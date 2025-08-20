УКР
Кабмін пропонує ввести кримінальне покарання за незаконний перетин державного кордону

Порушники кордону заблукали в горах

Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, який передбачає нові види покарання для військовозобов'язаних за порушення правил виїзду та перебування за кордоном.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Урядом схвалено проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України".

Законопроектом пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю). Також пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону.

Також читайте: Кабмін готує постанову, що дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

Також передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за:

  • незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;
  • перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
  • порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України тощо.

кордон (4866) Кабмін (14313) мобілізація (3197) ухилянти (1116)
+16
показати весь коментар
20.08.2025 23:54 Відповісти
+12
Настав час розпочинати нову программу президента з будівництва тюрьм в "країні мрій"...
показати весь коментар
20.08.2025 23:54 Відповісти
+12
Ну що, нареготалися, поціновувачи "країни мрій" ZEлідора? Ще трохи і будуть розстрілювати кожного, хто перепливатиме Тису на матраці. А імбіцили будуть все це підтримувати та аплодувати своєму найвеличнішому клоуну, як це робить стадо в КНДР вже декілька десятків років. А тим часом Міндічі-Чернишови-Гайдаї та інша ЗЕ-шваль, наближена до потужного тухєса буде мародерити мільярдами на всьому до чого дотягнеться.
показати весь коментар
21.08.2025 00:02 Відповісти
Проблема тут в том, что всяким Портновым и прочим разрешения выписывают как горячие пирожки. Тоесть, есть две группы населения. Если бы все были бы на равных условиях, то это была бы другая история.
показати весь коментар
20.08.2025 23:52 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 23:54 Відповісти
На верхньому малюнку - лінії оборони не обороняють Крим ?
показати весь коментар
20.08.2025 23:57 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 00:03 Відповісти
Это просто фоточку великий патриот с про кремлёвского канала взял, а куда платить подумать забыл))))
показати весь коментар
21.08.2025 00:28 Відповісти
Тисячі ухилянтів + вже 400 000 (заявила нардеп Скороход) СЗЧшників - де стільки тюрем набриеться ?
П.С - і це одночасно з дозволом особам до 22 років , вільно виїждати з країни ...? Ви серьйозно ?
показати весь коментар
20.08.2025 23:56 Відповісти
а може цю землю навмисно прагнуть знелюднити ?
показати весь коментар
21.08.2025 00:20 Відповісти
Если вы должны большую сумму денег, то как вы её отдадите, это уже не ваша проблемма, а тех кто вам столько занял.
400 тысяч "неухілянтів" и тысяч 50 дезертиров.
Эту проблему может решить только амнистия.
И не персональная, где рассматривается дело и выносится решение об амнистии, а поголовно предупредил потная. Чтобы никто, никогда не спрашивал "Где ты был во время войны".
По другому этих крыс в общество не вернуть.
Да, и чтоб на границе принимали без отметки о выезде
показати весь коментар
21.08.2025 00:24 Відповісти
Звісно , що буде амністія - одразу після припинення воєнного стану і оголошення виборів !
показати весь коментар
21.08.2025 00:38 Відповісти
Так званий "каб. мін" -ні є законодавчим органом влади , тому цей "каб .мін " треба негайно заарештувати за перевищення повноважень.
показати весь коментар
20.08.2025 23:57 Відповісти
Кабмін так само як і Президент має право вносити закони в парламент. От кабмін і внесе цей закон у парламент і парламент його швидко проголосує. от тільки той закон потрібно було приймати ще у 22-му році (хоча, якщо там пропишуть на час дії військового стану, то хоч той закон і приймуть через кілька тижнів, проте трактувати його можуть від початку воєнного стану, тобто з 24.02.22). бо за незаконний перетин кордону зараз тільки адмінка. а коли буде вже кримінал, то всі ті, хто переплив Тису були би першими кандидатами на повернення в Україну. на таких плавців зараз будуть вмить заводити кримінал, а далі у міжнародний розшук, відповідно депортація в Україну назад із Європи.
показати весь коментар
21.08.2025 00:47 Відповісти
Кого ловити? Схема проста: Тиса, ніч в поліціі, видача «папірця», шо бєжєнєц. Літак - якась там вічно теплі Філіпіни без депортаціі, допоки тебе будуть шукати. А чи будуть. І все.
показати весь коментар
21.08.2025 00:52 Відповісти
Знову Кабмін? Може вони нарешті пояснять усім, чому той перетин кордону "незаконний"? Чи сміттєві постанови уже і в тюрму можуть садити?
показати весь коментар
20.08.2025 23:57 Відповісти
А міжнародні партнери звернуть увагу на таку потужну реформу? Чи подібні концтабірні закони їм довподоби, це ж не НАБУ підпорядкувати Генпрокуратурі.
показати весь коментар
20.08.2025 23:58 Відповісти
Доповнення до Кримінального кодексу України потрібно було зробити ще в перші місяці(тижні) війни.
показати весь коментар
21.08.2025 00:00 Відповісти
Ага. З розстрілом. Але якшо ти їдеш додому до себе в Іспанію - то можна
показати весь коментар
21.08.2025 00:49 Відповісти
учора чув на вулиці як дві домогосподарки нахвалювали президента який він красунчик і яка важка ноша йому випала, ось так і не дай бог вам вставити п'ять копійок, заклюють тупі курки- жертви телемарафону!
показати весь коментар
21.08.2025 00:10 Відповісти
Перетин кордону - кримінал.
Корупція - згідно законодавства.

І дивись! Не переплутай!!
показати весь коментар
21.08.2025 00:02 Відповісти
Чому українцям не можна пеиетинати кордон , а кацапській нафті - можна ...? 2024 году Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн тонн российской нефти.
Источник: https://expro.com.ua/novini/tranzit-rosysko-nafti-skorotivsya-do-mnmumu-z-2014-r--114-mln-t ExPro , консалтинговая компания ...
показати весь коментар
21.08.2025 00:03 Відповісти
Чоловіче, то ти питай це свою зелену владу, ти ж за неї агітував... Просто нагадаю, що під час воєнного стану 2018 року кордон закрили ЛИШЕ з москалями!
показати весь коментар
21.08.2025 00:29 Відповісти
Війна з 2014 - що означає "... під час воєнного стану 2018 року" ..?!
показати весь коментар
21.08.2025 00:36 Відповісти
Так, тут погоджуся, воєнний стан треба було у 2014 вводити. Але я до того, що воєнний стан чи мобілізація - не значить автоматичне закриття кордонів. Тобто дозволяється, але це на розсуд тих, хто вводить. І так, під час мобілізації 2014-16 кордони були відкриті, це не завадило виконувати мобілізаційні плани без скандалів, порушень, бусифікації та призову людей із букетом вікових хронічних хвороб. Тому так, тоді система ТАКИ ПРАЦЮВАЛА КРАЩЕ! Ви Петю не любите, але це об'єктивно так, визнайте це нарешті!
показати весь коментар
21.08.2025 00:42 Відповісти
Потому что свершилось!
Страна находится под внешним управлением.
Управляющие решили что с 25-го года газ нужно прекратить качать, а нефть нужно оставить.
Или вы думаете что решение таких вопросов компетенция пяти менеджеров?
показати весь коментар
21.08.2025 00:37 Відповісти
ті хто насилу перетнув наврядчи будуть повертатися, тому їм до одного місця що там кабмін придумав
показати весь коментар
21.08.2025 00:05 Відповісти
закон не має зворотної дії в часі
показати весь коментар
21.08.2025 00:08 Відповісти
це в державі де поважають право, у нас кабмін прийме якусь кринжову постанову і вуаля.
показати весь коментар
21.08.2025 00:13 Відповісти
А потом будем выкладывать статистику опросов какое количество беженцев не захотят после окончания боевых действий возвращаться в Украину и удивляться - как же так, почему так много? Вместо того чтобы анализировать почему люди убегают и пытаться устранять причины - будем закручивать гайки.
показати весь коментар
21.08.2025 00:07 Відповісти
Під час війни завжди "закручують гайки".
Проте в Україні цим займаєтьсь обраний вами злісний ухилянт зі своїм злодійсько-шахрайським кодлом.
показати весь коментар
21.08.2025 00:16 Відповісти
Я за "Это" не голосовал...
показати весь коментар
21.08.2025 00:37 Відповісти
73% українців.
показати весь коментар
21.08.2025 00:43 Відповісти
У нас війна з 2014 року, але якось Порох не додумувався закривати кордони з ЄС навіть під час воєнного стану 2018 року...
показати весь коментар
21.08.2025 00:52 Відповісти
Я думаю, що ви добре розумієте різницю між війною 2014 року і війною 2022-2025.
показати весь коментар
21.08.2025 00:57 Відповісти
Я думаю, це всі розуміють. І обмеження певні, звісно, мають бути. Якби діяв принцип "прийшла повістка - заборонили виїзд" (ну і заборона для тих, хто не оновив дані), то це було б логічніше.
показати весь коментар
21.08.2025 01:03 Відповісти
Маленьким были? Помните присказку?
"Меньше народу - больше кислороду"
После войны будет тот случай. Количество населения будет соответствовать размеру ВВП. Каждый беженец освободил место новому работнику (даже если тот сейчас в окопе). Капиталист не скажет что за проходной очередь стоит, а значит поделится прибавочной стоимостью.
Так что умерла сдрыснули так нех вертеться.
показати весь коментар
21.08.2025 00:34 Відповісти
Це не так трішки працює: людей, які заробляють тут і вже на бюджетні видатки та інші податки - зазвичай дуже мало. Звалило думаюче і працююче населення + їхні діти. А це найважливіше. А тут залишились ті, хто не зміг виїхати, пенсіонери та… правильно - більше мільйона військових. І все це після війни буде на соцвиплатах і особо на ВВП не пливатиме окрім мінусів. Мала народжуваність та висока смертність вже призвела до демкризи, але ми тепер маємо провал шонайменше на 10-15 років, якщо не почнемо спонукати народжуваність прямо вже. Ітого: нам світить повна дупа років 20. Так шо ви собі там «рахуйте» пропорціогально. Але це не так працює
показати весь коментар
21.08.2025 00:46 Відповісти
Если всех бешенцев из ФРГ заберете будем благодарны. Не самый лучший цвет нации тут окопался надо признать. Я таких дармоедов даже среди магрибских бешенцев не видел.
показати весь коментар
21.08.2025 00:35 Відповісти
Будем благодарны - это кто? интердевочки, закусившие насмерть в 90х писюн немца, и на этом основании возомнившие себя титульными баварцами? мадам, черная дыра в вашем моске уступает только черной дыре в вашем социальном лифте, в простонародье именуемом ******.
показати весь коментар
21.08.2025 00:50 Відповісти
Так недалеко і до розстрілів
показати весь коментар
21.08.2025 00:20 Відповісти
Это нужно было делать с первого дня войны! Зеленский поц и саботажник.
показати весь коментар
21.08.2025 00:27 Відповісти
Просто нагадаю, що міжнародні договори в Україні мають ВИЩИЙ юридичний статус, аніж будь які постанови чи закони, окрім Основного закону (Конституції). Відповідно, угода з ЄС про безвіз має вищий юридичний статус, аніж постанова, якою вводиться обмеження на перетин кордону.
показати весь коментар
21.08.2025 00:32 Відповісти
Скажите. а оманский нарик он военнообязанный или уже нет? Если да то чего он дырявую украинскую границу пересекает как и все его сородичи богоизбранные?
показати весь коментар
21.08.2025 00:33 Відповісти
Хороший закон - амнистия для уехавших незаконно. Нельзя же осудить по уже несуществующей статье, но круче всего причина: исключить статью 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (в связи с ее частичной неконституционностью и неэффективностью). Статья, кстати 2001 года.
показати весь коментар
21.08.2025 00:33 Відповісти
Та розстріл вводьте. Чого вже мєлочіться
показати весь коментар
21.08.2025 00:38 Відповісти
Законопроектом пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю). (c)

Це вже починає нагадувати новини із якогось дурдому. То яким законом регулюється обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком 18-60 років? Чи це дещо інше?
показати весь коментар
21.08.2025 00:41 Відповісти
У всесвітній історії вже була така жучка на блатній педалі. Муамаром звали. Закінчила свій бойовий шлях в якісь каналізації зі шваброю в жопі. Неважливо, які постанови приймають кацапи для затягування гайок хохлам, в кінці кінців із пісні слів не викинеш, і за історично сформованою традицією на швабру очевидно натягнуть жида, котрий умів грати піською на піаніні.
показати весь коментар
21.08.2025 00:42 Відповісти
Моя думка: обмеження на перетин кордону під час воєнного стану мають бути, але у низці випадків. Перетин кордону заборонити:
- якщо не оновив дані, проігнорував повістку чи отримав штраф у ТЦК;
- якщо прийшла повістка на ВЛК (поки не пройшов ВЛК, далі якщо не призвали то заборона знімається);
- якщо виписана бойова повістка.

УСЕ! У решті випадків виїзд має бути вільним, на мою думку. У 2014-2016 під час мобілізації та під час воєнного стану в 2018 НІЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕ БУЛО (я тоді їздив за кордон, знаю, були тільки обмеження на кордоні з кацапами). У Ізраїлі от теж обмежень немає, у них лише аеропорти закривали, коли Іран ракетами валив, а так усе.
показати весь коментар
21.08.2025 00:49 Відповісти
 
 