Для выезда за границу мужчинам до 22 лет необходимо иметь военно-учетный документ, - ГПСУ
Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет для выезда за границу нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
Он отметил, что пока документ не обнародован, поэтому окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на "Правительственном портале".
В то же время, согласно распространенной информации официальных лиц, с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения будут иметь украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
Демченко рассказал, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться, по-прежнему, только в служебную командировку.
"Относительно возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу", - отметил представитель ГПСУ.
Пастка для мрійників захлопнулась!
Тепер рядочками до ТЦК та СП, а там Вам всім швиденько місцинку знайдуть, проте це вже буде не за кордоном!
спочатку, ви несподівано з'ясовуєте, що у розшуку. вас просять покататись на бусіку, виключно уточнити данні. наступного ранку ви на дврз. через дві доби ви на полігоні. через 40 діб у підрозділі. через тиждень в окопі!