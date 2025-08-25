УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
2 733 51

У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, - ЗМІ

Виїзд за кордон до 24 років Що пропонують у Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про проєкт закону №13685.

"Як зазначають депутати, наразі діє обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. При цьому, відповідно до закону про мобілізацію призову не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Аналогічно, не передбачено можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані, виїхати за межі України також не можуть", - пише видання.

Парламентарі зазначили, що велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пасажиропотік через кордон минулого тижня знову побив рекорд за час повномасштабної війни

"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах.

Таким чином, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною", - додали там.

Відтак, нардепи пропонують не встановлювати тимчасове обмеження права на виїзд з України щодо призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації.

Читайте також: В’язниця за незаконний перетин кордону: Свириденко подала до Ради законопроєкт

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.

Читайте: Усі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати з України за кордон, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

ВР (15194) кордон (4875) законопроєкт (3693) чоловіки (165) мобілізація (3204)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Тобто в Раді впевнені, що війна завершиться у цьому році, чи з якого дива такі пропозиції? Чи пропонують капітуляцію? І чому взагалі мобілізація лише з 25 років?
показати весь коментар
25.08.2025 11:11 Відповісти
+13
Як же ці виродки турбуются про нашу молодь ,а те що війна вони розуміють ?,але вся надія що молодь проголосує за слуг, насправді так слуги довели свою нездатність управляти країною,це випадкові люди без будь якого професіоналізму і патріотизму
показати весь коментар
25.08.2025 11:14 Відповісти
+11
Я думаю, що країною керують довбойоби, які навіть під час війни керуються своїм всратим рейтингом, а не логікою. От і маємо подібні рішення.
показати весь коментар
25.08.2025 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто в Раді впевнені, що війна завершиться у цьому році, чи з якого дива такі пропозиції? Чи пропонують капітуляцію? І чому взагалі мобілізація лише з 25 років?
показати весь коментар
25.08.2025 11:11 Відповісти
Рада впевнена, що її рейтинг дійсно нижчий за рейтинг ТЦК.
показати весь коментар
25.08.2025 11:14 Відповісти
Нас,дідів передпенсійного віку на фронт,може загинемо,пенсій не треба буде платити.Молодь збудує майбутнє,питання де....
показати весь коментар
25.08.2025 11:40 Відповісти
.. це лохторат Зеленого... Вони наввипередки побіжать голосувати за рятівника... Вже б дозволив виїзд тим ..кому менш 35... і стовідсотково знищив би резерв ..і набув собі прихильників на майбутні вибори!!! Ну може пам*ятаєте заборону на пропозицію Залужного призвати 500 тисяч мобрезерву ? Зеоені добре знають..де нагадити... І опозиція..яка буде проти втратить свою підтримку... Бачите...зелений піклується про молодь...а опозиція жене їх у окопи...
показати весь коментар
25.08.2025 11:46 Відповісти
Да хватит уже я домой хочу
показати весь коментар
25.08.2025 12:03 Відповісти
Це ту ***** своєму кажи, а не нам.
показати весь коментар
25.08.2025 12:07 Відповісти
Так перелякалися студентів?
показати весь коментар
25.08.2025 11:14 Відповісти
Студентам вони вживили загальну базову військову підготовку (ЗБВП)
з 01.09.2025 року.
А за умови її проходження, відстрочки немає!!
показати весь коментар
25.08.2025 11:19 Відповісти
Як же ці виродки турбуются про нашу молодь ,а те що війна вони розуміють ?,але вся надія що молодь проголосує за слуг, насправді так слуги довели свою нездатність управляти країною,це випадкові люди без будь якого професіоналізму і патріотизму
показати весь коментар
25.08.2025 11:14 Відповісти
Вірю, вірю.
показати весь коментар
25.08.2025 11:15 Відповісти
22 річні родичі "слуг" встигли підрости?
показати весь коментар
25.08.2025 11:17 Відповісти
Я думаю, що вони давно за кордоном із всіма потрібними документами. А цей закон для відбілювання їхньої можливості кататись через кордон, щоб журналісти лишній раз не заловбували.
показати весь коментар
25.08.2025 11:21 Відповісти
Якщо це відбудеться, то школи, ліеї, коледжі, університети відразу опустіють!
Хоча що тут такого?
Навчання, виховання, наука, мистецтво та спорт вже не потрібні.
Це витратні й не прибуткові статті бюджету, що не роблять військової, економічної, соціальної, політичної погоди Україні на ********* етапі, та мабуть й в майбутнбому на найближчі 15-25 років.
А тому - молодь хай шукає себе в країнах Західної Європи.
В добру та щасливу дорогу!
показати весь коментар
25.08.2025 11:17 Відповісти
Зельоні Гниди мобілізують електорат до 24 років ..
показати весь коментар
25.08.2025 11:18 Відповісти
Благими намірами Зєпутанів дорога в Мацквабад вистелена.
показати весь коментар
25.08.2025 11:18 Відповісти
Треба дозволити, але тільки за умови донату на бусик для ТЦК. Це дозволить більш ефективно виконувати завдання щодо "добових поставок" і тим самим перекриє дефіцит людського ресурсу, утворений виїздом закордон привілейованої частини громадян. І буде перемога.
показати весь коментар
25.08.2025 11:19 Відповісти
Тобі 24? - їдь за кордон, живи життя, ти нікому нічого не винен і взагалі ти ще дитина.
Тобі 25? - ти вже пожив життя, винен країні все, ти ресурс, головна і основна задача якого йти воювати!
Могло б звучати як невдалий жарт, але це реальність у смарагдовій країні потужностей.
показати весь коментар
25.08.2025 11:20 Відповісти
А ти як думаєш,-пора дорослішати,мамина черешенько?
показати весь коментар
25.08.2025 11:27 Відповісти
Я думаю, що країною керують довбойоби, які навіть під час війни керуються своїм всратим рейтингом, а не логікою. От і маємо подібні рішення.
показати весь коментар
25.08.2025 11:31 Відповісти
В цьому я з тобою згідний,довбойоби-ще й які !
Але за них понаголосовували (а можливо ти й твої батьки) українці-твої родичі ,сусіди,знайомі і тд тп...
За свої вчинки треба нести відповідальність-тут відповідальність,нажаль колективна,спільна.Як і Україна у нас.
показати весь коментар
25.08.2025 11:52 Відповісти
........
показати весь коментар
25.08.2025 11:45 Відповісти
Так а чому у нас мобілізація з 25, а не з 18-20, як у всіх інших війнах було?
показати весь коментар
25.08.2025 11:52 Відповісти
Це спитайте у ЗЕлених ідіотів.
показати весь коментар
25.08.2025 12:00 Відповісти
Слуги вже Ц теорію змови запустили по тєлєгам, типу: Порошенко зробив безвіз щоб вся молодь виїхала з України.
показати весь коментар
25.08.2025 11:20 Відповісти
Ну що ж написати , Квартал 95 , ржемо так , що аж заплакали, воюють дядьки, які отримують інсульти, інфаркти . Я порівнюю ринг, коли боксує професіонал і глядач. Так само і про війну, якщо ми хочемо зупинити ворога, то по крайній мірі , потрібні здорові, навчені бійці, а не стара рухлять. Чому в СССР призивали в 18 років і воювали по всьому світу, а зараз ситуація кардинально складніша! Висновок, оці Z-кварталівці хочуть під цей шумок вивезти своїх дітей-мажорів, а той бідний, він і так не виїде бо не має за що виїхати. Як наш найвеличніший перед виборами казав, що хоче повернути українців з-за кордону, а відбувається навпаки. І країну не розбудовує, а її розвалює. Хлопці - гумористи, ви хочете країну знищити та залишити українців без власної землі, держави?
показати весь коментар
25.08.2025 11:21 Відповісти
А в мене набагато краща пропозиція! Дозволити виїзд всім, хто не голосував за "шапіто", а тим, хто голосував - заборонити. "противсіхів" рахувати як голосувавших за Зєлю.
Ще й вимагати депортувати їх з забугра. І тоді все буде класно.
- Зєлєбобіки житимуть там, за шо проголосували.
- Весь Зєлін лохторат буде під боком і не треба хвилюватися за рейтинги.
- Якшо Зєля не буде хвилюватися за рейтинги, то може він припинить воювати з Порохом і почне воювати з ****** (хоча це не точно).
показати весь коментар
25.08.2025 11:22 Відповісти
Я вже пропонувала, вони так не хочуть
показати весь коментар
25.08.2025 12:08 Відповісти
Популизм-- могила любой страны.
показати весь коментар
25.08.2025 11:25 Відповісти
Идиоты, саботажники или колаборанты?
показати весь коментар
25.08.2025 11:26 Відповісти
Подготовка к выборам. Только это зеленым не поможет. Все эти мамкины черешеньки точная копия зеленых - обвинят в своей трусости всех вокруг, но не себя солнцеликих.
Но думаю дерьмак с вислюком придумали очередной хенеальный ход. Выпустить побольше за границу, а потом сфальсифицировать выборы через зарубежные участки.
показати весь коментар
25.08.2025 11:29 Відповісти
******. Тобто в наступному році готують Україну до капітуляції. Мовляв мобілізувати вже немає кого а діди закінчилися
показати весь коментар
25.08.2025 11:30 Відповісти
підтримую таке рішення. Але хіба щось змінилося з моменту такої заборони? Можливо, середньомісячні поставки мобілізаційного ресурсу виросли у декілька разів і у бойових бригадах та в навчальних центрах людей до сраки - нікуди дівати вже.
показати весь коментар
25.08.2025 11:30 Відповісти
загравання з плєбсом ніколи до добра не призводить, просрані мобілізаційні зоходи призводять до неминучої капітуляції.
показати весь коментар
25.08.2025 11:32 Відповісти
Парламентарі зазначили, що велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

А може вся справа в цьому? Думають що багато хто повернеться, а потім візьмуть і внесуть правки в закон чи постанова кабміну... І фіг випустять.
показати весь коментар
25.08.2025 11:32 Відповісти
"верховнозрадники " будуть пробувати своїх "домочадців блізкіх і знакомих отправіть в бєзопасниє мєста.подалєє от "зєльоного тецека"
показати весь коментар
25.08.2025 11:33 Відповісти
Ну правильно, дядьки яким по 55-59 років хай служать, а парубки по 22-24 роки хай їдуть за кордон. Оце і вся мобілізація.
показати весь коментар
25.08.2025 11:35 Відповісти
Нонсенс, коли мобілізують чоловіків 50+, витрачаючи державні кошти на утримання непридатних (в більшості випадків) бійців.
показати весь коментар
25.08.2025 11:40 Відповісти
Як вбачається, гаряча фаза війни з пітьмою триватиме принаймні до 2028 року, тобто виборів президента США. А відтак, сьогоднішнім 22-24-річним чоловікам в 2028-му буде 25-27 років. І багато з них перебуватимуть за кордоном завдяки теперішньому рішенню зебілів, що приймається вочевидь всупереч позиції Генштабу ЗСУ.
показати весь коментар
25.08.2025 11:39 Відповісти
Не буде вона до 28 року. Їх просто ніхто не потягне екоеомічно
показати весь коментар
25.08.2025 11:50 Відповісти
чергові зрадницько капитулянські дії зеленої наволочи...
показати весь коментар
25.08.2025 11:44 Відповісти
Це єдине нормальне рішення Зеленського. Тому цього ніколи не буде. Або є інший варіант, Зеленський насправді збирається закінчити війну і готується до виборів.
показати весь коментар
25.08.2025 11:46 Відповісти
и пакетом про скасування пенсий в Украине примите...
показати весь коментар
25.08.2025 11:46 Відповісти
Тільки що дивився відео як рашисти на окупованих територіях в дитячому садку одягнули дітей в військову розійську форму і вчать розійських пісень про армію, готуючи їх до війни проти України і Заходу. А ми своїх дітей вчимо як тікати за кордон. Так про яке взагалі майбутнє України може йти мова? Майбутнє наших дітей бачиться або в концтаборах рашистів, або десь далеко на чужині будуть співати пісень про чужину і нелегку українську долю. Це ж вже було і не раз в нашій історії
показати весь коментар
25.08.2025 11:56 Відповісти
Хочеться у СЗЧ, нахера мені така країна?
показати весь коментар
25.08.2025 11:56 Відповісти
Всі хто міг і хотів вже давно виїхали, тому можна і дозволити
показати весь коментар
25.08.2025 11:57 Відповісти
а кого будуть мобілізувати, якщо до 25 років всі поїдуть? Мабуть 70- річних дідів.
показати весь коментар
25.08.2025 12:03 Відповісти
22-25 це вже дядьки готові до війни.
Вік спортсмена який ? Отакі якраз мають служити у війську. Мамині бусінки. Тьху
показати весь коментар
25.08.2025 12:07 Відповісти
 
 