Для выезда за границу мужчинам до 22 лет необходимо иметь военно-учетный документ, - ГПСУ

Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет для выезда за границу нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

Он отметил, что пока документ не обнародован, поэтому окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на "Правительственном портале".

В то же время, согласно распространенной информации официальных лиц, с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения будут иметь украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Демченко рассказал, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться, по-прежнему, только в служебную командировку.

"Относительно возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу", - отметил представитель ГПСУ.

