні!
Z-елені зробили все за методичкою партайгеноса фон пуйла з кремлівських боліт!
Тепер Україна спустошиться, й її міста нагадуватимуть примари, що населені людьми віком 55-65+! Ні інвестицій, ні перспектив, ні майбутнього. Ось справжній крах!
Ну, голосувальники в кількості 73% за "він такий як ми, ми такі як він" радійте.
Незабаром Ви всі опинетесь без соцвиплат (пенсій), бо їх Вам не буде кому заробляти, а значить платити податки. Ціни злетять у рази,
настане глибока фінансова та соціальна криза!
27.08.2025 17:03 Ответить
Всіх чиновників КМ--на фронт ,включаючи жінок для втіхи ,бо вони ітак шлюхи.
27.08.2025 17:09 Ответить
сегодня после добровольного ВЛК, не выпустили с ТЦК 55 летнего знакомого....думай-те!)))
27.08.2025 17:14 Ответить
Знову цей поділ суспільства на тих, кому до 22, і тих, кому після 22, на броньованих і не броньованих, на держслужбовців і простих смертних, на Едуардів-шаровиків і Микол-штурмовиків. Де тут демократію шукати ?
27.08.2025 17:17 Ответить
а ви коментарі прочитали під цією новиною? всім пох на демократію. одні стогнуть, що молоді раби потікають, і їм самим потрібно буже щось робити, інші хочуть, щоб молодь за них воювала. Що хоче молодь - їм не цікаво.
27.08.2025 17:26 Ответить
Свобода пересування - одна для всіх. або всім можна, або всім заборонено. Заборона оформлюється в вигляді закона.
27.08.2025 17:28 Ответить
та бо це повна дурня, мобілізація з 25 а заборона виїзду з 18.
хай їдуть собі хлопчини а то що тільки 17-ти річним воля .
наїбуть сто % це раз.
програма 1 млн за контракт напевно всьо це два.
27.08.2025 17:44 Ответить
 
 