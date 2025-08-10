Пасажиропотік через кордон минулого тижня знову побив рекорд за час повномасштабної війни

Пасажиропотік через український кордон за тиждень з 2 по 8 серпня збільшився ще на 1,6% і становив 778 тисяч осіб.

Це новий рекорд для воєнного часу, минулого року найбільший пасажиропотік також фіксувався у серпні, але складав до 737 тис. осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Зокрема, потік на виїзд з 2 по 8 серпня зріс до 376 тис. із 367 тис. осіб попереднього тижня, тоді як на в’їзд – до 401 тис. із 399 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, збільшилася зі 141 тис. до 142 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами трохи зменшився – до 538 із 570.

"З початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%, а у вихідні дні навантаження зростає ще більше – у середньому на 16% порівняно з буднями", – зазначали у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

За його даними, найбільш завантаженими є пункти пропуску (ПП) "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", середнє навантаження фіксується у ПП "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська", тоді як найменше – у ПП "Смільниця" та "Нижанковичі".

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 5,7% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 356 тис. та в'їхало 380 тис. людей, потік машин також був менший – 137 тис.

Читайте також: Німецький уряд розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям

Як повідомлялося, чисте повернення українських біженців з-за кордону фіксувалося лише у травні-вересні 2022 року, тоді потік на в'їзд в Україну перевищив кількість осіб, що виїхали, приблизно на 400 тисяч осіб. З того часу з України постійно виїжджає більше людей, ніж повертається.

Національний банк України погіршив прогноз відтоку населення з України. Тепер НБУ очікує, що чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб. У 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис.).

Згідно із оновленим прогнозом, повернення біженців розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис.).