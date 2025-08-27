РУС
Для выезда за границу мужчинам до 22 лет необходимо иметь военно-учетный документ, - ГПСУ

Выезд за границу до 22 лет Что нужно иметь при себе на границе

Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет для выезда за границу нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

Он отметил, что пока документ не обнародован, поэтому окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на "Правительственном портале".

Читайте: Действующие штрафы за незаконное пересечение границы недостаточно действенны, - ГПСУ

В то же время, согласно распространенной информации официальных лиц, с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения будут иметь украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Демченко рассказал, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться, по-прежнему, только в служебную командировку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня правительство обновит правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 лет, - Зеленский

"Относительно возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу", - отметил представитель ГПСУ.

Также читайте: Вопрос с запретом на выезд невоеннообязанным женщинам-чиновникам пересмотрят в течение двух недель, - Свириденко

Все це марення !
це державна зрада.
Які "визначні посади" у 18-22 роки. Наявність облікового документа? За кордоном це звичайна макулатура
Чергова замануха від пересідента та компанії , вас киданут, як завжди.
А ось, виявляється й все!
Пастка для мрійників захлопнулась!
Тепер рядочками до ТЦК та СП, а там Вам всім швиденько місцинку знайдуть, проте це вже буде не за кордоном!
Не нагнітайте, облік у ТЦК починається з 16 років. Треба мати великий талант щоб уникнути його до 22 років. А якщо хочеш виїхати за кордон, треба привчатись до порядку. Там безалаберність призведе до біди. Ось якби ж і наша влада працювала "за правилам"!!!
Що все дебіле, це не мобілізований вік. Отримають бумажку і гайнуть за кордон.
🤣
Так і повинно було бути.Очікувана вимога.Добре, що ВЛК не треба проходити.
Це ще не відомо.
без влк ти вод не отримаєш
Знаєш як наші бійці реагують на все це? Сьогодні зайшов на вікі сторінку "60-та окрема механізована бригада (Україна)". Як що цікаво - подивись
процедура відпрацьована залізобетонно!
спочатку, ви несподівано з'ясовуєте, що у розшуку. вас просять покататись на бусіку, виключно уточнити данні. наступного ранку ви на дврз. через дві доби ви на полігоні. через 40 діб у підрозділі. через тиждень в окопі!
А як же це?
