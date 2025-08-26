Українські чиновники і посадовці задекларували криптовалюти майже на 800 мільйонів. За роки великої війни сума зросла вдвічі

За підсумками 2024 року українські посадовці задекларували криптоактиви загальною вартістю 786 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із посиланням на дані Реєстру декларацій.

Зокрема, що кількість декларантів, які зазначають кошти в криптовалюті, зростає щороку:

за 2022 рік у 1,32 тис. декларацій – на 371 млн грн;

за 2023 рік у 1,71 тис. декларацій – на 526 млн грн;

за 2024 рік у 2,2 тис. декларацій – на 786 млн грн.

У НАЗК зауважують, що у декларації має зазначатися вартість активу, виходячи з фактичних витрат на його придбання, а не ринковий курс криптовалюти станом на кінець звітного періоду.

Водночас деякі декларанти намагаються використовувати криптовалюту для "приховування" незаконно набутих статків, зазначають у Нацагентстві. Так, найпоширеніше порушення під час декларування криптовалюти полягає у неможливості підтвердити її наявність.

"Часто посадовці декларують значні криптоактиви, не надаючи підтверджень їхньої реальності: відсутні верифіковані адреси криптогаманців, біржові виписки чи навіть скриншоти. Зазвичай йдеться про активи, які, за словами декларантів, були придбані багато років тому за символічні суми. Декларування неіснуючих активів є свідомим порушенням, яке неможливо пояснити неуважністю чи необізнаністю з правилами", – наголосили у НАЗК.

У Нацагентстві запевнили, що мають необхідні технічні й аналітичні інструменти та тісно співпрацюють з Департаментом кіберполіції, щоб здійснювати верифікацію задекларованих криптоактивів та встановити їхню реальну приналежність у межах повних перевірок декларацій.

Як повідомлялося, ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.

