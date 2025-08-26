УКР
Питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям переглянуть протягом двох тижнів, - Свириденко

Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пообіцяла розглянути питання про чинну заборону на виїзд за кордон для жінок, які не підлягають військовій службі та обіймають певні категорії посад.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Раді 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Я думаю, що впродовж двох тижнів буде рішення", - зазначила прем'єрка.

Питання стосувалося Правил перетинання державного кордону, яка містить заборону для жінок-посадовців на виїзд за кордон, крім службових відряджень. Зокрема, це стосується депутаток місцевих рад, жінок-суддів та інших.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські чиновники і посадовці задекларували криптовалюти майже на 800 мільйонів. За роки великої війни сума зросла вдвічі

Крім того, постановою заборонено виїзд чоловіків-депутатів місцевих рад, які старші за 60 років, депутатів з інвалідністю тощо.

Зараз жінки-судді та жінки-держслужбовці середньої ланки перебувають в більш дискримінованому становищі, ніж чоловіки, які мають бронювання та відповідні листи з дозволом на виїзд за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком 18-22 роки, - Зеленський

+12
"А от мій брат з житлом і землею у Великобританії клав болт на всі українські заборони" - додала Свириденко.
26.08.2025 15:53 Відповісти
+9
дебілку свириденку в президенткині!
бачите, як вона навалює щедротами від зелених кончених мародерів.
і, нехай жюлька обісреться від заздрощів!
26.08.2025 15:42 Відповісти
+5
приняв країну було 44.5 млн....зменшив більше чим Гітлер Німеччину
26.08.2025 15:49 Відповісти
Той випадок, коли брат на день народження замовив "СІБАСА", а Йуля ні так пойняла...
26.08.2025 15:40 Відповісти
сібас па 8 гривень це тєма боневтіка

26.08.2025 15:49 Відповісти
дебілку свириденку в президенткині!
бачите, як вона навалює щедротами від зелених кончених мародерів.
і, нехай жюлька обісреться від заздрощів!
26.08.2025 15:42 Відповісти
3 ж года без фоточек в инсте....
26.08.2025 15:47 Відповісти
приняв країну було 44.5 млн....зменшив більше чим Гітлер Німеччину
26.08.2025 15:49 Відповісти
"А от мій брат з житлом і землею у Великобританії клав болт на всі українські заборони" - додала Свириденко.
26.08.2025 15:53 Відповісти
26.08.2025 15:58 Відповісти
А братику твоєму швидше переглянули?
26.08.2025 16:07 Відповісти
я не зрозумів, що значить невійськовозобов'язані чиновниці, які кормляться з державного бюджета? вони не зобов'язані державу захищати? вони не громадяни? може вони не люди?
26.08.2025 16:15 Відповісти
Плохая история с запретом выезда людей, очень плохая, нарушает основные права и свободы, каждый Человек должен иметь возможность ехать куда он хочет и когда хочет, всё остальное это хреновые дела.
26.08.2025 16:16 Відповісти
Не треба було голосувати за московських клоунів. На московії такого поняття як "права людини" не існує зовсім.
26.08.2025 16:39 Відповісти
 
 