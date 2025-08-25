Действующие штрафы за незаконное пересечение границы являются недостаточно эффективными, - ГПСУ

Административные наказания, предусмотренные за нарушение государственной границы Украины, не сдерживают граждан от таких действий.

Об этом заявил в телеэфире представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нынешние штрафы являются слишком мягким наказанием, и даже неоднократное задержание не останавливает нарушителей. Пограничники составляют админпротоколы и передают их на рассмотрение суда, однако это не влияет на количество попыток незаконного пересечения.

Демченко отметил, что после 24 февраля 2022 года количество таких случаев возросло в разы. С начала этого года пограничники задержали более 13 тысяч граждан за нарушение законодательства в пограничных вопросах, в том числе и за попытки нелегального выезда.

"Есть лица, которых мы задерживаем и три, и четыре раза. А есть рекордсмены, которых задерживаем более десяти раз за то, что они пытаются незаконным способом пересечь границу", - сказал спикер, добавив, что нарушители готовы тратить значительно больше средств на нелегальные схемы, чем составляют официальные штрафы.

