Кабмін пропонує ввести кримінальне покарання за незаконний перетин державного кордону
Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, який передбачає нові види покарання для військовозобов'язаних за порушення правил виїзду та перебування за кордоном.
Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Урядом схвалено проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України".
Законопроектом пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю). Також пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону.
Також передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за:
- незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;
- перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
- порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.
П.С - і це одночасно з дозволом особам до 22 років , вільно виїждати з країни ...? Ви серьйозно ?
400 тысяч "неухілянтів" и тысяч 50 дезертиров.
Эту проблему может решить только амнистия.
И не персональная, где рассматривается дело и выносится решение об амнистии, а поголовно предупредил потная. Чтобы никто, никогда не спрашивал "Где ты был во время войны".
По другому этих крыс в общество не вернуть.
Да, и чтоб на границе принимали без отметки о выезде
Корупція - згідно законодавства.
І дивись! Не переплутай!!
Источник: https://expro.com.ua/novini/tranzit-rosysko-nafti-skorotivsya-do-mnmumu-z-2014-r--114-mln-t ExPro , консалтинговая компания ...
Страна находится под внешним управлением.
Управляющие решили что с 25-го года газ нужно прекратить качать, а нефть нужно оставить.
Или вы думаете что решение таких вопросов компетенция пяти менеджеров?
Проте в Україні цим займаєтьсь обраний вами злісний ухилянт зі своїм злодійсько-шахрайським кодлом.
"Меньше народу - больше кислороду"
После войны будет тот случай. Количество населения будет соответствовать размеру ВВП. Каждый беженец освободил место новому работнику (даже если тот сейчас в окопе). Капиталист не скажет что за проходной очередь стоит, а значит поделится прибавочной стоимостью.
Так что
умерласдрыснули так нех вертеться.
Це вже починає нагадувати новини із якогось дурдому. То яким законом регулюється обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком 18-60 років? Чи це дещо інше?
- якщо не оновив дані, проігнорував повістку чи отримав штраф у ТЦК;
- якщо прийшла повістка на ВЛК (поки не пройшов ВЛК, далі якщо не призвали то заборона знімається);
- якщо виписана бойова повістка.
УСЕ! У решті випадків виїзд має бути вільним, на мою думку. У 2014-2016 під час мобілізації та під час воєнного стану в 2018 НІЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕ БУЛО (я тоді їздив за кордон, знаю, були тільки обмеження на кордоні з кацапами). У Ізраїлі от теж обмежень немає, у них лише аеропорти закривали, коли Іран ракетами валив, а так усе.