Кабмин предлагает ввести уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы

Кабинет Министров подготовил законопроект, который предусматривает новые виды наказания для военнообязанных за нарушение правил выезда и пребывания за границей.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Правительством одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины".

Законопроектом предлагается исключить статью 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью). Также предлагается передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно незаконного пересечения государственной границы), органам охраны государственной границы.

Также читайте: Кабмин готовит постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

Также предусматривается дополнение статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения и установление уголовной ответственности за: