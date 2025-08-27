УКР
2 458 25

Для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібно мати військово-обліковий документ, - ДПСУ

Виїзд за кордон до 22 років Що потрібно мати при собі на кордоні

Чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Він зауважив, що наразі документ не оприлюднено, тому остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на "Урядовому порталі".

Читайте: Чинні штрафи за незаконний перетин кордону є недостатньо дієвими, - ДПСУ

Водночас, згідно з поширеною інформацією офіційних осіб, з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану матимуть українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

Демченко пояснив, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

Читайте також: Пасажиропотік через кордон почав знижуватися після рекордів за час повномасштабної війни

"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України.

Пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності", - зазначив речник ДПСУ.

Читайте: Буде відкрита дискусія щодо законопроєкту про виїзд за кордон чоловіків до 22 років, - Стефанчук

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) кордон (4877) Демченко Андрій (373)
Топ коментарі
+6
Чергова замануха від пересідента та компанії , вас киданут, як завжди.
показати весь коментар
27.08.2025 10:10 Відповісти
+5
Які "визначні посади" у 18-22 роки. Наявність облікового документа? За кордоном це звичайна макулатура
показати весь коментар
27.08.2025 10:09 Відповісти
+4
це державна зрада.
показати весь коментар
27.08.2025 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Все це марення !
показати весь коментар
27.08.2025 10:05 Відповісти
це державна зрада.
показати весь коментар
27.08.2025 10:10 Відповісти
Які "визначні посади" у 18-22 роки. Наявність облікового документа? За кордоном це звичайна макулатура
показати весь коментар
27.08.2025 10:09 Відповісти
Чергова замануха від пересідента та компанії , вас киданут, як завжди.
показати весь коментар
27.08.2025 10:10 Відповісти
А ось, виявляється й все!
Пастка для мрійників захлопнулась!
Тепер рядочками до ТЦК та СП, а там Вам всім швиденько місцинку знайдуть, проте це вже буде не за кордоном!
показати весь коментар
27.08.2025 10:13 Відповісти
Не нагнітайте, облік у ТЦК починається з 16 років. Треба мати великий талант щоб уникнути його до 22 років. А якщо хочеш виїхати за кордон, треба привчатись до порядку. Там безалаберність призведе до біди. Ось якби ж і наша влада працювала "за правилам"!!!
показати весь коментар
27.08.2025 10:26 Відповісти
Або родичів во владі
показати весь коментар
27.08.2025 10:52 Відповісти
🤣
показати весь коментар
27.08.2025 10:16 Відповісти
Так і повинно було бути.Очікувана вимога.Добре, що ВЛК не треба проходити.
показати весь коментар
27.08.2025 10:16 Відповісти
Це ще не відомо.
показати весь коментар
27.08.2025 10:19 Відповісти
без влк ти вод не отримаєш
показати весь коментар
27.08.2025 10:23 Відповісти
Знаєш як наші бійці реагують на все це? Сьогодні зайшов на вікі сторінку "60-та окрема механізована бригада (Україна)". Як що цікаво - подивись
показати весь коментар
27.08.2025 10:30 Відповісти
вам не здається, що ця сторінка зламана?
на цю просту думку, крім самого тексту, наводить відсутність літери "Ї" в назві нашої з вами країни, власне на москальских клавіатурах такої літери й немає.
показати весь коментар
27.08.2025 11:18 Відповісти
ВЛК потрібно проходити кожен рік, от так от.
показати весь коментар
27.08.2025 11:09 Відповісти
процедура відпрацьована залізобетонно!
спочатку, ви несподівано з'ясовуєте, що у розшуку. вас просять покататись на бусіку, виключно уточнити данні. наступного ранку ви на дврз. через дві доби ви на полігоні. через 40 діб у підрозділі. через тиждень в окопі!
показати весь коментар
27.08.2025 10:30 Відповісти
А як же це?
показати весь коментар
27.08.2025 10:32 Відповісти
це Льоха піариться
показати весь коментар
27.08.2025 10:47 Відповісти
А було б прикольно, щоб депутати взяли і прогулосували по приколу
показати весь коментар
27.08.2025 10:52 Відповісти
Правильно було би написати.... Для втечі за кордон, діточок влади, або тих що мають гроші ...
показати весь коментар
27.08.2025 10:50 Відповісти
Готують прейскурант .....Цікаво скільки будуть вимагати за "документ"....
показати весь коментар
27.08.2025 11:05 Відповісти
Не розумію, яким чином військово-обліковий документ гарантує повернення виїжджаючого? Чи про повернення мова не йде?
показати весь коментар
27.08.2025 11:08 Відповісти
як це не гарантує, юніт пройде ВЛК де його визнають придатним до служби, ну і гуляй собі до 25(якщо не знизять вік до 23) рочків по закордонах а потім раз і бойова повістка на місце реєстрації а це вже кримінал за неявку, а не як зараз "розшук" тцк.
показати весь коментар
27.08.2025 11:11 Відповісти
Ахах комедія, це як у мультику про матроскіна " для того что бы купить что то нужное нужно продать что то ненужное а у нас денег нет"
показати весь коментар
27.08.2025 11:14 Відповісти
 
 