Чинні штрафи за незаконний перетин кордону є недостатньо дієвими, - ДПСУ

Адміністративні покарання, передбачені за порушення державного кордону України, не стримують громадян від таких дій.

Про це заявив у телеефірі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішні штрафи є занадто м’яким покаранням, і навіть неодноразове затримання не зупиняє порушників. Прикордонники складають адмінпротоколи та передають їх на розгляд суду, проте це не впливає на кількість спроб незаконного перетину.

Демченко зазначив, що після 24 лютого 2022 року кількість таких випадків зросла в рази. З початку цього року прикордонники затримали понад 13 тисяч громадян за порушення законодавства у прикордонних питаннях, у тому числі й за спроби нелегального виїзду.

"Є особи, яких ми затримуємо і три, і чотири рази. А є рекордсмени, яких затримуємо більше десяти разів за те, що вони намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон", - сказав речник, додавши, що порушники готові витрачати значно більше коштів на нелегальні схеми, ніж становлять офіційні штрафи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пасажиропотік через кордон почав знижуватися після рекордів за час повномасштабної війни