С начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ

кордон

Пограничники фиксируют рост количества попыток незаконного пересечения государственной границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.

"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более", - рассказал Демченко.

Он уточнил, что организаторы и пособники таких схем также могут нести уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу.

Госпогранслужба (6777) Демченко Андрей (310)
+3
Чому сципіхота? Нікому не подобаються такі реалії - одні пожиттєво в ресторанах, а інші в окопах. Другим в 1917 році не було куди тікати,тому зробили революцію і почали читати лекції, що переїдання і алкоголь скорочує ь життя.☺
25.08.2025 08:47 Ответить
+1
Єдине питання,скільком дезертирам вдалося змитися?
25.08.2025 08:18 Ответить
+1
Шакали - це ті хто паразитують та нападають стаями. Такшо мені здається ти про Єрмака і шоблу
25.08.2025 09:40 Ответить
Ого, це ж готовий армійський корпус. На якій ділянці поставили?
25.08.2025 08:09 Ответить
Єдине питання,скільком дезертирам вдалося змитися?
25.08.2025 08:18 Ответить
Нарядом пограничников участок заставы не перекроешь.
25.08.2025 08:24 Ответить
Не перевелась сцикопіхота в Україні, шакали.
25.08.2025 08:41 Ответить
Чому сципіхота? Нікому не подобаються такі реалії - одні пожиттєво в ресторанах, а інші в окопах. Другим в 1917 році не було куди тікати,тому зробили революцію і почали читати лекції, що переїдання і алкоголь скорочує ь життя.☺
25.08.2025 08:47 Ответить
25.08.2025 09:25 Ответить
Шакали - це ті хто паразитують та нападають стаями. Такшо мені здається ти про Єрмака і шоблу
25.08.2025 09:40 Ответить
13тис намагалися, а скільки виїхало?
25.08.2025 08:59 Ответить
Міндіча корешка лідора теж порахували
25.08.2025 09:09 Ответить
Є ідеї чому так?
25.08.2025 09:38 Ответить
Сподіваємося, з цих 13 тисяч загартованих перетинанням складної місцевості осіб уже підготовлено і сформовано ТРИ штурмових бригади. До того ж, сподіваємося, виявлено і переведено до бойових підрозділів тих прикордонників, які проявили недбалість або сприяли втечі цим бігунцям і тим, які таки перетнули кордон від початку великого вторгнення орди. Чи продовжуєте шмарклі жувати???
25.08.2025 09:41 Ответить
Лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно. Усі з них саме чоловіки мобілізаційного віку? Справжні ухилянтити, чи просто обличчя не сподобалося?
25.08.2025 10:39 Ответить
 
 