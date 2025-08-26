РУС
Новости Выезд за границу женщин-чиновников
1 609 12

Вопрос с запретом на выезд невоеннообязанным женщинам-чиновникам пересмотрят в течение двух недель, - Свириденко

Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко пообещала рассмотреть вопрос о действующем запрете на выезд за границу для женщин, которые не подлежат военной службе и занимают определенные категории должностей.

Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в Раде 26 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"Я думаю, что в течение двух недель будет решение", - отметила премьер.

Вопрос касался Правил пересечения государственной границы, которые содержит запрет для женщин-чиновников на выезд за границу, кроме служебных командировок. В частности, это касается депутаток местных советов, женщин-судей и других.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские чиновники и должностные лица задекларировали криптовалюты почти на 800 миллионов. За годы большой войны сумма выросла вдвое

Кроме того, постановлением запрещен выезд мужчин-депутатов местных советов, которые старше 60 лет, депутатов с инвалидностью и тому подобное.

Сейчас женщины-судьи и женщины-госслужащие среднего звена находятся в более дискриминированном положении, чем мужчины, которые имеют бронирование и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня правительство обновит правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте 18-22 года, - Зеленский

Автор: 

граница (5341) женщины (898) разрешение (150) чиновник (1561) Свириденко Юлия (213)
Топ комментарии
+13
"А от мій брат з житлом і землею у Великобританії клав болт на всі українські заборони" - додала Свириденко.
26.08.2025 15:53 Ответить
+10
дебілку свириденку в президенткині!
бачите, як вона навалює щедротами від зелених кончених мародерів.
і, нехай жюлька обісреться від заздрощів!
26.08.2025 15:42 Ответить
+6
приняв країну було 44.5 млн....зменшив більше чим Гітлер Німеччину
26.08.2025 15:49 Ответить
Той випадок, коли брат на день народження замовив "СІБАСА", а Йуля ні так пойняла...
26.08.2025 15:40 Ответить
сібас па 8 гривень це тєма боневтіка

26.08.2025 15:49 Ответить
дебілку свириденку в президенткині!
бачите, як вона навалює щедротами від зелених кончених мародерів.
і, нехай жюлька обісреться від заздрощів!
26.08.2025 15:42 Ответить
3 ж года без фоточек в инсте....
26.08.2025 15:47 Ответить
приняв країну було 44.5 млн....зменшив більше чим Гітлер Німеччину
26.08.2025 15:49 Ответить
"А от мій брат з житлом і землею у Великобританії клав болт на всі українські заборони" - додала Свириденко.
26.08.2025 15:53 Ответить
26.08.2025 15:58 Ответить
А братику твоєму швидше переглянули?
26.08.2025 16:07 Ответить
я не зрозумів, що значить невійськовозобов'язані чиновниці, які кормляться з державного бюджета? вони не зобов'язані державу захищати? вони не громадяни? може вони не люди?
26.08.2025 16:15 Ответить
Плохая история с запретом выезда людей, очень плохая, нарушает основные права и свободы, каждый Человек должен иметь возможность ехать куда он хочет и когда хочет, всё остальное это хреновые дела.
26.08.2025 16:16 Ответить
Не треба було голосувати за московських клоунів. На московії такого поняття як "права людини" не існує зовсім.
26.08.2025 16:39 Ответить
Гнида баба. Братика додому поверни.
26.08.2025 17:14 Ответить
 
 