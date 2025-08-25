У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, - ЗМІ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про проєкт закону №13685.

"Як зазначають депутати, наразі діє обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. При цьому, відповідно до закону про мобілізацію призову не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Аналогічно, не передбачено можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані, виїхати за межі України також не можуть", - пише видання.

Парламентарі зазначили, що велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах.

Таким чином, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною", - додали там.

Відтак, нардепи пропонують не встановлювати тимчасове обмеження права на виїзд з України щодо призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.

