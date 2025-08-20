Кабмин предлагает ввести уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы
Кабинет Министров подготовил законопроект, который предусматривает новые виды наказания для военнообязанных за нарушение правил выезда и пребывания за границей.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Правительством одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины".
Законопроектом предлагается исключить статью 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью). Также предлагается передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно незаконного пересечения государственной границы), органам охраны государственной границы.
Также предусматривается дополнение статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения и установление уголовной ответственности за:
- незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу;
- препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение;
- нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины. Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными (призывниками, резервистами) срока пребывания за пределами Украины и тому подобное.
П.С - і це одночасно з дозволом особам до 22 років , вільно виїждати з країни ...? Ви серьйозно ?
400 тысяч "неухілянтів" и тысяч 50 дезертиров.
Эту проблему может решить только амнистия.
И не персональная, где рассматривается дело и выносится решение об амнистии, а поголовно предупредил потная. Чтобы никто, никогда не спрашивал "Где ты был во время войны".
По другому этих крыс в общество не вернуть.
Да, и чтоб на границе принимали без отметки о выезде
Корупція - згідно законодавства.
І дивись! Не переплутай!!
Источник: https://expro.com.ua/novini/tranzit-rosysko-nafti-skorotivsya-do-mnmumu-z-2014-r--114-mln-t ExPro , консалтинговая компания ...
Страна находится под внешним управлением.
Управляющие решили что с 25-го года газ нужно прекратить качать, а нефть нужно оставить.
Или вы думаете что решение таких вопросов компетенция пяти менеджеров?
Проте в Україні цим займаєтьсь обраний вами злісний ухилянт зі своїм злодійсько-шахрайським кодлом.
"Меньше народу - больше кислороду"
После войны будет тот случай. Количество населения будет соответствовать размеру ВВП. Каждый беженец освободил место новому работнику (даже если тот сейчас в окопе). Капиталист не скажет что за проходной очередь стоит, а значит поделится прибавочной стоимостью.
Так что
умерласдрыснули так нех вертеться.
Це вже починає нагадувати новини із якогось дурдому. То яким законом регулюється обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком 18-60 років? Чи це дещо інше?
- якщо не оновив дані, проігнорував повістку чи отримав штраф у ТЦК;
- якщо прийшла повістка на ВЛК (поки не пройшов ВЛК, далі якщо не призвали то заборона знімається);
- якщо виписана бойова повістка.
УСЕ! У решті випадків виїзд має бути вільним, на мою думку. У 2014-2016 під час мобілізації та під час воєнного стану в 2018 НІЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕ БУЛО (я тоді їздив за кордон, знаю, були тільки обмеження на кордоні з кацапами). У Ізраїлі от теж обмежень немає, у них лише аеропорти закривали, коли Іран ракетами валив, а так усе.