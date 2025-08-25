Будет открыта дискуссия по законопроекту о выезде за границу мужчин до 22 лет, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает дискуссию вокруг законопроекта, который позволит выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, с участием военных и гражданского общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это скажется на том, как Украина будет вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет Российская Федерация. Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", - отметил Стефанчук.
Глава ВР отметил, что любые вещи "не должны быть элементом какого-то однодневного хайпа".
"Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощности Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира. Поэтому бесспорно такие дискуссии по этим законопроектам будут", - добавил он.
В то же время Стефанчук отметил, что он менее оптимистично настроен относительно законопроекта об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.
"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", - отметил председатель ВР.
Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.
18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.
Шукаєте з кого ще можна поживитися?
У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, - ЗМІ
Тільки 🐷 хвостик спереду 😆
І нехай кожен спорядить власний підрозділ за власні кошти, щоб була довіра і злагодженість в команді.
Тепер об'єднують.
Правда проти себе, але то вже нюанси.
Процес йде. Спочатку та, як її, Свириденко,ю тепер Пацюк. А далі хто?
а потім то все стихне, поки якийсь новий висер не буде.
Все як завжди. Брехати, брехати і ще раз брехати. зЄбанатам то заходить...