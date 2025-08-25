Будет открыта дискуссия по законопроекту о выезде за границу мужчин до 22 лет, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает дискуссию вокруг законопроекта, который позволит выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, с участием военных и гражданского общества.

"Мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это скажется на том, как Украина будет вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет Российская Федерация. Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", - отметил Стефанчук.

Глава ВР отметил, что любые вещи "не должны быть элементом какого-то однодневного хайпа".

"Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощности Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира. Поэтому бесспорно такие дискуссии по этим законопроектам будут", - добавил он.

В то же время Стефанчук отметил, что он менее оптимистично настроен относительно законопроекта об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.

"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", - отметил председатель ВР.

Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.