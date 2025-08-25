УКР
Новини Незаконний перетин кордону
833 12

З початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ

кордон

Прикордонники фіксують зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.

"Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів - від трьох до десяти і більше", - розповів Демченко.

Він уточнив, що організатори та посібники таких схем також можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В'язниця за незаконний перетин кордону: Свириденко подала до Ради законопроєкт

 

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) Демченко Андрій (372)
Топ коментарі
+2
Чому сципіхота? Нікому не подобаються такі реалії - одні пожиттєво в ресторанах, а інші в окопах. Другим в 1917 році не було куди тікати,тому зробили революцію і почали читати лекції, що переїдання і алкоголь скорочує ь життя.☺
показати весь коментар
25.08.2025 08:47 Відповісти
+1
Єдине питання,скільком дезертирам вдалося змитися?
показати весь коментар
25.08.2025 08:18 Відповісти
Ого, це ж готовий армійський корпус. На якій ділянці поставили?
показати весь коментар
25.08.2025 08:09 Відповісти
Єдине питання,скільком дезертирам вдалося змитися?
показати весь коментар
25.08.2025 08:18 Відповісти
Нарядом пограничников участок заставы не перекроешь.
показати весь коментар
25.08.2025 08:24 Відповісти
Не перевелась сцикопіхота в Україні, шакали.
показати весь коментар
25.08.2025 08:41 Відповісти
Чому сципіхота? Нікому не подобаються такі реалії - одні пожиттєво в ресторанах, а інші в окопах. Другим в 1917 році не було куди тікати,тому зробили революцію і почали читати лекції, що переїдання і алкоголь скорочує ь життя.☺
показати весь коментар
25.08.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 09:25 Відповісти
Шакали - це ті хто паразитують та нападають стаями. Такшо мені здається ти про Єрмака і шоблу
показати весь коментар
25.08.2025 09:40 Відповісти
13тис намагалися, а скільки виїхало?
показати весь коментар
25.08.2025 08:59 Відповісти
Міндіча корешка лідора теж порахували
показати весь коментар
25.08.2025 09:09 Відповісти
Є ідеї чому так?
показати весь коментар
25.08.2025 09:38 Відповісти
Сподіваємося, з цих 13 тисяч загартованих перетинанням складної місцевості осіб уже підготовлено і сформовано ТРИ штурмових бригади. До того ж, сподіваємося, виявлено і переведено до бойових підрозділів тих прикордонників, які проявили недбалість або сприяли втечі цим бігунцям і тим, які таки перетнули кордон від початку великого вторгнення орди. Чи продовжуєте шмарклі жувати???
показати весь коментар
25.08.2025 09:41 Відповісти
 
 