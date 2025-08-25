РУС
Новости Незаконное пересечение границы
1 482 23

Действующие штрафы за незаконное пересечение границы являются недостаточно эффективными, - ГПСУ

Смерть курсанта академии ГПСУ в Хмельницком. Что известно

Административные наказания, предусмотренные за нарушение государственной границы Украины, не сдерживают граждан от таких действий.

Об этом заявил в телеэфире представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нынешние штрафы являются слишком мягким наказанием, и даже неоднократное задержание не останавливает нарушителей. Пограничники составляют админпротоколы и передают их на рассмотрение суда, однако это не влияет на количество попыток незаконного пересечения.

Демченко отметил, что после 24 февраля 2022 года количество таких случаев возросло в разы. С начала этого года пограничники задержали более 13 тысяч граждан за нарушение законодательства в пограничных вопросах, в том числе и за попытки нелегального выезда.

"Есть лица, которых мы задерживаем и три, и четыре раза. А есть рекордсмены, которых задерживаем более десяти раз за то, что они пытаются незаконным способом пересечь границу", - сказал спикер, добавив, что нарушители готовы тратить значительно больше средств на нелегальные схемы, чем составляют официальные штрафы.

Госпогранслужба (6778) штраф (1301) уклонисты (1055)
Топ комментарии
+14
та хоч смертна кара - один хер будуть тікати, тільки ціни підростуть
25.08.2025 12:04 Ответить
25.08.2025 12:04 Ответить
+14
Я так розумію, що він в цьому дуже зацікавлений, бо тоді можна буде таксу підвищити?
25.08.2025 12:06 Ответить
25.08.2025 12:06 Ответить
+14
"Чинні розстріли є недостатньо дієвими, тому треба збудувати газові камери".

Популярна ідея в нацистській Німеччині, реалізована на практиці.
25.08.2025 12:07 Ответить
25.08.2025 12:07 Ответить
та хоч смертна кара - один хер будуть тікати, тільки ціни підростуть
25.08.2025 12:04 Ответить
25.08.2025 12:04 Ответить
Я так розумію, що він в цьому дуже зацікавлений, бо тоді можна буде таксу підвищити?
25.08.2025 12:06 Ответить
25.08.2025 12:06 Ответить
👌🔥🔥🔥
25.08.2025 12:21 Ответить
25.08.2025 12:21 Ответить
Бізнес повинен рости.
25.08.2025 12:22 Ответить
25.08.2025 12:22 Ответить
"Чинні розстріли є недостатньо дієвими, тому треба збудувати газові камери".

Популярна ідея в нацистській Німеччині, реалізована на практиці.
25.08.2025 12:07 Ответить
25.08.2025 12:07 Ответить
Правильно, якщо надто жадібний чи дурний, аби мати на законний перетин кордону, то хоч якусь користь для держави маєш з себе витиснути.
25.08.2025 12:10 Ответить
25.08.2025 12:10 Ответить
25.08.2025 12:11 Ответить
25.08.2025 12:11 Ответить
Згоден. Рропоную окрім значного збільшення штрафів додати сутеву кримінальну відповідальність та обов'язкове вилучення нирки на користь поранених солдат СОУ.
25.08.2025 12:23 Ответить
25.08.2025 12:23 Ответить
І декому ще і мозок задонатити пропоную
25.08.2025 13:05 Ответить
25.08.2025 13:05 Ответить
А шо, у Польщі їх бракує?
25.08.2025 13:23 Ответить
25.08.2025 13:23 Ответить
А что самим по ротации не меняться с передком месяц там месяц на границе ,домой попасть боюсь 23 уже 5 лет дома не был
25.08.2025 12:32 Ответить
25.08.2025 12:32 Ответить
Знов таксу на виїзд з зеленого концтабору мрій будемо підіймати?
25.08.2025 13:03 Ответить
25.08.2025 13:03 Ответить
Ну то може не карати людей треба, а попереджати? А саме -вдкрийте кордони і ніхто від сам тіка ти не стане. Причому я кажу від вас, а нез країни, бо з дому ніхто не хоче тікати, атікать від того, шо ви забороняєте. Прекрайщайте цей грьобаний совок
25.08.2025 13:04 Ответить
25.08.2025 13:04 Ответить
Якщо підняти штрафи для кріпаків, прикордонникам "цікавіше" буде працювати.😁
25.08.2025 13:04 Ответить
25.08.2025 13:04 Ответить
 
 