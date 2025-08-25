С начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ

Пограничники фиксируют рост количества попыток незаконного пересечения государственной границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.

"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более", - рассказал Демченко.

Он уточнил, что организаторы и пособники таких схем также могут нести уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через границу.

