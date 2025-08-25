УКР
Чинні штрафи за незаконний перетин кордону є недостатньо дієвими, - ДПСУ

Смерть курсанта академії ДПСУ у Хмельницькому. Що відомо

Адміністративні покарання, передбачені за порушення державного кордону України, не стримують громадян від таких дій.

Про це заявив у телеефірі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішні штрафи є занадто м’яким покаранням, і навіть неодноразове затримання не зупиняє порушників. Прикордонники складають адмінпротоколи та передають їх на розгляд суду, проте це не впливає на кількість спроб незаконного перетину.

Демченко зазначив, що після 24 лютого 2022 року кількість таких випадків зросла в рази. З початку цього року прикордонники затримали понад 13 тисяч громадян за порушення законодавства у прикордонних питаннях, у тому числі й за спроби нелегального виїзду.

"Є особи, яких ми затримуємо і три, і чотири рази. А є рекордсмени, яких затримуємо більше десяти разів за те, що вони намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон", - сказав речник, додавши, що порушники готові витрачати значно більше коштів на нелегальні схеми, ніж становлять офіційні штрафи.

та хоч смертна кара - один хер будуть тікати, тільки ціни підростуть
25.08.2025 12:04
Я так розумію, що він в цьому дуже зацікавлений, бо тоді можна буде таксу підвищити?
25.08.2025 12:06
"Чинні розстріли є недостатньо дієвими, тому треба збудувати газові камери".

Популярна ідея в нацистській Німеччині, реалізована на практиці.
25.08.2025 12:07
Надо просто погранцам за скальпы понемногу доплачивать. А штрафы им выписывать за подранков.
25.08.2025 12:08
О вже видаляють за правду що Забороняти виїзд Теж Незаконно.
Все шо Потрібно Знати.
25.08.2025 12:08
25.08.2025 12:09
Правильно, якщо надто жадібний чи дурний, аби мати на законний перетин кордону, то хоч якусь користь для держави маєш з себе витиснути.
