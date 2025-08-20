Кабмін пропонує ввести кримінальне покарання за незаконний перетин державного кордону

Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, який передбачає нові види покарання для військовозобов'язаних за порушення правил виїзду та перебування за кордоном.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Урядом схвалено проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України".

Законопроектом пропонується виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у звʼязку з її частковою неконституційністю та неефективністю). Також пропонується передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону.

Також передбачається доповнення статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану та встановлення кримінальної відповідальність за: