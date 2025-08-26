Вопрос с запретом на выезд невоеннообязанным женщинам-чиновникам пересмотрят в течение двух недель, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко пообещала рассмотреть вопрос о действующем запрете на выезд за границу для женщин, которые не подлежат военной службе и занимают определенные категории должностей.

Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Раде 26 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"Я думаю, что в течение двух недель будет решение", - отметила премьер.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержит запрет для женщин-чиновников на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается депутаток местных советов, женщин-судей и других.

Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов, которые старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и тому подобное.

Сейчас женщины-судьи и женщины-госслужащие среднего звена находятся в более дискриминированном положении, чем мужчины, которые имеют бронирование и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

