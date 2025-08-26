Питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям переглянуть протягом двох тижнів, - Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пообіцяла розглянути питання про чинну заборону на виїзд за кордон для жінок, які не підлягають військовій службі та обіймають певні категорії посад.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Раді 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Я думаю, що впродовж двох тижнів буде рішення", - зазначила прем'єрка.

Питання стосувалося Правил перетинання державного кордону, яка містить заборону для жінок-посадовців на виїзд за кордон, крім службових відряджень. Зокрема, це стосується депутаток місцевих рад, жінок-суддів та інших.

Крім того, постановою заборонено виїзд чоловіків-депутатів місцевих рад, які старші за 60 років, депутатів з інвалідністю тощо.

Зараз жінки-судді та жінки-держслужбовці середньої ланки перебувають в більш дискримінованому становищі, ніж чоловіки, які мають бронювання та відповідні листи з дозволом на виїзд за кордон.

