Буде відкрита дискусія щодо законопроєкту про виїзд за кордон чоловіків до 22 років, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує на дискусію навколо законопроєкту, що дозволить виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, за участю військових і громадянського суспільства.

"Ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це позначиться на тому, як Україна буде вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення", - зазначив Стефанчук.

Глава ВР зауважив, що будь-які речі "не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу".

"Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроєктах будуть", - додав він.

Водночас Стефанчук зауважив, що він менш оптимістично налаштований щодо законопроєкту про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

"Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу", — зазначив голова ВР.

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.