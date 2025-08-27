Для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібно мати військово-обліковий документ, - ДПСУ
Чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.
Він зауважив, що наразі документ не оприлюднено, тому остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на "Урядовому порталі".
Водночас, згідно з поширеною інформацією офіційних осіб, з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану матимуть українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно.
Демченко пояснив, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.
"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України.
Пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності", - зазначив речник ДПСУ.
Пастка для мрійників захлопнулась!
Тепер рядочками до ТЦК та СП, а там Вам всім швиденько місцинку знайдуть, проте це вже буде не за кордоном!
на цю просту думку, крім самого тексту, наводить відсутність літери "Ї" в назві нашої з вами країни, власне на москальских клавіатурах такої літери й немає.
спочатку, ви несподівано з'ясовуєте, що у розшуку. вас просять покататись на бусіку, виключно уточнити данні. наступного ранку ви на дврз. через дві доби ви на полігоні. через 40 діб у підрозділі. через тиждень в окопі!