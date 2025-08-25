УКР
1 719 44

Буде відкрита дискусія щодо законопроєкту про виїзд за кордон чоловіків до 22 років, - Стефанчук

руслан,стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує на дискусію навколо законопроєкту, що дозволить виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, за участю військових і громадянського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це позначиться на тому, як Україна буде вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення", - зазначив Стефанчук.

Глава ВР зауважив, що будь-які речі "не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу".

"Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру. Тому безперечно такі дискусії по цих законопроєктах будуть", - додав він.

Читайте також: Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Доручив уряду опрацювати можливість, - Зеленський. ВIДЕО

Водночас Стефанчук зауважив, що він менш оптимістично налаштований щодо законопроєкту про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

"Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу", — зазначив голова ВР.

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.

ВР (15194) законопроєкт (3693) мобілізація (3204) Стефанчук Руслан (780)
+9
Шо мляді!
Шукаєте з кого ще можна поживитися?
25.08.2025 17:49 Відповісти
25.08.2025 17:49 Відповісти
+9
Пропоную по обмеження виізду в вазі після 100 кг заборонити Законом.
25.08.2025 17:56 Відповісти
25.08.2025 17:56 Відповісти
+7
10к€ прямо на счет Ермака и поехал!
25.08.2025 17:52 Відповісти
25.08.2025 17:52 Відповісти
рівень довіри з 2 % хочуть підняти
25.08.2025 17:56 Відповісти
25.08.2025 17:56 Відповісти
а кабанов, пригодных на колбасу для животных выпускают?
25.08.2025 18:44 Відповісти
25.08.2025 18:44 Відповісти
Так до 22 чи до 24 ...?!
У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, - ЗМІ
25.08.2025 17:51 Відповісти
25.08.2025 17:51 Відповісти
10к€ прямо на счет Ермака и поехал!
25.08.2025 17:52 Відповісти
25.08.2025 17:52 Відповісти
ХРЮ-ХРЮ =ХРЮ !!!
25.08.2025 17:52 Відповісти
25.08.2025 17:52 Відповісти
проФФесор конст...ПРституційного права Єрмака на антиконстітуційну владу в КРАЇНІ
25.08.2025 17:53 Відповісти
25.08.2025 17:53 Відповісти
Навіть не відкривайте цю дискусію. Не гайте час. Ця пропозиція - повна дурня.
25.08.2025 17:52 Відповісти
25.08.2025 17:52 Відповісти
Є, нє, а тарапіцца нє нада, тарапіцаа нє нада. У кожного свої резони. Комусь оборону немає як тримати, через опорники, що розташовані 200- 300 метрів російська піхота лізе, а хтось, бажає рєйтінг собі підняти, " захісніком абєздолєніх і абіжєнніх" качків, бізнєсюків, приколістів 18- 25 рочків виступити. А що Україна буде втрачати і території і людей в окупацію заганяти- " єто нє мі а атвєчаєм, пускай ваєнніє как- ніьбудь самі там..."
25.08.2025 18:18 Відповісти
25.08.2025 18:18 Відповісти
25.08.2025 19:08 Відповісти
25.08.2025 19:08 Відповісти
А де тут державницька позиція, а не передвиборчі ухиляси?
25.08.2025 17:53 Відповісти
25.08.2025 17:53 Відповісти
Вибори, вибори - кандидати слугориги!
25.08.2025 17:54 Відповісти
25.08.2025 17:54 Відповісти
Пропоную по обмеження виізду в вазі після 100 кг заборонити Законом.
25.08.2025 17:56 Відповісти
25.08.2025 17:56 Відповісти
Які сто? Там всі два корци (центнери)! і ще й з хвостиком...
25.08.2025 18:14 Відповісти
25.08.2025 18:14 Відповісти
Во,во.
Тільки 🐷 хвостик спереду 😆
25.08.2025 18:25 Відповісти
25.08.2025 18:25 Відповісти
Спереду не хвостик, а бочівка. Точніше діжка.
25.08.2025 18:33 Відповісти
25.08.2025 18:33 Відповісти
25.08.2025 19:25 Відповісти
25.08.2025 19:25 Відповісти
Бодішеймінг, він такий бодішеймінг Скажи, дрищ, а який у тебе зріст?
25.08.2025 18:45 Відповісти
25.08.2025 18:45 Відповісти
Пропозиція: направити всіх дітей депутатів і чиновників поближче до фронту. Консультуйтесь в країні, де мешкає мамаріма і де всі ці мають громадянство!
І нехай кожен спорядить власний підрозділ за власні кошти, щоб була довіра і злагодженість в команді.
25.08.2025 17:57 Відповісти
25.08.2025 17:57 Відповісти
Суки поділили українців на сорти - кому до 22 років для тих вільний виїзд за кордон ,а кому більш ніж 25 років - 5 років в'язниці ,так ви ще гірші за кацапів.
25.08.2025 18:00 Відповісти
25.08.2025 18:00 Відповісти
Вони ж обіцяли об'єднати всю країну від заходу до сходу, від півночі до півдня.
Тепер об'єднують.
Правда проти себе, але то вже нюанси.
25.08.2025 18:28 Відповісти
25.08.2025 18:28 Відповісти
Як закрити реєстри то срати вони хотіли на консультації і обговорення у комітетах...
25.08.2025 18:07 Відповісти
25.08.2025 18:07 Відповісти
Почуваю, себе, на 22...
25.08.2025 18:12 Відповісти
25.08.2025 18:12 Відповісти
Еще стоит и пиво пью!))
25.08.2025 18:24 Відповісти
25.08.2025 18:24 Відповісти
Дискусія про те, щоб ще зробити такого, щоб напаскудити мобілізації, але врятувати падаючий рейтинг найвеличнішої ЗЕлупи. Молоді парубки 22-24 рочків хай собі їдуть за кордон, а дядьки з купою хвороб, яким 50-59 хай собі по посадкам та окопам повзають, бо бігати та стрибати вже ніхєра не виходить. А заодно і економіку, яка "на землі" працює добємо остаточно, бо вже ані водіїв, ані токарів-фрезерувальників-шліфувальників з досвідом не знайдеш і це в масштабах країни... При владі шобла саботажників та диверсантів, які свідомо валять все до чого дотягуються
25.08.2025 18:14 Відповісти
25.08.2025 18:14 Відповісти
проблема у тому, шо через кризу у кінці 90х у нас народжуваність була на мінумі. Тому тобі, діде «50-ти річний» після виходу на пенсію не буде платити з чого ту пенсію. Однаково з голоду пухнутимеш. Уловлюєш? А ще порахуй скільки народу дембельнеться, а скільки з них - інвалідами. Хто народжуватиме? Хто платитиме податки? Ти?
25.08.2025 18:54 Відповісти
25.08.2025 18:54 Відповісти
мені не 50, а вже 58, тож ти, ухилянт, помилився. Доречі, з нетерпінням чекаю, коли такі, як ти, "розумники", приїдете поміняєте нас, дядьків 50+, а не будете маячню зеленопідара тут на вуха розвішувати. Яка нахер пенсія? Я до ЗСУ працював сам на себе і на ту пенсію не розраховував, бо прожити на неї неможливо. І не буде ніякої пенсії ні в кого, якщо ми цю війну програємо москалоті. Тож держава має перейматися не тим, щоб підняти рейтинг полшестому "реЗЕденту", популіською хєрньой, а про те, як забезпечити фронт боєздатним військом. Бо спочатку треба вистояти в цій війні, а вже потім про пенсії думати, чи у вас, зеленоголових воза поперед коня ставлять??? І не розвішуй про генофонд, бо кому він буде потрібен, якщо кацапм переможуть? Хіба що піде той генофонд в ординське військо та поженуть його далі на Литву чи Естонію гинути за підарське вєлічіє, як вони це роблять зараз на окупованих територіях і ***** що тобі 18, чи 20, вдягли в казьонку та й погнали на наші окопи наших же громадян, чи ти про це нє в курсєдєла??? по шмарафону таке не показують???
25.08.2025 19:31 Відповісти
25.08.2025 19:31 Відповісти
Потрібна мобілізація чоловіків віком 21-24 роки для заміни на фронті 56-59-річних дідів.
25.08.2025 18:18 Відповісти
25.08.2025 18:18 Відповісти
Цікаво оце тіло як надягне вишиванку то наскільки кіло він стане патріотом?
25.08.2025 18:19 Відповісти
25.08.2025 18:19 Відповісти
А стефанишина заявила що це питання кабміна.Тобто брешуть.Обоє брешуть
25.08.2025 18:23 Відповісти
25.08.2025 18:23 Відповісти
А до кого ж: жодним законом до 25-ти років виїзджати не заборонено. Упс
25.08.2025 18:50 Відповісти
25.08.2025 18:50 Відповісти
А немає бажання згадати про війну і про захисників, які три роки не вилазять з окопів? Дармоіди
25.08.2025 18:24 Відповісти
25.08.2025 18:24 Відповісти
Коли то недолуге зелене звиздануло про 22 роки стало просто цікаво, а як вони тепер від того будуть відбріхуватись?
Процес йде. Спочатку та, як її, Свириденко,ю тепер Пацюк. А далі хто?
а потім то все стихне, поки якийсь новий висер не буде.
Все як завжди. Брехати, брехати і ще раз брехати. зЄбанатам то заходить...
25.08.2025 18:37 Відповісти
25.08.2025 18:37 Відповісти
до 18 років вже всі потікали з України. тепер ще потікають 18-22роки. блд.
25.08.2025 18:37 Відповісти
25.08.2025 18:37 Відповісти
а нужно было в окопы? так их давно бы не было
25.08.2025 18:46 Відповісти
25.08.2025 18:46 Відповісти
А шо? Вот реально, шо з того??? Тільки без пафоса, будь-ласка.
25.08.2025 18:49 Відповісти
25.08.2025 18:49 Відповісти
Клован! Коли знімуть із Голови ВР - піде на фронт, в той же день ....
25.08.2025 18:43 Відповісти
25.08.2025 18:43 Відповісти
Та пофіг: якшо треба буде вивезти дитину, то в Україні це не проблема. Так ви лише спростите задачу. Але по скті: у вас колізія, бо ніде не сказано, шо від 18-ти до 25-ти не можна покидати країну)) Закон про призов, про мобілізацію є, але там нічого про заборону виїзджати з 18-ти по 25)). Вот як ви це поясните, я не знаю)))
25.08.2025 18:48 Відповісти
25.08.2025 18:48 Відповісти
Закон про призов, про мобілізацію є, але там нічого про заборону

 Закон про призыв? У нас война, а значит молодежь в армию н призывают.
25.08.2025 19:09 Відповісти
25.08.2025 19:09 Відповісти
Голова верховної ради України - хряк-гуманоїд.
25.08.2025 18:59 Відповісти
25.08.2025 18:59 Відповісти
Отут стоп,після так званої зави лаврова "про нелегітимність зе 24.08.25 19:26"тут усі хором дружно кричали, що зе легітимніший за пу і вас усе влаштовує і влада в тому числі то перестаньте дурню писати ,а на "щасливу дорогу" теза лаврова -"дебіли ***.."
25.08.2025 19:04 Відповісти
25.08.2025 19:04 Відповісти
 
 