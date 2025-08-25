С начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ
Пограничники фиксируют рост количества попыток незаконного пересечения государственной границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.
"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более", - рассказал Демченко.
Он уточнил, что организаторы и пособники таких схем также могут нести уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу.
Топ комментарии
+3 uray895
показать весь комментарий25.08.2025 08:47 Ответить Ссылка
+1 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий25.08.2025 08:18 Ответить Ссылка
+1 Grey Cat
показать весь комментарий25.08.2025 09:40 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Декапольцев
показать весь комментарий25.08.2025 08:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий25.08.2025 08:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
govtva
показать весь комментарий25.08.2025 08:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pan Konotop #390804
показать весь комментарий25.08.2025 08:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
uray895
показать весь комментарий25.08.2025 08:47 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bri Bri
показать весь комментарий25.08.2025 09:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Grey Cat
показать весь комментарий25.08.2025 09:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
vlad podolsky
показать весь комментарий25.08.2025 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Рус Сад
показать весь комментарий25.08.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Grey Cat
показать весь комментарий25.08.2025 09:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий25.08.2025 09:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Ріднік
показать весь комментарий25.08.2025 10:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль