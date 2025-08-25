З початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ

Прикордонники фіксують зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.

"Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів - від трьох до десяти і більше", - розповів Демченко.

Він уточнив, що організатори та посібники таких схем також можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.

