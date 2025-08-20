РУС
Кабмин предлагает ввести уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы

Нарушители границы заблудились в горах

Кабинет Министров подготовил законопроект, который предусматривает новые виды наказания для военнообязанных за нарушение правил выезда и пребывания за границей.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Правительством одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины".

Законопроектом предлагается исключить статью 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью). Также предлагается передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно незаконного пересечения государственной границы), органам охраны государственной границы.

Также читайте: Кабмин готовит постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

Также предусматривается дополнение статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения и установление уголовной ответственности за:

  • незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу;
  • препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение;
  • нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины. Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными (призывниками, резервистами) срока пребывания за пределами Украины и тому подобное.

+16

20.08.2025 23:54 Ответить
+12
Настав час розпочинати нову программу президента з будівництва тюрьм в "країні мрій"...

20.08.2025 23:54 Ответить
+12
Ну що, нареготалися, поціновувачи "країни мрій" ZEлідора? Ще трохи і будуть розстрілювати кожного, хто перепливатиме Тису на матраці. А імбіцили будуть все це підтримувати та аплодувати своєму найвеличнішому клоуну, як це робить стадо в КНДР вже декілька десятків років. А тим часом Міндічі-Чернишови-Гайдаї та інша ЗЕ-шваль, наближена до потужного тухєса буде мародерити мільярдами на всьому до чого дотягнеться.

21.08.2025 00:02 Ответить
Проблема тут в том, что всяким Портновым и прочим разрешения выписывают как горячие пирожки. Тоесть, есть две группы населения. Если бы все были бы на равных условиях, то это была бы другая история.

20.08.2025 23:52 Ответить

20.08.2025 23:54 Ответить
На верхньому малюнку - лінії оборони не обороняють Крим ?

20.08.2025 23:57 Ответить

21.08.2025 00:03 Ответить
Это просто фоточку великий патриот с про кремлёвского канала взял, а куда платить подумать забыл))))

21.08.2025 00:28 Ответить
Настав час розпочинати нову программу президента з будівництва тюрьм в "країні мрій"...

20.08.2025 23:54 Ответить
Тисячі ухилянтів + вже 400 000 (заявила нардеп Скороход) СЗЧшників - де стільки тюрем набриеться ?
П.С - і це одночасно з дозволом особам до 22 років , вільно виїждати з країни ...? Ви серьйозно ?

20.08.2025 23:56 Ответить
а може цю землю навмисно прагнуть знелюднити ?

21.08.2025 00:20 Ответить
Если вы должны большую сумму денег, то как вы её отдадите, это уже не ваша проблемма, а тех кто вам столько занял.
400 тысяч "неухілянтів" и тысяч 50 дезертиров.
Эту проблему может решить только амнистия.
И не персональная, где рассматривается дело и выносится решение об амнистии, а поголовно предупредил потная. Чтобы никто, никогда не спрашивал "Где ты был во время войны".
По другому этих крыс в общество не вернуть.
Да, и чтоб на границе принимали без отметки о выезде

21.08.2025 00:24 Ответить
Звісно , що буде амністія - одразу після припинення воєнного стану і оголошення виборів !
показать весь комментарий

Так званий "каб. мін" -ні є законодавчим органом влади , тому цей "каб .мін " треба негайно заарештувати за перевищення повноважень.
показать весь комментарий

Кабмін так само як і Президент має право вносити закони в парламент. От кабмін і внесе цей закон у парламент і парламент його швидко проголосує. от тільки той закон потрібно було приймати ще у 22-му році (хоча, якщо там пропишуть на час дії військового стану, то хоч той закон і приймуть через кілька тижнів, проте трактувати його можуть від початку воєнного стану, тобто з 24.02.22). бо за незаконний перетин кордону зараз тільки адмінка. а коли буде вже кримінал, то всі ті, хто переплив Тису були би першими кандидатами на повернення в Україну. на таких плавців зараз будуть вмить заводити кримінал, а далі у міжнародний розшук, відповідно депортація в Україну назад із Європи.

21.08.2025 00:47 Ответить
Кого ловити? Схема проста: Тиса, ніч в поліціі, видача «папірця», шо бєжєнєц. Літак - якась там вічно теплі Філіпіни без депортаціі, допоки тебе будуть шукати. А чи будуть. І все.
показать весь комментарий

Знову Кабмін? Може вони нарешті пояснять усім, чому той перетин кордону "незаконний"? Чи сміттєві постанови уже і в тюрму можуть садити?
показать весь комментарий

А міжнародні партнери звернуть увагу на таку потужну реформу? Чи подібні концтабірні закони їм довподоби, це ж не НАБУ підпорядкувати Генпрокуратурі.
показать весь комментарий

Доповнення до Кримінального кодексу України потрібно було зробити ще в перші місяці(тижні) війни.
показать весь комментарий

Ага. З розстрілом. Але якшо ти їдеш додому до себе в Іспанію - то можна
показать весь комментарий

Ну що, нареготалися, поціновувачи "країни мрій" ZEлідора? Ще трохи і будуть розстрілювати кожного, хто перепливатиме Тису на матраці. А імбіцили будуть все це підтримувати та аплодувати своєму найвеличнішому клоуну, як це робить стадо в КНДР вже декілька десятків років. А тим часом Міндічі-Чернишови-Гайдаї та інша ЗЕ-шваль, наближена до потужного тухєса буде мародерити мільярдами на всьому до чого дотягнеться.

21.08.2025 00:02 Ответить
учора чув на вулиці як дві домогосподарки нахвалювали президента який він красунчик і яка важка ноша йому випала, ось так і не дай бог вам вставити п'ять копійок, заклюють тупі курки- жертви телемарафону!
показать весь комментарий

Перетин кордону - кримінал.
Корупція - згідно законодавства.

І дивись! Не переплутай!!

21.08.2025 00:02 Ответить
Чому українцям не можна пеиетинати кордон , а кацапській нафті - можна ...? 2024 году Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн тонн российской нефти.
Источник: https://expro.com.ua/novini/tranzit-rosysko-nafti-skorotivsya-do-mnmumu-z-2014-r--114-mln-t ExPro , консалтинговая компания ...

21.08.2025 00:03 Ответить
Чоловіче, то ти питай це свою зелену владу, ти ж за неї агітував... Просто нагадаю, що під час воєнного стану 2018 року кордон закрили ЛИШЕ з москалями!
показать весь комментарий

Війна з 2014 - що означає "... під час воєнного стану 2018 року" ..?!
показать весь комментарий

Так, тут погоджуся, воєнний стан треба було у 2014 вводити. Але я до того, що воєнний стан чи мобілізація - не значить автоматичне закриття кордонів. Тобто дозволяється, але це на розсуд тих, хто вводить. І так, під час мобілізації 2014-16 кордони були відкриті, це не завадило виконувати мобілізаційні плани без скандалів, порушень, бусифікації та призову людей із букетом вікових хронічних хвороб. Тому так, тоді система ТАКИ ПРАЦЮВАЛА КРАЩЕ! Ви Петю не любите, але це об'єктивно так, визнайте це нарешті!
показать весь комментарий

Потому что свершилось!
Страна находится под внешним управлением.
Управляющие решили что с 25-го года газ нужно прекратить качать, а нефть нужно оставить.
Или вы думаете что решение таких вопросов компетенция пяти менеджеров?
показать весь комментарий

ті хто насилу перетнув наврядчи будуть повертатися, тому їм до одного місця що там кабмін придумав
показать весь комментарий

закон не має зворотної дії в часі
показать весь комментарий

це в державі де поважають право, у нас кабмін прийме якусь кринжову постанову і вуаля.
показать весь комментарий

А потом будем выкладывать статистику опросов какое количество беженцев не захотят после окончания боевых действий возвращаться в Украину и удивляться - как же так, почему так много? Вместо того чтобы анализировать почему люди убегают и пытаться устранять причины - будем закручивать гайки.
показать весь комментарий

Під час війни завжди "закручують гайки".
Проте в Україні цим займаєтьсь обраний вами злісний ухилянт зі своїм злодійсько-шахрайським кодлом.
показать весь комментарий

Я за "Это" не голосовал...
показать весь комментарий

73% українців.
показать весь комментарий

У нас війна з 2014 року, але якось Порох не додумувався закривати кордони з ЄС навіть під час воєнного стану 2018 року...
показать весь комментарий

Я думаю, що ви добре розумієте різницю між війною 2014 року і війною 2022-2025.
показать весь комментарий

Маленьким были? Помните присказку?
"Меньше народу - больше кислороду"
После войны будет тот случай. Количество населения будет соответствовать размеру ВВП. Каждый беженец освободил место новому работнику (даже если тот сейчас в окопе). Капиталист не скажет что за проходной очередь стоит, а значит поделится прибавочной стоимостью.
Так что умерла сдрыснули так нех вертеться.
показать весь комментарий

Це не так трішки працює: людей, які заробляють тут і вже на бюджетні видатки та інші податки - зазвичай дуже мало. Звалило думаюче і працююче населення + їхні діти. А це найважливіше. А тут залишились ті, хто не зміг виїхати, пенсіонери та… правильно - більше мільйона військових. І все це після війни буде на соцвиплатах і особо на ВВП не пливатиме окрім мінусів. Мала народжуваність та висока смертність вже призвела до демкризи, але ми тепер маємо провал шонайменше на 10-15 років, якщо не почнемо спонукати народжуваність прямо вже. Ітого: нам світить повна дупа років 20. Так шо ви собі там «рахуйте» пропорціогально. Але це не так працює
показать весь комментарий

Если всех бешенцев из ФРГ заберете будем благодарны. Не самый лучший цвет нации тут окопался надо признать. Я таких дармоедов даже среди магрибских бешенцев не видел.
показать весь комментарий

Будем благодарны - это кто? интердевочки, закусившие насмерть в 90х писюн немца, и на этом основании возомнившие себя титульными баварцами? мадам, черная дыра в вашем моске уступает только черной дыре в вашем социальном лифте, в простонародье именуемом ******.
показать весь комментарий

Так недалеко і до розстрілів
показать весь комментарий

Это нужно было делать с первого дня войны! Зеленский поц и саботажник.
показать весь комментарий

Просто нагадаю, що міжнародні договори в Україні мають ВИЩИЙ юридичний статус, аніж будь які постанови чи закони, окрім Основного закону (Конституції). Відповідно, угода з ЄС про безвіз має вищий юридичний статус, аніж постанова, якою вводиться обмеження на перетин кордону.
показать весь комментарий

Скажите. а оманский нарик он военнообязанный или уже нет? Если да то чего он дырявую украинскую границу пересекает как и все его сородичи богоизбранные?
показать весь комментарий

Хороший закон - амнистия для уехавших незаконно. Нельзя же осудить по уже несуществующей статье, но круче всего причина: исключить статью 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью). Статья, кстати 2001 года.
показать весь комментарий

Та розстріл вводьте. Чого вже мєлочіться
показать весь комментарий

Законопроектом пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю). (c)

Це вже починає нагадувати новини із якогось дурдому. То яким законом регулюється обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком 18-60 років? Чи це дещо інше?
показать весь комментарий

У всесвітній історії вже була така жучка на блатній педалі. Муамаром звали. Закінчила свій бойовий шлях в якісь каналізації зі шваброю в жопі. Неважливо, які постанови приймають кацапи для затягування гайок хохлам, в кінці кінців із пісні слів не викинеш, і за історично сформованою традицією на швабру очевидно натягнуть жида, котрий умів грати піською на піаніні.
показать весь комментарий

Моя думка: обмеження на перетин кордону під час воєнного стану мають бути, але у низці випадків. Перетин кордону заборонити:
- якщо не оновив дані, проігнорував повістку чи отримав штраф у ТЦК;
- якщо прийшла повістка на ВЛК (поки не пройшов ВЛК, далі якщо не призвали то заборона знімається);
- якщо виписана бойова повістка.

УСЕ! У решті випадків виїзд має бути вільним, на мою думку. У 2014-2016 під час мобілізації та під час воєнного стану в 2018 НІЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕ БУЛО (я тоді їздив за кордон, знаю, були тільки обмеження на кордоні з кацапами). У Ізраїлі от теж обмежень немає, у них лише аеропорти закривали, коли Іран ракетами валив, а так усе.
показать весь комментарий

 
 