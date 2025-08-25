РУС
Новости
1 340 37

Будет открыта дискуссия по законопроекту о выезде за границу мужчин до 22 лет, - Стефанчук

Руслан, Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает дискуссию вокруг законопроекта, который позволит выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, с участием военных и гражданского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это скажется на том, как Украина будет вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет Российская Федерация. Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", - отметил Стефанчук.

Глава ВР отметил, что любые вещи "не должны быть элементом какого-то однодневного хайпа".

"Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощности Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира. Поэтому бесспорно такие дискуссии по этим законопроектам будут", - добавил он.

Читайте также: Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

В то же время Стефанчук отметил, что он менее оптимистично настроен относительно законопроекта об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.

"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", - отметил председатель ВР.

Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.

Автор: 

ВР (29396) законопроект (3275) мобилизация (2889) Стефанчук Руслан (677)
Топ комментарии
+8
Пропоную по обмеження виізду в вазі після 100 кг заборонити Законом.
25.08.2025 17:56 Ответить
25.08.2025 17:56 Ответить
+7
Шо мляді!
Шукаєте з кого ще можна поживитися?
25.08.2025 17:49 Ответить
25.08.2025 17:49 Ответить
+6
Вибори, вибори - кандидати слугориги!
25.08.2025 17:54 Ответить
25.08.2025 17:54 Ответить
Шо мляді!
Шукаєте з кого ще можна поживитися?
25.08.2025 17:49 Ответить
25.08.2025 17:49 Ответить
рівень довіри з 2 % хочуть підняти
25.08.2025 17:56 Ответить
25.08.2025 17:56 Ответить
а кабанов, пригодных на колбасу для животных выпускают?
25.08.2025 18:44 Ответить
25.08.2025 18:44 Ответить
Так до 22 чи до 24 ...?!
У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, - ЗМІ
25.08.2025 17:51 Ответить
25.08.2025 17:51 Ответить
10к€ прямо на счет Ермака и поехал!
25.08.2025 17:52 Ответить
25.08.2025 17:52 Ответить
ХРЮ-ХРЮ =ХРЮ !!!
25.08.2025 17:52 Ответить
25.08.2025 17:52 Ответить
проФФесор конст...ПРституційного права Єрмака на антиконстітуційну владу в КРАЇНІ
25.08.2025 17:53 Ответить
25.08.2025 17:53 Ответить
Навіть не відкривайте цю дискусію. Не гайте час. Ця пропозиція - повна дурня.
25.08.2025 17:52 Ответить
25.08.2025 17:52 Ответить
Є, нє, а тарапіцца нє нада, тарапіцаа нє нада. У кожного свої резони. Комусь оборону немає як тримати, через опорники, що розташовані 200- 300 метрів російська піхота лізе, а хтось, бажає рєйтінг собі підняти, " захісніком абєздолєніх і абіжєнніх" качків, бізнєсюків, приколістів 18- 25 рочків виступити. А що Україна буде втрачати і території і людей в окупацію заганяти- " єто нє мі а атвєчаєм, пускай ваєнніє как- ніьбудь самі там..."
25.08.2025 18:18 Ответить
25.08.2025 18:18 Ответить
А де тут державницька позиція, а не передвиборчі ухиляси?
25.08.2025 17:53 Ответить
25.08.2025 17:53 Ответить
Вибори, вибори - кандидати слугориги!
25.08.2025 17:54 Ответить
25.08.2025 17:54 Ответить
Пропоную по обмеження виізду в вазі після 100 кг заборонити Законом.
25.08.2025 17:56 Ответить
25.08.2025 17:56 Ответить
Які сто? Там всі два корци (центнери)! і ще й з хвостиком...
25.08.2025 18:14 Ответить
25.08.2025 18:14 Ответить
Во,во.
Тільки 🐷 хвостик спереду 😆
25.08.2025 18:25 Ответить
25.08.2025 18:25 Ответить
Спереду не хвостик, а бочівка. Точніше діжка.
25.08.2025 18:33 Ответить
25.08.2025 18:33 Ответить
Бодішеймінг, він такий бодішеймінг Скажи, дрищ, а який у тебе зріст?
25.08.2025 18:45 Ответить
25.08.2025 18:45 Ответить
Пропозиція: направити всіх дітей депутатів і чиновників поближче до фронту. Консультуйтесь в країні, де мешкає мамаріма і де всі ці мають громадянство!
І нехай кожен спорядить власний підрозділ за власні кошти, щоб була довіра і злагодженість в команді.
25.08.2025 17:57 Ответить
25.08.2025 17:57 Ответить
Суки поділили українців на сорти - кому до 22 років для тих вільний виїзд за кордон ,а кому більш ніж 25 років - 5 років в'язниці ,так ви ще гірші за кацапів.
25.08.2025 18:00 Ответить
25.08.2025 18:00 Ответить
Вони ж обіцяли об'єднати всю країну від заходу до сходу, від півночі до півдня.
Тепер об'єднують.
Правда проти себе, але то вже нюанси.
25.08.2025 18:28 Ответить
25.08.2025 18:28 Ответить
Як закрити реєстри то срати вони хотіли на консультації і обговорення у комітетах...
25.08.2025 18:07 Ответить
25.08.2025 18:07 Ответить
Почуваю, себе, на 22...
25.08.2025 18:12 Ответить
25.08.2025 18:12 Ответить
Еще стоит и пиво пью!))
25.08.2025 18:24 Ответить
25.08.2025 18:24 Ответить
Дискусія про те, щоб ще зробити такого, щоб напаскудити мобілізації, але врятувати падаючий рейтинг найвеличнішої ЗЕлупи. Молоді парубки 22-24 рочків хай собі їдуть за кордон, а дядьки з купою хвороб, яким 50-59 хай собі по посадкам та окопам повзають, бо бігати та стрибати вже ніхєра не виходить. А заодно і економіку, яка "на землі" працює добємо остаточно, бо вже ані водіїв, ані токарів-фрезерувальників-шліфувальників з досвідом не знайдеш і це в масштабах країни... При владі шобла саботажників та диверсантів, які свідомо валять все до чого дотягуються
25.08.2025 18:14 Ответить
25.08.2025 18:14 Ответить
проблема у тому, шо через кризу у кінці 90х у нас народжуваність була на мінумі. Тому тобі, діде «50-ти річний» після виходу на пенсію не буде платити з чого ту пенсію. Однаково з голоду пухнутимеш. Уловлюєш? А ще порахуй скільки народу дембельнеться, а скільки з них - інвалідами. Хто народжуватиме? Хто платитиме податки? Ти?
25.08.2025 18:54 Ответить
25.08.2025 18:54 Ответить
Потрібна мобілізація чоловіків віком 21-24 роки для заміни на фронті 56-59-річних дідів.
25.08.2025 18:18 Ответить
25.08.2025 18:18 Ответить
Таке враження, шо ти своїм ніком описав свій мозок
25.08.2025 18:51 Ответить
25.08.2025 18:51 Ответить
Цікаво оце тіло як надягне вишиванку то наскільки кіло він стане патріотом?
25.08.2025 18:19 Ответить
25.08.2025 18:19 Ответить
А стефанишина заявила що це питання кабміна.Тобто брешуть.Обоє брешуть
25.08.2025 18:23 Ответить
25.08.2025 18:23 Ответить
А до кого ж: жодним законом до 25-ти років виїзджати не заборонено. Упс
25.08.2025 18:50 Ответить
25.08.2025 18:50 Ответить
А немає бажання згадати про війну і про захисників, які три роки не вилазять з окопів? Дармоіди
25.08.2025 18:24 Ответить
25.08.2025 18:24 Ответить
Коли то недолуге зелене звиздануло про 22 роки стало просто цікаво, а як вони тепер від того будуть відбріхуватись?
Процес йде. Спочатку та, як її, Свириденко,ю тепер Пацюк. А далі хто?
а потім то все стихне, поки якийсь новий висер не буде.
Все як завжди. Брехати, брехати і ще раз брехати. зЄбанатам то заходить...
25.08.2025 18:37 Ответить
25.08.2025 18:37 Ответить
до 18 років вже всі потікали з України. тепер ще потікають 18-22роки. блд.
25.08.2025 18:37 Ответить
25.08.2025 18:37 Ответить
а нужно было в окопы? так их давно бы не было
25.08.2025 18:46 Ответить
25.08.2025 18:46 Ответить
А шо? Вот реально, шо з того??? Тільки без пафоса, будь-ласка.
25.08.2025 18:49 Ответить
25.08.2025 18:49 Ответить
Клован! Коли знімуть із Голови ВР - піде на фронт, в той же день ....
25.08.2025 18:43 Ответить
25.08.2025 18:43 Ответить
Та пофіг: якшо треба буде вивезти дитину, то в Україні це не проблема. Так ви лише спростите задачу. Але по скті: у вас колізія, бо ніде не сказано, шо від 18-ти до 25-ти не можна покидати країну)) Закон про призов, про мобілізацію є, але там нічого про заборону виїзджати з 18-ти по 25)). Вот як ви це поясните, я не знаю)))
25.08.2025 18:48 Ответить
25.08.2025 18:48 Ответить
 
 