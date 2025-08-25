У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, - ЗМІ
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.
Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про проєкт закону №13685.
"Як зазначають депутати, наразі діє обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. При цьому, відповідно до закону про мобілізацію призову не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Аналогічно, не передбачено можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані, виїхати за межі України також не можуть", - пише видання.
Парламентарі зазначили, що велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.
"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах.
Таким чином, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною", - додали там.
Відтак, нардепи пропонують не встановлювати тимчасове обмеження права на виїзд з України щодо призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації.
Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.
18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.
з 01.09.2025 року.
А за умови її проходження, відстрочки немає!!
Хоча що тут такого?
Навчання, виховання, наука, мистецтво та спорт вже не потрібні.
Це витратні й не прибуткові статті бюджету, що не роблять військової, економічної, соціальної, політичної погоди Україні на ********* етапі, та мабуть й в майбутнбому на найближчі 15-25 років.
А тому - молодь хай шукає себе в країнах Західної Європи.
В добру та щасливу дорогу!
Тобі 25? - ти вже пожив життя, винен країні все, ти ресурс, головна і основна задача якого йти воювати!
Могло б звучати як невдалий жарт, але це реальність у смарагдовій країні потужностей.
Але за них понаголосовували (а можливо ти й твої батьки) українці-твої родичі ,сусіди,знайомі і тд тп...
За свої вчинки треба нести відповідальність-тут відповідальність,нажаль колективна,спільна.Як і Україна у нас.
Ще й вимагати депортувати їх з забугра. І тоді все буде класно.
- Зєлєбобіки житимуть там, за шо проголосували.
- Весь Зєлін лохторат буде під боком і не треба хвилюватися за рейтинги.
- Якшо Зєля не буде хвилюватися за рейтинги, то може він припинить воювати з Порохом і почне воювати з ****** (хоча це не точно).
Но думаю дерьмак с вислюком придумали очередной хенеальный ход. Выпустить побольше за границу, а потом сфальсифицировать выборы через зарубежные участки.
А може вся справа в цьому? Думають що багато хто повернеться, а потім візьмуть і внесуть правки в закон чи постанова кабміну... І фіг випустять.
Вік спортсмена який ? Отакі якраз мають служити у війську. Мамині бусінки. Тьху