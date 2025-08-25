З початку року понад 13 тисяч людей намагалися незаконно виїхати з України - ДПСУ
Прикордонники фіксують зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.
"Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів - від трьох до десяти і більше", - розповів Демченко.
Він уточнив, що організатори та посібники таких схем також можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон.
Топ коментарі
+2 uray895
показати весь коментар25.08.2025 08:47 Відповісти Посилання
+1 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар25.08.2025 08:18 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Декапольцев
показати весь коментар25.08.2025 08:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василь Довганенко #609187
показати весь коментар25.08.2025 08:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
govtva
показати весь коментар25.08.2025 08:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pan Konotop #390804
показати весь коментар25.08.2025 08:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
uray895
показати весь коментар25.08.2025 08:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bri Bri
показати весь коментар25.08.2025 09:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Grey Cat
показати весь коментар25.08.2025 09:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
vlad podolsky
показати весь коментар25.08.2025 08:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Рус Сад
показати весь коментар25.08.2025 09:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Grey Cat
показати весь коментар25.08.2025 09:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ihor Ihor #577453
показати весь коментар25.08.2025 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль